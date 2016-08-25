Абрикос – тот еще фрукт! Несмотря на то, что этот плод неохотно отдает сок и содержит много пектинов, его вовсю используют для приготовления самого разного алкоголя – вин, наливок-настоек, ликеров. Но лучше всего получается в домашних условиях самогон из абрикосов – при выгонке вкус и аромат ягоды концентрируется, плоды, даже сами по себе не очень яркие, преображаются в потрясающий продукт, который становится особенно тонким и элегантным после длительной выдержки. Сегодня мы узнаем, как сделать абрикосовый самогон на примере самого простого рецепта, но с нюансами, которые позволят превратить обычный фруктовый дистиллят в ваш собственный, ни на что не похожий шедевр!

Домашний самогон из абрикосов – основные проблемы

Абрикос – дерево рода «слива», соответственно главная проблема этого фрукта для винодела и самогонщика – пектин, в избытке содержащийся в плодах. Пектин связывает волокна растений, не позволяет отделяться соку, делает брагу (и полученный из нее дистиллят) мутной, а также – способствует образованию метиловых спиртов, которые в бренди из абрикосов вовсе не нужны. Говоря об абрикосовом вине мы вкратце касались этой темы (кстати, любой из рецептов вин, приведенных в данной статье , подойдет для приготовления браги – она будет готова уже после первичного брожения).

Итак, чтобы добыть сок быстрее, проще и в полном объеме, не оставляя драгоценную жидкость в отжимках, можно использовать следующие методы:

нагревание сусла до 60-70 градусов на протяжении 20-30 минут;

диффузный метод: грубый отжим, после чего – настаивание отжимок в теплой воде несколько часов (вода в этом случае берется в том количестве, которое указано в рецепте);

пектолитические ферменты – их много, например «DEPECTIL Clarification», гугл вам в помощь. После обработки ферментом, сусло опять-таки, потребуется нагревать. Здесь не лишним будет упомянуть, что применение пектолитических ферментов может приводить в повышению в дистиллятах метанола, что подтверждается лабораторными исследованиями наших и западных самогонщиков.

Есть одно но – все три метода подразумевают, что бродить брага будет на чистой культуре дрожжей – ЧКД, дрожжах для фруктовых вин, они продаются в интернете. Если же вы хотите сделать брагу более простым (и аутентичным, традиционным) способом, нагревать плоды нельзя, как и мыть их – там живут несчастные дрожжи-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри – они вполне в состоянии сбродить сусло. Самогон из абрикосов без дрожжей готовится дольше. Спиртовые и хлебопекарские дрожжи – это еще проще и быстрее, однако полученный продукт будет обладать явным самогонным привкусом, от которого чрезвычайно сложно избавиться. В общем, выбор за вами.

Приготовление браги из абрикосов

Совет #1. Самогон из абрикоса без сахара – дело, конечно, благородное, но неблагодарное, так как выход его получается совсем маленьким (в среднем 500 мл абсолютного спирта с 10 кг плодов). С другой стороны – чем больше сахара, тем больше шансов получить не абрикосовый бренди, а сахарный самогон. Компромисс: повысить начальную плотность браги до 15% по ареометру, не больше. Проверено, так и выход будет приличным, и вкус пострадает минимально. А если взять вместо обычной сахарозы качественную декстрозу или фруктозу, манипуляции с выходом и вовсе останутся незамеченными.

10 частей измельчённых абрикосов без косточки

0,5-1 часть сахара или до 15% по ареометру

3 части чистой, не кипячёной воды

лимонная кислота до pH 3,5 (опционально)

винные дрожжи (опционально)

Подготовить абрикосы: перебрать, обрезать загнившие и заплесневевшие части, тщательно промыть (не мыть, если брожение будет на диких дрожжах). Разрезать плоды пополам и удалить косточки, которые могут дать горький миндальный привкус и содержат опасную для здоровья пьющих синильную кислоту (предшественник канцерогенного этилкарбамата). Плоды измельчить любым подходящим для этого способом: помять руками, мелко нарезать, пропустить через мясорубку, перебить в пюре дрелью с насадкой-миксером, блендером или использовать для этого дробилку любой конструкции. Чем тоньше будут измельчены абрикосы, тем больше в итоге получится сока и тем больше он будет ароматным. Добавить 3/10 частей воды от полученного объёма абрикосового пюре. Ориентироваться следует на консистенцию затора – он должен быть достаточно текучим (консистенция жидкой сметаны), чтобы его можно было легко перемешивать и переливать из одной ёмкости в другую. Воды можно добавить больше или меньше, здесь смотрите по обстоятельствам. После разбавления водой взять пробу сока для определения его сахаристости и кислотности. Добавить сахар: 0,5-1/10 часть от полученного объёма абрикосового пюре (до разбавления его водой) или, что более профессионально и повторяемо от года к году, до 15% по ареометру (15 оBx по рефрактометру). Не лишним будет измерить pH затора и при необходимости понизить его лимонной, яблочной, виннокаменной кислотой или их смесью до pH 3,5. Подкисление особенно актуально для ферментации на диких дрожжах – кислая брага меньше подвержена заражению и бродит гораздо лучше.

Совет #2. Традиционно венгерскую барацк-палинку, как лучший образец абрикосового бренди в мире, готовят на диких дрожжах. Но только в домашнем секторе, где ферментация браги происходит где-то рядом с «органическим» садом. Дрожжи там проходят естественную селекцию годами, бродят бодро и набраживают исключительно вкусные соединения. Гораздо безопасней, быстрее и, как правило, вкуснее ферментировать абрикосы чисткой культурой винных дрожжей. Крупные производители так и поступают, при этом дрожжи обычно задаются в полуторном или двойном объёме. Подойдут любые штаммы для белых и игристых вин. Если есть выбор, предпочтение отдавайте тем, которые сохраняют или усиливают фруктовые вкусы, имеют высокий киллер-фактор и хорошо бродят при низких температурах.

Перелить исправленный сок с мезгой в ёмкость для брожения, наполняя её не больше, чем на ¾ от общего объёма, добавить ЧКД, если таковые используются, накрыть ёмкость марлей или чистой тканью и поставить в теплое темное место на 2-5 дней. После начала ферментации (до 24 часов на ЧКД и 1-2 дня на ДД) на поверхности бродильной тары начнёт образовываться плотная шапка из мезги – её нужно регулярно, минимум дважды в день сбивать интенсивным перемешиванием в течение 5 минут. Когда бурное брожение немного утихнет, что обычно происходит через 2-5 дней (зависит от дрожжей и условий окружающей среды), установить на ёмкость гидрозатвор и оставить до окончания ферментации, желательно в прохладное место с температурой до +16 оС. Когда гидрозатвор перестанет барботировать, а сусло заметно расслоится на три фракции (дрожжевой осадок, сок, шапка из мезги), брагу можно перегонять. На ЧКД полный цикл ферментации обычно длится от 7 до 14 дней, а на ДД – до 3-4 недель. Готовая брага будет кислой, без следов сахара, а при её сжигании на фольге в аромате будет отсутствовать запах карамели (так проверяют готовность затора в Восточной Европе).

Первая перегонка абрикосового самогона

Совет #3. Инсайд от практикующего барацк-палинку венгра из Кечкемета. Абрикосовую палинку традиционно перегоняет прямо со жмыхом – так ароматнее. С обычным перегонным кубом жмых будет пригорать. Поможет в этом парогенератор или куб с пароводяной рубашкой. У обычного венгерского крестьянина такой роскоши нет, поэтому дно перегонного куба он слегка смазывает очищенным сливочным маслом. Риск пригорания сводится к минимуму. Растительные масла для этого использовать не рекомендуется, поскольку они впитывают в себя ароматные соединения из браги и сами по себе могут дать неприятный вкус. С другой стороны, небольшое количество метилбутирата (метиловый эфир масляной кислоты), полученного от нагрева тонкого слоя сливочного масла, добавляет спирту-сырцу (далее СС) немного сложности во вкусе. А так, если вы не готовы к экспериментам и не являетесь обладателем парогенератора или ПВК, брагу обязательно нужно процедить от жмыха, а жмых отжать, лучше на прессе, чтобы не терять ценный алкоголь.

Оптимальные, проверенные временем пропорции для абрикосового самогона без дрожжей и с оными таковы ():

Вам понадобится любой перегонный аппарат, работающий в режиме обычного дистиллятора. Наличие в паровой зоне меди будет большим плюсом – бренди получится вкуснее, ароматнее и менее вредным для здоровья (актуально для обеих дистилляций, во время второй хорошо ещё иметь медь в перегонном кубе). Перегон осуществляется на максимальной температуре, с предельно возможной подачей воды – это общее правило для всех фруктовых браг. Чтобы в готовый продукт не попали брызги, перед холодильником можно установить сухопарник (венгры кладут на дно перегонного куба куски старой черепицы – они работают как пеногаситель). Бак, естественно, не наполняем больше, чем на 2/3 объема.

Перегонка проводится практически досуха – пока в хвостах еще будет наблюдаться фруктовый запах. Если боитесь метиловых спиртов – уже при первом перегоне можно отобрать немного голов, буквально до стабильной струи СС. По итогу имеем ароматный «слабоалкогольный» СС (венг. alszesz) крепостью порядка 30%. Теперь ему нужно дать несколько дней отдохнуть и перегнать второй раз дробно, внимательно разделяя на фракции.

Совет #4. Если самогон после первого выгона получился недостаточно ароматным, в нем плохо чувствуются ноты фруктов – на время отдыха в банку можно закинуть несколько свежих абрикос. Также, для придания будущему напитку легкой миндальной нотки, как у . Если самогон после первого выгона получился недостаточно ароматным, в нем плохо чувствуются ноты фруктов – на время отдыха в банку можно закинуть несколько свежих абрикос. Также, для придания будущему напитку легкой миндальной нотки, как у ликера «Амаретто» , спирт-сырец можно настоять на абрикосовых косточках – всего 3-4 разбитых ядрышка на литр. При повторной перегонке синильная кислота, содержащаяся в них, распадется до ароматических соединений. Но будьте аккуратны – аромат миндаля нравится не всем.

Повторная перегонка и выдержка абрикосового бренди

Повторная перегонка необходима для любого фруктового самогона. Она обязательно производится дробно – с отсечением голов, богатых летучими спиртами (метанолом и ему подобных), и хвостов, содержащих сивушные масла. Перед перегонкой сырец разбавляется до 20 градусов, если это необходимо. Разведенная жидкость заливается в бак, нагрев включается на минимальную мощность – дистиллят должен капать буквально по 1-2 капле в секунду.

Головные фракции отбираются в количестве 5-10% от абсолютного спирта в СС. Как только капающая жидкость перестала неприятно пахнуть ацетоном – можно начинать отбор тела. «Головы» в употребление не идут, их можно вылить или использовать, например, для дезинфекции оборудования при варке домашнего пива.

При отборе «сердца» (венг. középpárlat) нагрев можно слегка увеличить. Отбор продолжается примерно до 50-60 градусов в струе – пока из аппарата не закапает неприятно пахнущий «мутняк» – хвостовые фракции. Их можно также выгнать практически досуха и использовать, когда в следующий раз будете готовить бренди из абрикосов.

Совет #5. Когда крепость самогона снизится и «хвосты» будут уже на подходе – лучше убрать полученную среднюю фракцию и подставить под холодильник отдельную посуду. Дальше отбор продолжается буквально по 200-300 мл – пока самогон еще не мутный и имеет приятный аромат абрикосов, его можно добавлять к телу. Смешивание нужно проводить уже постфактум, после перегонки, оценивая каждую собранную фракцию органолептически.

Самогон из абрикосов, средняя фракция крепостью 60-70%, готов! Пить его можно будет уже через неделю-другую отдыха в стеклянной посуде, предварительно разбавленным мягкой водой до 40-45 градусов. Традиционно палинку из абрикосов в бочках не выдерживают, поскольку дуб забивает тонкий фруктовый аромат. Вместо этого дистиллят оставляют на полгода в стеклянной таре в прохладном тёмном месте. За это время вкусы сглаживаются, напиток становится гармоничным и мягким.

Но иногда, если абрикосовый бренди вышел ну уж очень ароматным, его выдерживают в дубовых бочках. На производствах это непродолжительное старение в огромных (до 1000 литров) дубовых резервуарах. В домашних условиях это можно сделать в бочонке слабого или среднего обжига, желательно уже поработавшего с другим фруктовым или зерновым дистиллятом. Во время выдержки самогон нужно регулярно пробовать, чтобы не упустить момент, когда тонкий абрикосовый вкус начнёт замещаться ванильно-корично-орехово-шоколадными мотивами бочки.

Если же бондарных изделий у вас нет, используйте их простую и дешевую альтернативу – дубовую щепу, о ее свойствах и подготовке я писал в данной статье. Щепы нужно класть немного – одну 10-см щепку на литр самогона, а то и меньше, иначе есть риск превратить напиток в «табуретовку» (ваш покорный слуга уже имеет такой горький опыт), а выдерживать – подольше, не менее пары месяцев, но обязательно с регулярным снятием пробы.

Вот мы и узнали, как выгнать самогон из абрикосов в домашних условиях! Как мы видим, ничего сверхъестественного в этом нет, не нужно ни сложное оборудование, ни какие-то виртуозные навыки – только желание да искренняя любовь к настоящей элите домашних напитков – фруктовым дистиллятам!