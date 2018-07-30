Арбуз нечасто используется для домашнего алкоголя. Вроде плод и сладкий, и вкусный, но больно уж водянистый, да и кислот маловато. Однако было бы желание, а возможность найдется. При помощи некоторых манипуляций можно приготовить, например, замечательное арбузное вино – оно же легко становится брагой из арбуза для самогона. Также есть немало рецептов ликеров на арбузе. Кстати, настойки свежего фрукта на арбузном же самогоне порой дают просто восхитительные результаты! В общем, простор для фантазии имеется.

Брага из арбуза для самогона – два проверенных рецепта

Готовить самогон из арбуза в домашних условиях даже проще, чем вино – брагу не нужно уваривать для повышения концентрации экстрактивных – то есть сухих – веществ и усиления вкуса. Это за нас сделает дистиллятор. Главных проблемы две, классические для любого фруктового бренди – это дрожжи и сахар. Арбузы содержат мало диких дрожжей, они есть только на оболочке, которая в сусло не используется. Поэтому применяем чистую дрожжевую культуру – лучше всего винные ЧКД для белых лёгких вин, на крайняк – спиртовые для фруктовых браг, но никак не хлебопекарские. Не помешает также подкормка для дрожжей – магазинная из пакетика или, например, изюм. Изредка для лучшего брожения брагу также подкисляют.

Арбуз преимущественно состоит из жидкости, поэтому вода в брагу не добавляется. Сахар – от жалких 50 до максимальных 110 г на килограмм продукта. То есть, чтобы выгнать литр 40-градусного самогона – так, пригубить – понадобится от 10 до 12 кг мякоти, 2 больших арбуза. Согласитесь, это смешно. Поэтому подслащивать брагу необходимо – и бродить будет получше, и дистиллята выйдет побольше. Экспериментально доказано, что внесение 1 кг сахара не имеет ощутимого влияния на органолептику бренди. Сахар лучше вносить в виде фруктозы – в спелых, не залёжанных плодах преобладает именно этот моносахарид – или инвертного сиропа, в котором сахароза разбита на глюкозу и сахарозу. Как инвертировать сироп читайте в данной статье.

Первый рецепт арбузной браги

5 больших арбузов – по 10-12 кг

1,8 кг сахарного песка

1 кг качественного изюма

винные дрожжи – по инструкции на упаковке

Рецепт американский. Кстати, в Штатах арбузный бренди весьма распространен, выпускается промышленно, как в выдержанном на бочке, так и в прозрачном варианте. Неудивительно, что в стране «муншайнеров» научились готовить самогон из арбуза и дома. Единственная закавыка – сахар тут используется коричневый. У нас качественный сахар из тростника встречается редко, а стоит мильон. Поэтому смело заменяем его фруктозой, инвертным сиропом или обычным белым сахаром.

Изюм тут применяется с двумя целями – для подкормки дрожжей и для придания самогону более выразительного, полнотелого вкуса и аромата. Изюм нужно выбирать исключительно не обработанный диоксидом серы. Если не уверены в качестве сухофрукта, его следует предварительно вымочить, а потом хорошенько нагреть – до 60-70 градусов, – чтобы гарантированно изничтожить дикие дрожжи. В целом, можно обойтись вообще без этой добавки, используя только арбузы и сок.

Режем арбузы на крупные дольки и вырезаем из них мякоть. Толчем ее или измельчаем блендером. Брагу нужно освободить от арбузных косточек – например, при помощи марли или крупного сита. Жмых можно оставить в сусле – будет более ароматным, а можно отжать и выкинуть. Вносим в жидкость сахар и подготовленный изюм. Автор рекомендует нагреть сусло до 60-70 градусов, но этого можно и не делать, так как чистые винные дрожжи способны уничтожить более слабые дикие штаммы – так называемый «принцип киллера». В сусло, охлажденное до 30 градусов, добавляются дрожжи, согласно инструкции – некоторые из них нуждаются в предварительном разбраживании, а не которые нет. Накрываем сосуд марлей и ждем, пока дрожжи заработают – от 2 до 12 часов. Забродившую брагу переливаем в емкость с гидрозатвором, оставляем в теплом темном месте, пока сахар не выбродит до конца. Обычно ЧКД работают 3-7 дней, иногда больше. Брага должна осветлиться, стать полностью сухой на вкус, образовать плотный осадок на дне. Снимаем сусло с осадка при помощи трубочки по принципу сообщающихся сосудов. Дрожжевой осадок вместе с остатками мякоти выбрасываем. Для верности брагу можно еще недельку-две подержать в прохладном месте – подвале, например. За это время она должна стать совсем прозрачной и полностью освободиться от отработанных дрожжей, которые при перегонке могут давать неприятный самогонный аромат.

Второй рецепт арбузной браги

30 л свежего арбузного сока

3 кг сахарного песка

8 шт. средних лимонов

подкормка для дрожжей - опционально, по инструкции

винные дрожжи - по инструкции

На этот раз рецепт мексиканский. В общем, все почти то же самое, только к суслу добавляются лимоны – из-за кислот процесс брожения протекает быстрее и надежнее.

Сок можно добыть любым удобным способом – с помощью соковыжималки, блендера и марли, винодельческого пресса. Чтобы набрать такое количество сока понадобится примерно 12-15 больших арбузов. Также для лучшего брожения можно внести в сусло виноградный сок – примерно из 2-3 килограммов свежего сладкого винограда белых сортов.

Делается эта брага из арбуза для самогона примерно так же, как в предыдущем рецепте. Слегка нагреваем сок, растворяем в нем сахар или инвертный сироп. Туда же выжимаем лимоны и виноград – если вы их будете использовать. Остужаем до 30⁰С, вносим дрожжи. Когда забродит – под гидрозатвор. Когда брожение окончится – сливаем с осадка, при надобности осветляем. Готово!

Первая и вторая перегонка арбузного самогона

Осветленную и подготовленную брагу заливаем в куб на 2/3. Включаем максимальный нагрев. Когда закапали первые капли дистиллята – слегка уменьшаем огонь. Отбираем сырец до тех пор, пока в струе есть хотя бы 30% алкоголя – по спиртометру. Перед вторым перегоном измеряем общую крепость СС и разбавляем его чистой водой до 20⁰. Нагреваем. Когда пошли первые капли дистиллята – снижаем огонь до минимального. Отбор голов производим покапельно. Примерное количество – 50-60 мл для первого рецепта браги и 100-150 – для второго. Ориентироваться лучше по запаху – пока в самогоне есть неприятный душок ацетона, продолжаем отбирать головы. Когда аромат стал арбузным, фруктовым и больше не вызывает негативных ассоциаций – подставляем другую ёмкость и начинаем собирать тело. Головы нам больше не нужны. Тело отбирается до тех пор, пока в струе сохраняется крепость 40-45 градусов. Тут тоже следует полагаться на собственный нюх – дистиллят должен приятно пахнуть, не иметь ноток сивухи и других посторонних ароматов. Возможно, отбор тела нужно будет прекратить раньше. Разбавляем тело до 40 градусов и даем отдохнуть в бутылках несколько дней перед дальнейшим использованием. Хвосты собираем в отдельную посуду, их можно отбирать почти досуха, до 10-15⁰. Хвостовая фракция пригодится при перегонке другой фруктовой браги, также хвосты можно зациклить – собрать нужное количество от разных самогонов и перегнать все вместе – выйдет годное сырье для ликеров/настоек.

В дистилляции арбузной браги также нет ничего революционного. Для этого процесса сгодится даже самый простой перегонный куб. Перегонка, как обычно, осуществляется в два этапа, промежуточно самогон не чистится, чтобы в нем остался вкус и аромат свежего арбуза.

Что делать дальше? Выдержка, настойки, коктейли с домашним арбузным бренди

Классическое применение домашнего самогона из арбузов – питие в чистом виде, под фрукты или сладости с не слишком насыщенным вкусом, маленькими глоточками из коньячек или рюмок для граппы. Если качество напитка оказалось не так уж высоко – можно пить его как водку. Кстати, отменной закуской к такому бренди будет маринованный или солёный арбуз. Просто так я бы подобную гадость есть не стал, но в таком сопровождении – ммм!

Как и любой бренди, арбузный самогон можно выдержать в бочке или на дубовой щепе – средней или лёгкой обжарки. Не кидайте слишком много щепы, пары 10-сантиметровых палочек на 3 литра дистиллята будет вполне достаточно. О свойствах дубовой щепы я подробно писал в данной статье.

Еще один способ применения дистиллята – приготовление настоек. Естественно, он отлично подойдет для арбузной настойки – просто киньте несколько кусков арбузной мякоти в самогон, подержите пару недель, сцедите, подсластите – и получите яркий, насыщенный, но ненавязчивый «летний» напиток. Думаю, в этом деле неплохо бы проявил себя сушеный арбуз или бекмес – желе из уваренного арбузного сока.

Ну и, конечно, коктейли! В любых коктейлях, содержащих арбузную мякоть или сок, целесообразно заменить крепкий алкоголь на арбузный бренди. Получите самобытный и оригинальный напиток, который вряд ли пробовали даже самые активные завсегдатаи барменских фестивалей. Напоследок – рецепт освежающего арбузного мохито.

Арбузный Мохито на 2 порции 90 мл арбузного самогона

60 мл газировки

24 листочка свежей мяты

6 кусочков 2,5х2,5 см мякоти арбуза

3 ст. л. сахара - желательно коричневого

60 мл свежевыжатого сока лайма Мяту, мякоть арбуза, лаймовый сок и сахар выложить на дно бокала коллинз, помять мадлером. Сверху добавить немножко содовой и полностью засыпаем бокал колотым льдом. Добавить домашний самогон из арбуза, долить газировкой доверху. Перемешать барной ложкой и украсить кусочками арбуза и листиками мяты.

Ваше здоровье!