Ромовый Дневник

Как готовить настойки дома. НАСТОЯТелЬно рекомендуем.

Самогоноварение · Олег Колесов
Как готовить настойки дома. НАСТОЯТелЬно рекомендуем.

Некоторые методы приготовления домашних напитков будут дополнены интересными рецептами, которые помогут вам создать у себя на кухне вкусную, намного вкуснее магазинной, настойку.

В одной из наших статей вы узнали, как развести спирт в домашних условиях, поэтому если вы нашли выход к добропорядочному бутлегеру, то жить вас станет намного проще. Если таковых в округе не оказалось, можете использовать водку, но это не самая лучшая идея. Спирт является очень хорошим растворителем, поэтому, чем его больше содержится в водно-спиртовой смеси, тем лучше.

Водка, как известно, имеет крепость 40% - этого мало, оптимальный градус спирта для настоек от 45 и выше. Поднять градус водки можно простым способом: влить туда пару пузырьков аптечного этилового спирта 96% - с расчетом на 1 л водки. Получится у нас водно-спиртовой раствор с ориентировочной крепостью чуть более 50 % (если нет спиртометра воспользуйтесь нашим калькулятором разбавления спирта водой).

Различные варианты настоек домашнего приготовления в одном из баров.

Классификация настоек на спирту

Немного теории для любознательных. Настойка – алкогольный напиток крепостью до 60%, получаемый в результате настаивания водно-спиртового раствора на ягодах, фруктах, пряностях и травах. Также к ним добавляют сахар/сахарный сироп и прочие ингредиенты. Разумеется, процесс намного сложнее, чем просто смешивание спирта с различными ингредиентами. Настойки требуют как минимум 3-7 недель, как максимум – 2-6 месяцев времени, поэтому сначала запаситесь терпением.

Также стоит упомянуть, что настойки существенно отличаются от наливок – последние, как правило, получают сбраживание или добавлением к спирту заранее приготовленного морса. В настойках же ароматные вещества и эфирные масла переходят прямо в спирт, для чего и нужно столько времени. Стоит также упомянуть, что для настоек можно использовать различные крепкие напитки: джин, ром, бурбон, кальвадос, виски и т.д. Но с чистым спиртом работать намного проще, так как не приходится бороться с изначальным вкусом напитка. Перейдем к краткой классификации, которую мынемного дополнили:

Настойки на спирту горькие – крепость 30-60%, получаются в результате настаивания спирта на травах, кореньях, семенах, листьях, ягодах и корках.

Настойки на спирту пряные – крепость 30-60%, получаются в результате настаивания спирта на различных пряностях с последующей фильтрацией или перегонкой на ректификационной колонне («кубике») или самогонном аппарате.

Типичные представители пряных настоек: домашняя Бехеровка и анисовка

Настойки на спирту сладкие – крепость 18-25% при содержании сахара от 150 до 300 г сахара на 1 л напитка, получаются в результате настаивания спирта на фруктах, ягодах, кореньях и прочих продуктах с последующим или предварительным добавлением сахара/сахарного сиропа. Собственно, если в такой настойке от 300 до 400 г сахара на 1 л, то это уже наливка, а если его 350-500 г, то это уже ликер.

Советы юным алхимикам 18+:

  1. Перед закладыванием ягод в емкость их рекомендуется подморозить – так разрушится структура волокон, и ягоды дадут больше сока.
  2. В основном напитки настаивают в темном месте при комнатной температуре. Но можно оставить свою настойку и на солнце – вкус изменится, станет немного подкопченным, а цвет напитка светлее.
  3. Чем больше температура настаивания, тем быстрее вещества взаимодействуют со спиртом – элементарная физика и химия.
  4. Фрукты можно предварительно обжарить – так образуется карамель, которая придаст напитку более благородный оттенок и вкус.
  5. Во время настаивания не стоит открывать крышку, чтобы попробовать или понюхать напиток – туда могут попасть нежелательные бактерии и кислород, окисляющий спирт. В порядке исключения некоторые настойки нуждаются в постоянном насыщении кислородом.

Как сделать настойку из спирта

Базовый рецепт настоек горьких. Наполните емкость под настойку на 2/3 хорошо промытыми и просушенными ягодами или нарезанными фруктами. Залейте оставшееся пространство спиртом или водкой, желательно по самую крышку – так спирт не будет окисляться. Плотно закройте емкость крышкой или плотной тканью и поставьте ее в темное место на указанное в рецептах время. Каждый 3-4 дня встряхивайте напиток. После, профильтруйте настойку через воронку с фильтром, перелейте в чистую бутылку/банку и поставьте ее в холодное, темное место на 2-8 недель.

Такой настойкой можно считать кедровую и рябиновую.

Базовый рецепт настоек пряных. Залейте 1 л спирта или водки указанное в рецептах количество пряностей и настаивайте его указанное в рецепте время. После, профильтруйте через воронку с фильтром или перегоните через «кубик».

Базовый рецепт настоек сладких. Приготовьте горькую настойку и добавьте к ней по вкусу 250-300 мл сахарного сиропа с расчетом на 1 л. Для сиропа используйте равное количество сахара и воды; смесь сиропа и настойки подогрейте на огне до 70о, но не кипятите. Жидкость остудите, и разлейте по бутылкам; хранить в прохладном, темном месте. Также сладкую настойку можно готовить следующим способом: к 1 л спирта добавить указанное в рецепте горьких и пряных настоек количество фруктов, ягод или пряностей; туда же добавить сахар с расчетом 50-300 г сахара на 1 л. Сахар можно заменить медом.

Типичные представители сладких настоек, где преимущественно используется мёд: перцовкахреновухаклюковка.

Рецепты домашних настоек

Ниже приведу по одному рецепту всех видов настоек, описанных выше. Чтобы их приготовить, сначала смотрите вышеупомянутые рекомендации, а уже затем на сам рецепт.

Настойка вишни горькая. 1,5-2 кг вишни немного подвялите в духовке на слабом огне; при необходимости добавьте воды; залейте вишню по самое горлышко спиртом или водкой. Настаивать 1,5-3 месяца, периодически взбалтывая настой. В косточках вишни содержится синильная кислота, которая становится вредной лишь после длительной настойки (более 6 месяцев). Поэтому, если напиток будет во время фильтроваться, то косточки можно и не вытаскивать – они придадут напитку более благородный вкус. Если заливали настойку спиртом, после настоя просто разбавьте напиток до нужной крепости водой.

Настойка на корице пряная. На 1 л спирта или водки добавьте 3-4 ст. ложки сушеной черники, 2 ст. ложки толченых ядер миндаля, по 1 ч. ложке корицы (молотой, а лучше в перерасчете на цельную) и молотой цедры цитрусовых, по 1 ч. ложке гвоздики и бадьяна. Настаивайте напиток согласно базовому рецепту на протяжении 1-2 недель.

Воронец, настойка сладкая. На 1 л спирта или водки добавьте: 150-250 г меда или сахарного сиропа, 1 ч. ложку молотой корицы, ½ ч. ложки кардамона, по ¼ ч. ложке мускатного цвета и гвоздики. Смесь поместить в духовку в плотно закрытой посуде на 5-6 часов при температуре 50-60оС. После, напиток процедить и поставить отстаиваться в темное, прохладное место.

Используя данные рекомендации можно приготовить практически любую настойку – все равно процесс этот требует экспериментального подхода. Даже когда делаешь все по строгой рецептуре, напиток может получиться отвратительным или же, наоборот, вкуснее ожидаемого. Пользуйтесь, экспериментируйте, делитесь опытом.

Похожие статьи

Рейтинг лучших самогонных аппаратов российских производителей

Рейтинг лучших самогонных аппаратов российских производителей

Лучшие самогонные аппараты для дома: топ-10

Лучшие самогонные аппараты для дома: топ-10

Причины помутнения самогона при перегонке, разбавлении водой и хранении

Причины помутнения самогона при перегонке, разбавлении водой и хранении

Технология очистки самогона кокосовым углем

Технология очистки самогона кокосовым углем

Как приготовить самогон - 46 лучших рецептов + пошаговая инструкция

Как приготовить самогон - 46 лучших рецептов + пошаговая инструкция

Шнапс — национальный немецкий напиток: делюсь своими впечатлениями и рассказываю, как его можно приготовить самим

Шнапс — национальный немецкий напиток: делюсь своими впечатлениями и рассказываю, как его можно приготовить самим