Ирландский сливочный ликер Бейлис в домашних условиях приготовить не очень сложно. Рецептов его много и все они по-своему вкусны и уникальны, но мы остановимся только на двух из них, проверенных реальными людьми и временем. О вкусненьком кофейно-сливочном ликере на основе ирландского виски, сливок и сахара, наверное, слышали все. Бейлис (или Бейлиз, Baileys) стал неотъемлемой частью барной культуры, потому как он идеально подходит для многих интересных коктейлей.

Домашний ликер получится не таким плотным, но по вкусовым качествам практически ни чем не отличимый от оригинала, который с 1974 года выпускает компания R. A. Baileys & Co. Как удачно подметил автор одного из нижеизложенного рецепта, настоящий Baileys, наряду с его сородичами Brogans, Carolans и Saint Brendan’s (аналоги Irish Cream, только Baileys стал более популярным), относится к так называемым синтетическим вкусам.

Также предлагаем вам приготовить и другие сливочные ликеры , где за основу берется традиционный Irish Cream, но с небольшими дополнениями. Там же есть очень интересный и оригинальный рецепт ликера из Нутеллы.

Смесь ирландского виски, сливок и сахара давать такой насыщенный вкус не может. В них явно отсутствуют свежие животные сливки, а вместо этого стабилизаторы, консерванты и прочая химия. В отличие от коммерческих ликеров, наш домашний Бейлиз не сможет храниться долго, но это только плюс.

Простой рецепт домашнего Бейлиса

Ингредиенты для ликера Бейлиз

0,5 л водки (лучше ирландский виски)

1 банка сгущенки

400 мл сливок 10%

1 ст. л. растворимого кофе

2 ст. л. ванильного сахара (не ванилина!)

4 яичных желтка

Пошаговый процесс приготовления

Вбейте в емкую посудину желтки, добавьте туда сгущенку и ванильный сахар. Хорошенько взбейте миксером до однородной массы. Это также можно делать и в блендере. В полученную смесь добавьте растворимый кофе (прямо в гранулах) и снова взбейте. Гранулы, особенно ели они большие, могут не раствориться, но в этом нет ни чего страшного – после добавления водки (виски) все наладится. Теперь добавьте сливки и снова хорошенько перемешайте. Не берите сильно жирные – они будут отслаиваться и оседать на рюмках, что может сильно смущать пьющих. Добавьте алкоголь и тщательно перемешайте. Напиток практически готов. Дайте ему отдохнуть в течение 3-5 дней в холодильнике. После, можно его смело употреблять как дижестив или в составе коктейлей, но плотность будет не та, поэтому в Б-52 Куантро может провалиться. Хранить домашний Бейлиз нужно в холодильнике, где он простоит минимум 3 месяца.

Это упрощенная версия, которая не требует больших усилий и экономит время (на приготовление партии уйдет не более получаса). Соответственно, этот рецепт стал наиболее популярным – в «интернетах», как правило, обитают домоседы ленивые.

https://www.youtube.com/watch?v=KL15rJXUo0A

Рецепт домашнего Бейлиса из настойки (форумный)

Приготовление настойки «под виски»

400-420 мл спирта 60%

1/3 ч.л. молотого имбиря

6 г ванилина

2 ч.л. мёда

1 ч.л. коры дуба

щепотка корицы

сахар для карамели

Делаем 3-4 столовые ложки карамели – жжем сахар на огне почти до жженки (сильно карамелизированный сахар, как это сделать читайте в этой статье). Перемещаем карамель в банку подходящего объема. Добавляем туда: 1/3 чайной ложки молотого имбиря, щепотку корицы, 3 пакетика по 2 г ванилина (не ванильного сахара), 2 чайный ложки мёда и 1 чайную ложку с горкой коры дуба (её можно купить в аптеке, желательно перед использованием замочить и промыть). Заливаем ингредиенты 60% спиртом. Если есть возможность использовать виски, то лейте его напополам со спиртом - общий объем должен оставить минимум 400-420 мл. Банку нужно оставить в тёмном прохладном месте, не забывая встряхивать содержимое пару раз в день. Настойка будет готова через 5-7 дней. Хорошенько её фильтруем, чтобы не осталось мелких частиц, и переходим к следующему этапу. Смешиваем настойку и «крема» Для получения порядка 1,5 л домашнего ликера нам понадобится:

1 л свежих 10% сливок

340-400 г не густого, не переваренного, не мучинистого на вкус сгущенного молока

2 яичных желтка (лучше домашних, оранжевых)

2 чайных ложки хорошего растворимого кофе, который предварительно нужно разбавить в половине столовой ложки чистой воды

Его я нашел на одном из алкогольных форумов и все, кто его делал, называют предыдущий рецепт изрядной гадостью. С этим Бейлисом придется изрядно повозиться, потому как рецептура более сложная и требует терпения. Зато на выходе вы получите очень вкусный напиток, почти не отличимый от оригинала (плотность все равно будет меньше). Процесс приготовления состоит из двух этапов: приготовления настойки «под виски» и, собственно, смешивания всех ингредиентов.Для начала напомню, что на нашем сайте есть статья с рецептами имитации виски . Вы можете взять любой из них вместо рецепта в этой статье. Для приготовления 400-420 мл настойки «под виски» нам понадобится:

1. Во вместительную посудину вливаем пол литра сливок и 2 яичных желтка – взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем туда сгущенное молоко и растворимый кофе – снова взбиваем. Добавляем еще пол литра сливом – взбиваем. Добавляем нашу настойку и взбиваем в последний раз.

После, добавляем к почти готовому напитку 2 пакетика ванильного сахара (не ванилина) и оставляем полученную смесь в одной емкости в холодильнике на 3-5 дней. За это время лишний жир всплывет на поверхность и его можно собрать и утилизировать. Отфильтруйте готовый Бейлис через один слой хлопчатобумажной ткани и разлейте по бутылкам. После фильтрования, если вы все делали правильно, напиток получится однородным и безо всяких неприятных с виду комочков свернувшихся сливок.

Полученный ликер можно пить со льдом или в чистом виде. Перед подачей на стол рекомендуется профильтровать напиток через слой х/б ткани еще раз – так на бокалах будет оседать меньше жира. В результате вы получите очень вкусный сливочный ликер крепостью порядка 12% спирта, которые будут ощущаться как 17%, присущих оригиналу. Если вас не устроит его низкая крепость, просто добавьте еще 30 мл чистого спирта. Хранится он не так долго, как оригинал, но пол годика должен выдержать, даже если стоять будет не в холодильнике.

С учетом того, что оригинальный напиток сейчас сильно потерял в качестве, вышеизложенные рецепты являются настоящей манной небесной для любителей оригинальных ирландских напитков. По второму рецепту приготовить ликер Бейлиз в домашних условиях намного сложнее, но вкус будет максимально приближенным к творению ирландских мастеров. Пользуйтесь на здоровье и обязательно расскажите друзьям.