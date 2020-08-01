Я всегда думал, что в Японии пьют только сакэ и то, только «по праздникам». Но оказалось, что посиделки с алкоголем очень популярны у этой нации. А ассортимент напитков, которыми балуют себя «самураи» очень широк.
Я давно хотел побывать в Японии, надеюсь, что мировое сообщество скоро победит коронавирус, границы между странами станут вновь открытыми и я смогу осуществить свою мечту.
А пока мне остается только изучать традиции и составлять список напитков, которые я обязательно попробую в Стране Восходящего Солнца.
Какой алкоголь в Японии считается традиционнымНе нуждается в представлении традиционный японский напиток сякэ (саке). Раньше сякэ не употребляли как спиртной напиток в обычном понимании, его пили во время религиозных церемоний и в качестве ритуала для привлечения удачи.
Доступен он был далеко не всем. А вот в наше время сакэ - атрибут японского застолья и обязательный пункт программы для туристов.
Сложно сказать, водка это или вино. Правильным будет назвать сякэ особым видом алкоголя. Технология изготовления схожа с приготовлением рома, но с использованием риса и грибка кодзи.
Японцы делают закваску на воде, шлифованном рисе и дрожжах. После этого напиток проходит двойную ферментацию. Содержание алкоголя зависит от вида сакэ, но всегда не меньше 10 и не больше 20 градусов.
Интересно: японцы любят устраивать корпоративы, дружеские посиделки практически каждую неделю, якобы чтобы приманить удачу. Без алкоголя такие вечеринки у них не обходятся.Саке просто необходимо попробовать, если представится такая возможность. Тем более что чашки для употребления сакэ маленькие, попробовать из них напиток и не опьянеть - в самый раз. Они называются о-тёко, их объем 30-50 мл.
Другой традиционный японский алкоголь - shochu (сётю). Он гораздо менее «духовен», чем сакэ. Его употребляли все слои населения, так как он был доступен.
Производят сётю путем перегонки помимо риса из:
- батата;
- картошки;
- гречки;
Ну вы поняли, его готовят из любого доступного продукта. Самогон shochu обычно крепостью 20-40 градусов. Традиционного его разбавляют фруктовым соком или другим японским напитком - пивом хоппи.
У сётю есть близкий родственник - авамори. Производители этого напитка с островов Окинава вдохновлялись техникой приготовления саке и сётю, только вместо круглозерного риса использовали длиннозерный.
Крепость авамори может достигать 60 градусов. Часто в этот напиток добавляют змей. Но это больше для антуража – туристы любят такие штуки. Но на вкус такие «добавки» никак не влияют.
Крепкий алкогольК крепким напиткам мы уже отнесли традиционный японский авамори, но им виды крепкого спиртного не ограничиваются.
Например, японцы очень любят виски и готовят его хоть и на свой лад, но очень качественно.
Они используют только собственные дистилляты, при этом выдерживают виски в емкостях разной структуры, формы и объема.
Считается, что именно из-за этого им удается получать разнообразные оттенки вкуса. Виски полюбился японцам благодаря проникнувшей на восток культуре шотландцев и американцев.
Интересный факт: японский виски считается одним из 5 видов, признанных во всем мире наравне с ирландским, канадским виски, шотландским скотчем, американским бурбоном.
Слабый алкогольСамый распространенный “повседневный” алкоголь в Японии - пиво. Здесь одинаково любят как пиво от больших производителей, например, Asahi (Асахи), так и от местных крафтовых пивоварен.
Виды японского пива:
- Напиток с содержанием солода от 67% и более. На самом деле только он считается в Японии настоящим пивом.
- Happoshu (хапошу), или “второе пиво”. Солода в нем менее 66%.
- Напиток с пивным вкусом - вообще без солода.
Еще один слабоалкогольный напиток - Chuhai (чухаи), алкоголя в нем 5-8 градусов. Его очень любят японские женщины за сладкий вкус. Изготавливают чухаи из персиков, цитрусовых, груш и других фруктов.
А теперь проверка на эрудицию: какого напитка не хватает в описании слабого алкоголя? Скажете знаменитое “сливовое вино”?
Ошибочно и первое, и второе слово, хотя общее направление верное. Ymeshu (умесю) на самом деле является ликером! Крепость всего 10-15%. И готовят его вовсе не из слив, а из японских абрикосов муме.
Справка: абрикосовое вино японцы начали делать намного раньше, чем виноградное.
КоктейлиЯпонцы не проявляют особой стойкости к алкоголю и быстро пьянеют. Однако это не останавливает их от смешивания разного алкоголя в коктейлях.
Я подобрал для вас несколько миксов, в состав которых входят напитки, с которыми я вас познакомил и которые можно попробовать в барах Токио, Осаки, Киото и других городов.
- Коктейли на основе сакэ. Чаще всего сюда добавляют ликеры (фруктовые, молочные, шоколадные), соки и сиропы. Пример коктейля: сухой сакэ 60мл, ликер из бузины 4,5 чайной ложки, текила 3 чайные ложки, лимонный сок 1,5 чайной ложки.
- Другой интересный коктейль с соевым соусом: 30 мл сакэ и 15 мл соуса.
- В коктейли на основе сётю добавляют минералку, фруктовые соки, пиво или даже чай. Например, сётю 30 мл и абрикосовый сок 20 мл.
- Даже если в основе коктейля виски, в Японии в него скорее всего все равно добавят сакэ. Но есть коктейли с виски, но без сакэ: японский виски 40 мл, ликер цветущей вишни 10 мл, лимонный сок 1 чайная ложка.
- Абрикосовый ликер также добавляют в коктейли. Один их них так и называется “Умесю”: японский виски 30 мл, умесю 3 чайные ложки, медовая вода 3 чайные ложки.
Я сомневаюсь, что вы будете готовить эти коктейли дома, но если окажетесь в Японии, то обязательно попробуйте их в местных барах.
https://www.youtube.com/watch?v=sbqOBV5GMEA
Какой алкоголь привезти в качестве сувенира из ЯпонииЯпония отличается качеством своего алкоголя, а самое главное - экологичностью. В выборе алкогольного сувенира советую в первую очередь обратить внимание на традиционные напитки.
Вот вам подборка напитков с советами по выбору:
- Сакэ выбрать сложно, так как он очень широко представлен в магазинах Японии. Руководствуйтесь правилом: хороший сакэ стоит от 15 долларов, без верхнего предела.
- Сётю и авамори может быть разным по цене, но лучше покупать от 10 долларов за бутылку. Важно не перепутать с сакэ.
- Виски также советую взять из Японии. Ориентируйтесь на основные бренды: Suntory (Сантори) и Nikka (Никка). Естественно, покупать лучше в больших магазинах, чтобы не нарваться на подделку. Стоит виски от 60 долларов.
- При выборе пива советую также обращать внимание на бренды производителей. Я рекомендую: Asahi (Асахи), Kirin (Кирин), Sapporo (Саппоро), Suntory (Сантори), Orion (Орион). Можно выбрать и понравившееся вам крафтовое. Частные пивоварни есть в избытке в крупных городах. Я советую не покупать пиво дешевле 12 долларов за литр.
- Абрикосовый ликер. Выбор большой, причем он может стоит и не дорого, но быть хорошим. Я же советую придерживаться классического правила: чем дороже, тем лучше. В среднем цена на этот напиток около 15 долларов.
Обратите внимание: подарок в виде красиво упакованной бутылки фруктового вина в Японии считается благодарностью, а также пожеланием здоровья. Именно так я и советую вам вручить сувенир своим близким.Алкогольная культура Японцев поражает. Здесь однозначно есть что попробовать и на что обратить внимание. Основное свойство японского алкоголя - высокое качество. Наверно, поэтому здесь вы не встретите общественного порицания за участие в алкогольных вечеринках.
Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вы были в Японии? Если вы считаете, что я несправедливо обошел вниманием какой-либо напиток страны восходящего солнца, обязательно поделитесь со мной в комментариях.