Хрущевские будни, или Как в домашних условиях приготовить настоящий кукурузный виски

Хрущевские будни, или Как в домашних условиях приготовить настоящий кукурузный виски

В отличие от шотландского и ирландского виски, которые смело можно охарактеризовать, как «сдержанная европейская классика», бурбоны славятся своим ярким, насыщенным и очень взрывным ароматом. Это по достоинству оценили бармены – такой напиток точно не потеряется в коктейлях. Сегодня мы не будем глубоко уходить в историю американского виски, а лишь поверхностно затронем основные моменты, которые, так или иначе, важны в приготовлении настоящего кукурузного самогона с претензией на бурбон.

бочка с бурбоном. Понятно, что здесь залит кукурузный виски.

В 1964 году Конгресс США специальной резолюцией объявил бурбон национальным напитком, тем самым зарезервировал название «бурбон» для своего народа. Но если капнуть глубже, то бурбон – это всего-навсего деревенский кукурузный самогон и не более того. Это если не брать в расчет современное промышленное производство этого самого «самогона», а брать его как ориентир не стоит. Говоря о хорошем бурбоне, я не имею в виду маркетинговые пустышки, типа J&D, J&B и прочие там J&.

Пару лет назад началась настоящая «бурбонная» революция. Журнал Fortune описал этот период следующими строками: «Самый вожделенный напиток на Уолл Стрит уже не каберне Screaming Eagle или 40-летний Glenfiddich, а 23-летний бурбон Pappy Van Winkle, который настолько редкий, что цена на него достигает $3,500». Революция это стоит на двух фундаментальных столпах: single barrel (однобочковые) и small batch (бурбоны мелких партий). Эти напитки выпускаются ограниченными партиями, преимущественно на небольших семейных вискокурнях.

Написал я это к тому, что сегодня не нужно быть владельцем огромного предприятия, чтобы готовить и пить отменные напитки, в частности отменный бурбон. Пардон, не бурбон, а кукурузный самогон, кукурузный виски или даже кукурузное хлебное вино. Называйте свой дистиллят как хотите.

Рецепт кукурузного виски с претензией на американский бурбон

В отличие от виски, который готовят, преимущественно, из ячменного солода, бурбон делают из кукурузы, а точнее – из не соложеного зерна кукурузы. Чтобы напиток после выдержки можно было называть бурбоном, помимо условия производства на территории США, в состав сусла, по-нашему браги, должно входить не менее 51% кукурузного зерна. Исключением является так называемый кукурузный виски (corn whiskey), в состав которого должно входить минимум 80% кукурузы от общего внесения зерна в затор.

Кстати, немного о corn whiskey. Его считают самым «низшим» из американских виски, но для нас это отличная возможность приготовить нефальсифицированный напиток, который на все 100% можно назвать кукурузным виски. Он не требует выдержки, имеет сладкий цветочно-зерновой аромат, приятный зерновой вкус. В дальнейшем его можно облагородить выдержкой в бочке, но лучше это делать с бурбоном, в затор которого, помимо 51% кукурузы и 20-30% солода, можно добавить другие злаковые и добиться интересного результата.

Правильная брага для кукурузного виски

Очень важен выбор кукурузы. Наши самогонщики уже давно заметили, что цельное зерно кукурузы, а еще хуже «дробленка», с «рынков для животных», даёт посредственный напиток. В этом плане лучше покупать кукурузное сырье в обычном супермаркете (муку, крупу). Другим важным компонентом затора является солод, основная задача которого превратить кукурузный крахмал в сахар. Солод обязательно должен быть не ферментированным. Можно использовать любой: ячменный, ржаной, пшеничный, овсяный, кукурузный и т.д.

Кукурузная крупа для приготовления бурбона в домашних условиях.

Единственное условие для солода: он должен быть самым «светлым», выражаясь по научному – с наименьшей цветностью. Цветность солода маркируется от 0 до 1500 единиц. Для бурбона подходят экземпляры до 50 единиц цветности, а лучше до 15. На самом деле, солод лучше прорастить самостоятельно или найти не пивной, так как его сушат при высоких температурах и часть ферментов в нём погибает (речь, конечно же, не идёт о базовом солоде, ферментативная активность которого достаточно высока). Для пива это ни чего, а вот для бурбона совсем плохо – сусло скорее всего осахарится не полностью.

Зеленый солод из пшеницы - пророщенные зерна пшеницы для соложения зерновой браги.

Если решитесь готовить солод самостоятельно, то это, вероятно, будет зелёный солод, который считается более сильным и его нужно брать в количестве не более 15% от массы засыпи. Вообще, можно экспериментировать с солодом, как и с оставшимися 19-29% засыпи (51% кукурузы, 20-30% сухого солода). Это есть основа индивидуальности виски, на это вы можете влиять. Можно взять немного ржи или гречки для придания напитку резкости, или, к примеру, немного гороха для «шоколадных» оттенков.

Приведу несколько вариантов засыпи, которые используют наши самогонщики и получают вкусный кукурузный самогон:

  • 100% кукуруза: 80% кукурузы, 20% белого кукурузного солода.
  • 80% кукуруза №1: 80% кукурузы, 20% зеленого пшеничного или ячменного солода.
  • 80% кукуруза №2: 80% кукурузы, 12% ржи, 8% ячменного солода.
  • 70% кукуруза: 70% кукурузы, 30% сухого пивоваренного солода.
  • 51% кукуруза №1: 51% кукурузы, 24% ржи, 25% светлого ячменного или пшеничного солода до 15 ед. цветности.
  • 51% кукуруза №2: 51% кукурузы, 24% пшеницы, 25% пшеничного или любого другого светлого солода.
  • 51% кукуруза №2: 51% кукурузы, 24% ячменя, 25% пшеничного или любого другого светлого солода.

В общем, поле для фантазии есть. Определившись с составом засыпи, можно приступать к приготовления браги для бурбона.

  1. Для начала нужно разварить кукурузу, чтобы разрушить клетки, в которых “заточён” крахмал. Итак, берем кукурузу в виде крупы, дроблёнки или муки, и засыпаем её в варочный котёл. Туда же следует добавить и другие зерновые, которые мы решили добавлять в затор. Кукуруза разваривает очень и очень сильно, поэтому рекомендуется в засыпь сразу добавить 5-10% солода для разжижения затора. Это следует делать после разогрева нашего сусла до 70-72 градусов.
Само время поговорить о гидромодуле – количестве воды для нашей браги. Если говорить по-русски, в 1 л затора должно быть столько солода и зерна, сколько быстро смогут переработать дрожжи (вернее сахара, который получится после соложения). Изобретать велосипед и сильно углубляться в теорию не буду. Идеальный гидромодуль для почти всех зерновых браг – ¼. Этот показательно также зависит от вашего оборудования, но в большинстве случаев ¼ - оптимальная пропорция.

  1. Засыпаем кукурузу и другие составляющие затора в варочный котел, добавляем 4 части воды с перерасчетов на всю засыпь, подогреваем до 70-72 градусов, добавляем 5-10% измельченного солода (весь солод можно измельчить с помощью мясорубки). Варим сусло при 100 оС около 2 часов, постоянно помешивая (здесь очень пригодится автоматическая мешалка).

  2. Остужаем затор до 62-65 оС и вносим остальной солод. Температура здесь очень важна: если она выше, ферменты солода могут “погибнуть”, а если низкая – то процесс соложения будет проходить слишком медленно (именно поэтому вам понадобится точный термометр). Дальше идёт очень важный этап – температурная пауза. После добавления солода и размешивания сусла в нём в течение 2-х часов нужно поддерживать температуру в диапазоне 60-65 оС. За это время основная масса кукурузного крахмала должна осахариться, а если и нет, то это произойдет во время брожения, так как ферменты ещё продолжат свою работу.

  1. Пора вносить дрожжи. Для этого брагу нужно охладить до комфортной для работы дрожжей температуры – 25-30 оС. Количество определяем по инструкции на дрожжах, но можно подсмотреть в рецепте сахарной браги. Достаточно 100 г прессованных или 20 г сухих на 10 л затора. Сухие хлебопекарские, типа «Саф Левюр», здесь подходят как нельзя лучше. После внесения дрожжей ставим брагу в уютный уголок и ждем, пока она не отбродит. Бродит быстро и интенсивно, всего 2-4 суток.
Соблюдение температурного режима - важный момент при сбраживании кукурузного сусла.

Дистилляция самогона из кукурузы

Здесь большой премудрости нет. Обязательно используем двойную перегонку. Первый раз можно гнать прямым нагревом на плите или паром (в яблочном самогоне вкратце описан принцип). Перед заливкой браги в перегонный куб её нужно профильтровать через марлю или сито. Делать этого не нужно, если гоните паром. Первый раз, для получения спирта-сырца (далее СС), гнать нужно практически досуха (до 3-4% спирта в струе) – зерновые браги очень неохотно отдают спирт. После первой перегонки получается СС крепостью порядка 30%.

Кукурузный виски можно перегонять через барботер, предварительно наполненный небольшим количеством нашей осветленной браги Можно перегонять через барботер, предварительно наполненный небольшим количеством нашей браги. Это улучшит органолептику.

Второй раз перегонять можно сразу же. Гнать обязательно дробно, с отделением голов и хвостов. Тут очень многое зависит от вашего оборудования, но в среднем достаточно взять 10% голов и 10% хвостов от абсолютного спирта в СС (не забываем, что вкус подобных дистиллятов во многом зависит от «кусочков» голов и хвостов в средней фракции). Второй дистиллят обычно имеет крепость в районе 50-70% (это если вы не ректификатор). Собственно, вы только что получили кукурузный самогон, так называемую «белую собаку» («white dog» - не выдержанный кукурузный дистиллят на жаргоне американских дистиллеров).

Выдержка кукурузного самогона под бурбон

Чтобы «белая собака» стала бурбоном, дистиллят нужно выдержать в новой обожженной дубовой бочке. В США практикуют фильтрацию дистиллята через кленовый уголь, после чего его заливают в бочки. По закону «white dog» перед заливкой в бочку нужно разбавить минимум до 62,5% об. На родине бурбоном называют только тот напиток, который был выдержан в новой обожженной бочке из белого американского дуба не менее 2-х лет. Из-за новых бочек бурбона созревает очень быстро, поэтому на практике его редко выдерживают более 4-х лет (за исключением small batch bourbon, которые некоторые умельцы умудряются выдержать до 20 лет и не испортить напиток).

Обжиг новых бочек под бурбон. В таких бочках виски вбирает в себя цвет и аромат бочки очень быстро.

Карамель, кстати, здесь не нужна, так как обожженная бочка итак сообщает напитку красивый, насыщенный цвет. Да и сам дистиллят не такой капризный, как его заокеанские братья. Выдерживают его не в погребах, а на обычных складах: летом жара, зимой холод. Иными словами, свой кукурузный вискарик можно хранить в бочке и в квартире. Для этого дистиллят нужно развести до 45-50%, для сырого подвала – 50-55%. Купить сегодня бочку не проблема и стоят они относительно дешево, так что приготовить напиток с претензией на «тру бурбон» можно.

Маленький бочонок с бурбоном. Пока еще не выдержанным, поэтому и с блеклым цветом.

При этом не забываем, что в маленьких бочках, объемом 5-50 л (промышленные могут вмещать и 2000 л напитка), дистиллят «облагораживается» значительно быстрее и недурственный кукурузный виски можно получить уже через 3 месяца, а месяцев через 8-9 и вовсе настоящий шедевр. Бочку, разумеется, нужно обязательно подготовить. Обжигать не обязательно, но желательно. Можно и щепой/чипсами обойтись, тут уже лучше обожжёнными (Дон Помазан, в своей статье об имитации коньяка, описал процесс приготовления щепы и выдержки самогона/спирта на ней).

Слева - обычная щепа,

Вот и все премудрости домашнего бурбона, а точнее кукурузного виски или кукурузного самогона. В США культура приготовления этого напитка развивалась десятилетиями, если не столетиями, и опыта у них поболе будет. Но и мы тут на Руси не пальцем, как говорится, деланы. Энтузиазмом зарядились и погнали гнать!

P.S. В следующей статье расскажу вам об очень замечательном самогонщике современности (к сожалению ныне почившем) и поведаю вам рецепт вкусного кукурузного самогона с добавлением сахара, по-теннесийски, так сказать (рассказал).

