В этом году яблочные урожаи впечатляют местами. Во всяком случае, их не сравнишь с прошлогодними или со сливовыми этого года – сливовицу по нашему рецепту этой осенью готовили многие. Популярность яблочного самогона также обусловлена простой технологией его производства, которую без проблем сможет освоить начинающий самогонщик.

По своей сути яблочный самогон мало чем отличается от кальвадоса, но сравнивать их, разумеется, будет ошибкой. Я бы сказал так: каждый кальвадос является яблочным самогоном, но не каждый самогон из яблок является кальвадосом. Благородный, выдержанный напиток из Нормандии готовится из чистейшего сидра, как правило, полугодовалой выдержки. Да что я вам рассказываю, лучше читайте эту статью. Для самогона же чаще готовят густую брагу со жмыхом и со жмыхом же и перегоняют.

Полученный продукт получается более ароматным, нежели выдержанный кальвадос (этот с выдержкой приобретает больше коньячный вкус и запах) и отлично подходит для дальнейшего облагораживания. Логично, что из него можно будет приготовить яблочную настойку или ликер. Брага из яблочного сока готовится очень просто и с минимальными финансовыми затратами, при условии, что яблоки вам достались, как говорится, «на шару». Кстати, из яблок получается недурственная питьевая брага, которая вполне себе пойдет за сидр.

Рецепт браги из яблок для самогона

30 кг спелых яблок (10 л измельченных)

10-20 л воды

2-4 кг сахара

100 г сухих дрожжей

Приготовление яблочной браги

Яблоки промыть, убрать черенки и порезать на небольшие дольки. Убрать сердцевину с косточками и обязательно обрезать подгнившие места. После этого яблоки нужно измельчить до однородной массы, но не в пюре – перегонять слишком плотное, однородное сусло без парогенератора будет сложно. Для измельчения можно использовать все, что угодно: блендер, специальную дробилку, крупную терку, мясорубку или строительный миксер. В итоге должно получиться порядка 10 л кашицы.

Это самый распространенный рецепт яблочной браги. Он не слишком изящный и очень простой, но это не значит, что он плохой. Наши самогонщики его давно опробовали и пришли к умозаключению, что это лучший вариант для начинающих и не только.

Ручная дробилка для яблок - простой, но очень эффективный механизм.

Самое время определиться с количеством сахара. Попробуйте сок и если он сильно кислый, что характерно для зимних сортов яблок, смело берите 4 кг сахара. Если в соке уже достаточно сахара, берите меньше, на свое усмотрение. На 1 кг сахара в сусло нужно добавить 5 л воды. Для примера возьмем яблоки кислые, а значит и 4 кг сахара. Добавьте в сусло 18 л чистой, холодной воды и хорошо перемешайте. Из оставшихся 2х литров и 4 кг сахара сварите сахарный сироп. Можно использовать инвертированный (о сиропах доступно написано в этой статье). Сироп охладите до 30 оС и добавьте в сусло, после чего снова его хорошо перемешайте.

Дикие дрожжи в данном случае нежелательны – большой риск закисания из-за жмыха. Можно взять обычные сухие пекарские, типа Саф Момент или Саф Левюр. Они достаточно быстро сбраживают сусло, но может появиться неприятный «бражный» запах. Лучше взять обычные винные и сбраживать на них.

Перед внесением дрожжей их нужно подготовить: засыпать в теплую, 30-35 оС, воду в пропорции 1:10 и дать постоять в тепле 10-20 минут. Теперь внесите подготовленные дрожжи в брагу и хорошо перемешайте.

Брожение браги из яблок

Яблочная брага бродит от 6 до 21 дня. Срок зависит от температурного режима и вида дрожжевых культур. Пекарские дрожжи при обычных условиях бродят 8-10 дней. При этом на емкость, в которой проходит брожение, не обязательно устанавливать гидрозатвор (если это молочный бидон, то его можно просто сверху накрыть крышкой, оставив небольшой зазор для отвода углекислоты). Для винных дрожжей лучше соблюсти все правила виноделия и установить гидрозатвор. С ними брага будет бродить до 3 недель.

В процессе брожения на поверхности будет образовываться плотная шапка из жмыха – её периодически нужно сбивать, чтоб не закисала. Когда жмых осядет на дно, брага осветлится и в ней уже не будет чувствоваться сахар (даже слегка горчить), значит можно готовиться к перегонке – брожение завершилось. Перегоняют яблочную брагу прямо со жмыхом. Перед этим ее можно на ночь выставить на балкон/улицу, подержать в холоде.

Это был простейший рецепт приготовления браги из яблок. Здесь сусло сбраживалось «по-красному», то есть со жмыхом. Метод «по-белому», то есть на чистом соке, соответствует технологии приготовления домашнего сидра, а, следовательно, и кальвадоса. Так что читайте соответствующие статьи. Считается, что самогон из осветленного яблочного сока гораздо качественней. Так и есть, при этом на диких дрожжах напиток получается более ароматным.

Перегонка яблочной браги

Об этом следующая статья , но в общих чертах расскажу. Конечно, густые браги лучше всего перегонять паром, чтобы мезга не пригорела. Но можно гнать и обычным дистиллятором. Сначала медленно разогреть куб, а уже затем доводить его до нужной температуры. Первую дистилляцию делаем «досуха», без разделения на фракции. Отбираем, пока в струе есть хоть какой-то намек на спирт, чаще всего гонят до 5% (в хвостах все ароматные вещества). Второй раз гоним дробно: забираем с каждого 1 л браги 50 мл голов (можно больше, до 70 мл, ориентируемся на запах) и гоним до тех пор, пока в струе есть 40% спирта по объему. Дальше забираем хвосты.

Немец дегустирует яблочный шнапс, напиток, ни чем не отличающийся от нашего самогона. Перегоняет на медном кубе.

Чтобы усилить аромат конечного продукта, между перегонками СС (спирт-сырец) можно настоять на свежих яблоках пару дней, а затем перегонять дробно. В конечном итоге вы получится очень ароматный напиток крепостью 60-88%. Его можно разбавить до 40-50% и дать отдохнуть пару недель перед дегустацией. Также можно полученный самогон настоять в бочке или на дубовой щепе. Но это, как говорится, совсем другая история…