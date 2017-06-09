Приготовление самогона из малины в домашних условиях – дело не очень сложное, но весьма затратное. Малина содержит мало сахаров, в обычной садовой – всего 6,1% фруктозы, в желтой – 7,5%, больше всего сахара в дикой малине – до 8,3%, но делать из удивительной лесной ягоды бренди – это уже переводняк. Пойти можно двумя путями. Первый – готовить классический фрамбуаз, то есть фруктовый шнапс безо всяких добавок, только на соке. Но в этом случае у вас получится не более литра двойного дистиллята из 8 кг сырья. А второй – добавить небольшое количество сахара или фруктозы, нарушив аутентичность, но заметно увеличив выход. Если все сделать правильно, напиток все равно будет весьма «малиновым», вкусным и ароматным.

Бренди фрамбуаз – кто такой и с чем его едят?

На самом деле, с названием «фрамбуаз» в нете царит невиданная путаница. Все дело в том, что «framboise» по-французски – это просто «малина», такое же название носит и самый известный сорт этой ягоды. Как ни странно, к названиям алкоголя французы в этот раз тоже подошло совершенно без фантазии: фрамбуазом называют крепкое вино, эдакий малиновый аналог портвейна, сладкий ликёр носит название «Creme de Framboises» (у нас, кстати, есть статья с рецептами похожих ликеров ), существует бельгийский ламбик с малиной, называемый точно так же, даже французский малиновый тортик – и тот «Фрамбуаз».

Нас же интересуют не все эти сладкие изыски, а честный, крепкий напиток, продукт дистилляции фруктового сырья – такой алкоголь французы называют Eau-de-vie. Родиной о-де-ви де Фрамбуаз принято считать Эльзас, провинцию на северо-востоке страны, где живут любители крепкого бренди – тут его делают сразу несколько небольших семейных дистиллерий, разбросанных по всей провинции. Аналог фрамбуаза популярен также в соседних областях Германии. Обычно малиновый бренди производят и продают чистым, без выдержки – дубовая древесина перебивает тонкий малиновый букет. Но некоторые особо насыщенные сорта Frambuase Reserve все же томятся по нескольку лет в бочках, пока попадут в бокал гурмана.

Касательно культуры потребления фрамбуаза никаких особенных рекомендаций не существуют. Пьют его так же, как и любой фруктовый бренди – в качестве аперитива, охлажденным до 15-17 градусов, со льдом, вчистую либо под очень умеренную закуску с неярким вкусом, не перебивающую тончайшую ароматику напитка. Малиновый дистиллят – отличный ингредиент для экспериментальных коктейлей, он прекрасно сочетается с шампанским, вермутом, ликерами, отменно раскрывается в чае и кофе, подходит для приготовления пуншей и крепких вариантов глинтвейна, сангрии. Выдержанный фрамбуаз пьют так же, как и коньяк – при комнатной температуре, маленькими глоточками, под сигару и неспешный разговор.

Как сделать фрамбуаз дома – универсальный рецепт малинового самогона

Кстати, некий аналог фрамбуаза можно сделать и из малинового варенья, в том числе забродившего или засахарившегося, но в этом случае лучше воспользоваться рецептами из соответствующей статьи . Также малиновый самогон можно готовить из домашнего малинового вина – например, если оно не оправдало ваших надежд либо просто этот напиток не пришелся вам по вкусу (серьезно? такое может быть?!) – но рецепт браги для малинового самогона, который представлен ниже, гораздо проще и быстрее в производстве.

Прежде, чем приступать к производству фрамбуаза в домашних условиях, необходимо честно ответить на вопрос, что для вас важнее – насыщенный вкус или приличный выход напитка? Как уже было сказано, если не добавлять сахар, из восьми килограммов малины получится не больше литра дистиллята – это, согласитесь, несерьезно. Знатоки рекомендуют все же подслащивать брагу, но не сахаром, а фруктозой, и добавлять ее совсем немного – из расчета 1-2 кг на 10 литров (примерно те же 8 кг) малины. Каждый килограмм фруктозы увеличит выход самогона на 1.3-1.5 литра.

По поводу дрожжей – малина прекрасно бродит и на дикарях, ягода настолько насыщена ими, что даже используется для изготовления винной закваски. Но дикие дрожжи набраживают значительно меньше спирта, чем специальные винные. Учитывая, что дистиллята у нас и так получится с гулькин нос, советую приобрести пару пакетиков дрожжей для фруктовых, красных вин либо универсальных ЧКД + специальную подкормку, чтоб уж совсем по науке – все это можно купить в винодельческом магазине. Спиртовые или хлебопекарские дрожжи для приготовления фрамбуаза не подходят.

малина – 20 литров (2 ведра, около 16 килограмм)

вода – 10 литров + 5 литров на каждый кг фруктозы

фруктоза – 1-2 кг, не больше

дрожжи + подкормка – опционально, по инструкции на упаковке.

Приготовление браги

Ягоды помыть, если это возможно. Если они слегка примятые или пустили сок – сойдет и так. Перемять малину руками, ногами, скалкой, дрелью с насадкой для перемешивания – как вам будет удобно. Дрожжи разбродить в небольшом количестве теплой (30°) воды с сахаром. Это нужно сделать обязательно, даже если на упаковке написано, что дрожжи не нуждаются в запуске – так мы обезопасим себя на тот случай, если ЧКД, например, просрочены. Давленую малину пересыпать в бродильную ёмкость, добавить всю воду и запущенные дрожжи, сахар или фруктозу (если вы их используете) предварительно размешать в теплой воде и также поместить в ферментёр. Сверху водрузить гидрозатвор. В течение дня или двух в ёмкости появятся явные признаки брожения – бульканье, образование пены и т.д. Еще через неделю или 10 дней эти признаки станут ослабевать и прекратятся вовсе. В малиновой браге выпадет плотный осадок, а сама жидкость станет светлее – это значит, что готово молодое вино. Аккуратно сливаем жидкую фракцию браги, жмых можно также дополнительно отжать и отфильтровать. Обязательно нужно дать напитку отстояться в прохладном месте по крайней мере недельку – за это время на дно выпадут остатки дрожжей и брагу можно будет декантировать при помощи трубочки. Если оставить все как есть – вареные дрожжи при перегонке дадут неприятный самогонный привкус.

Готовиться брага будет по «красной» технологии, то есть – вместе с мезгой. Но если вы все же решите обойтись без покупных дрожжей, лучше использовать только малиновый сок – дикари бродят дольше, чем ЧКД, и за это время в брагу может перейти неприятная горечь от малиновой косточки, которая потом будет ощущаться и в самом бренди. Итак.

Все, брагу для выгонки малинового самогона в домашних условиях можно считать готовой!

Первая и повторная перегонка

В некоторых случаях после первого перегона фрамбуаз получается недостаточно малиновым, неярким. Повторная дистилляция и отдых обычно решают эту проблему, но можно дополнительно ароматизировать напиток, настояв его пару недель на небольшом количестве свежей или сушеной малины. Добавлять малину в сухопарник или непосредственно сам куб не рекомендуется – иначе напиток может приобрести запах не свежей ягоды, а малинового компота.

По рецепту малинового самогона во время первичной перегонки «головы» не отсекаются, так как в именно в них содержится большая часть фруктовой ароматики. Однако если вы добавляли много сахара или фруктозы, лучше отобрать хотя бы первых 50 граммов головных фракций. Дистилляция осуществляется на полной мощности вашего аппарата, также в первак рекомендуется взять немного хвостов – перегон заканчивать, когда крепость напитка в струе упадет до 35-30%. Далее мы меряем количество и крепость получившегося самогона и обязательно даем ему отдохнуть хотя бы 4-5 дней.

Слегка отдохнувший и/или ароматизированный малиновый спирт-сырец разбавляем до 20-25 градусов и вновь заливаем в перегонный куб. В этот раз ненужные фракции будем тщательно отбирать, поэтому перегонку осуществляем на небольшой мощности.

Для начала отбираем в отдельную ёмкость головы – буквально по 30-50 миллилитров, ориентируясь по запаху. Как только пропадает неприятный душок ацетона и появляется четкий фруктовый аромат – начинаем отбор основной фракции. Головы выливаем. Теперь температуру нагрева можно слегка увеличить. «Тело» гонится примерно до 40-45% крепости в струе, но лучше, опять же, ориентироваться на аромат. Если «хвосты» пахнут приятно – их также можно добавить в напиток, только отбирать их лучше отдельно, буквально по стаканчику. Оставшиеся фракции выгоняем досуха – они пригодятся при следующей перегонке малиновой браги. Измерить крепость полученного самогона и развести его чистой некипяченой водой до 45 градусов.

Что делать дальше?

Как и все фруктовые дистилляты, малиновый бренди раскрывает свой вкус и аромат только через 4-6 недель отдыха. Если вам показалась, что получилась жужка – не отчаивайтесь, просто дайте напитку постоять в темном прохладном месте – скорее всего, после необходимого времени, он превратится в нечто весьма и весьма достойное!

Если же этого не произошло – также не стоит паниковать. Малина бывает разной, могут иметь место нарушения технологии, и малиновый самогон не всегда получается таким, каким вы его представляли. Не оправдавший надежды фрамбуаз станет превосходным сырьем для малиновых настоек, наливок или ликером, также им можно крепить малиновое вино – 100% получится гораздо вкуснее, чем с водкой или обычным сахарным самогоном!

Если же наоборот, приготовленный в домашних условиях самогон из малины превзошел все ваши ожидания, получился очень ароматным, с сильным малиновым запахом – стоит поэкспериментировать и хотя бы часть поставить на выдержку в дубовую бочку, только в этом случае дистиллят лучше не разбавлять, так и заливать 60-70-градусным. Также выдерживать напиток можно просто в банке, добавив 1-2 специально подготовленных дубовых щепки на 2-3 литра. Выдержанный фрамбуаз – это настоящая элита фруктовых бренди, напиток, который крайне редко встречается и стоит баснословных денег. Такой дистиллят станет настоящей гордостью самогонщика и точно украсит ваш домашний бар!