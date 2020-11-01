Последние 3-4 года я занимался коллекционированием водки. Так просто, для себя. На рынок выходило очень много новых сортов, и я покупал 2-3 бутылки каждый месяц. Одну пробовал, остальные в «музей».

Мой музей.

А в прошлом году купил себе ректификационную колонну, чтобы получать самогон и делать свой коньяк. За год нагнал 50 литров чистого спирта, 20 литров самогона и выдержал в бочках 50 литров коньяка. И, конечно, запасы «музея» мне теперь не нужны, и я их раздаю бесплатно друзьям.

Эту историю прислал наш постоянный подписчик Михаил.

Сколько сейчас стоит водка в магазине

Водка в магазинах не дорожает уже который год, в отличие от молока, сметаны и хлеба.

Стоимость водки.

Как видите на фото - от 225 до 600 рублей. И я решил проверить, сколько будет стоить своя водка, если делать ее из самогона.

Пришлось научиться разбираться в технологии производства, в том, что допускается в водке и что может попасть в самогон, сделав его совершенно неприемлемым для питья.

Какое оборудование понадобилось

Так как целью было не только получение водки и самогона, я сразу решил покупать ректификационную колонну.

Стоимости самогонных аппаратов:

Я выбрал небольшой ректификационный аппарат за 23 000 рублей на 20 литров браги, потому что мне нет смысла гнать много спиртосодержащей жидкости.

Докупил к нему царгу (дополнительную трубу для лучшей очистки самогона, спирта). В режиме перегонки самогона в аппарате не включается дефлегматор, а вместо змеевика используются царги.

Безусловно, можно сделать самогонный аппарат самому, но это раньше было просто найти лудильщика, который припаяет к крышке кастрюли медную трубку-змеевик, а иногда еще и с колбой. Сейчас проще и даже дешевле купить все готовое.

Процесс перегонки

В качестве ингредиентов я обычно использую сахарную брагу. Для этого в большой пластиковый бак наливаю отфильтрованную воду, вмешиваю в нее 5 кг сахара и всыпаю специальные винные дрожжи. Для экономии можно использовать и хлебопекарные. Лично я не заметил разницы в получаемом спирте.

Некоторые любители в качестве браги берут зерно, яблоки и даже старое варенье. Но надо понимать, что при использовании этих ингредиентов вы получаете помимо вкусного запаха еще большой процент метилового спирта, который образуется из пектинов при сбраживании сусла.

Моя же задача была получить чистый этиловый спирт. Через 1-2 недели после окончания брожения, я заливаю в бак получившуюся брагу и нагреваю ее на индукционной плите.

Первая перегонка делается в режиме дистилляции без отбора голов и хвостов (фракции самогона в начале перегонки и в конце перегонки, содержащие особо вредные вещества типа метилового спирта и жирных кислот).

Вторая перегонка для получения самогона делается в режиме отбора голов и хвостов. Головы отбираются примерно в 5% от общего объема, хвосты – 10%.

Обычно хвосты я отбираю даже не по объему, а по температуре в царгах. После нагревания паров до 95 градусов меняю приемную емкость и остальное выливаю в хвосты.

Для получения водки необходимо перегнать брагу уже в режиме ректификации и получить чистый спирт 96,5 градуса. Который разбавляется до 40 градусов и получается водка.

Имея такой хороший аппарат, я интересу ради пробовал перегонять заводскую водку и получил очень впечатляющий результат:

водка соответствует ГОСТу;

водка содержит в себе технический спирт, который при отборе голов издает такой запах, что удивляешься, как такое можно производить, продавать и тем более пить;

водка содержит в себе немного хвостов – около 5%;

в результате получилось, что из 4 литров водки через спиртовую перегонку осталось всего 2,5 литра, остальное пить было нельзя.

Спирт, полученный из ректификационной колонны, я отдал на экспертизу и, в отличие от заводской водки по ГОСТу, вредных веществ типа метилового спирта в моем сырце было в 50 раз меньше.

Итог

Если вы собираетесь гнать свой самогон, можете купить недорогой аппарат, но тогда вы получите весь набор вредных веществ, который проходит через самогонный змеевик и не проходит через дефлегматор в случае использования ректификационной колонны.

Да, некоторые знатоки утверждают, что запах «первача» надо оставлять в самогоне. Но все прекрасно понимают, что этот запах дают ароматические масла, которые не полезны для печени от слова вообще.

Поэтому я рекомендую не заниматься дополнительной очисткой самогона, а просто перегнать его через ректификационную колонну и затем добавлять любые вкусы, которые захотите. Но вы будете уверены, что ничего ядовитого в ваш самогон не попадет.

Если посчитать себестоимость получаемой водки, то судите сами:

С такими объемами ингредиентов выход спирта 96,5 градусов получается примерно 2 литра и после разбавления получается примерно 4 литра водки 45 градусов. Таким образом, стоимость бутылки водки собственного приготовления выходит 50 рублей за 0,5 литра.

Для наглядности составим такую пропорцию: за 400 рублей можно выгнать 2 литра самогона. В магазине бутылка водки стоит 230 рублей, а дома на эти деньги можно получить чуть более литра чистого этилового спирта (1,15 л), это уже 4-5 бутылок водки.

Я не призываю всех заниматься самогоноварением для экономии (хотя почему бы и нет?), но это точно даст вам чистый продукт.

Согласитесь со мной, что «игра стоит свеч»?