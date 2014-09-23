Даже если навскидку: 1 кг сахара стоит сейчас 50 рублей (средняя по России) – средний выход спирта с этого количества составляет примерно 0,51 л (96%) или 1,1 л самогона крепостью 40%. Спирт я сейчас покупаю примерно по 125 р/литр (в России, пожалуй, на порядок дороже). Экономия, если вы посчитаете в уме, очевидна – 1 л самогона из сахара обойдется вам примерно в 60-70 рублей. Разумеется, придется еще собрать или купить качественный самогонный аппарат, обзавестись необходимым оборудование, дрожжами и прочими составляющими, но все равно домашний продукт гнать выгоднее.

Посему, делюсь с вами проверенным временем рецептом самогона на сахаре, который, наверное, является самым простым и доступным начинающему и не только самогонщику. Конечно, можно гнать фруктовый самогон, к примеру, кальвадос или чачу, здесь вообще затраты минимальны, если есть свои садовые угодья, но именно сахарный, а также крахмальный (зерновой и т.д.) самогон является идеальным для дальнейшего его облагораживания. Спирт, как вы понимаете, я беру именно для этих целей – готовлю Бехеровку, Лимончелло, Перцовку и прочие настойки.

Подготовка к самогоноварению

Идеальная бродильная емкость

До начала нашего с вами самогоноварения рекомендую позаботиться о чистоте всего инвентаря, особенно бродильной ёмкости – её нужно хорошо промыть горячей водой и просушить. Это очень важно, так как малейшая примесь может испортить конечный продукт.

В качестве бродильной емкости можете использовать все, что вам придется по душе и в зависимости от своих потребностей (трехлитровая банка, пластиковый бочонок или даже цистерна). НО! Не ставьте брагу в оцинкованной посуде, так как при длительном контакте содержимого с цинком происходит окисление последнего, а оксиды цинка очень вредны для здоровья. Также не следует использовать емкости из пластика, на которых нет пометки «для пищевых продуктов».

Рецепт браги из сахара

Проще всего достать и разумно использовать молочные пластиковые бидоны на 25-38 л. Также подойдет любая посуда из стекла, фарфора, алюминия, нержавейки и эмалированного металла.Сначала, разумеется, нужно приготовить брагу. Для этого мы смешаем воду, сахар и дрожжи. Однако на сахаре живут посторонние микроорганизмы, каким бы он чистым ни был, поэтому сначала мы приготовим сахарный сироп – в процессе кипячения все сторонние микроорганизмы погибнут.

Сахарный сироп рекомендую инвертировать – расщепить сахар на глюкозу и фруктозу. Дело в том, что дрожжи сначала расщепляют сахарозу на моносахариды (глюкозу, фруктозу и т.д.) и только после этого перерабатывают их в желанный этиловый спирт, а также углекислый газ, как продукт жизнедеятельности. Таким образом, добавив в сироп кислоту или фермент инвертазы, мы в значительной степени ускорим процесс брожения, а также улучшим органолептические качества сахарной браги и, как следствие, конечного продукта. Теперь обо всем поподробнее.

Расчет пропорций ингредиентов

На каждый 1 кг сахара нужно добавить: воды 4 л (плюс еще 0,52 л, если сахарный сироп инвертированный), 20 г сухих дрожжей типа “Саф-Левюр” или 100 г прессованных дрожжей.

Как было сказано ранее, из 1 кг сахара мы получим приблизительно 1,1 л самогона крепостью 40% с погрешностью в обе стороны. Некоторые самогонщики рекомендуют увеличить количество всех ингредиентов приблизительно на 10-15%, так как реальный выход сахарного самогона в силу разных причин может немного отличаться от теоретического.

Таким образом, для приготовления 5 л 40% самогона нам понадобится:

Сахара – 6 кг;

Воды: 24-27,12 л;

Сухих дрожжей – 120 г (600 г прессованных)

На это количество и будем ориентироваться дальше. Также рекомендую скачать небольшой калькулятор для сахарной браги - просто введите количество сахара в килограммах в желтую ячейку:

Загрузить калькулятор браги

Приготовление сахарного сиропа и его инвертирование

Инвертирует сахарный сироп

Чтобы приготовить обычный сахарный сироп нужно взять воду и сахар в пропорции 1:1, то есть 6 л:6 кг, перемешать их и довести на плите до температуры в 90 градусов. Варить сироп при этой температуре нужно около 30 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Этот сахарный сироп уже можно добавлять в брагу, но брожение будет более длительным.

Самый простой способ инвертировать сироп – добавить к нему лимонную кислоту в количестве от 0,3% до 0,8% от количества сахара в сиропе. Также используются другие пропорции сахар-вода: на 1 кг сахара нужно брать 520 мл воды. Процесс инвертирования следующий:

к 3,12 л воды добавить 6 кг сахара, довести до кипения;

добавить 18-48 г лимонной кислоты;

варить сироп в течение 1,5-2 часов при температуре 95-100 градусов под крышкой.

Подготовка воды и активация дрожжей

В идеале вода должна быть идеально прозрачной, не иметь ни вкуса, ни запаха. Если у вас водопроводная вода не хлорированная и соответствует всем пищевым нормам, то смело используйте её. Если ситуация обратная, просто дайте ей отстояться пару суток. Лучше всего использовать родниковую воду с последующей её фильтрацией и отстаиванием.

[warning]Кипятить или дистиллировать воду для браги нельзя! Это приводит к снижению уровня кислорода, который необходим дрожжевым культурам для жизнедеятельности.[/warning]

Недорогие и доступные дрожжи

Дрожжи подойдут любые, предназначенные для приготовления самогона (не винные!). Очень хорошо себя зарекомендовали французские дрожжи “Саф-Левюр” и «Саф-Момент», которые предназначены, в первую очередь, для выпечки, поэтому достать их не сложно. Спирт из них получается хорошего качества.

Перед добавлением их в сусло дрожжи нужно активировать: всыпать нужное количество в посудину нужно объема и залить водой температурой 35-39 °С, но лучше 28-31 °С, чтобы не погубить наши дрожжевые культуры, обернуть емкость теплой тканью и подождать 20-40 мин (за это время можно смешать воду и сахарный сироп). Прессованные дрожжи тоже лучше подготовить – растворить в части сусла (воды с сахарным сиропом).

Дрожжи для выпечки могут очень сильно пенится, поэтому нужен пеногаситель. Лучше всего использовать половинку сухого печенья из магазина или такое же количество молотых сухарей. Некоторые используют детский шампунь или растительное масло – не рекомендую. Также можно использовать аптечные препараты, которые используют в пищевой промышленности как пеногасители, к примеру, препарат «Боботик», содержащий семиктикон. Также пеногасителем выступают дрожжи «Саф-Момент».

Приготовление браги

Инвертированный сироп заливаем водой, в нашем случае это 27,12 л. Сироп можно лить теплым, но рассчитать все так, чтобы исходная смесь имела температуру 27-30 °С – оптимальные условия для жизнедеятельности дрожжевых культур. Бродильную ёмкость нужно заполнить не более чем на ¾ - в процессе брожения будет выделяться пена, но, снова таки, можно использовать пеногасители.

Перед тем как вносить подготовленные дрожжи, следует обеспечить их оптимальными условиями для работы. Для этого нам понадобится подкормка. Из не минеральных: хлеб, сухофрукты (очищенные от грязи, консервантов и смолоти), соки, солод или распаренное зерно. На 50 л сусла достаточно половины раскрошенной буханки ржаного хлеба или 0,5-1 л сока с мезгой или без.

Не лишним будет добавить витамин В1 (тиамин) – 1-2 мг на каждый кг сахара. В качестве минеральных подкормок используют азотистые сельскохозяйственные удобрения: разведенный в тёплой воде Диаммонийфосфат ((NH4)2HPO4) из расчёта 3,3 г на 1 кг сахара или сульфат амония (NH4)2SO4 из расчёта 1,5-2 г на 1 кг и суперфосфат Ca(H2PO4)2*H2O и CaSO4 из расчёта 3-4 г на 1 кг. Также хорошо идет Мочевина (карбамид) (NH2)2CO из расчёта 0,8 на 1 кг сахара. Все это нужно добавить в сусло до того, как будут добавлены дрожжи.

Сбраживание

После того, как сусло будет готово, его нужно обеспечить постоянно температурой в 28-31 °С. Для этого бродильную ёмкость обматываем шубой, пальто, одеялом и т.д. или используем специальные теплоизоляционные материалы. Если вы решили поставить производства сэма на поток, обзаведитесь аквариумным обогревателем – достаточно установить термостат на 30 °С и радоваться жизни. Сами дрожжи тоже выделяют тепло, поэтому за температурой браги нужно постоянно следить – если она поднимется выше 35 °С, ее нужно охладить, иначе дрожжи погибнут.

Гидрозатвор, который я описывал в статье о приготовлении сидра, ставить на сахарную брагу не обязательно – достаточно оставит крышку на бродильной ёмкости немного приоткрытой. Но гидрозатвор спасет вас, если весь процесс брожения будет проходить в квартире – брага не очень хорошо пахнет, а трубку гидрозатвора можно вывести в форточку или канализационную трубу.

В таком состоянии, если вы все сделали правильно, брага будет бродить от 48 до 80 часов, в зависимости от вида подкормки, используемого сахарного сиропа (инвертированный или нет) и температурного режима. Каждые 12 часов сусло рекомендуется интенсивно перемешивать в течение 1 минуты – это нужно для удаления лишнего углекислого газа в браге.

Признаки готовности браги

перестал выделяться углекислый газ (если вы ставили гидрозатвор, то это легко отследить), можно поднести зажжённую спичку к поверхности браги и если она не потухла, то СО не выделяется;

верхний слой браги стал осветляться, и дрожжи начали выпадать в осадок;

вкус браги горьковато-кислый, не чувствуется сахар;

в сусле чувствуется спирт, как в запахе, так и во вкусе.

Нужно, чтобы эти признаки появились комплексно, то есть 2-3 одновременно.

Дегазация и осветление браги

Этот процесс нужен для улучшения вкуса сахарного самогона. Сначала убираем утеплитель и даем браге отстояться в течение 24 часов в холоде. Дрожжи должны выпасть в осадок, после чего уже осветленную естественным путем брагу можно слить с осадка (декантировать) через резиновую трубку. Чтобы дегазировать брагу, то есть удалить из нее весь углекислый газ, декантированное сусло нужно подогреть до 50 °С – это также убьёт остатки дрожжей, которые не впали в анабиоз при достижении крепости сусла в 12%.

Осветлить брагу можно несколькими способами. Можно подождать, пока все дрожжи не выпадут в осадок – это долго. Второй и более быстрый вариант – использовать коагуляты: желатин, бентонит и т.д. О применении желатина я писал в статьи о приготовлении сливового вина (почти в самом конце). Для браги из сахара лучше использовать бентонит – натуральную белую глину, которая продается отдельно или как кошачий наполнитель. Проверены и работают: Pi-Pi-Bent, WC Closet Cat, Котяра, КэтСан.

[warning]Важно! Глина должна быть максимально чистой и не иметь сторонних запахов, иначе вы испортите свой домашний самогон. Перед осветлением брага должна полностью перебродить![/warning]

На 20 л браги достаточно 2-3 столовых ложек бетонита, который нужно сначала измельчить, к примеру, в кофемолке или блендере, а затем растворить в 250 мл теплой воды. Хорошо перемешать и подождать, пока глина не станет однородной «сметанной» массой. Выливаем полученную суспензию в брагу и интенсивно перемешиваем в течение нескольких минут, при этом брага не должна быть холодной.

[warning]Важно! Не пробуйте сливать осадок с содержанием бентонита в канализацию, в трубах образуются цементные пробки, пробить которые можно только механически!!![/warning]

Осветляется брага бентонитом где-то 15-30 часов, после этого она становится практически прозрачной и не имеет дрожжевого запаха. Сливаем брагу с осадка через трубочку и приступаем к дистилляции.

Подробный процесс осветления браги бентонитом:

https://www.youtube.com/watch?v=mnHUPmJDw0g

Перегонка (дистилляция) сахарной браги

Первая перегонка

О принципах дробной перегонки описано в этой статье. Рекомендую сначала с ней ознакомиться. Первая перегонка отделит от нашей браги все нерастворимые примеси, в том числе вредные. Пить его уже можно, но не рекомендуется.Есть два варианта: гнать быстро и интенсивно, без дробления – это важно, если вы не осветляли брагу или сделали это плохо. Если же все сделано по фен шую, рекомендую сразу отбирать «головы» и «хвосты». Ставим брагу на маленький огонь и ждем, пока не потекут первые капли – это «головы» или «первак» и их нужно собрать где-то 50 мл на каждый килограмм переработанного сахара (при первой дистилляции можно отобрать 30 мл), в нашем случае это 300 мл. Первак лучше сразу же вылить от греха подальше – очень опасно для здоровья.

После отбора «голов» собираем «тело», среднюю фракцию, ради которой мы все это и затеяли. Отбираем «тело» до тех пор, пока крепость самогона не опустится ниже 40%. Можно пользоваться народным методом: промокнуть дистиллят лоскутом газетки и поджечь – пока сэм горит, можно смело собирать.

Собрав «тело» приступаем к сбору «хвостов» - гоним до последнего, пока в дистилляте чувствуется спирт. Последняя фракция содержит много сивушных масел, поэтому пить её нельзя, но можно добавить в следующую брагу, чтобы повысить выход продукта.

Промежуточная чистка

Очистка самогона растительным маслом

Перед второй перегонкой спирт-сырец (СС) нужно очистить. Это можно сделать многими проверенными способами, но лучше и проще всего это сделать маслом и активированным углем, при этом сначала можно очистит маслом, а затем углем.Сивушным маслам свойственно растворяться в других маслах. Мы возьмем растительное рафинированное. Разбавляем СС до 15% крепости (перед второй перегонкой СС нужно обязательно разбавлять до 15-20%) и переливаем его в ёмкость с плотной крышкой. Добавляем 20 мл масла на каждый литр разбавленного СС и интенсивно перемешиваем 3 раза с промежутком в 1-2 минуты. Затем даем СС отстояться 12-24 часа и сливаем его через трубочку, чтобы избавиться от масляного слоя, который соберется на поверхности ёмкости.

В очищенном СС маслом останутся еще мелкие частицы, поэтому нашу смесь следует еще пару раз профильтровать через плотный марлевый или ватный фильтр, а затем очистить активированным углем

Очистка самогона активированным углем

Мы уже подробно рассматривали активированный уголь, как средство для очистки самогона. Прочитайте эту статью и выберите для себя наиболее подходящий способ. Я рекомендую соорудить импровизированный угольный фильтр с углем БАУ-А и прогнать СС через него пару раз. В среднем, уголь поглощает до 90% сложных эфиров и около 80% сивушных масел.

Приступаем ко второй перегонке.

Вторая перегонка

Принцип тот же, что и при первой перегонке – отделяем «головы» и «хвосты» от основной фракции. При этом «головы» отбираем при минимальной температуре: сначала подогреваем СС до первого конденсата, а затем уменьшаем огонь до тех пор, пока сэм не начнет капать со скоростью 2-3 капли в секунду. Отбираем 50 мл на каждый переработанный 1 кг сахара. Меняем приёмную ёмкость и отбираем «тело».

В этот раз рекомендую отбирать «тело» до тех пор, пока его крепость при 20 °С достигнет 45%. Хвосты отбираем до победного и добавляем их, можно с промежуточной очисткой, в следующий перегон.

Доводка дистиллята

Полученный дистиллят, а это будет где-то плюс-минус 2,4 л сэма крепостью 50-60% из наших 6 кг сахара (прошу не цепляться к формулировке, выход у каждого будет очень разный, что зависит от десятка переменных), нужно разбавить до нужной нам крепости. Для этого используем наш калькулятор разбавления спирта водой и читаем статью, о том, как это делать правильно. Для настоек я рекомендую разбавлять самогон из сахара до крепости не ниже, чем 45%, а лучше оставить как есть.

Чтобы дистиллят стал более стабильным, его следует подержать в бутылках еще 3-4 дня и только после этого подавать к столу или делать настойки. Для смягчения вкуса его можно подогреть на плите до тех пор, пока не появятся первые признаки испарения. Затем остудить и разлить по бутылкам. Этот способ приведет к потере 1-2% спирта, но дистиллят станет намного мягче и сбалансированным.

Все, теперь вы знаете, как выгнать самогон из сахара в домашних условиях и использовать его, как достойную альтернативу покупному спирту для настоек. На повестке дня крахмальные и другие фруктовые дистилляты – подписывайтесь на обновления Ромового дневника, чтобы не пропустить. Удачи вам в ваших начинаниях!