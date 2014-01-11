Некоторые методы приготовления домашних напитков будут дополнены интересными рецептами, которые помогут вам создать у себя на кухне вкусную, намного вкуснее магазинной, настойку.

В одной из наших статей вы узнали, как развести спирт в домашних условиях, поэтому если вы нашли выход к добропорядочному бутлегеру, то жить вас станет намного проще. Если таковых в округе не оказалось, можете использовать водку, но это не самая лучшая идея. Спирт является очень хорошим растворителем, поэтому, чем его больше содержится в водно-спиртовой смеси, тем лучше.

Водка, как известно, имеет крепость 40% - этого мало, оптимальный градус спирта для настоек от 45 и выше. Поднять градус водки можно простым способом: влить туда пару пузырьков аптечного этилового спирта 96% - с расчетом на 1 л водки. Получится у нас водно-спиртовой раствор с ориентировочной крепостью чуть более 50 % (если нет спиртометра воспользуйтесь нашим калькулятором разбавления спирта водой).

Классификация настоек на спирту

Немного теории для любознательных. Настойка – алкогольный напиток крепостью до 60%, получаемый в результате настаивания водно-спиртового раствора на ягодах, фруктах, пряностях и травах. Также к ним добавляют сахар/сахарный сироп и прочие ингредиенты. Разумеется, процесс намного сложнее, чем просто смешивание спирта с различными ингредиентами. Настойки требуют как минимум 3-7 недель, как максимум – 2-6 месяцев времени, поэтому сначала запаситесь терпением.

Также стоит упомянуть, что настойки существенно отличаются от наливок – последние, как правило, получают сбраживание или добавлением к спирту заранее приготовленного морса. В настойках же ароматные вещества и эфирные масла переходят прямо в спирт, для чего и нужно столько времени. Стоит также упомянуть, что для настоек можно использовать различные крепкие напитки: джин, ром, бурбон, кальвадос, виски и т.д. Но с чистым спиртом работать намного проще, так как не приходится бороться с изначальным вкусом напитка. Перейдем к краткой классификации, которую мынемного дополнили:

Настойки на спирту горькие – крепость 30-60%, получаются в результате настаивания спирта на травах, кореньях, семенах, листьях, ягодах и корках.

Настойки на спирту пряные – крепость 30-60%, получаются в результате настаивания спирта на различных пряностях с последующей фильтрацией или перегонкой на ректификационной колонне («кубике») или самогонном аппарате.

Типичные представители пряных настоек: домашняя Бехеровка и анисовка

Настойки на спирту сладкие – крепость 18-25% при содержании сахара от 150 до 300 г сахара на 1 л напитка, получаются в результате настаивания спирта на фруктах, ягодах, кореньях и прочих продуктах с последующим или предварительным добавлением сахара/сахарного сиропа. Собственно, если в такой настойке от 300 до 400 г сахара на 1 л, то это уже наливка, а если его 350-500 г, то это уже ликер.

Советы юным алхимикам 18+: Перед закладыванием ягод в емкость их рекомендуется подморозить – так разрушится структура волокон, и ягоды дадут больше сока. В основном напитки настаивают в темном месте при комнатной температуре. Но можно оставить свою настойку и на солнце – вкус изменится, станет немного подкопченным, а цвет напитка светлее. Чем больше температура настаивания, тем быстрее вещества взаимодействуют со спиртом – элементарная физика и химия. Фрукты можно предварительно обжарить – так образуется карамель, которая придаст напитку более благородный оттенок и вкус. Во время настаивания не стоит открывать крышку, чтобы попробовать или понюхать напиток – туда могут попасть нежелательные бактерии и кислород, окисляющий спирт. В порядке исключения некоторые настойки нуждаются в постоянном насыщении кислородом.

Как сделать настойку из спирта

Такой настойкой можно считать кедровую и рябиновую.

. Наполните емкость под настойку на 2/3 хорошо промытыми и просушенными ягодами или нарезанными фруктами. Залейте оставшееся пространство спиртом или водкой, желательно по самую крышку – так спирт не будет окисляться. Плотно закройте емкость крышкой или плотной тканью и поставьте ее в темное место на указанное в рецептах время. Каждый 3-4 дня встряхивайте напиток. После, профильтруйте настойку через воронку с фильтром, перелейте в чистую бутылку/банку и поставьте ее в холодное, темное место на 2-8 недель.

Базовый рецепт настоек пряных. Залейте 1 л спирта или водки указанное в рецептах количество пряностей и настаивайте его указанное в рецепте время. После, профильтруйте через воронку с фильтром или перегоните через «кубик».

Базовый рецепт настоек сладких. Приготовьте горькую настойку и добавьте к ней по вкусу 250-300 мл сахарного сиропа с расчетом на 1 л. Для сиропа используйте равное количество сахара и воды; смесь сиропа и настойки подогрейте на огне до 70о, но не кипятите. Жидкость остудите, и разлейте по бутылкам; хранить в прохладном, темном месте. Также сладкую настойку можно готовить следующим способом: к 1 л спирта добавить указанное в рецепте горьких и пряных настоек количество фруктов, ягод или пряностей; туда же добавить сахар с расчетом 50-300 г сахара на 1 л. Сахар можно заменить медом.

Типичные представители сладких настоек, где преимущественно используется мёд: перцовка, хреновуха, клюковка.

Рецепты домашних настоек

Ниже приведу по одному рецепту всех видов настоек, описанных выше. Чтобы их приготовить, сначала смотрите вышеупомянутые рекомендации, а уже затем на сам рецепт.

Настойка вишни горькая. 1,5-2 кг вишни немного подвялите в духовке на слабом огне; при необходимости добавьте воды; залейте вишню по самое горлышко спиртом или водкой. Настаивать 1,5-3 месяца, периодически взбалтывая настой. В косточках вишни содержится синильная кислота, которая становится вредной лишь после длительной настойки (более 6 месяцев). Поэтому, если напиток будет во время фильтроваться, то косточки можно и не вытаскивать – они придадут напитку более благородный вкус. Если заливали настойку спиртом, после настоя просто разбавьте напиток до нужной крепости водой.

Настойка на корице пряная. На 1 л спирта или водки добавьте 3-4 ст. ложки сушеной черники, 2 ст. ложки толченых ядер миндаля, по 1 ч. ложке корицы (молотой, а лучше в перерасчете на цельную) и молотой цедры цитрусовых, по 1 ч. ложке гвоздики и бадьяна. Настаивайте напиток согласно базовому рецепту на протяжении 1-2 недель.

Воронец, настойка сладкая. На 1 л спирта или водки добавьте: 150-250 г меда или сахарного сиропа, 1 ч. ложку молотой корицы, ½ ч. ложки кардамона, по ¼ ч. ложке мускатного цвета и гвоздики. Смесь поместить в духовку в плотно закрытой посуде на 5-6 часов при температуре 50-60оС. После, напиток процедить и поставить отстаиваться в темное, прохладное место.

Используя данные рекомендации можно приготовить практически любую настойку – все равно процесс этот требует экспериментального подхода. Даже когда делаешь все по строгой рецептуре, напиток может получиться отвратительным или же, наоборот, вкуснее ожидаемого. Пользуйтесь, экспериментируйте, делитесь опытом.