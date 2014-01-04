Для приготовления большинства настоек и прочих домашних спиртных напитков требуется не 96% спирт, а его разбавленная версия. В этом случае очень полезно знать, как правильно разбавить спирт водой и не налажать. При этом для настоек, как правило, нужна не 40%-ая водка. Как известно, спирт является хорошим растворителем, поэтому, чем больше его содержание в жидкости, тем больше она вытягивает из продуктов необходимых нам веществ (в основном эфирных масел). В связи с этим рекомендуется использовать спирт крепостью не менее 45-50%, но лучше разбавить до 70%, если речь не идет об избранных напитках, к примеру, о Лимончелло, который изначально нужно настаивать на чистом спирту.

Процесс разбавления спирта водой называют «холодным» способом производства и его иногда используют даже на ликероводочных заводах. Для нас, простых обывателей, это идеальный способ получить раствор нужной нам крепости, в том числе водку. В принципе, процесс не сложный, но соблюдение технологии здесь очень приветствуется.

Подготовка ингредиентов для растворения спирта

Собственно, спирт. Нашей, с вашего позволения, редакции в руки попал хороший, 96%-ный спирт, так, по крайней мере, сказал наш товарищ-бутлегер, который делает из этого спирта отличный абсент =). К сожалению, даже он не располагает сведениями, какого сорта это сырье. В зависимости от степени очистки и состава сырья, ректифицированный пищевой спирт согласно современной классификации подразделяют на следующие сорта:

1-й сорт – 96,0%;

Высшей очистки – 96,2%;

Базис – 96,0%;

Экстра – 96,3%;

Люкс – 96,3%;

Альфа – 96,3%.

В данном случае лучшим является спирт Альфа, который готовят из пшеницы, ржи или их смеси. Спирты Люкс и Экстра гонят из смеси зерновых культур и картофеля, при этом в спирте Люкс начальное сусло не должно содержать более 35% картофельного крахмала. В спиртах Экстра и Базис этот показатель доходит до 60%. Спирты высшей очистки используют в основном для производства дешевой водки, спирты 1-ого сорта вообще не используются для изготовления алкогольных напитков. Хочется верить, что нам в руки попал как минимум Базис.

Из вышесказанного понятно, что нам подойдет любой спирт выше Базиса – проследите за этим. Следующим важным компонентом для разведения спирта является вода. Она должна быть чистой, прозрачной, без посторонних примесей. В идеале, родниковой или из артезианской скважины. Подойдет обычная питьевая из бутылок или, в крайнем случае, дистиллированная. Мы использовали дистиллированную и все вышло как надо. Вода из крана не подходит даже после кипячения – в ней много солей и других посторонних примесей, что делают ее сильно жесткой. В результате, при заведении спирта такой водой он может помутнеть.

Как определить пропорции разбавления спирта

Сложность заключается в контракции, уменьшении суммарного объема. Если смешать 100 мл водки и 100 мл воды, то получится не 200 мл суммарной смеси. Но процесс сильно упростится, если смотреть на этот вопрос с точки зрения содержания спирта в конечном продукте. Проще всего оперировать соотношением объемов жидкостей. К примеру, 40%-ный спирт – это 1 л жидкости, в котором содержится 400 мл чистого (безводного), 100%-ного спирта. Следовательно, в 1л спирта крепостью 96% содержится 960 мл безводного спирта. Чтобы получить 40% из 96%, нужно количество всего раствора увеличить на 96 и поделить на 40, то есть ровно в 2,4 раза. Проще говоря, чтобы получить водку, нужно к 1 л 96%-ого спирта добавлять воду до тех пор, пока объем смеси не составит 2,4 л.

Можно также использовать формулу:

X = 100NP/M — 100P

Где N – изначальная крепость спирта;

M – процент конечного (требуемого раствора);

P — коэффициент (объем изначального раствора в миллилитрах разделить на 100);

Х — количество мл воды, которые следует добавить к изначальному раствору.

Специально для читателей Ромового дневника мы разработали калькулятор, который рассчитывает необходимое количество воды по данной формуле. Его можно найти здесь

Мы как раз и воспользовались данной формулой. У нас был 1л 96%-ного спирта, а нужно было получить 70%-ный раствор для приготовления домашней Бехеровки. Расчеты следующие:

1009610/70 — 1000 = 371 мл

Внимание! Нужно воду разбавлять спиртом, а не наоборот. При этом воду лучше использовать охлажденную – тогда спирт точно не помутнеет. Это было доказано еще Д.И. Менделеевым: в системе «вода-спирт» существует всего 3 устойчивых химических соединения, образующихся за счет водородных связей. Если лить спирт в холодную воду, то образуются необходимые водные гидраты. Если же использовать теплую воду и лить ее в спирт, то получатся моногидраты с характерным для спирта (не водки!) запахом и вкусом.

Итак, чтобы получить 70%-й раствор из 1 л 96%-ого спирта мы добавили к нему (вернее, наоборот) 371 мл воды. Благо, у нас в распоряжении остались химические мерные колбы.

Если же к вам в руки попал спирт крепостью ниже 95% или же вам нужно полученную настойку развести до 20-30%, то можно использовать таблицу Фертмана:

Таблица Фертмана (для разбавления 100 мл спирта)

К примеру, если у нас имеется 70%-ный спирт и из него нужно получить 30%-ную, вкусную настойку, то к 100 мл такого спирта нужно добавить 136,0 мл воды (снова-таки, льем спирт в воду, а не наоборот). Пользуйтесь на здоровье =).

Отстаивание разбавленного спирта

Во-первых, старайтесь заполнить емкость, в которой будет храниться спирт, по самое горлышко. Если спирт будет взаимодействовать с кислородом, то он окислится – образуется уксусная кислота. Разбавленный спирт можно использовать уже через пару дней, а лучше через неделю – за это время должны прекратиться все химические реакции. Оптимальная температура отстаивания – +4С и выше, хранить емкость следует в темном месте.

После отстаивания спирта им можно смело заливать ингредиенты настоек, а после, если использовалось крепкое сырье, разбавить до нужных градусов руководствуясь таблицей, приведенной выше. Теперь вы знаете, как разбавить спирт водой в домашних условиях, а значит, настойки и прочий домашний алкоголь стало готовить еще проще. Подписывайтесь на Ромовый дневник – это только толика полезной информации, которую мы хотим донести до вас. Удачи!