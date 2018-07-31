Картошка – однозначно не лучшее сырье для самогоноварения. Сделанный в домашних условиях, по обычной технологии двойной (а то и одинарной) дистилляции, самогон из картофеля – напиток грубый, тяжелый. Но этот вопрос можно решить а) посредством ректификации спирта-сырца, б) грамотной промежуточной очисткой и двойной-тройной перегонкой с тщательным отделением голов/хвостов. Да, напиток не из самых дешевых. Да, готовить его не проще, чем зерновые дистилляты. Да, по вкусовым качествам он уступает даже сахарному самогону. Но если у вас есть либо – уйма бесхозной картошки, либо – неуёмная жажда экспериментов, то – вперёд!

Несколько слов об агрессии, которую, якобы, провоцирует картофельный спирт. Версия эта, скорее всего, взялась из произведения Вильяма Похлёбкина «История водки». Он описывает целые бунты после употребления водки из картофельного спирта. Человек, знамо дело, авторитетный. Но подумайте сами – что такого может содержаться в самогоне из картошки? Метилен? Он, конечно, может вызывать ярость, но только (sarcasm!) слепую. К тому же, щедро отобрав головы, мы от него избавимся. Сивуха? Опять-таки дробление, только хвостов. Что еще? Тестостерон? Опиоидные анальгетики? Трамадол? Вряд ли. Речь, скорее всего, идет о некачественном напитке, изготовленном кустарно или полукустарно, не пойми где и кем. О неумеренном, бездумном распитии – от изрядных количеств обычной зерновой водки у людей разве не «рвёт чердак»? Об общем агрессивном настроении крестьянства и городской бедноты на рубеже XIX-XX веков. Короче, если у кого картофельный самогон вызывал ощутимые негативные смены настроения – пишите в комментарии, предостерегите других.

Как приготовить картофельный самогон? Составление браги

Дальнейшее повествование у нас будет строиться по принципу или/или. Рецептов браги из картофеля для самогона, как и рецептов перегонки, существует множество, и тут все зависит от ваших возможностей и предпочтений. Картофельный дистиллят, мягко говоря, не обладает выдающейся вкусоароматикой. Поэтому по принципу бренди/виски готовить такой напиток не имеет смысла. Наоборот, в хорошем картофельном самогоне должен быть минимум посторонних вкусов. В лучшем случае – только спирт. Поэтому оптимальный способ – ректификация. Тем же, у кого нет рекколонны, стоит сосредоточиться на промежуточной очистке продукта. Но об этом ниже.

Второй вопрос – выбор дрожжей. Естественно, винные или пивные ЧКД нам не требуются, так как самогон будет очищаться и/или ректифицироваться. Остановиться стоит либо на спиртовых турбо-дрожжах, либо даже на примитивных хлебопекарских а-ля Саф-Левюр и прочие. Ароматику они нам не испортят, выход продукта будет хоть немного больше, а время брожения – меньше.

Итак, классические пропорции для картофельной браги таковы:

картофель (лучше старый, зимний) – 10 кг;

солод – лучше всего ячменный – 2,2-2,5 кг; или ферменты альфаамилаза и глюкоамилаза – по инструкции;

вода – 15 (ферменты) – 25 (солод) литров;

дрожжи хлебные – 40 г – или спиртовые – по инструкции.

Первый вариант – с солодом – лучше подходит для дистилляции, поскольку солод не только осахаривает крахмал из картофеля, но и обогащает брагу зерновыми ароматами. Второй вариант предпочтительнее для ректификации, приготовления спирта, он проще, быстрее и дешевле – ферменты сейчас доступны повсеместно и стоят недорого.

В сети также можно встретить рецепт самогона на картошке с сахаром. Цель добавления сахара понятна – увеличить выход спирта. Но зачем тогда вообще использовать картошку – совершенно не ясно. Дешевле, быстрее и проще сделать обычный сахарный самогон. А если цель – эксперимент, то лучше использовать только картошку. В общем, дело ваше. Только не забывайте на каждый килограмм сахара добавлять в брагу по 4 литра воды.

Помните, что крахмалистых веществ в картофеле максимум 20-25%, поэтому выход продукта получается совсем маленьким. Другое дело, если у вас есть мешок чистого крахмала – содержание углеводов в нем почти 100%, выход самогона из картофельного крахмала почти такой же, как из сахара. Для такого напитка понадобится только сырье, вода – по 5 литров на каждый килограмм крахмала, ферменты по инструкции да дрожжи.

Подготовка и осахаривание браги из картошки для самогона – 2 рецепта

Порезать картофель четвертинками и хорошенько отварить, после чего – растолочь или измельчить при помощи блендера;

Мелко нашинковать, натереть или пропустить через мясорубку сырой овощ, после чего – сразу осахарить.

Для начала картошку нужно вымыть, очистить от крупных глазков, гнилых и испорченных частей. Теперь есть несколько вариантов:

Первый способ надежнее, но дольше и требует много энергии – газа, электричества. Второй – экономичнее. В любом случае, наша цель – так или иначе получить густое пюре, которое можно будет разбавить водой.

Осахаривание браги ферментами

Для начала картофельное пюре, разбодяженное водой, нагревается до кипения. Можно дополнительно прокипятить его несколько минут, чтобы дезинфицировать. В чуть охлажденный (90-95⁰С) затор вносится фермент А – жидкий можно сразу плеснуть в чан, сухой – растворить в небольшом количестве теплой воды. На 1 кг крахмала используется 0,33 мл Альфамила, то есть на наше количество картошки нужно 0,6-0,8 мл фермента. Пюре тщательно размешиваем, кастрюлю накрываем крышкой и выжидаем примерно 30 минут – это время необходимо, чтобы фермент разжижил крахмал, расщепил его на более мелкие соединения. Теперь сусло нужно охладить до температуры 55-62⁰С (важно, чтобы температура не превышала 64⁰С!). Пришла очередь фермента Г – его нужно примерно 1,4 грамма. Заливаем глюкаваморин в сусло, снова тщательно перемешиваем. Глюкоамилаза полностью превратит крахмал в сахара примерно за 1 час. На это время сусло нужно хорошенько оградить от температурных перепадов – закрыть и укутать одеялами, плотной тканью или специальным термостойким кожухом. Периодически его можно помешивать, заодно измеряя температуру. Через час следует взять немного сусла на йодную пробу – капнуть в нее немного йода. Если йод стал фиолетовым – в заторе еще много крахмала, нужно снова нагреть его и добавить еще фермента Г. Если цвет остался неизменным, коричневым – все прошло успешно!

Ферменты – синтетический или полусинтетический аналог солода, применяемый самогонщиками по всему миру для осахаривания крахмалистого сырья – зерна, картошки, тыквы. С их помощью делают даже банановое вино , вкусное и пригодное для пития без перегонки. Бояться ферментов не нужно – они хорошие. А хороши как раз тем, что никаких новых ароматов и вкусов суслу не сообщают, только расщепляют крахмал до сахаров, которые могут лопать дрожжи. Ферментов используется два – альфаамилаза (амилосубтилин или просто «Фермент А») и глюкоамилаза (Фермент Г, глюкаваморин), вносятся в сусло они поочередно, каждый при своей температуре. Продаются в жидком и сыпучем виде.

Осахаривание браги ячменным солодом

Солод следует измельчить при помощи мясорубки или другим удобным способом. Для этого рецепта нам понадобится чуть больше воды – около 25 литров, так как солод тоже содержит сахар, который нужно развести для нормального брожения. Картофельный затор охлаждаем (или наоборот, нагреваем – в зависимости от того, как вы подготавливали картошку) до 70-72⁰С. Добавляем солод, тщательно перемешиваем сусло, закрываем, укутываем и оставляем на 1,5-2 часа. Оптимальная температура для осолаживания – 63-65⁰С, не более. Через 2 часа брагу можно попробовать на вкус – она должна стать сладкой – или провести пробу на крахмал, как в предыдущем рецепте. Если йод не изменил цвет – крахмала в заторе больше нет, можно охлаждать его и вносить дрожжи.

Солод – пророщенные по особой технологии семена ячменя, ржи, гречки, пшеницы – обладает чудесной способностью превращать крахмал в сахар. В нем самом крахмала уже нет – только моносахара, + натуральные аналоги ферментов А и Г. Зеленый солод вполне подходит для осахаривания картофельного затора, дополнительно он обогащает вкус и аромат самогона, делает его более «цветочным», приятным для питья. Поэтому такой вариант идеален для приготовления именно дистиллята – перегонки картофельной браги на обыкновенном аппарате.

Брожение, первая перегонка

Далее все намного проще – в подготовленный, полностью осахаренный и охлажденный до 30 градусов затор вносим заранее разведенные в теплой водичке дрожжи. Все хорошенько перемешиваем и ждем начала брожения – оно наступит в течение пары часов. Ставим брагу под гидрозатвор.

Бродит брага из картошки бурно и довольно быстро – гнать самогон можно будет уже через 3-5 дней. Перед перегонкой рекомендуется отделить жидкость от мезги – остатков картошки, солода и отработанных дрожжей – при помощи марли и декантирования. В этом случае сырец будет чище, а барда 100% не пригорит. Чтобы окончательно освободиться от трупиков дрожжей, которые при проваривании дают неприятный запах, отфильтрованную брагу можно несколько дней подержать в прохладе – например, в погребе. Дрожжи выпадут на дно плотным слоем, жидкость легко можно будет отделить при помощи сифона.

Запускам самогонный аппарат. Как только закапали первые капли – слегка снижаем мощность. Картофель содержит пектины, превращающиеся при брожении в метиловый спирт. Поэтому уже при первом прогоне можно отсечь немного голов – порядка 5% от абсолютного спирта, то есть около 40 мл. Гоним до тех пор, пока в струе остается хотя бы 10% алкоголя. Картофельный спирт-сырец готов!

Повторная дистилляция картофельного самогона

Пишу на примере самого простого «деревенского» аппарата – владельцы более сложных машин, а тем более убежденные ректификаторы сами разберутся, как приготовить картофельный самогон в соответствии с возможностями вашего агрегата. СС желательно промежуточно очистить. Для этого вы можете воспользоваться любым из способов, приведенных в специальной статье

Очищенный и разбавленный до 20 градусов сырец вновь заливаем в перегонный куб. На этот раз греем медленно, а при появлении первых капель – переходим на минимальный огонь, 2-3 капли в секунду. Щедро отбираем головы – не менее 5, а то и 10% от АС. Отбор производим до тех пор, пока дистиллят имеет неприятные ацетоновые нотки – они должны исчезнуть полностью. Теперь мощность аппарата можно чуть увеличить. Тело отбираем до 40⁰ в струе или до тех пор, пока самогон не начнет неприятно пахнуть. При желании можно провести еще и третий – финальный – перегон, предварительно разбавив дистиллят до 20⁰ и более внимательно отбирая хвосты.

На этом, в общем-то и все – домашний самогон из картошки готов! Теперь из него можно сделать водку, разведя до всем хорошо знакомой крепости и дополнительно почистив активированным углем. Можно использовать как сырье для настоек – особенно пряных, на пахучих, ярких ингредиентах – кориандре, например, или соорудить настоящий голландский аквавит, который традиционно изготавливали на картофельном дистилляте. А можно заморочиться и приготовить, к примеру, мятный ликёр или даже домашний джин – дополнительная перегонка окончательно очистит дистиллят.