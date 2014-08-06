Оно и понятно, Сербия является одним из крупнейших поставщиком слив в Европе (порядка 12% от всего рынка), 90% всего урожая идет на приготовление «сербской ракии сливовица».

Сливовица, она же ракия, представляет собой ни что иное, как сливовый бренди и по технологии приготовления схожа с чачей и граппой, только сырье другое – перебродивший сливовый сок. Крепость сливовицы после первой перегонки составляет 45% (в домашних условиях она достигает 52%, в зависимости от устройства дистиллятора), а при двойной перегонке – 75%. Чехи предпочитают тройную.

На Балканах сливовицу выдерживают минимум 5 лет в дубовых бочках, за это время напиток становится более утонченным и богатым на вкус. В Чехии сливовую ракию выдерживают до 10 лет в дубовых чанах из лимузенского дуба высотой 6,5 м. В любом случае, напиток требует отдыха и продолжительной выдержки.

Чешская сливовица

Наши земли тоже не обделены сливами, поэтому приготовить сливовицу в домашних условиях можно и даже нужно. Ниже будет приведен более-менее классический рецепт, основным отличием которого от большинства других модифицированных рецептов является отсутствие сахара и дрожжей в сусле – они обедняют напиток на вкус/запах, а сам спирт получается худшего качества.

Рецепт приготовления сливовицы (сливовой ракии)

11 кг плодов слив;

8-9 л чистой воды;

сахар, количество которого зависит от сладости слив;

2 бродильные емкости.

По сути, нам понадобятся лишь сливы и вода, но если сливы вызревали в дождливый сезон и их сахаристость очень низкая, то без добавления сахара обойтись сложно. Но добавлять его нужно как можно меньше, иначе т.н. вино из слив превратится в банальную брагу для самогона. В нижеизложенном рецепте сливовицы мы будем использовать:

Технология приготовления в принципе не сложная и состоит из нескольких основных этапов:

подготовка плодов;

постановка сусла для брожения;

брожение;

двойная перегонка;

выдержка.

Подготовка плодов для сливовицы

Вообще, для приготовления сливовой ракии лучше использовать сливу домашнюю (Prunus domestica), но подойдет и любой другой сорт: венгерки, ренклод, альтана, мирабель, яичная и т.д.. Плоды следует собирать как можно позже, вплоть до первых морозов, когда сливы наиболее сахаристые (оптимальное содержание сахара 18%). Сливы должны быть максимально спелыми, но не сморщенные вокруг черенков. Подгнившие и заплесневелые плоды следует удалить.

Мыть сливы не стоит, так как на их поверхности находятся природные дрожжевые культуры (достаточно поверхность протереть чистой тканью). Плоды нужно очистить от косточек, разделяя их на две половинки, а затем истолочь прямо в бродильной емкости до состояния однородной кашицы. В домашних условиях это можно сделать мясорубкой или дрелью со специальной насадкой. Также рекомендуется в основное сусло добавить 15-20% измельченных косточек – они придают напитку горький миндальный привкус.

Постановка сусла для брожения

Здесь ни чего нового. В бродильную емкость, а по традиции это деревянные чаны/бочки/кадушки, нужно поместить измельченные сливы. В качестве такой емкости можно использовать бочки из пищевого пластика, которые продаются повсеместно. Если сусло показалось не достаточно сладким, а здесь можно руководствоваться своими вкусовыми ощущениями или показателями ареометра, его можно подсластить. Просто добавляйте по 100-200 г сахара до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная сахаристость в 18%.

Бродильную емкость нужно накрыть марлей и отправить на сутки в теплое место, чтобы начался процесс брожения. Если все пошло как надо, на поверхности начнет образовываться пена. Если по истечении 24 часов брожение не началось, можно попробовать добавить еще немного сахара и подождать 12 часов.

После начала брожения сусло нужно перелить в другую бродильную емкость (а здесь можно использовать и стеклянную с более-менее широким горлышком) и добавить воду для уменьшения кислотности сусла. При этом емкость должна быть заполнена не более чем на 4/5 от всего объема, так как сусло будет активно пениться. Тщательно перемешиваем, на горлышко устанавливаем гидрозатвор (принцип его изготовления описан в статье о домашнем сидре). Теперь переходим к следующему этапу.

Брожение сливового сусла

Бродильную емкость с нашей «бжечкой» (чех. «брага») следует поставить в темное место и оградить от солнечных лучей, перепадов температуры. Идеальная температура брожения - +15°С, но дома можно ее довести до оптимальных +20..22°С. В среднем «бжечка» бродит 2-4 недели при +20..22°С, при +15°С – 6-8 недель.

Во время брожения активно выделяется углекислый газ, который «пробубливает» сусло и тем самым его перемешивая (перемешивать самостоятельно «бжечку» строго запрещено). Также газы поднимают на поверхность измельченные плоды, образуя пенистую «шапку». Эту «шапку» нужно удалить из сусла до того, как она опуститься на дно – это будет хорошо видно, если емкость стеклянная. В сливовой мезге содержится много вредных примесей, в частности легких кислот. После того, как из гидрозатвора перестал выделяться углекислый газ, следует сразу же приступать к перегонке.

Перегонка сливовицы

Гнать будем минимум два раза. Для этого перебродившее сусло переливаем в перегонный куб и гоним «досуха», то есть до тех пор, пока в дистилляте перестанет чувствоваться алкоголь. Брага будет густой, поэтому медленный нагрев или парогенератор спасут от пригорания. Во время первой перегонки не следует отсекать «хвосты» и «головы», так как именно в них, а особенно в «хвостах», содержится много ароматных веществ, температура кипения которых такая же, как и сивушных масел. Впрочем, головы можно отсечь, но в Чехии вообще не применяют дробную перегонку.

Второй выгон нужно осуществлять с отсечением «голов» и «хвостов», при этом спирт-сырец, получившейся после первой перегонки, следует разбавить до 25-35%. Подробнее о процессе дробной перегонки написано здесь. Второй раз гнать тоже «досуха», «головы» на Балканах используют в целебных целях, «хвосты» можно добавить в следующую перегонку. Если придерживаться данного рецепта, то голов должно выйти приблизительно 100-150 мл, основного продукта – 1-1,5 л, хвостов – около 200 мл. После двойной перегонки крепость сливовицы составит порядка 55-60%. Можно пить и так, но лучше разбавить до оптимальных 45% (правильное разбавление спирта водой).

Настаивание, вызревание сливовицы

Как правильно выбрать и подготовить небольшую дубовую бочку, а затем выдерживать в ней зерновой или фруктовый дистиллят, описано в этой статье.

Выдерживают сливовицу в дубовых бочках и если у вас есть такая возможность, то непременно ею воспользуйтесь. Разумеется, продукта понадобится больше – литров 10-15 хотя бы. В Сербии со 100 кг слив получают в среднем 10-11 л сливовицы, так что плодов понадобится не мало. Некоторые умельцы рекомендуют сразу же после выгона дегустировать – мы такой глупости рекомендовать не можем. Дайте напитку хотя бы месяцок-другой отдохнуть, и он щедро отблагодарит вас своим утонченным вкусом.

Кстати, сливовица неплохо вызревает и в стеклянных бутылках, как вино, просто нужно использовать правильные, “дышащие” пробки. Тот же «Рудольф Елинек», популярный в Чехии производитель «паленок» (а так называют ракию в этой стране), выдерживает сливовицу 53% в стекле до тех пор, пока ее крепость не снизится до нужных 50%. В Моравии бутылки закапывают в землю и забирают лишь в случае важного события.

Традиционный видео-рецепт от “правильного” Алкофана:

https://www.youtube.com/watch?v=Xv9zP44SA7E

Как правильно пить сливовицу

Напиток крепкий и является превосходным аперитивом. Пить его следует только в чистом виде, не смешивая ни с какими другими напитками, в которых «балканская царица» чувствует себя не комфортно и портит «коктейль» металлическим привкусом. Её благосклонностью пользуется лишь японский ликер Мидори из корочек дыни. А вот в качестве закуски к сливовице отлично идет поджаренный кукурузный хлеб. Традиционно первую рюмку не закусывают, да оно и не нужно.

И напоследок. Сливовица – не единственный фруктовый бренди, который готовят на Балканах и в Чехии. Вот небольшой список «паленок», выпускаемых фирмой «Рудольф Елинек»:

Черны рыбиз - бренди из черной смородины.

Вишневица - бренди из вишни сорта Kelleris.

Оскеруша - бренди из подгнивших плодов груши-дичка.

Дугласка - бренди из молодых побегов хвойных деревьев.

Моравская ядерничка - яблочный «семечный» бренди.

Остружина - ежевичный бренди.

Ягодовица - земляничный бренди.

Бренди из лещины (лесного ореха).

Без черны - бренди из ягод бузины.

Борувковица - черничный бренди Малиновица.

Червены ераб - бренди из красной рябины.

Вильяме - грушовица из груш одноименного сорта.

Пивни паленка - пивной бренди, отдаленно напоминающий молодой виски.

Черны ераб - бренди из черноплодной рябины.

Кдоуле - бренди из айвы.

Выпускаются напитки лимитированными партиями в бутылках объемом 0,35 л и исключительно по предзаказу. Но «сербскую королеву» гонят часто и регулярно. Итак, теперь вы знаете, как приготовить сливовицу в домашних условиях, используйте эти знания с умом и все у вас получится.