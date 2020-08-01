Я всегда думал, что в Японии пьют только сакэ и то, только «по праздникам». Но оказалось, что посиделки с алкоголем очень популярны у этой нации. А ассортимент напитков, которыми балуют себя «самураи» очень широк.

Я давно хотел побывать в Японии, надеюсь, что мировое сообщество скоро победит коронавирус, границы между странами станут вновь открытыми и я смогу осуществить свою мечту.

А пока мне остается только изучать традиции и составлять список напитков, которые я обязательно попробую в Стране Восходящего Солнца.

Какой алкоголь в Японии считается традиционным

Не нуждается в представлении традиционный японский напиток сякэ (саке). Раньше сякэ не употребляли как спиртной напиток в обычном понимании, его пили во время религиозных церемоний и в качестве ритуала для привлечения удачи.

Доступен он был далеко не всем. А вот в наше время сакэ - атрибут японского застолья и обязательный пункт программы для туристов.

Сложно сказать, водка это или вино. Правильным будет назвать сякэ особым видом алкоголя. Технология изготовления схожа с приготовлением рома, но с использованием риса и грибка кодзи.

Японцы делают закваску на воде, шлифованном рисе и дрожжах. После этого напиток проходит двойную ферментацию. Содержание алкоголя зависит от вида сакэ, но всегда не меньше 10 и не больше 20 градусов.

Интересно: японцы любят устраивать корпоративы, дружеские посиделки практически каждую неделю, якобы чтобы приманить удачу. Без алкоголя такие вечеринки у них не обходятся.

Саке просто необходимо попробовать, если представится такая возможность. Тем более что чашки для употребления сакэ маленькие, попробовать из них напиток и не опьянеть - в самый раз. Они называются о-тёко, их объем 30-50 мл.

Другой традиционный японский алкоголь - shochu (сётю). Он гораздо менее «духовен», чем сакэ. Его употребляли все слои населения, так как он был доступен.

Производят сётю путем перегонки помимо риса из:

батата;

картошки;

гречки;

Ну вы поняли, его готовят из любого доступного продукта. Самогон shochu обычно крепостью 20-40 градусов. Традиционного его разбавляют фруктовым соком или другим японским напитком - пивом хоппи.

У сётю есть близкий родственник - авамори. Производители этого напитка с островов Окинава вдохновлялись техникой приготовления саке и сётю, только вместо круглозерного риса использовали длиннозерный.

Крепость авамори может достигать 60 градусов. Часто в этот напиток добавляют змей. Но это больше для антуража – туристы любят такие штуки. Но на вкус такие «добавки» никак не влияют.

Крепкий алкоголь

К крепким напиткам мы уже отнесли традиционный японский авамори, но им виды крепкого спиртного не ограничиваются.

Например, японцы очень любят виски и готовят его хоть и на свой лад, но очень качественно.

Они используют только собственные дистилляты, при этом выдерживают виски в емкостях разной структуры, формы и объема.

Считается, что именно из-за этого им удается получать разнообразные оттенки вкуса. Виски полюбился японцам благодаря проникнувшей на восток культуре шотландцев и американцев.

Интересный факт: японский виски считается одним из 5 видов, признанных во всем мире наравне с ирландским, канадским виски, шотландским скотчем, американским бурбоном.

Слабый алкоголь

Самый распространенный “повседневный” алкоголь в Японии - пиво. Здесь одинаково любят как пиво от больших производителей, например, Asahi (Асахи), так и от местных крафтовых пивоварен.

Виды японского пива:

Напиток с содержанием солода от 67% и более. На самом деле только он считается в Японии настоящим пивом. Happoshu (хапошу), или “второе пиво”. Солода в нем менее 66%. Напиток с пивным вкусом - вообще без солода.

Еще один слабоалкогольный напиток - Chuhai (чухаи), алкоголя в нем 5-8 градусов. Его очень любят японские женщины за сладкий вкус. Изготавливают чухаи из персиков, цитрусовых, груш и других фруктов.

А теперь проверка на эрудицию: какого напитка не хватает в описании слабого алкоголя? Скажете знаменитое “сливовое вино”?

Ошибочно и первое, и второе слово, хотя общее направление верное. Ymeshu (умесю) на самом деле является ликером! Крепость всего 10-15%. И готовят его вовсе не из слив, а из японских абрикосов муме.

Справка: абрикосовое вино японцы начали делать намного раньше, чем виноградное.

Коктейли

Японцы не проявляют особой стойкости к алкоголю и быстро пьянеют. Однако это не останавливает их от смешивания разного алкоголя в коктейлях.

Я подобрал для вас несколько миксов, в состав которых входят напитки, с которыми я вас познакомил и которые можно попробовать в барах Токио, Осаки, Киото и других городов.

Коктейли на основе сакэ. Чаще всего сюда добавляют ликеры (фруктовые, молочные, шоколадные), соки и сиропы. Пример коктейля: сухой сакэ 60мл, ликер из бузины 4,5 чайной ложки, текила 3 чайные ложки, лимонный сок 1,5 чайной ложки. Другой интересный коктейль с соевым соусом: 30 мл сакэ и 15 мл соуса. В коктейли на основе сётю добавляют минералку, фруктовые соки, пиво или даже чай. Например, сётю 30 мл и абрикосовый сок 20 мл. Даже если в основе коктейля виски, в Японии в него скорее всего все равно добавят сакэ. Но есть коктейли с виски, но без сакэ: японский виски 40 мл, ликер цветущей вишни 10 мл, лимонный сок 1 чайная ложка. Абрикосовый ликер также добавляют в коктейли. Один их них так и называется “Умесю”: японский виски 30 мл, умесю 3 чайные ложки, медовая вода 3 чайные ложки.

Я сомневаюсь, что вы будете готовить эти коктейли дома, но если окажетесь в Японии, то обязательно попробуйте их в местных барах.

https://www.youtube.com/watch?v=sbqOBV5GMEA

Какой алкоголь привезти в качестве сувенира из Японии

Япония отличается качеством своего алкоголя, а самое главное - экологичностью. В выборе алкогольного сувенира советую в первую очередь обратить внимание на традиционные напитки.

Вот вам подборка напитков с советами по выбору:

Сакэ выбрать сложно, так как он очень широко представлен в магазинах Японии. Руководствуйтесь правилом: хороший сакэ стоит от 15 долларов, без верхнего предела. Сётю и авамори может быть разным по цене, но лучше покупать от 10 долларов за бутылку. Важно не перепутать с сакэ. Виски также советую взять из Японии. Ориентируйтесь на основные бренды: Suntory (Сантори) и Nikka (Никка). Естественно, покупать лучше в больших магазинах, чтобы не нарваться на подделку. Стоит виски от 60 долларов. При выборе пива советую также обращать внимание на бренды производителей. Я рекомендую: Asahi (Асахи), Kirin (Кирин), Sapporo (Саппоро), Suntory (Сантори), Orion (Орион). Можно выбрать и понравившееся вам крафтовое. Частные пивоварни есть в избытке в крупных городах. Я советую не покупать пиво дешевле 12 долларов за литр. Абрикосовый ликер. Выбор большой, причем он может стоит и не дорого, но быть хорошим. Я же советую придерживаться классического правила: чем дороже, тем лучше. В среднем цена на этот напиток около 15 долларов.

Обратите внимание: подарок в виде красиво упакованной бутылки фруктового вина в Японии считается благодарностью, а также пожеланием здоровья. Именно так я и советую вам вручить сувенир своим близким.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Алкогольная культура Японцев поражает. Здесь однозначно есть что попробовать и на что обратить внимание. Основное свойство японского алкоголя - высокое качество. Наверно, поэтому здесь вы не встретите общественного порицания за участие в алкогольных вечеринках.А вы были в Японии? Если вы считаете, что я несправедливо обошел вниманием какой-либо напиток страны восходящего солнца, обязательно поделитесь со мной в комментариях.