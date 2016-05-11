Хороший дачник знает, как обращаться с клубникой. У хорошего дачника порой этой ягоды столько, что и девать то её некуда. И вот, когда уже вареньем можно накормить большую общину, переделаны все клубничные ликеры, наливки и даже вино, хорошему дачнику можем посоветовать приготовить настоящий самогон из клубники, он же клубничный бренди. Получившийся напиток может превзойти многие домашние дистилляты.

Брага из клубники для самогона

9 кг свежей клубники

650-700 г изюма

0,5-1,5 кг сахара

2 уп. сухих хлебопекарных дрожжей Что получится: объем сусла: 19 л

объем перед перегонкой: 17 л

выход продукта: 3,7 л 40%

Тщательно промойте клубнику проточной водой, чтобы максимально смыть дикие дрожжи и землю, которая может сильно ухудшить вкус дистиллята. Уберите все плодоножки ягод, которые могут дать горечь. Тщательно переберите клубнику и избавьтесь от порченых плодов. Подготовленные ягоды нужно измельчить. Для этих целей идеально подходит блендер. Долго измельчать клубнику не стоит, потому как позже будет сложно отделить мякоть. Туда же, в блендер, добавьте 650-700 г хорошего изюма – он нужен для улучшения вкуса и нормального брожения сусла. В результате вы должны получить около 9,5 л клубничного пюре. Его нужно переложить в большую кастрюлю из нержавейки (или эмалированную). Добавьте столько воды, чтобы в конечном итоге получилось порядка 20 л сусла. Самое время определиться с количеством сахара, который нужно внести для большего выхода продукта. Задача минимум: получить брагу из клубники крепостью не менее 7-8%, но и не более – излишняя спиртуозность браги перед перегонкой приводит к ухудшению вкуса (слишком проступают дрожжи). Средняя сахаристость клубники равна примерно 7%, то есть в 1 л клубничного пюре содержится около 70 г сахара. В идеале, 1 г сахара, переработанный дрожжами, даст 0,6 мл АС. Следовательно, с 1 кг клубники мы получим всего 42 мл АС. Маловато будет. Да и по спирту не дотянет.

Обычным ареометром измерить плотность сусла будет проблематично, сусло очень густое и плотное. Спасет только рефрактометр, но эта приблуда есть далеко не у каждого винодела и уж тем более не у каждого хорошего дачника. Поэтому добавляйте сахар на своё усмотрение, в диапазоне 0,5-1,5 кг сахара (если клубника совсем не сладкая, то можно и до 2-х кг, но следует учитывать, что чем больше сахара, тем больше будет проявляться сахарный дистиллят). Если же у вас под рукой ест рефрактометр, то показателя в 15 brix, что соответствует 1,055 SG, будет достаточно. К этому показателю и нужно стремиться, постепенно добавляя сахар.

Доведенное до нужной сладости сусло нужно подогреть на медленном огне до 70оС. Это убьет все бактерии и минимизирует риск заражения сусла. Дальше действует по технологии приготовления домашнего пива – быстро охлаждаем сусло до 21-22оС, дабы минимизировать риск заражения. Делать это можно с помощью чиллера, ванны с холодной водой/льдом или с помощью любого другого способа. Пока сусло охлаждается, подготовьте 2 стандартных упаковки сухих хлебопекарных дрожжей типа «Саф Левюр». Их можно разбродить в небольшом количестве остывшего сусла или в подслащенной воде при температуре в 26-28оС. Также подойдут пивные дрожжи, в идеале для эля. Винные, шампанские и спиртовые дрожжи не подходят – они сильно «крадут» аромат именно клубничного сусла. Когда сусло остынет до 21-22оС, перелейте его в бродильную ёмкость и добавьте дрожжи. Установите гидрозатвор и поставьте ёмкость на брожение в тёмное тёплое место (около 21-22оС). Бродить будет около 7 дней. Слейте отбродившее сусло с осадка. Должно получиться около 17 л. Брага из клубники для самогона готова. Перегонки клубничной браги Полученную клубничную бражку перелейте в перегонный куб, заполнив его не больше, чем на 2/3. Первый погон делайте на среднем-сильном огне, не разделяя дистиллят на фракции. Первая перегонка должна быть максимально быстрой.

Все тонкости дробной перегонки описаны в этой статье. Внимательно изучите её, если вы являетесь новичком в этом деле.