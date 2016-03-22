Данная статья носит исключительно рекомендательный характер и относится лишь к традиционной фракционной дистилляции. Здесь, как и во всех остальных статьях о самогоне на Ромовом, я отстаиваю позицию, что двойная перегонка самогона в домашних условиях является обязательным условием приготовления качественных напитков. Если вы по какой-либо причине считаете иначе, добро пожаловать в комментарии, но доказать мне нецелесообразность второй перегонки и дробления дистиллята будет сложно.

Итак, если вы читаете эту статью, значит у вас уже есть брага. Скорее всего, вы её готовили из сахара, но второй перегон актуален практически для любого дистиллята – крахмалосодержащего, фруктового и т. д. Будем считать, что брага готова, хорошо отбродила, вы её грамотно подготовили для перегонки – максимально осветлили (бентонитом, каркаде и т. д.) и сняли с осадка. Заливайте брагу в перегонный куб, собирайте самогонный аппарат и ставьте его на огонь. На данном этапе наша основная задача получить спирт-сырец (СС), то есть выжать из сбродившего сырья максимум спиртосодержащей смеси и избавиться от нерастворимых примесей браги.

Первая перегонка самогона

Куб заполняем на 2/3, максимум на 3/4. Первые капли начнут капать при температуре в кубе 88-89С (этот параметр зависит от крепости браги). Не забываем включить подачу холодной воды к змеевику. Первую перегонку ведут, как правило, на максимальной мощности, без отбора «голов» и «хвостов». Это обусловлено тем, что при кипячении дрожжей происходит разрыв их оболочек и разложение белков. В основном, именно из-за этого СС приобретает очень неприятный запах и вкус. Соответственно, чем дольше «варить» дрожжи, тем неприятнее будет становиться СС.

Однако часто наблюдается практика, когда головы и хвосты отсекают при первой перегонке сахарной браги. Правда, температурный режим оставляют прежним (без уменьшения нагрева, как это делается во время второго перегона), то есть отбирают не покапельно. Даже при интенсивном нагреве головы выходят первыми – температура кипения легких примесей, которые и называют «головами», составляет порядка 65-68°С. Поэтому рекомендуется собрать первые 30 мл с каждого 1 кг сахара сразу и избавиться от них. К примеру, при первой перегонке браги из 5 кг сахара нужно отобрать 150 мл голов.

После отбора голов продолжаем интенсивный нагрев куба и отбираем уже основную фракцию, в простонародье «тело». Если ваш дистиллятор оснащен термометром, гнать нужно до 98 градусов в кубе. После того, как температура в кубе поднимется до 96°С, рекомендуется сменить приемную ёмкость – в идеале из холодильника начнут выходить так называемые «хвосты», в простонародье «сивуха», «сивушные масла» - не пищевая часть браги, особо вонючая и вредная.

Для обладателей термометров, врезанных в куб, предлагаю следующую таблицу в помощь:

Вообще, во время первой перегонки хвосты отбирают только у сахарной браги. Для зерновых и фруктовых дистиллятов они имеют слишком большое значение, ведь именно тяжелые фракции, температура кипения которых выше температуры кипения этилового спирта (выше 78°С), задают вкус напитка. Поэтому зерновые и фруктовые браги перегоняют до тех пор, пока в струе присутствует хоть какой-то намек на спирт (обычно до 5%). Но в хвостах сахарной браги нет ни чего хорошего, поэтому их принято отсекать уже при первой перегонке, тем более для этого не нужно уменьшать интенсивность нагрева. Если ваш перегонный куб не оснащен термометром, отбирайте тело до тех пор, пока СС на выходе горит или его крепость не опускается ниже 40%.

Хвосты после первой перегонки выбрасывать не нужно. Их можно добавить в следующую брагу для повышения выхода продукта. Этот процесс называется «кольцеванием хвостов». Отобранные головы после первой перегонке лучше вылить вообще. В результате вы должны получить СС приемлемого качества, но не пригодного для употребления. Перед второй перегонкой его желательно подвергнуть очистке.

Очистка СС перед второй перегонкой

После первой перегонки СС подвергают так называемой «промежуточной» очистке. Этот процесс значительно улучшает органолептические качества самогона. Есть несколько способов промежуточной чистки СС перед второй перегонкой: марганцовкой, молоком, растительным маслом, активированным углём и т.д. Сильно углубляться в процессы не буду – самые популярные способы промежуточной очистки описаны в мануале по приготовлению сахарного самогона

Примитивный угольный фильтр из пластиковой бутылки

Сам я склоняюсь к комплексной чистке: сначала растительным маслом, затем углеванием. Для очистки маслом разбавляем СС до 15%, переливаем его в емкость с плотной крышкой и добавляем 20 мл растительного рафинированного масла на 1 л СС. Интенсивно перемешивает 3 раза по 1 минуте с интервалом в 1-2 минуты. Через 12-24 часа аккуратно сливаем более-менее чистый СС снизу – масло, с растворенными в нём примесями, соберется однородной пленкой сверху емкости. Дальше фильтруем СС несколько раз через любой фильтр: ватный, марлевый, кофейный и т.д. Затем СС нужно пропустить через угольный фильтр. Примитивный или нет – тут зависит от вашей фантазии. Подробнее о чистке самогона активированным углём описано в этой статье.

Промежуточная очистка СС применима не только для сахарного самогона, а и для дистиллята из крахмалосодержащего сырья. Для фруктово-ягодного сырья промежуточную очистку проводят крайне редко, ограничиваясь лишь двумя-тремя дробными дистилляциями.

Вторая перегонка по классической технологии

Принцип классической технологии второй перегонки мало чем отличается от первой, если речь идет о сахарном дистилляте. Впрочем, некоторые нюансы все же присутствуют. Прежде всего, если вы по какой-либо причине не проводили промежуточную очистку, к примеру, вы делаете фруктовый дистиллят, СС нужно разбавить до 15-20%. Для этого можно использовать наш калькулятор разбавления спирта водой. Процедура эта необходима для лучшего разделения дистиллята на фракции (в комментариях к мануалу по сахарному самогону есть целая дискуссия на эту тему).

Для удобного разделения самогона на фракции можно использовать “попугай”. С его помощью можно четко контролировать крепость дистиллята

Разбавленный СС заливаем в куб, ставим его на огонь, бдим. Когда пойдут первые капли, уменьшаем интенсивность нагрева примерно на треть – очень важно отбирать головы медленно, буквально по 1-3 капли в секунду. Сколько отбирать голов при второй перегонке? Есть несколько способов. Самый простой, разумеется, ориентироваться на запах. Головы содержат легко кипящие соединения (эфиры, метиловый спирт), пахнут очень резко, в основном ацетоном. Вот когда резкий ацетонный запах пропал, значит можно менять емкость и отбирать тело. Лучше растирать «головы» на запястье или на ладонях – так запах улавливается лучше.

Принцип работы “попугая”

Но новичкам зачастую сложно понять ароматику дистиллята, поэтому проще все же ориентироваться на объемы. Для каждого сырья они свои. Для сахарного дистиллята достаточно отобрать 50 мл голов с каждого переработанного 1 кг сахара или 5% от абсолютного спирта (АС) в СС, тут как вам удобней. Определить содержание АС можно банальным умножением. К примеру, если вы перегоняете 10 л 20% СС, то мы имеем 2 л АС (10х0,2=2). Получается, с 10 л 20% СС нам нужно отобрать всего 100 мл голов.

Но если речь идёт о других дистиллятах, то головы нужно отбирать «щадяще» - чем меньше отобрать голов, тем более цветочным и эфирным получится ваш дистиллят.

Поэтому для зерновых и фруктовых браг порой достаточно отобрать 0,5-2% от АС. Правда, есть сырье, у которого головы лучше отбирать по максимуму, вплоть до 10%, к примеру, у яблочного дистиллята я рекомендую отбирать около 8% голов от АС (считается, что подобные браги содержат очень много метанола). Это только на первый взгляд всё так сложно – с опытом приходит абсолютное понимание.

Итак, отобрали головы – сменили приемную посуду. Если используете дистиллятор с сухопарником – замените и его. После отбора голов увеличиваем нагрев куба, отбираем тело. Это, в основном, этиловый спирт, температура кипения которого 78,3°C. Если делали сахарную брагу, значит гнать нужно до тех пор, пока крепость дистиллята в струе не опустится ниже 45%, после чего нужно сменить приемную посуду и отбирать хвосты. Не забываем, что измерять крепость дистиллята, точнее его плотность, следует строго при 20°С. Любое отклонение температуры ведет к искажению показаний ареометра. Также посоветую для этого дела использовать не бытовые спиртометры, которые почти в 100% случаев покажут вам что угодно, только не крепость раствора, а более точные ареометры типа АСП-3. Все, что надо знать о спиртометрах вы можете прочитать тут.

Для зерновых и фруктовых дистиллятов рекомендую использовать немного другой принцип отбора «сердца», более строгий. Если вы очень-очень жадный человек, то всё равно прекратите отбор тела при падении градуса ниже 55%. Если же вы понимаете, что на себе экономить нельзя, то прекращайте отбор при 60-65%. Хвосты же собирайте до тех пор, пока в струе есть признаки присутствия спирта. Собранные хвосты вместе с головами можно «кольцевать», то есть добавлять в следующую партию СС. Головы сахарного дистиллята лучше отправить в утиль.

Итак, вы только что получили двойной самогон, который уже должен сильно отличаться от той мутной, вонючей жижи, которой вы пили в лихие 90-е. В зависимости от конструкции самогонного аппарата и условий приготовления браги, после второй перегонке вы получите порядка 400 мл 50-60% дистиллята с каждого 1 кг сахара. Сколько получится с 1 кг фруктового или крахмалосодержащего сырья сказать сложно – слишком много переменных. В любом случае, вы получите продукт высокого качества, который по достоинству должны оценить ваши друзья и знакомые.

Вторая перегонка с «ловлей» изоамилола

Когда вы постигните мастерство дробной дистилляции, вдоволь «наиграетесь» с сахарным дистиллятом и иже с ним, вы непременно заходите повысить своё мастерство и попробовать что-то новое. Вторая перегонка самогона с «ловлей» изоамилового спирта – технология относительно новая, только-только набирающая интерес со стороны наших самогонщиков. Для начала рекомендую к почтению более чем подробный топик на forum.homedistiller.ru . Много занимательного чтива про так называемые «переходные фракции».

Переходными называют фракции, которые трудно отнести и к головам, и к хвостам. Самой, пожалуй, опасной из переходных фракция является изоамилоловый спирт (изоамилол, изик, ИА). Вообще, в этой теме я пока разбираюсь постольку поскольку, поэтому рекомендую тщательно изучить материал на форуме. Но в целом картину я вижу следующим образом. Чем меньше концентрация спирта в кубе, тем быстрее из браги испаряется ИА. Следовательно, когда мы перегоняем, к примеру, 10% брагу, то после 50% отгона в ней остается минимальное количество ИА. Это и есть суть всей технологии.

Во время первой перегонки СС можно собирать в герметично закупоренную ёмкость - это позволит уменьшить неприятный запах в помещении

Теперь применяем на практике (речь больше идет о зерновых дистиллятах). Во время первой перегонки, которая интенсивная и без деления на фракции, отбираем 50% от предполагаемого выхода дистиллята. Меняем посуду, собираем всё остальное. После этого первую часть перегона, которая «загажена» ИА, перегоняем на ректификационной колонне, лучше пленочной, с делением на фракции, разумеется (автор методы не рекомендует разбавлять СС перед ректификацией). Вторую часть первого перегона гоним дробно, забирая столько хвостов, сколько нам нужно для вкуса. Итого, получаем вкусный дистиллят и крепкий ректификат с минимальным содержанием изоамилола. Их можно смешать или употреблять отдельно.

Что делать с двойным самогоном?

Собственно, главный вопрос: что потом делать с полученным двойным дистиллятом? Во-первых, разбавляем его до нужной нам крепости, это очевидно. Перед употреблением в чистом виде отстаиваем минимум пару дней. Зерновые и фруктовые дистилляты в дополнительной очистке не нуждаются, вернее, мало кто этим занимается. Сахарный самогон можно еще разок почистить, на этот раз молоком, к примеру. Если хотите получить аналог водки, пропустите дистиллят через угольный фильтр (самодельный или через фильтровальный кувшин для воды). Простор для фантазии есть.

Наконец, если вы забрели на Ромовый не случайно, на основе полученного продукта можно приготовить огромное количество настоек-ликеров-наливок. Советую посмотреть в сторону имитации коньяка или, того лучше, виски – вот уж где можно оторваться по полной. В конце концов, когда вы постигните дзен, когда ваш продукт начнет исчисляться десятками литров, обзаведитесь хорошей дубовой бочкой. В общем, забавляйтесь как умеете! ;)