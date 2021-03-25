В далеких 70-х годах было модно собирать марки, открытки. В отличие от других детей мой отец собирал этикетки, в том числе и от винных бутылок. В 80-х его детское увлечение имело все шансы перерасти в хобби, но случился сухой закон.
Не так давно во время туристической поездки по Румынии у меня возник спор с друзьями на тему местных вин. Они считали, что в Советском Союзе граждане употребляли исключительно продукцию отечественного производства и об алкогольных напитках румынского производства ничего не знали.
Вот тут и пригодилась семейная коллекция этикеток, в которой содержалось около 10 образцов от виноделов Социалистической Республики Румыния.
Где и из чего делали эти винаВ реальности на территории СССР продавались не только вина местного производства, но и напитки, завезенные из стран социалистического лагеря. Немалое количество импортного вина поставлялось из солнечной Румынии.
В то время каждое государство - участник Варшавского договора была ориентировано на производство определенного вида продукции.
Румыния - это идеальное место для производства вин высокого качества. Теплый климат позволяет культивировать виноград во всех ее регионах.
Самые большие румынские винодельческие предприятия расположены недалеко от г. Фокшань. Продукция, произведенная в этом районе, пользовалась большой популярностью у граждан СССР.
В Советском Союзе хорошо были известны напитки из местечек Тырнаве, Панчу, Никорешть, Одобешть, Котешть. Здесь и по сей день культивируют хорошо известные технические сорта:
- «Пино Нуар»;
- «Каберне Совиньон» (ягоды темно-синего цвета);
- «Пино Гри» (сине-фиолетовые ягоды).
- «Совиньон Бланк» (белый виноград);
- «Мускат Оттонель» (ягоды золотистого оттенка);
Сладкие и полусладкие сорта вина изготавливались из поздних сортов, которые произрастали на юго-востоке страны. В этом месте находятся виноградники региона Мурфатлар, который занимает около 10 тыс. га. Мягкий теплый климат способствует активному росту и вызреванию сортов ягод:
- «Шардоне»;
- «Пино Гри»;
- «Мускат Оттонель»;
- «Каберне Совиньон»;
- «Мерло».
На южной стороне Карпат, в виноградниках местечка Дялу Маре, по большей части культивировали красные сорта винограда. Здесь производились известные в социалистических странах алкогольные напитки:
- «Каберне Совиньон»;
- «Пино Нуар»;
- «Мерло»;
- «Фетяска Нягрэ».
Во время экскурсии мы наша группа посетила самое старое винодельческое предприятие Румынии – Котнарь, расположено недалеко от границы с республикой Молдова. Производимая здесь продукция пользовалась большим спросом в СССР. Вина этой компании известны во всем мире и по сей день.
Сколько они стоили, пользовались ли популярностьюБольшим спросом у населения пользовались сладкие и полусладкие сорта вин. Импортная продукция стоила дороже напитков, произведенных на территории СССР. Самое дешевое вино отечественного производства продавалось по цене 90 коп. за бутылку. Напиток приличнее стоил от 3 до 6 руб.
Румынские вина были гораздо дороже. К примеру, Muscat Ottonel реализовывался в 1981 г. по цене 9 руб. 50 коп. В 60-х стоимость алкогольной продукции была значительно ниже. Вино «Старый замок» продавалось по 2 руб. 70 коп.
Современная бутылка Muscat Ottonel.
Дорогие импортные вина пили обеспеченные люди. Рабочим и служащим было проще купить продукцию местных заводов, которая стоила гораздо дешевле.
Какие румынские вина завозили в СССР и как они выгляделиНасколько помнит мой отец, было несколько популярных марок, которые можно купить свободно. Существовали, правда, и элитные вина. Их доставали «по блату». Наибольшей популярностью у строителей коммунизма пользовались:
- Muscat Ottonel - белое сухое вино, изготовленное из нескольких сортов ягод. Особый вкус букету придавал местный сорт винограда Фетяска Регала.
- Rulanda (Руланда).
- Cotnari (Котнари) - исключительно вкусное вино, которое изготавливается из местных вин, выращиваемых в местечке Котнарь. В напитке чувствуются нотки абрикоса, изюма, меда.
- Murfatlar.
- Perla марки Tarnave.
- Riesling марки Tarnave (Рислинг). Белое вино, которое может быть сухим либо полусладким. Имеет особый узнаваемый терпкий привкус.
- Старый замок (Tarnave).
- Jidvei.
Проще всего было купить вино «Старый замок». Это был натуральный продукт, изготовленный из чистого сока, и имел неповторимый привкус грецких орехов. Теперь под этой маркой в России продается жалкая пародия на вино, которое оставлялось в Советский Союз.
Что с ними стало после СССРПосле развала Советского Союза поставки румынских вин в Россию сильно сократились. Проблема состояла в разрыве экономических отношений между странами.
Нынешнее поколение потребителей мало знает о винной продукции из Румынии. В меню ресторанов напитки, произведенные в этой стране, редко можно было встретить еще 5 лет назад. Сейчас ситуация стала постепенно меняться.
Спустя десятилетия вина из этой страны вновь стали появляться в алкомаркетах РФ. Настоящие румынские напитки стоят существенно дороже вин, изготовленных на Кубани и в Ростовской области.
Их рекомендуется покупать в серьезных магазинах, чтобы не нарваться на подделку. А вы пробовали румынские вина? Что можете сказать об их качестве?
Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!