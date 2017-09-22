Что сказать, чистые фруктовые дистилляты – большая слабость вашего покорного слуги. Конечно, шальная императрица подобных напитков – это домашняя сливовица. Но и хорошо приготовленный в домашних условиях самогон из груш – также особа явно голубых кровей, напиток, не менее ароматный и интересный, чем, например, яблочный аналог – недаром ведь французы выдерживают подобный бренди по многу лет, чтобы получить восхитительный грушевый кальвадос! Грушовица считается одним из национальных напитков Чехии, ее очень любят в Венгрии и Словакии, Польше, неплохо делают в Украине. В общем, всюду, где есть груши – есть место и для грушовицы!

Приготовление грушевого самогона в домашних условиях

Шаг первый: выбор сырья

Как сказал один разумный человек на форуме самогонщиков, основная проблема груши – многообразие ее сортов. Из одних груш брага для самогона получается ароматной и насыщенной, из других – водянистой и блеклой. Для нашего дела главное – запах, как и для приготовления, например, грушевых настоек нужно подбирать самые душистые, самые спелые плоды. Дичка, которая активно применяется для производства сидра и вина, нам не нужна – кислота и дубильные вещества для бражки не критичны. Чем груша слаще – тем большим будет выход самогона, но нам ведь надо получить не просто сэм, а вкусный дистиллят, так что сладость тут второстепенна.

Итак, по сведениям множества самогонщиков, самые лучшие плоды для грушовицы – осенние, полностью вызревшие, душистые и вкусные. Что касается сортов, если есть выбор – берем Дюшес, Вильямс, Бергамот, Лимонку, Бартлетт и им подобные. Подойдет даже падалица – только ее предварительно нужно обработать и вымыть. Говорят, чешская фирма Rudolf Jelínek производит особенную грушовицу для гурманов, которая называется Оскеруша, исключительно из подгнивших плодов – можно поэкспериментировать, если у вас есть свой сад.

Шаг второй: приготовление сусла

Конечно, чтобы сделать в домашних условиях идеальный грушевый самогон, нужно для начала приготовить хорошее грушевое вино – как именно, можно прочесть в данной статье . С другой стороны, тратить так много сил и времени совсем не обязательно – ведь подобные вина очень долго осветляются, а бражку можно гнать и мутноватой – бренди будет только ароматнее!

Основная проблема груши – волокнистость, плохая отделяемость сока. Решить ее можно несколькими путями:

Сварить из груш насыщенный «компот» – высокая температура разрушит пектины и высвободит сок. Метод хорош тем, что чем меньше пектинов – тем меньше метилового спирта в конечном продукте, тем он чище и безвреднее. А плох тем, что наш бренди будет обладать ароматом не свежей груши, а грушевого варенья – а это, согласитесь, все-таки разные ароматы.

Просто порезать плоды, добавить немного воды и дать подбродить несколько дней, а затем отжать сок. Брожение также размягчает грушу и разрушает волокна, но отжим сока даже в этом случае – занятие то еще!

Сделать брагу по «красной» технологии, перемолов грушу в пюре. Лучший вариант для владельцев аппаратов с пароводяным кожухом или парогенератором – получившуюся брагу можно будет перегонять прямо с мезгой, от чего бренди будет наиболее ароматным. Но и метанола там будет побольше – придется отбирать головные фракции с лихвой. Также по этому методу пюре можно сбродить, разбавив водой, а потом – просто слить с мезги через трубочку – в процессе брожения брага станет жиже, твердые части выпадут слоем на дно.

По поводу сахара. Чем больше мы добавляем сахара в брагу – тем больше грушовица становится сахарным самогоном, а не фруктовым бренди. Но чем меньше сахара – тем меньше выход дистиллята, ведь в самих грушах его содержится не так уж много – порядка 15% для садовых сортов. В рецепте, представленном ниже, сахар не добавляется – будем готовить чистый, именно грушевый бренди, это лучший вариант, если груш у вас полный сад. Если же хотите сэкономить – никто не запретит вам добавить сахару. Каждый килограмм увеличит выход примерно на 0.5 литра АС, но сколько аромата украдет – неизвестно. Главное помнить – сахара нужно брать не более 20% от общего веса плодов (1 кг на 5 кг груш), и к каждому кг добавлять по 4 литра воды.

И еще один деликатный вопрос – дрожжи. Хлебоперарские отметаем сразу, если не хотим получить вместо элитного бренди деревенскую косорыловку. Идем в винодельческий магазин и берем либо специальные спиртовые, для фруктовых браг, либо винные, для густых плодовых вин, либо сидровые. Если такового магазина поблизости нет, интернет-магазинами вы пользоваться не умеете или не хотите тратиться – можно поставить брагу самозабродом, то бишь – на диких дрожжах, живущих на самой груше. В этом случае спирта мы получим меньше, да и ждать придется намного дольше, брага может в самый неподходящий момент заплесневеть или скиснуть. Зато все натуральное.

Шаг третий: постановка браги и брожение.

Чтобы приготовить в домашних условиях самогон из груш элитной категории – почти настоящий грушевый кальвадос, вместо браги необходимо делать сразу сидр – его рецепт есть здесь . Но это уже, как говорится, совсем другая история, у нас все будет намного проще.

Груши перебираем, удаляем гнилые и заплесневевшие участки, вырезаем сердцевинки. Если делаем на диких дрожжах – плоды не моем, во всех остальных случаях сполоснуть теплой водой не помешает.

С пропорциями браги из груш для самогона все довольного просто – в идеале это 10 кг фруктов на 8-10 литров воды, + по 4 литра воды на килограмм сахара. Ну и дрожжи – по инструкции.

Теперь все зависит от выбранного вами в предыдущем разделе метода приготовления браги. Если выбрали первый – добавляем к грушам половину воды, нагреваем в большой кастрюле и провариваем на слабом огне под крышкой в течение часа, после чего охлаждаем. Если второй – просто режем помельче. Если третий – дробим фрукты строительным миксером или пюрируем любым другим удобным способом.

Теперь наш грушовый компот или пюре нужно разбавить остатком воды и заразить дрожжами. Если используете покупные – следуйте инструкции на их упаковке. Если дикие – просто оставьте сусло на пару дней в теплом месте, прикрыв марлей и ежедневно помешивая. Можно для верности сыпануть в сусло пару горстей изюма. Когда появились признаки брожения – пенная шапка, кислый запах, бульканье – сусло нужно лишить доступа воздуха. В первом и третьем случае мы просто переливаем его в ферментер и устанавливаем гидрозатвор или в крайнем случае перчатку. Во втором случае, если вы выбрали сбраживание на чистом соке – вначале отжимаем груши при помощи пресса, полиэтиленового мешка, тонких тряпочек – как получится. Бродить брага для самогона из груш будет от 5 до 10 дней на ЧКД и от 14 дней до месяца на диких дрожжах – в зависимости от температуры. Отбродившую брагу необходимо снять с осадка и мезги при помощи трубочки (если у вас есть парогенератор, то гоним прямо вместе с остатками плодов), после чего желательно дать ей отстояться в прохладном месте еще недельку-две и снова декантировать – так самогон получается чище и в нем меньше ощущается неприятный запах вареных дрожжей.

Шаг четвертый: первичная перегонка, промежуточное облагораживание

Поздравляем, наша брага готова! Пора приступать непосредственно к приготовлению грушовицы – по рецепту она, как и все плодовые ракии, готовится в обычном дистилляторе методом потстилл, на самой большой мощности. Если в вашем аппарате есть фальшдно, пароводяной кожух или парогенератор – перегонять лучше вместе с мезгой, также можно добавить к браге немного порезанных свежих груш – для аромату. В остальных случаях гоним только жидкость – кусочки мезги могут пригореть к дну аппарата, что безнадежно испортит самогон.

Итак, дистиллируем брагу на предельной мощности, не отбирая ни голов, ни хвостов. Отбор продолжаем, пока спирт-сырец не станет приобретать неприятный аромат или до 5-10 градусов в струе. В общем, все по стандартной схеме.

После первого прогона сырец можно дополнительно ароматизировать, настояв его, например, на сушеной груше или добавив в банку пару килограмм свежих фруктов – недельки хватит с головой! Интересные результаты дает также настаивание на копченой груше, но это – уже экспериментальный метод, для начала лучше приготовить простую грушовицу по рецепту.

Шаг пятый: повторная перегонка

Подробнее о том, для чего нужна повторная перегонка и как она производится, читайте тут . В общих чертах – нам нужно избавиться от ненужных примесей – летучих спиртов и эфиров (содержатся в «головах») и сивушных масел (живут в «хвостах»).

Для начала нужно измерить крепость полученного на прошлом этапе спирта-сырца и разбавить его чистой водой до 20-30°. Перегонку начинаем на небольшой мощности. Сначала из аппарата пойдут головные фракции – нужно отобрать порядка 5-10% от абсолютного спирта, отбор продолжаем до тех пор, пока дистиллят имеет неприятный запах с нотками ацетона, нашатыря, скипидара и прочей прелести. Головы выливаем или используем в бытовых целях.

Когда головы отобраны – мощность нагрева можно немного увеличить. Отбор тела продолжаем до 40-30 градусов в струе. После этого мощности снова снижаем. Хвостовые фракции также следует отбирать, пока они еще достаточно приятно пахнут и имеют явный грушевый букет. Остальные хвосты собираем в отдельную тару – их можно будет использовать при следующей перегонке, например, сахарной браги – для повышения крепости, ароматизации и увеличения выхода.

Выдержка и облагораживание. Как пить грушовицу?

Правильно приготовленный домашний грушевый бренди – восхитительный напиток, по органолептике не уступающий настоящей чешской грушовице, ненавязчивый, без посторонних вкусов, с ярким ароматом свежей груши. Такой шнапс прекрасно идет в чистом виде – либо подогретым в широком бокале, либо слегка охлажденным, из стопочек. Конечно, для полного раскрытия букета полученный самогон нужно выдержать в закрытой таре в прохладном месте по меньшей мере два-три месяца, лучше – полгода и больше. Поверьте, тут «выдержка стоит овчинки» – через время вы получите потрясающий, по-настоящему элитный напиток, идеальный в качестве аперитива под блюда из мяса и птицы, фрукты, десерты, отлично раскрывающийся в коктейлях.

Второй вариант – использовать грушовицу для приготовления, например, грушевых наливок или ликеров, в данном случае наш самогон станет идеальным сырьем, придаст настойке особо тонкий аромат и подчеркнет вкус свежих груш во время их мацерации. Для этого самогон также желательно предварительно выдержать пару месяцев.

Ну и самый лучший метод облагораживания – выдержка в бочке! Выход для тех, кто бочки не имеет – дубовая щепа средней обжарки, не более 2-3 десятисантиметровых щепок на 3 литра дистиллята – как ее приготовить и использовать читайте подробно в данной статье. Если приготовленный в домашних условиях самогон из груш получился особенно высокого качества, то дубовая древесина со временем превратит в его в нечто по-настоящему уникальное, продукт будет мало чем уступать настоящему грушевому кальвадосу! Пейте выдержанную грушовицу маленькими глоточками, подогревая в коньячном бокале, в сопровождении сигары и легких ненавязчивых закусок, наслаждаясь потрясающим, насыщенным вкусом с нотками ванили, шоколада, фруктов, чернослива и тонким грушевым ароматом!