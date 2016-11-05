Идея сама по себе бредовая – пустить в перегонку столь ценный продукт кажется сумасшествием. Но ситуации бывают разные. К примеру, сейчас в некоторых регионах сильно упал спрос на мёд, из-за чего многим пасечниками пришлось прикрыть лавочку. В таких регионах мёд отдают за бесценок. Есть также старый мёд, который уже не годится в пищу, или мёд забродивший, что, правда, свидетельствует о его низком качестве. И вот когда к тебе в руки попал такой продукт, вариантов у тебя всего два: приготовить медовуху или сделать медовую брагу, которую потом можно перегнать на недурственный самогон.

О том, как приготовить классную медовуху я написал здесь и здесь. Если медовуха не получилась, её можно сразу перегнать, но выход будет смешным, ведь градуса там нет, он минимален (впрочем, какая разница, напиток то не получился). Чтобы не разочароваться выходом дистиллята, а также его вкусом, брага для самогона из мёда готовится немного по-другому, с дрожжами, чистыми дрожжевыми культурами (ЧКД). Пропорции мёд/вода есть разные, но лучше 1:5 пока не придумали. Для увеличения выхода дистиллята в брагу нередко добавляют сахар, но это хоть и незначительно, но всё же влияет на вкус самогона.

Вообще, напиток спорный не только потому, что мёд – ценнейший продукт и для дистилляции есть более подходящее сырье. Получить достойных продукт из такого сырья очень сложно. У многих самогонщиков по итогу получается мутная жижа без какого-либо намёка на медовый вкус или запах. Конечно, если готовить его как обычный сахарный самогон, то чего можно ожидать? Многие и с сахаром то справиться не могут, а тут сложный в переработке мёд. Но на западе уже давно дистиллируют мёд, и почти в 100% случаев получается неплохой бренди. Может оборудование решает, может сырье, но приготовить самогон из мёда вкусно можно. Давайте и мы пробовать…

Брага на меду для самогона без сахара

1 часть старого мёда*

5 частей чистой воды

дрожжи по инструкции**

подкормка для дрожжей (опционально)

Мёд хороший это хорошо, но дорого. Замечено, что качество мёда влияет на вкус дистиллята, но не значительно. Разумней будет взять мёд старый, забродивший и т.д. Засахарившийся старый мёд лучше подогреть на водяной бане (просто поставить банку в кастрюлю с водой), чтобы с ним было проще работать. Для наших целей походит любой ароматный продукт, за исключением клеверного мёда, который в самогоне почему-то раскрывается не очень приятными химозными вкусами.

** Дрожжи – нужны крепкие штаммы, которые способны выдержать жесткую медовую среду и размножаться в ней. Хорошо себя показали спиртовые дрожжи из категории «турбо». Также подойдут любые спиртовые дрожжи для виски и т.д. В крайнем случаем можно использовать сухие хлебопекарные, в количестве как для сахарной браги (примерно 20 г на 5 л).

Разумеется, лучший самогон получается из браги, приготовленной с винными или специальными пивными дрожжами, но выход продукта значительно снижается, как и сроки сбраживания. Особенно сроки – с винными или пивными дрожжами медовое сусло может бродить до 2х месяцев, так что учитывайте этот момент.

Для начала нужно растворить мёд в воде. Для этого нужно взять половину от расчетного количества воды и подогреть её до 50-70оС, после чего добавить мёд и полностью его растворить, постоянно помешивая. Далее к раствору мёда нужно добавить остальную воду комнатной температуры.

Небольшую часть сусла (0,5 л будет достаточно) забираем, остужаем её до 21-25оС и вносим дрожжи в количестве, указанном на упаковке. Если удалось добыть подкормку для дрожжей – туда же (в качестве подкормки можно использовать аммоний фосфорнокислый из расчета 0,3 г/л, также в пивных магазинах можно найти подкормку для медового сусла – берите смело). Остальную часть браги из мёда хорошо аэрируем, потому как нагревание воды убрало из неё кислород, необходимый дрожжам для размножения вначале. Для этого достаточно переливать медовый раствор из одной ёмкости в другую с большой высоты. Проверяем температуру нашей будущей бражки – она должна быть в районе 21-25оС. Температура устраивает? Переливаем аэрированное сусло в бродильную ёмкость, заполняя её не более чем на ¾ - медовая брага сильно пенится. Добавляем в сусло подготовленные дрожжи, хорошо перемешиваем и ставим гидрозатвор.

Бродильную ёмкость нужно оставить в покое при температуре 21-28оС. Следить, чтобы температура браги не опускалась ниже 16оС и не поднималась выше 30 градусов. В таком температурном режиме брагу нужно держать 6-8 суток. После «теплого» брожения медовую брагу убираем в подвал для «холодного» дображивания. На это уходит 8-14 суток. Во время «холодного» брожения брага концентрирует вкус, поэтому в неё можно добавить настои пряно-ароматических растений, а также ягодные и фруктовые соки (читать последнюю главу этой статьи). За время «холодного» брожения брага должна значительно осветлиться, поэтому сливаем её с осадка и можем приступать к перегонке. Дополнительно брагу можно процедить через несколько слоёв марли. Как альтернативный вариант: после окончания брожения подождать ещё 10-14 дней, чтобы брага осветлилась полностью, после чего снимать с осадка и перегонять.

Брага из мёда для самогона с сахаром

1 часть мёда

1 часть сахара

6 частей воды

дрожжи по инструкции

подкормка для дрожжей (опционально)

Для удешевления самогона и увеличения его выхода в брагу можно добавить сахар. На 6 частей воды и 1 части мёда достаточно взять 1 часть сахара. Примечания из прошлого рецепта актуальны: мёд старый, дрожжи спиртовые или сухие хлебопекарные (20 г на 6 л браги).

Приготовление не сильно отличается от предыдущего рецепта. Мёд нужно растопить на водяной бане. Дрожжи предварительно подготовить по инструкции (добавить в тёплую подслащенную воду и подождать 15-30 минут). Воду подогреть до 40-50оС и растворить в ней сахар. Добавить в сироп мёд и хорошо размещать сусло до полного его растворения. Аэрировать, остудить до комфортной для работы дрожжей температуры. Перелить медово-сахарный раствор в бродильную ёмкость (не более ¾ от объема ёмкости), добавить подготовленные дрожжи, установить гидрозатвор. Дальше по инструкции первого рецепта, в том числе с «холодным» дображиванием и с добавлением трав, пряностей, соков.

Перегонка самогона из мёда и его облагораживание

Если вы счастливый обладатель колонны, то смело пускайте её вход. В результате ректификации спирта-сырца получается очень мягкий и питкий спирт. Не забываем отбирать головы. При этом если брагу оставить на «холодное» дображивание с настоями или соками (для ректификации лучше соки), то полученный продукт сохранит в себе вкус не только этих добавок, а и самого мёда.

Перегоняем два раза (для тех, кому это ни о чем не говорить читать эту статью ). В первый раз задача получить спирт-сырец (далее СС). Во время первой перегонки головы отсекать не нужно. Перегонку завершаем, когда крепость в струе падает ниже 40% (рекомендую не жадничать, а оставшиеся хвосты всегда можно добавить в следующий перегон).

Полученный СС чистить не обязательно. Главное замерить крепость и посчитать абсолютный спирт (далее АС) в растворе. Перед второй перегонкой СС нужно разбавить до 20%. Во время второй дистилляции щедро отсекаем головы (8-12% от АС). Не забываем после этого опустошить сухопарник, если таковой предусматривает конструкция аппарата. Отбор тела завершаем на 40% спирта в струе. Дальше забираем хвосты до 5% в струе – их в следующую перегонку.

Рассчитать выход продукта достаточно сложно из-за разного состава мёда. Выход значительно меньше, чем из сахарного самогона, но это очень индивидуально. К примеру, по второму рецепту из 20 л браги (где-то 3 л мёда и 3 кг сахара) получается около 3 л самогона крепостью 60%, что сильно зависит от перегонного оборудования. Полученный дистиллят нужно разбавить до оптимальной для себя крепости (обычно 40-50%). Пить его можно уже через 2-3 недели отдыха.

Сам по себе самогон из мёда, если была соблюдена технология и пропорции, получается мягким и с достаточно выраженным медовым послевкусием. Получить более интересный вариант, который потом не зазорно назвать медовым бренди, можно путем настаивания самогона на дубовой щепе легкой обжарки в течение 2-3 недель. Как подготовить щепу читайте в статье с рецептами имитаций коньяка от дона Помазана. Выдержка в бочке тоже приветствуется. После щепы в самогон можно также добавить немного мёда, чтобы подчеркнуть происхождение дистиллята. Разумеется, появится муть, которую придется фильтровать или отстаивать.

Как улучшить медовый самогон

Основанием для написания этой главы стал патент RU 2346030, принадлежащий автономной некоммерческой научно-исследовательской организации «Институт Медоварения». Научные сотрудники этой организации выявили, что если после основного брожения при температуре 16-30С медовую брагу подвергнуть «холодному» брожению при температуре 3-5С, с добавлением пряных настоев или сока, получается самогон более высокого качества. Вернее, это «холодное» дображивание способствует концентрации вкуса и ароматики в дистиллятах, а эти вкусы и ароматы не способна отсечь даже ректификация.

Суть: во время дображивания медовой браги при низкой температуре добавить в неё настой трав и пряностей или ягодные морсы/фруктовые соки. Согласно патенту на «холодное» брожение брагу нужно ставить тогда, когда концентрация сахара в сусле падает до 4-8%. На 10 л браги достаточно добавить 0,5 л пряно-ароматического настоя, приготовленного из 10-11 г сухого сырья. Сухое сырье – это любые ароматные травы и пряности: имбирь, мускатный орех, кардамон, корица, кориандр, гвоздика, корень аира, базилик, душица, мята, зверобой и т.д.

Если упростить всё до домашних поделок, то берем 10-11 г любой пряности или ароматной травы (или их смесь, то есть берем по 10-11 пряностей-трав), заливаем её 500 мл кипятка, настаиваем, фильтруем и добавляем в брагу, после того, как перенесли её в подвал или подходящего объема холодильник. С соками, к сожалению, всё намного сложнее. Фактически нужно варить сыту с добавлением ягодных или фруктовых соков, а затем сбраживать сусло по описанной в первом рецепте технологии. Кому интересно поработать с соками – номер патента я указал.

Результатом таких экспериментов является прекрасный самогон из мёда, очень мягкий, с приятным медово-пряным послевкусием и ароматом. Нужно пробовать!