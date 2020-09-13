Несмотря на то что я еще, как говорится, «зеленый», времена СССР застал в процессе развала этой страны, но с детства очень любил изучать быт страны Советов. Это и марки, и магазины, товары, техника, одежда, предприятия и многие-многие-многие особенности той жизни.

«Что же в СССР пили?», - как-то спросил я своего отца. Вот, знаете, практически любого молодого обывателя на улице встретишь и задашь сей вопрос.

«Ну-у, это. Водка была, там. Не знаю, пиво в бочках, какое-нибудь вино. Одно», - отвечают мне. Да, стереотип современных людей закрепился весьма жестко, что, мол, в СССР все было хоть и качественно, но только одного вида. Максимум – трех.

Какой алкоголь был популярен в СССР

Такой стереотип, вот, буквально насчет всего, когда речь заходит о товарах СССР. Я немного отклонюсь от темы: читал журнал 80-х годов о родном Саратове, где производили куртки и ветровки. Увидел фото, где в одном кадре было разных моделей штук 15 точно.

Рассматривал просто фото парков и бульваров, где гуляют люди – ни одного в одинаковой одежде не увидел. Все одеты по-разному. Хотя часть продуктов и прочих предметов, конечно, была ограничена одним-двумя видами.

Так вот, алкоголь. Обычно люди примерно моего возраста либо вообще не дают названий, просто «была водка», либо скажут: «Столичная, Русская и Пшеничная. Все». Неправда. Да. Самым популярным напитком была именно водка, а вот видов ее было достаточно много:

«Пшеничная»;

«Русская»;

«Столичная»;

«Московская (особая)»;

«Водка Крепкая»;

«Распутин»;

«Давыдофф»;

«Орлофф»;

«Петровская»;

«Юбилейная»;

«Экстра»;

«Старорусская»;

«Посольская»;

«Золотое Кольцо» - как наша «Белуга» практически, сходство в том, что она шла как подарочная;

«Лимонная» - да, фруктовая водка тоже была;

«Сибирская»;

«Кубанская»;

«Охотничья»;

«Древнекиевская»;

«Кубанская»;

«ВОДКА» - без названия, именно ее просто прозвали «Андроповкой» - в его время-то и появилась эта водка без иных названий.

Ну, как? Плюс водку делали заводики, которые располагались в маленьких городках, например, с соседнего Балашова шла водка и ликер с завода «ЛИКСАР», там тоже сортов полно.

Настойки горькие:

«Любительская»;

«Стрелецкая»;

перцовая «Украинская».

Еще настойки полусладкие, сладкие, полусладкие слабоградусные, там их очень много, вплоть до апельсиновых напитков. Это и «Ерофеич», и «Волжская особая», и «Алтай». Ужас! А еще ромы. А еще вина. Вот, ромы были популярны:

«Гавана Клаб» (Havana Club);

«Negro» (Rhum Negro Cassimatis);

«Либерти» (и джин такой был).

Ну, кубинский ром – это понятно, когда мы с Фиделем дружили. Вина – это вообще, весь юг Союзных Социалистических Республик работал, РСФСР – тоже. «Аист», «Грузинское», «Яблочное», «Эрети», «Цинандали», «Столовое», «Альминская долина». Хватит всем.

Итак, самый популярный – это водка. Ее больше всего видов, в дефиците она никогда не была (за исключением «сухого закона»). Ниже – небольшой бонус из серии «что мы потеряли».

Почему именно водка - секрет успеха

Фанаты СССР, не примите за грубость (некоторые обижаются), водка – неотъемлемая часть культуры и быта Советских граждан. Не всех, конечно, но так и было.

Как говорил мой отец: «Рабочий гражданин после тяжкого труда имел моральное право на отдых путем забрасывания в свою авоську 1-2 бутылок водки на выходные».

Качество этого напитка не мог побороть никто, а для рабочих – нужно все самое лучшее, от молока и колбасы, до водки или горькой настойки. Все меру, те кто не в меру – на Доску Позора. «Алкоголик, тунеядец и хулиган!».

Стандарт – 40%. «Водка Крепкая» - исключение - 56%. Стоимость низкая, до 5 рублей, настойки обычно по 4,20. Многая продукция вообще шла на экспорт. А теперь, дорогие друзья, чего в этом плане нет у нас.

Спирт питьевой 95%, разлитый в бутылки по 0,5 литра. Найдем ли мы такое в наших «Пятерочках», «Магнитах», «Дикси» и так далее? Нет, не найдем.

То есть, советский гражданин имел возможность самостоятельно приготовить водку, коктейль, закрепить самодельное вино или еще что-нибудь с ним сделать. Хоть полыни туда накидать с другими пряностями, получив в итоге то, за что сейчас я отдам «последние штаны».

Сейчас из чего-нибудь подобного я могу только купить «Асептолин» в фунфырике, пить который лучше не стоит. Спирт был по 12,50, чуть позже, в кризис - 21,70. Сумасшедшие деньги прям!

Сколько вообще пили в СССР

Именно поэтому я и просил не обижаться, когда сказал, что водка – вообще часть СССР. Да, но повального пьянства, несмотря на такую популярность продукции всех ликероводочных заводов, не было!

Были, конечно, так называемые «неблагополучные районы», - это понятие не только сегодняшних дней, были такие зоны, которые находились под более пристальным наблюдением Советской Милиции. Сейчас привыкли говорить «депрессивный район (регион)».

Все же, повального пьянства в целом не наблюдалось, ближе к закату советской власти – да, когда ситуация в стране была под напряжением, скажем так.

Судя по таблице ниже, рост числа потреблявших алкогольную продукцию в СССР с годами рос, возможно, это связано с увеличением численности населения.

Я специально взял время правления Брежнева, потому что один блогер представил «статистику», где заявил, что в СССР пили все, шла тотальная алкоголизация населения и вообще – чуть ли не геноцид:

Давайте глянем разницу в приросте с 1966 по 1982. Получается 268,8 – 231,9 = 36,9 миллионов человек. Потребление повысилось на 5,3. Ладно, просто это единственный источник, с которого я считаю справедливым взять эти данные. Это здесь.

Даже с 80-го по 81 население еще подросло, а потребление, хоть и мизерно, но снизилось. Потом – еще. Просто некоторые сетуют на 53 бутылки водки в год, я пересчитал – да, так. Даже 53,5.

Он говорит, что были и абсолютно непьющие люди, и были те, кто употребляет умеренно, цитирую: «До 10 бутылок водки в год», «Но тогда получается, что 1 бутылка водки в неделю»…

То есть, 10 бутылок водки за 1 год – это «ужасно, алкоголизация», где же связь с 1 бутылкой в неделю, когда «10 бутылок на год» - это 1 в месяц + еще 2 месяца надо «закрыть». Я потом понял, что он имел ввиду, поясню ниже:

Да даже 54 (возьму так) бутылки водки распределить на год. «Не просыхая», я так буду пить меньше, чем 1 месяц, распределю на год - все равно получится мизер. Не забываем и то, что статистика средняя. Это не значит, что каждый 54 бутылки за год ухлопывал.

В году у нас примерно 52 недели, то есть, каждую неделю (ну, я не буду прямо точно) я должен выпить бутылку водки. Это по-максимуму. О, да-а, какой ужас, алкоголизация (нет)! Все пропало!

Также он сетует на то, что нужно прибавить еще и самогоноварение, а тут я поспорю. За такое дело в СССР можно было нехилых люлей получить, хотя это останавливало немногих.

Можно бесконечно сетовать на плохую жизнь Советских граждан, в результате которой был такой «повальный алкоголизм». Я даже опущу цену до 4,5 рублей за бутылку. Если надо купить (по максимуму) 54 штуки. 243 рубля только на одну водку за год.

Нормально так, цветной телевизор «Фотон» - 800. Средняя ЗП в месяц составляла 120-150. Статистика по употреблению же средняя? Вот и ЗП беру среднюю.

Какая ситуация сейчас по сравнению с СССР

В наше время ситуация с этим делом носит немного другой характер, это связано с разнообразием алкогольной продукции. Теперь ее стало на порядок больше. Тут я тех, кто не совсем в курсе, хочу немного удивить, но позже.

Мне бы очень хотелось найти такую же табличку, как про СССР, но я почему-то вижу одни «простыни». Ладно, будем работать с ними. Итак, потребление алкоголя в РФ стремительно начало падать, это подтвердил ВОЗ. Люди стали массово отказываться от пития, я тоже из этого числа.

Правительство России, оказывается, ничего не делает, с 2009 года ведет жесткую войну с алкоголизацией населения. И это у них получилось! Если уж «проамериканский» ВОЗ нас так восхваляет. «Форбс», смотрю, тоже это отметил.

Итак, среди методов борьбы были неоднократные повышения цен за акцизы, запрет продажи алкогольных энергетиков – так вот, куда пропали «Страйки» с «Ягуарами»! Я-то думаю: «Куда делись, выпивают с утра, что ли, все скупают?». Да, именно с них начался мой алкоголизм…

Ага, в 1990-е годы (тут понятно) уровень потребления достиг исторической отметки, перевалив за 11 литров чистого алкоголя, а в 2000х годах – вообще 18 по внутренней статистике (ВОЗ давал 12, сейчас он дает 11,2)!

Вот где надо про повальную алкоголизацию писать: население-то продолжало падать, а уровень потребления только рос. Причем с таким скачком.

Здесь есть список самых пьющих государств, мы с 11,2 л. на душу населения находимся на 26 месте:

С 2011 года (13,5) по 2016 (10,3 – уровень 1982 года, но тогда население было больше) потребление резко сократилось. Как сообщает «Форбс», с 2003 по 2016 потребление сократилось на 43%!

Доклад ВОЗ здесь.

«Форбс» тут.

Вы знаете, мне кажется, что как раз в сегодняшней ситуации имеет место быть самогоноварение. В СССР за это и посадить могли, а сейчас самогонный аппарат можно купить в любом хозяйственном или интернет-магазине.

В связи с этими повышениями цен на акцизы, люди просто кинулись гнать спирт сами, а в статистике такое отразить просто невозможно – что думаете?