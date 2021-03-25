Ромовый Дневник

Старый Замок, Jidvei, Rulanda - вспоминаем какие Румынские вина пили советские граждане, откуда их брали и почем

О напитках · Вячеслав Буров
В далеких 70-х годах было модно собирать марки, открытки. В отличие от других детей мой отец собирал этикетки, в том числе и от винных бутылок. В 80-х его детское увлечение имело все шансы перерасти в хобби, но случился сухой закон.

Не так давно во время туристической поездки по Румынии у меня возник спор с друзьями на тему местных вин. Они считали, что в Советском Союзе граждане употребляли исключительно продукцию отечественного производства и об алкогольных напитках румынского производства ничего не знали.

Вот тут и пригодилась семейная коллекция этикеток, в которой содержалось около 10 образцов от виноделов Социалистической Республики Румыния.

Где и из чего делали эти вина

В реальности на территории СССР продавались не только вина местного производства, но и напитки, завезенные из стран социалистического лагеря. Немалое количество импортного вина поставлялось из солнечной Румынии.

В то время каждое государство - участник Варшавского договора была ориентировано на производство определенного вида продукции.

Румыния - это идеальное место для производства вин высокого качества. Теплый климат позволяет культивировать виноград во всех ее регионах.

Самые большие румынские винодельческие предприятия расположены недалеко от г. Фокшань. Продукция, произведенная в этом районе, пользовалась большой популярностью у граждан СССР.

В Советском Союзе хорошо были известны напитки из местечек Тырнаве, Панчу, Никорешть, Одобешть, Котешть. Здесь и по сей день культивируют хорошо известные технические сорта:

  • «Пино Нуар»;
  • «Каберне Совиньон» (ягоды темно-синего цвета);
  • «Пино Гри» (сине-фиолетовые ягоды).
  • «Совиньон Бланк» (белый виноград);
  • «Мускат Оттонель» (ягоды золотистого оттенка);

Сладкие и полусладкие сорта вина изготавливались из поздних сортов, которые произрастали на юго-востоке страны. В этом месте находятся виноградники региона Мурфатлар, который занимает около 10 тыс. га. Мягкий теплый климат способствует активному росту и вызреванию сортов ягод:

  • «Шардоне»;
  • «Пино Гри»;
  • «Мускат Оттонель»;
  • «Каберне Совиньон»;
  • «Мерло».

На южной стороне Карпат, в виноградниках местечка Дялу Маре, по большей части культивировали красные сорта винограда. Здесь производились известные в социалистических странах алкогольные напитки:

  • «Каберне Совиньон»;
  • «Пино Нуар»;
  • «Мерло»;
  • «Фетяска Нягрэ».

Во время экскурсии мы наша группа посетила самое старое винодельческое предприятие Румынии – Котнарь, расположено недалеко от границы с республикой Молдова. Производимая здесь продукция пользовалась большим спросом в СССР. Вина этой компании известны во всем мире и по сей день.

Сколько они стоили, пользовались ли популярностью

Большим спросом у населения пользовались сладкие и полусладкие сорта вин. Импортная продукция стоила дороже напитков, произведенных на территории СССР. Самое дешевое вино отечественного производства продавалось по цене 90 коп. за бутылку. Напиток приличнее стоил от 3 до 6 руб.

Румынские вина были гораздо дороже. К примеру, Muscat Ottonel реализовывался в 1981 г. по цене 9 руб. 50 коп. В 60-х стоимость алкогольной продукции была значительно ниже. Вино «Старый замок» продавалось по 2 руб. 70 коп.

Современная бутылка Muscat Ottonel.

Дорогие импортные вина пили обеспеченные люди. Рабочим и служащим было проще купить продукцию местных заводов, которая стоила гораздо дешевле.

Какие румынские вина завозили в СССР и как они выглядели

Насколько помнит мой отец, было несколько популярных марок, которые можно купить свободно. Существовали, правда, и элитные вина. Их доставали «по блату». Наибольшей популярностью у строителей коммунизма пользовались:

  • Muscat Ottonel - белое сухое вино, изготовленное из нескольких сортов ягод. Особый вкус букету придавал местный сорт винограда Фетяска Регала.
  • Rulanda (Руланда).
  • Cotnari (Котнари) - исключительно вкусное вино, которое изготавливается из местных вин, выращиваемых в местечке Котнарь. В напитке чувствуются нотки абрикоса, изюма, меда.
  • Murfatlar.
  • Perla марки Tarnave.
  • Riesling марки Tarnave (Рислинг). Белое вино, которое может быть сухим либо полусладким. Имеет особый узнаваемый терпкий привкус.
  • Старый замок (Tarnave).
  • Jidvei.

Проще всего было купить вино «Старый замок». Это был натуральный продукт, изготовленный из чистого сока, и имел неповторимый привкус грецких орехов. Теперь под этой маркой в России продается жалкая пародия на вино, которое оставлялось в Советский Союз.

Что с ними стало после СССР

После развала Советского Союза поставки румынских вин в Россию сильно сократились. Проблема состояла в разрыве экономических отношений между странами.

Нынешнее поколение потребителей мало знает о винной продукции из Румынии. В меню ресторанов напитки, произведенные в этой стране, редко можно было встретить еще 5 лет назад. Сейчас ситуация стала постепенно меняться.

Спустя десятилетия вина из этой страны вновь стали появляться в алкомаркетах РФ. Настоящие румынские напитки стоят существенно дороже вин, изготовленных на Кубани и в Ростовской области.

Их рекомендуется покупать в серьезных магазинах, чтобы не нарваться на подделку. А вы пробовали румынские вина? Что можете сказать об их качестве?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!

