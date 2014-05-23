Кальвадос (фр. calvados) – это французский бренди из яблок (хотя он также может содержать груши), который готовят посредством дистилляции сидра. Это строго региональный продукт, а его название является условным обозначением, означающим, что напиток этот можно производить только в определённых районах северо-западной Франции, в Нижней Нормандии. Это также значит, что домашний яблочный бренди нельзя будет назвать кальвадосом. Но кому какое до этого дело, не так ли?

В любом случае, если и готовить дистилляты из яблок дома, то делать нужно так, как из поколения в поколения его готовят в Нормандии. А для этого нужно провести небольшое расследование, чем мы и займёмся в первую очередь. Проверенный временем рецепт яблочного бренди из сидра прилагается.

Анатомия кальвадоса – от яблока к бочке

AOC Calvados (около 74% от общего производства кальвадоса). Включает в себя департаменты Кальвадос, Манш, Орн и части департаментов Эр, Майенн, Сарт и Эр и Луар. терруар, географический район, строго ограничен;

сорта яблок и груш определяются стилем сидра;

спирты должны быть состарены в дубовых бочках минимум 2 года;

основные процессы, такие как прессование, ферментация, дистилляция и выдержка, тоже регулируются соответствующим государственным органом;

допускается как двойная перегонка в медных аламбиках, так и одинарная дистилляция в аппаратах колонного типа. AOC Calvados Pays d’Auge (25% производства кальвадоса). Ограничен восточной оконечностью департамента Кальвадос и несколькими прилегающими к нему областями. предъявляются все требования AOC Calvados с дополнительными ограничениями;

только двойная перегонка в медных аламбиках – колонны запрещены;

дистиллят должен быть сделан в пределах обозначенной области в Pays d’Auge;

сидр должен ферментироваться минимум шесть недель, а к его производству предъявляются все требования региона Pays d’Auge (у сидра здесь свой AOC Pays d’Auge). AOC Calvados Domfrontais (около 1% производства кальвадоса). Небольшая производственная зона вокруг города Домфрон в департаменте Орн, получившая статус AOC только в 1997 году. минимум 30% спиртов должно быть изготовлено из перри, грушевого сидра;

минимум 3 года выдержки в дубовых бочках;

в садах, откуда берётся урожай для сидра, должно быть не меньше 15% грушевых деревьев (25% с 16-го урожая);

допускается как двойная перегонка в медных аламбиках, так и одинарная дистилляция в аппаратах колонного типа.

Производство нормандского яблочного бренди регламентируется «Контролем подлинности происхождения» (фр. Appellation d’Origine Contrôlée, AOC) с 1942 года. Как коньяк или арманьяк, регион, производящий подлинный кальвадос, делится на три меньших субрегиона (до 1984 года их было десять), каждый из которых имеет свой собственный AOC. Это апелласьоны:

Яблочный бренди, который бал произведён во Франции, но за пределами Appellation d’Origine Contrôlée Calvados (или на его территории, но без должного государственного контроля), часто называют сленговым кальва (фр. calva). Это повелось ещё со времён первой половины 20-го века, когда в Нормандии было около 15000 производителей кальвадоса, по большему счёту нелицензированных. То были в основном фермеры, которые готовили яблочный самогон для личного потребления. Часто он был по-крестьянски простым и грубым, а основной способ его потребления – это «cafés calva», горячий кофе с кальвадосом.

В настоящее время в регионе Кальвадос, площадью порядка 5400 км2, зарегистрировано чуть более 300 производителей, в основном крупных. Однако в Нормандии сохранилась традиция производства фермерского кальвадоса. Если вы увидите на бутылке с яблочным бренди надпись «Produit Fermier» или «Production Fermière», значит все фрукты для его производство были выращены в том же поместье, где из них готовили сидр, а затем там же его перегоняли и выдерживали.

Ну что, поиграем в нормандских фермеров и приготовим достойную их одобрения кальву?

Яблоки для кальвадоса

Кальвадос никогда не производят из одного сорта яблок – только их купаж может гарантировать стабильное от года к году качество и богатый, сложный вкус дистиллята.

В производстве нормандского бренди используют боле 200 различных сортов яблок, которые традиционно делят на четыре типа: горькие, горько-сладкие, кислые и сладкие. Груши обычно приравнивают к кислым яблокам, поскольку только кислые их сорта и используют (например, Plant de Blanc). Дистилляты с ними получаются более мягкими и нежными. В AOC Calvados Domfrontais сидр для кальвадоса должен состоять минимум на 30% из груш, хотя многие производители используют их 70% и даже больше.

Наибольшую ценность представляют яблоки горьких и горько-сладким сортов, например, Antoinette, Frequin Rouge, Bisquet, Moulin à Vent или Mettais. Они привносят в сидр танины, необходимые для длительного старения сидра, а также основную массу вкусо-ароматических веществ, кальвадос приобретает необходимую сложность и богатую структуру. Сладкие сорта, такие как Rouge Duret или Noël des Champs, в основном нужны для увеличения выхода алкоголя, а кислые (Rambaud, Petit Jaune или René Martin) обеспечивают оптимальную для ферментации сидра кислотность.

Пропорции у каждого производителя свои, как и сортовой состав затора. Обычно упор делают именно на горькие и горько-сладкие сорта, которых в сидре из AOC Pays d’Auge, например, должно быть минимум 70%. Типичный рецепт сидра для кальвадоса может включать 30% сладких, 40% кислых и 30% горьких яблок, иногда 40%/20%/40%. Здесь придётся искать компромисс, поскольку у нас специально выведенных сортов яблок и груш для бренди не водится.

Одно могу сказать точно: из одних только сладких яблок, типа Фуджи, Гала, Джонаголд, Ред Делишес и Голден Делишес, ни чего хорошего не получится. Сладость для достойного выхода лучше довести сахаром – дожимать до 15 оP по ареометру или 15 oBx по рефрактометру на старте ферментации можно смело, в сахарную сивушность дистиллят не уйдёт. А если использовать чистую декстрозу (глюкозу) или фруктозу, то манипуляции с выходом продукта вообще останутся незамеченными. Но это уже вопрос философии – если количество яблок позволяет, лучше сахар оставить для кофе.

Но вот без ароматных яблок ни как нельзя. Хотя бы половину сока нужно постараться взять из доступных кислых и максимально ароматны сортов (это обычно поздние осенние и зимние яблоки), например, из яблок Айдаред, Антоновка, Гренни Смит, Семеренко и т.д. Будет ещё лучше, если в сидр попадёт 20-30% обычной дички. При этом можно смело брать в качестве горькой основы дикую грушу – в Нормандии это норма.

Приготовление сидра

с использование только диких дрожжей (вносить чистую культуру дрожжей запрещено);

с использованием только сахара из плодов (дополнительно вносить сахар запрещено);

при температурах окружающей среды (искусственно контролировать температуру запрещено, что оправдано, ведь процесс происходит в конце осени и необходимое медленное брожение коррелируется с низкими температурами на улице).

Плоды собирают (вручную или механически) с середины октября по декабрь, дают им вылежаться в прохладном месте до полного вызревания, измельчают и прессуют. Часто перед прессованием соку дают настояться на мезге, чтобы тот извлёк из кожицы максимум экстрактных веществ. После прессования сок ферментируется:

Брожение длится от 1 до 3 месяцев, с получением сухого сидра крепостью не меньше 4,5%, обычно от 5 до 7%. Здесь очень важна максимально медленная ферментация – так набраживает гораздо больше фруктовых эфиров и прочей «вкусоароматики». Для этого во время брожения поддерживаются низкие температуры, максимум до 18оС, лучше 12-16оС.

Традиционно сидр, перед тем как его дистиллировать, выдерживают до года в старых бочках, как раз к сбору нового урожая. При этом с осадка его не снимают. Здесь смотрите по своим возможностям, лучше, конечно, сидр выдержать хотя бы 4-6 месяцев, за которые он должен достаточно осветлиться и набрать сложности во вкусе.

А вот с дикими дрожжами (далее ДД) я советую не баловаться, только если сидр вы собираетесь готовить не возле яблоневого сада в экологически благоприятной обстановке. Нормандским фермерам повезло – на производствах микрофлора воздуха формировалась столетиями, происходила естественная селекция дрожжевых штамов, ДД там бродят бодро и набраживают исключительно нужные для вкуса и аромата кальвадоса соединения. На их стороне и сортовой состав яблок-груш, который обеспечивают идеальные условия для брожения (нужную кислотность, должный уровень танинов и т.д.). В наших широтах ДД обычно приводят или к скисанию сока на финальных стадиях ферментации, или к невнятному вкусу по итогу, поскольку дрожжам приходится работать на пределе.

На рынке сейчас есть масса штаммов (чистая культура дрожжей, ЧКД) для сидра (зайдите в любой магазин для пивоваров, виноделов или самогонщиков) – идеальный вариант. На худой конец можно взять любые винные дрожжи для белых вин или шампанского. Главное не пекарские, которые годятся только для сахарных браг, а ещё лучше для сдобных булочек.

С 1 тонны яблок получают примерно 650-750 литров сидра. Просто интересный факт. А вообще мы уже писали о сидре и предлагали несколько его рецептов – к прочтению материал обязателен! Обязателен к прочтению и материал по изготовления грушевого сидра, перри, особенно если свой кальвадос вы будете готовить с грушами. Есть масса нюансов по их переработке, для успешного исхода дела учитывать которые обязательно.

Дистилляция сидра

Лучший кальвадос, а таким обычно считается бренди из AOC Calvados Pays d’Auge, перегоняют дважды в медных аламбиках. Традиционно это аламбики шарантского типа (фр. l’alambic à repasse или charentais), которые используют для приготовления коньяка.

«Шарантский» перегонный куб: 1- ёмкость для подогрева сидра, 2 - трубка для подачи сидра в котел, 3 - нагревательный котел, 4 - топка, 5 - «шлем», накапливающий пары дистиллята, 6 - «лебединая шея», 7 - труба слива «голов» и «хвостов», 8 - змеевик, 9 - труба слива готового продукта и спиртомер.

После перегонки сидра получают спирт-сырец (далее СС), который во Франции называют «brouillis» или «petites eaux» (низкое вино). Его крепость обычно составляет 28-30%. Часто во время первой перегонки сразу отсекают «хвосты», а в некоторых источниках упоминают и отсечение «голов». В домашних условиях таким заниматься не рекомендуется, иначе теряется много аромата (помним о сортовом разнообразии сырья для сидра, доступном нормандским виноделам). Можно отобрать разве что небольшое количество головной фракции, буквально до стабильной струи СС – в ней будет много вредного изоамилового спирта.

Вторая перегонка обязательно дробная, с внимательным отсечением головной и хвостовой фракций. Дальше работа ведется только с «сердцем» дистиллята («bonne chauffe»), крепость которого по стандарту не должна быть выше 72%.

В AOC Calvados и AOC Calvados Domfrontais двойную перегонку практикуют редко. Сидр перегоняют только один раз, в дистилляторах колонного типа. Традиционно это большие тарельчатые колонны, состоящие примерно из 15 тарелок и узлов отбора для каждой из фракций. Считается, что одинарная перегонка даёт кальвадосу более свежий и чистый яблочный аромат, а двойная – сложность, которая необходима для длительного старения в бочках.

Выдержка кальвадоса

После дистилляции сидра наступает самый важный этап в производстве кальвадоса: старение. Помимо обязательной двухлетней выдержки (трёхлетней для AOC Calvados Domfrontais), других строгих правил нет, поэтому от производителя к производителю методы отличаются кардинально. Выдержка происходит в новых или старых бочках объёмом от 200 до 600 литров или в дубовых чанах объёмом до 10000 литров. Спирты, выдержанные в бочках и чанах, можно смешивать.

Часто «bonne chauffe» заливают в новые бочки, у которых будущий кальвадос перенимает танины и уравновешивает свой аромат. Затем эти спирты переливают в старые бочки, где они впитывают в себя ароматы ванили, ириски, ореха и шоколада, набирают сложности и смягчаются. В этом кальвадос сильно отличается от коньяка и виски – он не стоит годами в одной бочке, его постоянно переливают и ассамблируют (смешивают с другими выдержанными спиртами). Многие передовые производители экспериментируют, завершая старение кальвадоса в бочках из-под виски, коньяка, рома, хереса, портвейна и т.д.

После выдержки спирты обычно купажируют, смешивают для получения от года к году однородного напитка. Некоторые винокурни, обычно небольшие фермерские хозяйства, предлагают винтажные разливы из одной бочки. После смешивания кальвадос разбавляется до 40-45% алкоголя и разливается в бутылки. Некоторые бренди разливаются в бутылки без разбавления – за долгие годы старения «ангелы» забирают до 25-30% спирта и разбавлять их больше не нужно.

Что ж, информации для размышлений хватает. Как её интерпретировать пусть решает каждый сам. Для меня лично это всё укладывается с некоторых пор в рецепт и технологию, описанные ниже.

Рецепт яблочного бренди под кальвадос

смесь яблок разных сортов

сахар (декстроза или фруктоза) до 15 о Bx

Bx винные дрожжи или дрожжи для сидра

Приготовление сидра

После сбора или покупки яблокам желательно дать время вылежаться в прохладном, хорошо проветриваемом помещении от 2 до 4 недель. За это время они дозреют, станут слаще и ароматнее. Тут важно не пропустить момент и вовремя пустить их на переработку, поскольку размягчёнными они отдают сок гораздо хуже. Поздние осенние и зимние сорта всегда в фаворе – в них больше сока и аромата, а мезга не становится рыхлой после вылежки. После вылежки яблоки нужно тщательно промыть от грязи, даже если ферментация будет на ДД (дикари не смываются водой полностью, они есть в воздухе и брожение всё равно состоится – проверено). Затем из плодов нужно добыть сок, что обычно осуществляется двумя способами: Соковыжималка. Сок выходит мутным, что плохо сказывается на ферментации и осветлении сидра. Исправляется это отстаиванием: сок нужно оставить в прохладном месте на 2-3 дня, после чего снять с осадка, осадок профильтровать и можно вносить дрожжи. Производительность у обычных бытовых соковыжималок небольшая, о серьёзных объёмах можно забыть сразу. Есть, конечно, более производительные аппараты центробежного типа, которые позволяют перерабатывать до 180 кг плодов в час, но эффективность у них всего 50% - половина сока остаётся в мелкой мезге, прессовать которую очень сложно, а отжатый сок мутный и требует осветления.

Прессование . Данный способ получения сока подходит для наших целей гораздо лучше, поскольку позволяет некоторое время выдержать сок на мезге (холодная мацерация) для обогащения его ароматическими экстрактными веществами. По итогу сок получается более ароматным и чистым, а сидр вкусным и своевременно осветляется. Яблоки сначала нужно измельчить (мелко нарезать, использовать винодельческую дробилку, натереть на крупную тёрку, пропустить через мясорубку и т.д.), а затем медленно отжать, используя винодельческий пресс (сейчас без проблем покупается в интернетах или собирается самостоятельно по чертежам из них же). Перед прессованием оставляем сок на 6-8 часов в прохладном месте, чтобы тот набрал от мезги вкуса и аромата.



Взять пробу сока для исследования его на содержание сахара и кислот. Добавить (по желанию) дектрозу или фруктозу до 15 оP по ареометру или 15 oBx по рефрактометру. При необходимости и желании сок подкислить до pH 4 яблочной или лимонной кислотой – сидр получится прочным, способным к длительной выдержке. Исправленный сок перелить в чистый, стерильный ферментер, наполняя его максимум на ¾ от общего объёма – пены может быть много, а может и вовсе не быть – лучше перестраховаться. Внести дрожжи, ферментер накрыть чистой тканью и оставить на 2-3 дня в тёмном тёплом месте, пока брожение набирает силу (на стадии размножения дрожжи нуждаются в кислороде и гидрозатвор сейчас ставить не нужно). Через 2-3 дня, когда ферментация уже идёт полным ходом, установить на бродильную ёмкость гидрозатвор и перенести её в тёмное прохладное (12-18оС) место до окончания брожения. На ДД бурное брожение может длиться при низких температурах до нескольких месяцев, ЧКД съедят основную массу сахара за 3-4 недели (при условии низких температур). По-прежнему стремимся к как можно медленной ферментации! Через пару недель брожения сидр можно снять с осадка, избавившись от пены из пектина и кальция, которые углекислый газ вытолкнул из сока на поверхность ёмкости. Ферментация после этого должна немного замедлиться, а дистиллят после такой процедуры получается более чистым. В любом случае, когда гидрозатвор почти перестанет барботировать, на дне ферментера соберется плотный дрожжевой осадок, а сок немного осветлится, нужно снять брагу с осадка и отправить под гидрозатвор в прохладное место. При этом важно наполнить ферментер под самое горлышко, чтобы свести контакт сусла с кислородом к минимуму. Дальше ждать столько, сколько позволяют условия. С осадка снимать не надо – вкус будет богаче. В идеале на тихом брожении и осветлении сидр для кальвадоса должен провести до весны минимум, после чего его можно без зазрений совести перегонять.

Сидр будем готовить по «белой» схеме, на чистом яблочном соке без подбраживания мезги, в которой много пектина, в нашем случае предшественника метилового спирта. Дистиллят получится чище, вкуснее и ароматнее. Если по каким-либо причинам вы захотите приготовить яблочный самогон по «красной» схеме, у нас есть соответствующее руководство для таких дел.

Перегонка сидра на спирт-сырец

перегонять сидр нужно максимально быстро, с минимальной варкой дрожжей, перегонять лучше прямо с осадком – так ароматней;

гнать почти досуха, минимум до 10% спирта в струе, но можно и в ноль, отжимая ароматный дистиллят по максимуму;

для уменьшения в напитке содержания метилового и изоамилового спирта можно уже при первом погоне отсечь немного голов, по органолептике или пока из холодильника спирт-сырец капает, а не бежит тонкой струйкой;

наличие меди в паровой зоне вашего самогонного аппарата будет большущим плюсом – яблочный бренди получится гораздо вкуснее и ароматнее, а также менее вредным для здоровья.

Итак, делаем наш «petites eaux», спирт-сырец для получения из него эрзац-кальвадоса. Тут ни чего нового, что может отличаться от основных постулатов дробной перегонки , я не предложу. Хотя пару важных моментов есть. Основные тезисы:

Имеем спирт-сырец, в идеале крепостью 27-30%. Если получилось больше, перед второй перегонкой разбавить до этой крепости.

Вторая дробная перегонка кальвы

По-прежнему очень желательна медь в паровой зоне (шлем аламбика, тарелки или колпачки на колонне, РПН). Очень большую работу по очистке спирта-сырца от соединений серы, в частности, самого дурно пахнущего диметилтрисульфида, во время второй перегонки проводит и медный перегонный куб (снова-таки, аламбик или обычный куб с медными пластинами внутри). Медь перед дистилляцией, разумеется, должна быть хорошо очищенной.

Дистилляцию проводим медленно, с внимательным дроблением погона на фракции:

« головы » и «предголовья» отсекать щадяще, поскольку в них содержится много ценной для кальвадоса фруктово-цветочной ароматики – 5% от абсолютного спирта в СС или 1-1,5% от объёма СС будут хорошим ориентиром;

» и «предголовья» отсекать щадяще, поскольку в них содержится много ценной для кальвадоса фруктово-цветочной ароматики – 5% от абсолютного спирта в СС или 1-1,5% от объёма СС будут хорошим ориентиром; « сердце » отбирать до 60-65% спирта в струе, не жадничая, вовремя сменив приёмную ёмкость, когда в запахе начнут появляться сивушные ноты;

» отбирать до 60-65% спирта в струе, не жадничая, вовремя сменив приёмную ёмкость, когда в запахе начнут появляться сивушные ноты; «хвосты» дожимать по своему усмотрению (обычно до 10% спирта в струе) – их можно кольцевать, добавить в следующий перегон сидра или яблочного спирта-сырца, кому как нравится.

И вот мы имеем «bonne chauffe», яблочный дистиллят достойного качества, крепость которого, в идеале, не должна быть выше 72%. Теперь, чтобы получить из него породистую кальву, его нужно облагородить дубом.

Выдержка яблочного бренди под кальвадос

можно пробовать бочки любой степени обжига;

можно, подражая нормандским самогонщикам, сначала выдержать дистиллят в новой бочке, а затем перелить в уже поработавшую с бурбоном, виски, ромом, коньяком или любым вином, сидром;

заливать «сердце» можно без разбавления, если его крепость не выше 72%, в ином случае разбавить до этой крепости;

сроки выдержки сильно зависят от объёма бочонка и описаны в упомянутой выше статье – для 5-10 литров достаточно от 4 до 6 месяцев с регулярным снятием пробы.

Здесь самое время вооружиться знаниями из статьи по выдержке дистиллятов в дубовой бочке облагораживании их дубовой щепой . Можно поиграть в нормандского винокура, практикуя многоступенчатое старение: сначала пару месяцев на щепе, для обогащения спиртов танинами – имитаций новой бочки, а затем в поработавшем с другим дистиллятом бочонке, для сглаживания всех шероховатостей и недочётов перегонки.

Вымачивание дубовых кубиков в Пино-нуар

перед выдержкой дистиллят разбавить до 45-55%;

можно пробовать щепу любой степени обжига;

предварительно щепу можно вымочить в ароматном дистилляте или использовать для этого вино (херес, портвейн – классика);

расход для небольших чипсов и щепы – 4 г/л или на глаз, по опыту предыдущих напитков;

выдержка 1-3 месяца, с периодическим проветриванием и снятием пробы.

После облагораживания кальвы дубом её нужно профильтровать от древесной пыли, разбавить до питьевой крепости (40-45%) и перелить в чистые бутылки. После розлива напитку нужно дать хотя бы 2-3 недели отдыха перед дегустацией, но лучше дать ему отстояться 6 месяцев и больше – вкус станет богаче и мягче. При желании наш домашний кальвадос можно подкрасить сахарным колером, что не запрещается ни для нормандского, ни для большинства других фруктовых бренди.

Удачи!