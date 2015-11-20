Джин – один из немногих видов элитного пойла, которые вполне можно приготовить самостоятельно. Рецепты джина в домашних условиях варьируются от очень сложных до очень простых, включающих только водку или самогон, можжевеловые ягодки да немного специй. Сегодня мы узнаем два базовых рецепта джина и немного поговорим о разных способах и методах его приготовления. Об истории и методах пития джина читайте тут.
Да, да, поверьте, джин и только джин. Расширяет сосуды, взаимопонимание и сердце.
Франсуаза Саган.
Рецепты джина.
От вариантов приготовления разнообразных джинов просто разбегаются глаза. Еще бы – его в нашей стране делают более 100 лет, в Англии – более 300, а предку джина – женеверу – вообще полтысячелетия. Сразу оговорюсь, что джин без перегонки сделать нельзя. Вернее можно, но это будет не джин, а настойка можжевельника – об этом напитке читайте в данной статье, там же вы найдете рекомендации по выбору самой ягоды. Помните, некоторые сорта можжевельника – отравные, не пренебрегайте информацией, которую автор, далекий от ботаники, собирал по крупицам со всего интернета.
Не пытайтесь повторить это в домашних условиях!
Помимо собственно можжевельника в рецепты джинов входит огромное количество ингредиентов. Самые распространенные:
- цитрусовые (цедра или корки апельсина, лимона, лайма, померанца);
- специи (кориандр, анис, корица, ваниль, миндаль, кардамон);
- травы и корни (фиалка, дягиль, иссоп, солодка, фенхель, лаванда);
- экзотические (лепестки роз, свежий огурец и многое другое).
Джин делается разными методами (перечислим по степени сложности):
- Женевер. Ягоды можжевельника и травы добавляются прямо в злаковое сусло, все перегоняется как обычный самогон.
- «Ленивый джин». Производится на основе двойного (или даже одинарного) самогона, но без предварительной мацерации ингредиентов или с минимальным временем мацерации (до двух суток) – их просто закидывают в куб и перегоняют все вместе.
- True Gin. Ну, не то, чтобы совсем тру, но результаты получаются хорошие, а способ не очень сложный. Для начала все ингредиенты (либо отдельно можжевельник со специями, отдельно – цитрусовые) настаиваются на спирту или самогоне недельку-другую (в зависимости от рецепта), затем жидкости вливаются в аппарат, разбавляются водой и перегоняются.
- Plymouth Gin. Для приготовления ингредиенты не просто забрасываются в куб, а подвешиваются под его крышкой. Поднимаясь, пары спирта вытягивают из пряностей ароматические соединения и, обогатившись ими, поступают в охладитель.
- True-true Gin. Для самых дотошных джиноманов. Сначала изготавливаются ароматические спирты – каждый ингредиент отдельно настаивается на водке или самогоне, затем – перегоняется. После все эти «ароматические водки» купажируются вручную в произвольных пропорциях. Такой метод требует незаурядного мастерства дегустатора, навыков самогонщика и точного знания желаемого результата.
Сегодня мы рассмотрим рецепты джина из самогона или спирта вторым и третьим методом.
Базовый рецепт домашнего джинаЭто – самый простой рецепт, воспроизвести его несложно, для изготовления подойдет практически любой аппарат, желательно – с сухопарником. Привожу его с некоторыми корректировками «под себя» – я люблю, чтобы в джине был доминирующий, сильный аромат ёлки, на втором месте – цитрусовые, все остальное – на фоне. Нам будет нужно:
- 2 литра очищенного двойного зернового самогона или сортировки 50%;
- 40-45 граммов можжевельника обыкновенного (еще раз напомню – синий цвет, 3 косточки, листики – как иголки, а не чешуйки, нет запаха скипидара);
- 5-6 граммов свежей апельсиновой цедры;
- 8-10 граммов целых семян кориандра;
- 2-3 грамма свежей лимонной цедры;
- 2-3 грамма корицы (если берете молотую – кладите чуть меньше);
- По одному грамму фенхеля, солодки, аниса и иссопа.
Если какого-то ингредиента (кроме можжевельника и цедры) у вас нет – не стесняйтесь обойтись без него или заменить чем-нибудь другим.Приготовление:
- Для начала готовим настойку. Все ингредиенты забрасываем в банку, заливаем спиртным и настаиваем около недели – десяти дней в темном теплом месте.
- После отстаивания жидкость сливается, хорошо фильтруется и разводится чистой холодной водой до 30-35 градусов.
- Разбавленная настойка заливается в аппарат, нагревательный прибор выставляется на среднюю температуру. Желательно подключить сухопарник.
- Если вы использовали разбавленный спирт или очень хороший самогон – голов можно отобрать граммов 20, если же качество исходного сырья было средним – лучше взять больше.
- Отбор «сердца» заканчивается на 50% в струе. Тут важно не прозевать момент – из-за хвостов, даже минимальных, домашний джин мутнеет, начинает опалесцировать.
- Измеряем крепость полученного алкоголя, разводим его до 45-48 градусов. Помните, джин крепче водки, разбавление ниже, чем до 42 градусов начисто уничтожит цитрусовые нотки.
- Готовый напиток должен отдохнуть неделю, если невмоготу – хотя бы пару дней. Все, можно дегустировать!
Такой джин хорошо подойдет для сложных, многосоставных коктейлей или того же джин-тоника (если не жалко разводить хороший продукт газировкой). В чистом виде его аромат недостаточно богат и тонок, для Сухого Мартини он также вряд ли подойдет. Если вы – любитель крепкого, но вкусного и ароматного пойла – лучше воспользоваться вторым рецептом.
Рецепт домашнего джина по плимутской технологииГород Плимут – один из центров изготовления джина в Англии. В отличие от стандартного «лондонского сухого», Plymouth Gin обладает более насыщенным ароматом, без явного преобладания можжевельника. В состав обязательно входит фиалковый корень (он же – корень желтого ириса), кардамон и апельсин, горького привкуса трав этот напиток не имеет, взамен этого он обладает неким «земляным», «корневым» запахом и тонким апельсиновым послевкусием.
Плимутский джин в домашних условиях приготовить сложнее, состав у него более специфический, да и не каждый аппарат для этого подойдет. Зато времени на его производство нужно меньше, так как нам не нужно будет настаивать ингредиенты. Придется сделать к нему особое приспособление – сгодится, например, небольшой металлический дуршлаг или сито, которое нужно приладить под крышкой куба – в него кладутся специи. Некоторые самогонщики просто засыпают пряности в тканевый мешочек, который подвешивается под крышкой так, чтобы не касаться поверхности спиртовой массы, но этот метод хуже.
На 2 литра двойного зернового самогона 40-45° нам будет нужно:
- можжевеловых ягод – 25 граммов;
- апельсиновой и лимонной цедры – по 3-5 грамма;
- фиалкового корня (сушеного измельченного) – 2-4 грамма;
- корня дягиля лекарственного 2-3 грамма;
- кардамона (желательно черного) – 1 грамм (пару коробочек).
Нужно сразу оговориться, что основная беда этого напитка – опалесценция. Чуть-чуть переберешь ингредиентов – и напиток начинает мутнеть из-за обилия эфирных масел. Как сделать джин в домашних условиях не только ароматным, но и прозрачным? Нужно или пропорционально снизить количество специй или – раньше отсекать хвосты.Приготовление:
- Устанавливаем на горловину куба сито, засыпаем в него все пряности и проливаем самогон (не разбавленный) прямо через них. (Некоторые самогонщики предпочитают ненадолго (на ночь) все же замочить ингредиенты в алкоголе).
- Закрываем аппарат крышкой, сухопарник не устанавливаем. Начинаем перегонку при небольшой температуре, чтобы наши специи прогревались постепенно и равномерно.
- Голов нужно отобрать 15-20 мл, после чего – повысить температуру до средней.
- Основная фракция отбирается до тех пор, пока градус в струе не снизится до 70-65°. Если «хватануть» хвостов, напиток начнет мутнеть при разбавлении.
- Разбавляем наш джин до 45-48 градусов. Для этого лучше сначала взять отдельную посуду, отлить в нее часть спирта, а воду вводить постепенно. Если нужная крепость пробной партии достигнута, а напиток остался прозрачным – можно смело разбавлять таким же способом основную его часть.
Перед дегустацией домашнему джину из самогона нужно отдохнуть недельку, минимум – 3-4 дня, чтобы его ароматы округлились, стали более выраженными и гармоничными.
Вот и все на сегодня! Редакция «Ромового Дневника» желает вам удачных экспериментов. Счастливой охоты!
P. S. От редактора. Ботаника десятки известных в мире джинов:
- Tiger Gin
- Gordon’s Distilled London Dry Gin
- Beefeater London Distilled Dry Gin
- Plymouth Gin
- Bombay Distilled London Dry Gin
- Bombay Sapphire Distilled London Dry Gin
- Mercury Gin
- Juniper Green London Dry Gin
- Van Gogh Gin (Голландия)
- Citadelle Gin (Франция)
|Ботаника
Производители
1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
10
|Можжевельник
X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
X
|Кориандр
X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
X
|Дягиль
X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
X
|Кассия
X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
X
|Корица
X
X
|Солодка
X
|X
|X
|X
|X
|X
X
|Горький миндаль
X
|X
|X
|X
X
|Мелегетский перец
X
|X
X
|Перец кубеба
X
|X
X
|Цедра горького апельсина
X
|Цедра сладкого апельсина
X
|X
|X
X
|Цедра лимона
X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
X
|Имбирь
X
|Фиалковый корень
X
|X
|X
|X
|X
|X
X
|Кардамон
X
|X
X
|Мускатный орех
X
|X
X
|Чабер
X
X
|Корень фиалки
X
|Тмин
X
|Анис
X
|Семена фенхеля
X
Ботанические наименования ингредиентов:
- можжевельник - juníperus commúnis;
- кориандр - coriandrum sativum;
- дягиль - archangelica officinalis;
- кассия - cinnamonum cassia;
- корица - cinnamonum zeylanicum;
- солодка - glycyrriza glabra;
- горький миндаль - prunus dulcis, amara;
- мелегетский перец - afromumum melegueta;
- перец кубеба - piper cubeb;
- горький апельсин - citrus aurantium;
- сладкий апельсин - citrus sinensis;
- лимон - citrus limon;
- имбирь - zinziber officinalis;
- фиалковый корень - iris florentina;
- кардамон - elletaria cardamomum;
- мускатный орех - myristica fragrans;
- чабер садовый - satureja hortensis;
- аир обыкновенный - acorus calamus;
- цветы ромашки - matricaria chamomilla;
- корень фиалки - viola odorata;
- тмин - cuminum cyminum;
- анис - pimpinella anisum;
- фенхель - foeniculum vulgare.