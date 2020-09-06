Купил самогонный аппарат Хмель-Мастер 5 за 13 000 рублей: пытаюсь понять где заявленные производителем характеристики

«Я устал. Я хочу большего. И чтоб качество не пострадало», – примерно так я подумал вечером, разбирая, отмывая и снова собирая старенький отцовский дистиллятор.

Долгая раздельная перегонка, невозможность ароматизации, отсутствие дефлегматора, случайная и зачастую низкая крепость конечного продукта, неизбывный сивушный запашок – такое может достать кого угодно. На следующий день в моем доме появился самогонный аппарат «Хмель-Мастер ХМ-5».

История от моего подписчика Дениса.

Описание аппарата ХМ-5

блок сухопарника с дефлегматором;

двухконтурный холодильник;

кламповый зажим;

барашковые винты;

различные соединительные шланги из силикона;

уплотнительные прокладки;

электронный термометр;

спиртометр.

Итак, что мне досталось за кровные 13 500 рублей? Помимо самого бака из хорошей пищевой нержавейки с дном 2 мм, в комплект входили:

Была даже инструкция, но невнятная.

Стандартный комплект Хмель-Мастера не поражает богатством деталей

Сборка прошла без сучка без задоринки. Все просто и понятно без всякой инструкции.

Начну с плюсов работы на Хмель-Мастере. Он один и тот сомнительный. Не надо охлаждать разбирать, мыть и собирать аппарат между первой и второй перегонкой, так как весь процесс проходит в один прием. На этом все, переходим к минусам.

Минусы самогонного аппарата Хмель-Мастер ХМ-5

Внимание! Пока я писал эту статью, был анонсирован выход на рынок аппарата Хмель-Мастер ХМ-7. Дважды подумайте перед покупкой.

Из трех перечисленных способов очистки полностью не работает ни один. Целиком отделить «головы» нет возможности ни при первой, ни при второй перегонке.

Наличие насадки Панченкова (РПН) без дефлегматора вызвало недоумение (сетчатый пыж – не фильтр, а увеличитель площади соприкосновения с флегмой), а карликовый дефлегматор на входе во второй контур нужен вообще только в рекламных целях.

Худо-бедно функционирует только сам сухопарник, но его сделать как-то не так вообще нереально.

В итоге имеем маркетинговый ход для впаривания аппарата новичкам и тем, кто результат пить точно не собирается. Конечный продукт вонюч и ядовит. Исправить это оборудованием «штатного» комплекта не выйдет.

При наличии дополнительного оборудования и в режиме одноконтурной перегонки ХМ-5 имеет право на существование, но это уже получается совсем не ХМ-5

Скорость перегонки – байка для ленивых

Паспортные данные аппарата ХМ-5 свидетельствуют, что скорость перегонки равняется 700 мл/час. Обычный же одноконтурный самогонный аппарат выдает за час объем, равный мощности нагревателя, умноженной на два.

То есть со средней конфорки газовой плиты можно снимать около 3 литров 75% продукта в час.

Что я получил от Хмель-Мастера? Позорные 400 мл/час и потратил почти 8 часов времени и в два раза больше воды и газа, чем если бы сделал две дробные перегонки на своем старом аппарате. Сомнительная экономия времени и ресурсов, не правда ли?

6-витковый змеевик охладителя не справится с объемом более 1 л/час

Зачем тогда нужен холодильник первого контура? Правильно, чтобы охладить спиртосодержащие пары и слить холодный самогон во второй бак, где он начнет нагреваться заново. В итоге имеем два нагрева. Это уже просто бессмысленное вранье. Из любви к искусству.

Стоимость в базовой комплектации

За 13 с лишним тысяч рублей мы получили приемлемый (хотя и не без огрехов) бак и сомнительное устройство для перегонки. Эти деньги можно было потратить с куда большим умом на любой обычный дистиллятор и оборудование, эффективно расширяющее спектр его применения.

Стоит отметить, что варианты различных дефлегматоров любой высоты с холодильниками, диоптрами и ситчатыми колоннами можно докупить и к ХМ-5, но зачем? Можно его использовать и как обычный одноконтурный самогонный аппарат при наличии отдельной заглушки.

Но возникает резонный вопрос - за что я тогда заплатил? Просто невероятно обидно!

Сравнить его по техническим характеристикам с нормальным дистиллятором невозможно, так как процессы, протекающие внутри агрегатов прямо противоположны друг другу.

Аналогов у него великое множество, но сличать их бессмысленно, ввиду полной их бесполезности. Это все равно, что сравнивать две кривые палки: обе никому не нужны, но имеют плюс – сделаны из натурального дерева.

Цитата: Универсальный инструмент всегда будет делать плохо все, для чего предназначен, по сравнению с комплектом специализированного.

(Из дополнения к инструкции к китайскому мультитулу. Автор неизвестен, но чертовски прав).

Где можно купить или заказать

Производит этот «Царь-аппарат» (да-да, вы не ослышались, так он и называется) Челябинский завод дистилляционных аппаратов, но реализует через сеть дилеров под чужими брендами.

Так что при индивидуальном заказе не рассчитывайте на большее, чем отверстие в баке под сливной кран. Все остальное – заводская работа.

Интернет-магазинов и лендингов, предлагающих самогонный аппарат «Хмель-Мастер ХМ-5» с доставкой до квартиры, много. Самые популярные из них: хмельмастер5.рф и москва.русскаядымка.рф.

Что мне теперь делать с этим псевдоаппаратом я не знаю. Обратно его не принимают, две недели прошли, перепродавать нельзя, еще отравится кто-нибудь.

Да и сам бак пригодится однозначно, но вот то, что над ним – бесполезно и не выдерживает никакой критики. Может у кого был положительный опыт в использовании Хмель-Мастера, поделитесь!