В отличие от шотландского и ирландского виски, которые смело можно охарактеризовать, как «сдержанная европейская классика», бурбоны славятся своим ярким, насыщенным и очень взрывным ароматом. Это по достоинству оценили бармены – такой напиток точно не потеряется в коктейлях. Сегодня мы не будем глубоко уходить в историю американского виски, а лишь поверхностно затронем основные моменты, которые, так или иначе, важны в приготовлении настоящего кукурузного самогона с претензией на бурбон.

В 1964 году Конгресс США специальной резолюцией объявил бурбон национальным напитком, тем самым зарезервировал название «бурбон» для своего народа. Но если капнуть глубже, то бурбон – это всего-навсего деревенский кукурузный самогон и не более того. Это если не брать в расчет современное промышленное производство этого самого «самогона», а брать его как ориентир не стоит. Говоря о хорошем бурбоне, я не имею в виду маркетинговые пустышки, типа J&D, J&B и прочие там J&.

Пару лет назад началась настоящая «бурбонная» революция. Журнал Fortune описал этот период следующими строками: «Самый вожделенный напиток на Уолл Стрит уже не каберне Screaming Eagle или 40-летний Glenfiddich, а 23-летний бурбон Pappy Van Winkle, который настолько редкий, что цена на него достигает $3,500». Революция это стоит на двух фундаментальных столпах: single barrel (однобочковые) и small batch (бурбоны мелких партий). Эти напитки выпускаются ограниченными партиями, преимущественно на небольших семейных вискокурнях.

Написал я это к тому, что сегодня не нужно быть владельцем огромного предприятия, чтобы готовить и пить отменные напитки, в частности отменный бурбон. Пардон, не бурбон, а кукурузный самогон, кукурузный виски или даже кукурузное хлебное вино. Называйте свой дистиллят как хотите.

Рецепт кукурузного виски с претензией на американский бурбон

В отличие от виски, который готовят, преимущественно, из ячменного солода, бурбон делают из кукурузы, а точнее – из не соложеного зерна кукурузы. Чтобы напиток после выдержки можно было называть бурбоном, помимо условия производства на территории США, в состав сусла, по-нашему браги, должно входить не менее 51% кукурузного зерна. Исключением является так называемый кукурузный виски (corn whiskey), в состав которого должно входить минимум 80% кукурузы от общего внесения зерна в затор.

Кстати, немного о corn whiskey. Его считают самым «низшим» из американских виски, но для нас это отличная возможность приготовить нефальсифицированный напиток, который на все 100% можно назвать кукурузным виски. Он не требует выдержки, имеет сладкий цветочно-зерновой аромат, приятный зерновой вкус. В дальнейшем его можно облагородить выдержкой в бочке, но лучше это делать с бурбоном, в затор которого, помимо 51% кукурузы и 20-30% солода, можно добавить другие злаковые и добиться интересного результата.

Правильная брага для кукурузного виски

Очень важен выбор кукурузы. Наши самогонщики уже давно заметили, что цельное зерно кукурузы, а еще хуже «дробленка», с «рынков для животных», даёт посредственный напиток. В этом плане лучше покупать кукурузное сырье в обычном супермаркете (муку, крупу). Другим важным компонентом затора является солод, основная задача которого превратить кукурузный крахмал в сахар. Солод обязательно должен быть не ферментированным. Можно использовать любой: ячменный, ржаной, пшеничный, овсяный, кукурузный и т.д.

Единственное условие для солода: он должен быть самым «светлым», выражаясь по научному – с наименьшей цветностью. Цветность солода маркируется от 0 до 1500 единиц. Для бурбона подходят экземпляры до 50 единиц цветности, а лучше до 15. На самом деле, солод лучше прорастить самостоятельно или найти не пивной, так как его сушат при высоких температурах и часть ферментов в нём погибает (речь, конечно же, не идёт о базовом солоде, ферментативная активность которого достаточно высока). Для пива это ни чего, а вот для бурбона совсем плохо – сусло скорее всего осахарится не полностью.

Если решитесь готовить солод самостоятельно, то это, вероятно, будет зелёный солод, который считается более сильным и его нужно брать в количестве не более 15% от массы засыпи. Вообще, можно экспериментировать с солодом, как и с оставшимися 19-29% засыпи (51% кукурузы, 20-30% сухого солода). Это есть основа индивидуальности виски, на это вы можете влиять. Можно взять немного ржи или гречки для придания напитку резкости, или, к примеру, немного гороха для «шоколадных» оттенков.

Приведу несколько вариантов засыпи, которые используют наши самогонщики и получают вкусный кукурузный самогон:

100% кукуруза : 80% кукурузы, 20% белого кукурузного солода.

: 80% кукурузы, 20% белого кукурузного солода. 80% кукуруза №1 : 80% кукурузы, 20% зеленого пшеничного или ячменного солода.

: 80% кукурузы, 20% зеленого пшеничного или ячменного солода. 80% кукуруза №2 : 80% кукурузы, 12% ржи, 8% ячменного солода.

: 80% кукурузы, 12% ржи, 8% ячменного солода. 70% кукуруза : 70% кукурузы, 30% сухого пивоваренного солода.

: 70% кукурузы, 30% сухого пивоваренного солода. 51% кукуруза №1 : 51% кукурузы, 24% ржи, 25% светлого ячменного или пшеничного солода до 15 ед. цветности.

: 51% кукурузы, 24% ржи, 25% светлого ячменного или пшеничного солода до 15 ед. цветности. 51% кукуруза №2 : 51% кукурузы, 24% пшеницы, 25% пшеничного или любого другого светлого солода.

: 51% кукурузы, 24% пшеницы, 25% пшеничного или любого другого светлого солода. 51% кукуруза №2: 51% кукурузы, 24% ячменя, 25% пшеничного или любого другого светлого солода.

В общем, поле для фантазии есть. Определившись с составом засыпи, можно приступать к приготовления браги для бурбона.

Для начала нужно разварить кукурузу, чтобы разрушить клетки, в которых “заточён” крахмал. Итак, берем кукурузу в виде крупы, дроблёнки или муки, и засыпаем её в варочный котёл. Туда же следует добавить и другие зерновые, которые мы решили добавлять в затор. Кукуруза разваривает очень и очень сильно, поэтому рекомендуется в засыпь сразу добавить 5-10% солода для разжижения затора. Это следует делать после разогрева нашего сусла до 70-72 градусов.

Само время поговорить о гидромодуле – количестве воды для нашей браги. Если говорить по-русски, в 1 л затора должно быть столько солода и зерна, сколько быстро смогут переработать дрожжи (вернее сахара, который получится после соложения). Изобретать велосипед и сильно углубляться в теорию не буду. Идеальный гидромодуль для почти всех зерновых браг – ¼. Этот показательно также зависит от вашего оборудования, но в большинстве случаев ¼ - оптимальная пропорция.

Засыпаем кукурузу и другие составляющие затора в варочный котел, добавляем 4 части воды с перерасчетов на всю засыпь, подогреваем до 70-72 градусов, добавляем 5-10% измельченного солода (весь солод можно измельчить с помощью мясорубки). Варим сусло при 100 оС около 2 часов, постоянно помешивая (здесь очень пригодится автоматическая мешалка). Остужаем затор до 62-65 оС и вносим остальной солод. Температура здесь очень важна: если она выше, ферменты солода могут “погибнуть”, а если низкая – то процесс соложения будет проходить слишком медленно (именно поэтому вам понадобится точный термометр). Дальше идёт очень важный этап – температурная пауза. После добавления солода и размешивания сусла в нём в течение 2-х часов нужно поддерживать температуру в диапазоне 60-65 оС. За это время основная масса кукурузного крахмала должна осахариться, а если и нет, то это произойдет во время брожения, так как ферменты ещё продолжат свою работу.

Пора вносить дрожжи. Для этого брагу нужно охладить до комфортной для работы дрожжей температуры – 25-30 оС. Количество определяем по инструкции на дрожжах, но можно подсмотреть в рецепте сахарной браги. Достаточно 100 г прессованных или 20 г сухих на 10 л затора. Сухие хлебопекарские, типа «Саф Левюр», здесь подходят как нельзя лучше. После внесения дрожжей ставим брагу в уютный уголок и ждем, пока она не отбродит. Бродит быстро и интенсивно, всего 2-4 суток.

Дистилляция самогона из кукурузы

Здесь большой премудрости нет. Обязательно используем двойную перегонку . Первый раз можно гнать прямым нагревом на плите или паром (в яблочном самогоне вкратце описан принцип). Перед заливкой браги в перегонный куб её нужно профильтровать через марлю или сито. Делать этого не нужно, если гоните паром. Первый раз, для получения спирта-сырца (далее СС), гнать нужно практически досуха (до 3-4% спирта в струе) – зерновые браги очень неохотно отдают спирт. После первой перегонки получается СС крепостью порядка 30%.

Можно перегонять через барботер, предварительно наполненный небольшим количеством нашей браги. Это улучшит органолептику.

Второй раз перегонять можно сразу же. Гнать обязательно дробно, с отделением голов и хвостов. Тут очень многое зависит от вашего оборудования, но в среднем достаточно взять 10% голов и 10% хвостов от абсолютного спирта в СС (не забываем, что вкус подобных дистиллятов во многом зависит от «кусочков» голов и хвостов в средней фракции). Второй дистиллят обычно имеет крепость в районе 50-70% (это если вы не ректификатор). Собственно, вы только что получили кукурузный самогон, так называемую «белую собаку» («white dog» - не выдержанный кукурузный дистиллят на жаргоне американских дистиллеров).

Выдержка кукурузного самогона под бурбон

Чтобы «белая собака» стала бурбоном, дистиллят нужно выдержать в новой обожженной дубовой бочке. В США практикуют фильтрацию дистиллята через кленовый уголь, после чего его заливают в бочки. По закону «white dog» перед заливкой в бочку нужно разбавить минимум до 62,5% об. На родине бурбоном называют только тот напиток, который был выдержан в новой обожженной бочке из белого американского дуба не менее 2-х лет. Из-за новых бочек бурбона созревает очень быстро, поэтому на практике его редко выдерживают более 4-х лет (за исключением small batch bourbon, которые некоторые умельцы умудряются выдержать до 20 лет и не испортить напиток).

Карамель, кстати, здесь не нужна, так как обожженная бочка итак сообщает напитку красивый, насыщенный цвет. Да и сам дистиллят не такой капризный, как его заокеанские братья. Выдерживают его не в погребах, а на обычных складах: летом жара, зимой холод. Иными словами, свой кукурузный вискарик можно хранить в бочке и в квартире. Для этого дистиллят нужно развести до 45-50%, для сырого подвала – 50-55%. Купить сегодня бочку не проблема и стоят они относительно дешево, так что приготовить напиток с претензией на «тру бурбон» можно.

При этом не забываем, что в маленьких бочках, объемом 5-50 л (промышленные могут вмещать и 2000 л напитка), дистиллят «облагораживается» значительно быстрее и недурственный кукурузный виски можно получить уже через 3 месяца, а месяцев через 8-9 и вовсе настоящий шедевр. Бочку, разумеется, нужно обязательно подготовить. Обжигать не обязательно, но желательно. Можно и щепой/чипсами обойтись, тут уже лучше обожжёнными (Дон Помазан, в своей статье об имитации коньяка, описал процесс приготовления щепы и выдержки самогона/спирта на ней).

Вот и все премудрости домашнего бурбона, а точнее кукурузного виски или кукурузного самогона. В США культура приготовления этого напитка развивалась десятилетиями, если не столетиями, и опыта у них поболе будет. Но и мы тут на Руси не пальцем, как говорится, деланы. Энтузиазмом зарядились и погнали гнать!

P.S. В следующей статье расскажу вам об очень замечательном самогонщике современности (к сожалению ныне почившем) и поведаю вам рецепт вкусного кукурузного самогона с добавлением сахара, по-теннесийски, так сказать (рассказал).