Джин – один из немногих видов элитного пойла, которые вполне можно приготовить самостоятельно. Рецепты джина в домашних условиях варьируются от очень сложных до очень простых, включающих только водку или самогон, можжевеловые ягодки да немного специй. Сегодня мы узнаем два базовых рецепта джина и немного поговорим о разных способах и методах его приготовления. Об истории и методах пития джина читайте тут.

Да, да, поверьте, джин и только джин. Расширяет сосуды, взаимопонимание и сердце. Франсуаза Саган.

Рецепты джина. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях!

От вариантов приготовления разнообразных джинов просто разбегаются глаза. Еще бы – его в нашей стране делают более 100 лет, в Англии – более 300, а предку джина – женеверу – вообще полтысячелетия. Сразу оговорюсь, что джин без перегонки сделать нельзя. Вернее можно, но это будет не джин, а настойка можжевельника – об этом напитке читайте в данной статье , там же вы найдете рекомендации по выбору самой ягоды. Помните, некоторые сорта можжевельника – отравные, не пренебрегайте информацией, которую автор, далекий от ботаники, собирал по крупицам со всего интернета.

Помимо собственно можжевельника в рецепты джинов входит огромное количество ингредиентов. Самые распространенные:

цитрусовые (цедра или корки апельсина, лимона, лайма, померанца);

специи (кориандр, анис, корица, ваниль, миндаль, кардамон);

травы и корни (фиалка, дягиль, иссоп, солодка, фенхель, лаванда);

экзотические (лепестки роз, свежий огурец и многое другое).

Джин делается разными методами (перечислим по степени сложности):

Женевер . Ягоды можжевельника и травы добавляются прямо в злаковое сусло, все перегоняется как обычный самогон. «Ленивый джин» . Производится на основе двойного (или даже одинарного) самогона, но без предварительной мацерации ингредиентов или с минимальным временем мацерации (до двух суток) – их просто закидывают в куб и перегоняют все вместе. True Gin . Ну, не то, чтобы совсем тру, но результаты получаются хорошие, а способ не очень сложный. Для начала все ингредиенты (либо отдельно можжевельник со специями, отдельно – цитрусовые) настаиваются на спирту или самогоне недельку-другую (в зависимости от рецепта), затем жидкости вливаются в аппарат, разбавляются водой и перегоняются. Plymouth Gin . Для приготовления ингредиенты не просто забрасываются в куб, а подвешиваются под его крышкой. Поднимаясь, пары спирта вытягивают из пряностей ароматические соединения и, обогатившись ими, поступают в охладитель. True- true Gin . Для самых дотошных джиноманов. Сначала изготавливаются ароматические спирты – каждый ингредиент отдельно настаивается на водке или самогоне, затем – перегоняется. После все эти «ароматические водки» купажируются вручную в произвольных пропорциях. Такой метод требует незаурядного мастерства дегустатора, навыков самогонщика и точного знания желаемого результата.

Сегодня мы рассмотрим рецепты джина из самогона или спирта вторым и третьим методом.

Базовый рецепт домашнего джина

2 литра очищенного двойного зернового самогона или сортировки 50%;

40-45 граммов можжевельника обыкновенного (еще раз напомню – синий цвет, 3 косточки, листики – как иголки, а не чешуйки, нет запаха скипидара);

5-6 граммов свежей апельсиновой цедры;

8-10 граммов целых семян кориандра;

2-3 грамма свежей лимонной цедры;

2-3 грамма корицы (если берете молотую – кладите чуть меньше);

По одному грамму фенхеля, солодки, аниса и иссопа.

Это – самый простой рецепт, воспроизвести его несложно, для изготовления подойдет практически любой аппарат, желательно – с сухопарником. Привожу его с некоторыми корректировками «под себя» – я люблю, чтобы в джине был доминирующий, сильный аромат ёлки, на втором месте – цитрусовые, все остальное – на фоне.

Если какого-то ингредиента (кроме можжевельника и цедры) у вас нет – не стесняйтесь обойтись без него или заменить чем-нибудь другим.

Для начала готовим настойку. Все ингредиенты забрасываем в банку, заливаем спиртным и настаиваем около недели – десяти дней в темном теплом месте. После отстаивания жидкость сливается, хорошо фильтруется и разводится чистой холодной водой до 30-35 градусов. Разбавленная настойка заливается в аппарат, нагревательный прибор выставляется на среднюю температуру. Желательно подключить сухопарник. Если вы использовали разбавленный спирт или очень хороший самогон – голов можно отобрать граммов 20, если же качество исходного сырья было средним – лучше взять больше. Отбор «сердца» заканчивается на 50% в струе. Тут важно не прозевать момент – из-за хвостов, даже минимальных, домашний джин мутнеет, начинает опалесцировать. Измеряем крепость полученного алкоголя, разводим его до 45-48 градусов. Помните, джин крепче водки, разбавление ниже, чем до 42 градусов начисто уничтожит цитрусовые нотки. Готовый напиток должен отдохнуть неделю, если невмоготу – хотя бы пару дней. Все, можно дегустировать!

Такой джин хорошо подойдет для сложных, многосоставных коктейлей или того же джин-тоника (если не жалко разводить хороший продукт газировкой). В чистом виде его аромат недостаточно богат и тонок, для Сухого Мартини он также вряд ли подойдет. Если вы – любитель крепкого, но вкусного и ароматного пойла – лучше воспользоваться вторым рецептом.

Рецепт домашнего джина по плимутской технологии

Город Плимут – один из центров изготовления джина в Англии. В отличие от стандартного «лондонского сухого», Plymouth Gin обладает более насыщенным ароматом, без явного преобладания можжевельника. В состав обязательно входит фиалковый корень (он же – корень желтого ириса), кардамон и апельсин, горького привкуса трав этот напиток не имеет, взамен этого он обладает неким «земляным», «корневым» запахом и тонким апельсиновым послевкусием.

Город Плимут – один из центров изготовления джина в Англии. В отличие от стандартного «лондонского сухого», Plymouth Gin обладает более насыщенным ароматом, без явного преобладания можжевельника. В состав обязательно входит фиалковый корень (он же – корень желтого ириса), кардамон и апельсин, горького привкуса трав этот напиток не имеет, взамен этого он обладает неким «земляным», «корневым» запахом и тонким апельсиновым послевкусием.

Считается, что первый джин, завезенный в Новый Свет, был именно плимутским. Его, якобы, прихватили с собой отцы-пилигриммы, прибывшие в Америку на своем «Мейфлауэре» чудесным ноябрьским утром 1620 года. Так что можно сказать, что именно с этого напитка, а вовсе не с виски, началась история Америки. Но почему-то в День Благодарения к индейке его подавать не принято. А зря – плимутский джин отлично подходит к птице и мясу вообще.

Плимутский джин в домашних условиях приготовить сложнее, состав у него более специфический, да и не каждый аппарат для этого подойдет. Зато времени на его производство нужно меньше, так как нам не нужно будет настаивать ингредиенты. Придется сделать к нему особое приспособление – сгодится, например, небольшой металлический дуршлаг или сито, которое нужно приладить под крышкой куба – в него кладутся специи. Некоторые самогонщики просто засыпают пряности в тканевый мешочек, который подвешивается под крышкой так, чтобы не касаться поверхности спиртовой массы, но этот метод хуже.

На 2 литра двойного зернового самогона 40-45° нам будет нужно:

можжевеловых ягод – 25 граммов;

апельсиновой и лимонной цедры – по 3-5 грамма;

фиалкового корня (сушеного измельченного) – 2-4 грамма;

корня дягиля лекарственного 2-3 грамма;

кардамона (желательно черного) – 1 грамм (пару коробочек).

Нужно сразу оговориться, что основная беда этого напитка – опалесценция. Чуть-чуть переберешь ингредиентов – и напиток начинает мутнеть из-за обилия эфирных масел. Как сделать джин в домашних условиях не только ароматным, но и прозрачным? Нужно или пропорционально снизить количество специй или – раньше отсекать хвосты.

Устанавливаем на горловину куба сито, засыпаем в него все пряности и проливаем самогон (не разбавленный) прямо через них. (Некоторые самогонщики предпочитают ненадолго (на ночь) все же замочить ингредиенты в алкоголе). Закрываем аппарат крышкой, сухопарник не устанавливаем. Начинаем перегонку при небольшой температуре, чтобы наши специи прогревались постепенно и равномерно. Голов нужно отобрать 15-20 мл, после чего – повысить температуру до средней. Основная фракция отбирается до тех пор, пока градус в струе не снизится до 70-65°. Если «хватануть» хвостов, напиток начнет мутнеть при разбавлении. Разбавляем наш джин до 45-48 градусов. Для этого лучше сначала взять отдельную посуду, отлить в нее часть спирта, а воду вводить постепенно. Если нужная крепость пробной партии достигнута, а напиток остался прозрачным – можно смело разбавлять таким же способом основную его часть.

Перед дегустацией домашнему джину из самогона нужно отдохнуть недельку, минимум – 3-4 дня, чтобы его ароматы округлились, стали более выраженными и гармоничными.

Вот и все на сегодня! Редакция «Ромового Дневника» желает вам удачных экспериментов. Счастливой охоты!

P. S. От редактора. Ботаника десятки известных в мире джинов:

Tiger Gin Gordon’s Distilled London Dry Gin Beefeater London Distilled Dry Gin Plymouth Gin Bombay Distilled London Dry Gin Bombay Sapphire Distilled London Dry Gin Mercury Gin Juniper Green London Dry Gin Van Gogh Gin (Голландия) Citadelle Gin (Франция)

Ботаника Производители 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Можжевельник X X X X X X X X X X Кориандр X X X X X X X X X X Дягиль X X X X X X X X X Кассия X X X X X X X X Корица X X Солодка X X X X X X X Горький миндаль X X X X X Мелегетский перец X X X Перец кубеба X X X Цедра горького апельсина X Цедра сладкого апельсина X X X X Цедра лимона X X X X X X X X Имбирь X Фиалковый корень X X X X X X X Кардамон X X X Мускатный орех X X X Чабер X X Корень фиалки X Тмин X Анис X Семена фенхеля X

Ботанические наименования ингредиентов: