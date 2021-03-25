В далеких 70-х годах было модно собирать марки, открытки. В отличие от других детей мой отец собирал этикетки, в том числе и от винных бутылок. В 80-х его детское увлечение имело все шансы перерасти в хобби, но случился сухой закон.

Не так давно во время туристической поездки по Румынии у меня возник спор с друзьями на тему местных вин. Они считали, что в Советском Союзе граждане употребляли исключительно продукцию отечественного производства и об алкогольных напитках румынского производства ничего не знали.

Вот тут и пригодилась семейная коллекция этикеток, в которой содержалось около 10 образцов от виноделов Социалистической Республики Румыния.

Где и из чего делали эти вина

В реальности на территории СССР продавались не только вина местного производства, но и напитки, завезенные из стран социалистического лагеря. Немалое количество импортного вина поставлялось из солнечной Румынии.

В то время каждое государство - участник Варшавского договора была ориентировано на производство определенного вида продукции.

Румыния - это идеальное место для производства вин высокого качества. Теплый климат позволяет культивировать виноград во всех ее регионах.

Самые большие румынские винодельческие предприятия расположены недалеко от г. Фокшань. Продукция, произведенная в этом районе, пользовалась большой популярностью у граждан СССР.

В Советском Союзе хорошо были известны напитки из местечек Тырнаве, Панчу, Никорешть, Одобешть, Котешть. Здесь и по сей день культивируют хорошо известные технические сорта:

«Пино Нуар»;

«Каберне Совиньон» (ягоды темно-синего цвета);

«Пино Гри» (сине-фиолетовые ягоды).

«Совиньон Бланк» (белый виноград);

«Мускат Оттонель» (ягоды золотистого оттенка);

Сладкие и полусладкие сорта вина изготавливались из поздних сортов, которые произрастали на юго-востоке страны. В этом месте находятся виноградники региона Мурфатлар, который занимает около 10 тыс. га. Мягкий теплый климат способствует активному росту и вызреванию сортов ягод:

«Шардоне»;

«Пино Гри»;

«Мускат Оттонель»;

«Каберне Совиньон»;

«Мерло».

На южной стороне Карпат, в виноградниках местечка Дялу Маре, по большей части культивировали красные сорта винограда. Здесь производились известные в социалистических странах алкогольные напитки:

«Каберне Совиньон»;

«Пино Нуар»;

«Мерло»;

«Фетяска Нягрэ».

Во время экскурсии мы наша группа посетила самое старое винодельческое предприятие Румынии – Котнарь, расположено недалеко от границы с республикой Молдова. Производимая здесь продукция пользовалась большим спросом в СССР. Вина этой компании известны во всем мире и по сей день.

Сколько они стоили, пользовались ли популярностью

Большим спросом у населения пользовались сладкие и полусладкие сорта вин. Импортная продукция стоила дороже напитков, произведенных на территории СССР. Самое дешевое вино отечественного производства продавалось по цене 90 коп. за бутылку. Напиток приличнее стоил от 3 до 6 руб.

Румынские вина были гораздо дороже. К примеру, Muscat Ottonel реализовывался в 1981 г. по цене 9 руб. 50 коп. В 60-х стоимость алкогольной продукции была значительно ниже. Вино «Старый замок» продавалось по 2 руб. 70 коп.

Современная бутылка Muscat Ottonel.

Дорогие импортные вина пили обеспеченные люди. Рабочим и служащим было проще купить продукцию местных заводов, которая стоила гораздо дешевле.

Какие румынские вина завозили в СССР и как они выглядели

Muscat Ottonel - белое сухое вино, изготовленное из нескольких сортов ягод. Особый вкус букету придавал местный сорт винограда Фетяска Регала.

Rulanda (Руланда).

Cotnari (Котнари) - исключительно вкусное вино, которое изготавливается из местных вин, выращиваемых в местечке Котнарь. В напитке чувствуются нотки абрикоса, изюма, меда.

Murfatlar.

Perla марки Tarnave.

Riesling марки Tarnave (Рислинг). Белое вино, которое может быть сухим либо полусладким. Имеет особый узнаваемый терпкий привкус.

Старый замок (Tarnave).

Jidvei.

Насколько помнит мой отец, было несколько популярных марок, которые можно купить свободно. Существовали, правда, и элитные вина. Их доставали «по блату». Наибольшей популярностью у строителей коммунизма пользовались:

Проще всего было купить вино «Старый замок». Это был натуральный продукт, изготовленный из чистого сока, и имел неповторимый привкус грецких орехов. Теперь под этой маркой в России продается жалкая пародия на вино, которое оставлялось в Советский Союз.

Что с ними стало после СССР

После развала Советского Союза поставки румынских вин в Россию сильно сократились. Проблема состояла в разрыве экономических отношений между странами.

Нынешнее поколение потребителей мало знает о винной продукции из Румынии. В меню ресторанов напитки, произведенные в этой стране, редко можно было встретить еще 5 лет назад. Сейчас ситуация стала постепенно меняться.

Спустя десятилетия вина из этой страны вновь стали появляться в алкомаркетах РФ. Настоящие румынские напитки стоят существенно дороже вин, изготовленных на Кубани и в Ростовской области.

Их рекомендуется покупать в серьезных магазинах, чтобы не нарваться на подделку. А вы пробовали румынские вина? Что можете сказать об их качестве?

