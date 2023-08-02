Мартини Бьянко – это вермут крепостью 15°. Это вид мартини производится с 1910 года. Вкус этого напитка уникален и деликатен. Он зависит от правильной подачи и закуски. Поэтому вопрос «с чем пьют Мартини Бьянко» является чрезвычайно актуальным.

Как правильно пить

время и температуру подачи напитка;

бокалы для подачи;

чем можно разбавить этот вермут.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно пить Мартини Бьянко, нужно затронуть несколько тем:

Время и температура подачи

Перед употреблением напиток нужно охладить до 12-15°C в холодильной или морозильной камере. При этом нельзя допускать замерзания вермута.

Напиток нужно подавать охлажденным. Если он недостаточно холодный, можно добавить лед или замороженные фрукты. Это придаст вермуту свежесть и фруктовый аромат. Также стоит отметить, что не рекомендуется добавлять слишком много льда или фруктов. Они чересчур разбавят и охладят напиток.

Какие бокалы использовать

Для подачи этого напитка лучше использовать коктейльные рюмки. Подобные бокалы позволяют лучше раскрыться аромату и вкусу Martini Bianco.

Для подачи разбавленного напитка подойдут бокалы объемом от 120 до 250 мл. Например, это могут быть старомодные стаканы (олд фэшн или рокс).

Следует знать, что Martini Bianco не рекомендуется наливать в рюмки или стопки. Такая подача не соответствует требованиям этикета и традициям употребления вермута.

Чем можно разбавить

Соки и фрэши

Бьянко можно разбавлять джином, спрайтом, соками, фрэшами, водой и содовой. Чтобы добиться правильного сочетания вермута с джином (спрайтом), следует соблюдать пропорцию – 2 части мартини и часть джина (спрайта). О других напитках, которые можно использовать, чтобы разбавить вермут, стоит поговорить отдельно.Соки и фрэши помогают уменьшить сладость и крепость напитка. Они также добавляют добавить ему свежести и фруктового аромата. Лучше выбирать кислые соки: апельсиновый, грейпфрутовый, лимонный или яблочный. Они хорошо сочетаются с Martini Bianco и не перебивают его вкус.

Для приготовления фрэшей нужно взять свежевыжатый сок из цитрусовых или других фруктов, и добавить к нему немного сахарного сиропа или меда. Затем нужно все хорошо смешать и охладить. Фрэшами можно разбавлять мартини Бьянко так же, как и соками. Также допускается их подача отдельно – в небольших бокалах.

Вода и содовая

Вода и содовая помогают уменьшить крепость и сладость вермута, а также добавить ему освежающего эффекта. Можно использовать хорошо охлажденную минеральную или содовую воду. Они отлично сочетаются с мартини Бьянко и не перебивают его вкус. Пропорция воды и вермута зависит от личных предпочтений.

Для приготовления напитка нужно взять подходящий бокал (коктейльный или старомодный), добавить лед, налить вермут и затем долить водой или содовой.

В чистом виде

Разобравшись с чем пить мартини Бьянко, стоит поговорить о том, как употреблять данный вермут в чистом виде. Во-первых, нужно соблюдать рекомендованную выше температуру. В противном случае у вермута возникнет чрезмерная горечь и неприятный запах травы. Если же Martini Bianco чересчур охлажден, он «замораживает» язык. В итоге теряется его уникальный вкус.

Во-вторых, темп употребления должен быть не суетливым и даже аристократичным. Белый мартини рекомендуется пить медленно и небольшими глотками. Во время употребления этого напитка следует наслаждаться его вкусом. Стоит заметить, что трубочка не потребуется. Она является, скорее, аксессуаром коктейлей.

Чистый мартини пьют с легкими закусками или фруктами. Классическим вариантом закуски является твердый сыр. В некоторых регионах принято закусывать чистый белый мартини арахисом или миндалем. Но стоит помнить о том, что перечисленные продукты негативно влияют на рецепторы языка. Поэтому вкус вермута получается не слишком ярким.

Рецепты коктейлей

Bianco Lemon;

белый вермут с водкой;

с ромом или джином;

Джеймс Бонд;

Холодное Золото.

Определив как пить мартини Бьянко в чистом виде, следует рассказать о наиболее популярных коктейлях на основе данной разновидности вермута. К таковым можно отнести:

Bianco Lemon

Белый вермут с водкой

С ромом или джином

Джеймс Бонд

Холодное Золото

Что выбрать в качестве закуски

Твердые сорта сыра и соленые крекеры. Это классическая закуска для мартини. Она подчеркивает сладковатый вкус вермута и нейтрализует его горечь.

Бутерброды с сыром и ветчиной. Это максимально сытный вариант закуски. Он подходит для коктейлей с мартини Бьянко и водкой или джином.

Фрукты. Они добавляют свежести и кислинки к сладкому напитку. Также можно нарезать фрукты кубиками и подавать их на шпажках.

Орехи. Они придают напитку хрустящую текстуру и насыщенный аромат.

Оливки или маринованный лук. Это эстетическая закуска для украшения бокала. Она добавляет солоноватый привкус к сладкому напитку. Однако такое сочетание нравится далеко не всем.

Чтобы приготовить этот коктейль, нужно перемешать в шейкере 100 мл вермута, 50 мл лимонного сока и 20 мл сахарного сиропа. В готовый коктейль следует добавить лед. Полученный напиток можно украсить долькой лимона.Для приготовления данного коктейля следует перемешать в шейкере 30 мл мартини и 60 мл водки. Данный коктейль можно украсить оливкой или лимонной цедрой.Чтобы правильно приготовить такой коктейль, следует смешать в бокале со льдом по 30 мл мартини и рома или джина, а также 60 мл тоника. Полученный напиток нужно украсить кусочком лайма или апельсина.Для создания этого коктейля нужно перемешать в шейкере 10 мл мартини, 40 мл водки и 5 мл лимонного сока. Полученную смесь следует перелить в бокал и добавить оливку.Приготовление «Холодного Золота» предполагает смешивание в шейкере по 30 мл мартини и золотой текилы, а также 15 мл апельсинового ликера. В полученный коктейль нужно добавить лед и украсить его кусочком апельсина.Martini Bianco хорошо сочетается с такими продуктами:

Хранение Мартини

Мартини Бьянко нужно хранить в сухом, темном и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и посторонних запахов. Температура хранения должна быть в пределах от +5°С до +25°С. При этом влажность воздуха не должна превышать 85%.

В закрытом виде срок годности мартини Бьянко составляет около 5 лет, но если напиток поменял цвет или стал мутным, то его лучше не употреблять. В открытом виде срок годности сокращается до 6 месяцев при условии, что бутылка плотно закрыта и хранится в холодильной камере. Если бутылка вермута не выпита за один раз, то напиток не нужно переливать в другую тару. Чтобы сохранить аромат и вкус этого вида мартини, рекомендуется использовать специальные пробки для игристых вин.

Аналоги

«Cinzano» Bianco – это классический белый вермут, который содержит от 10 до 15% сахара и настаивается на различных травах, специях и цитрусах. Он имеет сбалансированный, сладкий вкус с нотками свежих трав, лимона и ванили. «Cinzano» Bianco подается охлажденным, как в чистом виде, так и в коктейлях.

Carpano Bianco – это белый вермут, который производится в Турине с 1786 года. Он настаивается на 16 разных травах и цветах, включая ромашку, мяту, лаванду и корицу. Данный напиток имеет фруктовый, цветочный аромат и сладкий, гармоничный вкус с нотками апельсина и ванили. Carpano Bianco подается охлажденным или со льдом. Он может подаваться как в чистом виде, так и в составе коктейлей.

Dollin Bianco – это белый вермут, который производится во Франции с 1849 года. Он настаивается на 30 разных травах и специях, включая анис, мускатный орех, гвоздику и кориандр. Данный напиток имеет сложный, изысканный аромат и сладкий, пряный вкус с нотками цитрусовых и экзотических фруктов. Dollin Bianco подается охлажденным или со льдом. Его подают как аперитив или дижестив.

Delasy Bianco – это белый вермут, производящийся в Испании с 1950 года. Он настаивается на 12 разных травах и специях, включая полынь и кардамон. Этот напиток имеет свежий, фруктовый аромат и сладкий, освежающий вкус с нотками яблока и меда. Delasy Bianco подается охлажденным или со льдом. Его употребляют как аперитив или в коктейлях.

В заключение нужно отметить, что мартини Бьянко имеет несколько менее популярных аналогов:

Остается добавить, что мартини Бьянко, как и его аналоги, имеет ряд полезных качеств. Во-первых, такие напитки тонизируют и укрепляют организм. Они способствуют укреплению иммунитета. Во-вторых, умеренное употребление Martini Bianco позволяет расслабиться и снять стресс. В-третьих, этот напиток улучшает настроение и помогает справиться с апатией.