Почти все составляющие самогона, кроме воды, вредны для нашего организма и являются, по сути, ядом. Не все они одинаково опасны (этанол, по понятным причинам, мы исключи сразу), а некоторые из них наделяют напиток тем самым «букетом» вкусов и ароматов, ради которого мы и занимаемся дистилляцией (а дальше только о ней речь и пойдёт). Но составляющие эти опасны и количество их нужно минимизировать, чему и посвящен этот материал. Итак, от чего будем чистить:

Метанол (метиловый спирт) – простейший одноатомный спирт, имеющий запах этанола. Температура его кипения всего 64,7оС, то есть по логике он должен уйти с головами при фракционной дистилляции, но на практике всё намного сложнее. Благо содержание матанола в сахарном и зерновом самогоне незначительно (к примеру, для сахара – не более 0,01 мг/л), поэтому его можно сразу проигнорировать. Фруктовые же дистилляты чистить по описанным ниже методикам не рекомендуется, так как сильно страдает органолептика (совокупность вкусов и ароматов). Ацетальдегид (уксусный альдегид) – органическое соединение, альдегид этанола и уксусной кислоты. Образуется при окислении этанола. В самогоне может содержаться в достаточно больших количествах (до 400 мг/л и больше), что может быть очень опасным для здоровья. В небольших концентрациях легко «переваривается» организмом до безвредной уксусной кислоты и придаёт дистилляту определённый, привычный нам вкус. Сивушное масло – смесь высших одноатомных алифатических спиртов, эфиров и других соединений. Когда речь идёт о чистке самогона от запаха, то в большинстве случаев имеют в виду тошнотворный запах сивушного масла. Самая опасная составляющая сивухи – изоамиловый спирт. Однако следует понимать, что вкусовой профиль самогона, особенно зернового, очень сильно зависит от наличия в нём определённых компонентов сивушного масла.

Канадская водка Crystal Head фильтруется три раза через кристаллы кварца, известные как алмазы Херкимера.

Хочется сразу отметить, что при обсуждении способов очистки речь, прежде всего, идёт о сахарном самогоне и частично зерновом (пшеничку, к примеру, можно и почистить) – чистить фруктовые и большинство зерновых дистиллятов не рекомендуется, так как это может сильно ухудшить их органолептику. Более того, речь идёт исключительно о дистилляции напитков, а не их ректификации (хейтерам-ректификаторам статью читать не обязательно).

Ну и перед тем как начать: самый эффективный и целесообразный способ получения чистого дистиллята с приятной органолептикой – вторая фракционная перегонка с точным отсечением «голов» и «хвостов». Если вы используете хорошее оборудование и соблюдаете все правила дробной дистилляции, то чистить самогон не нужно. Стремитесь, в первую очередь, к этому! Но если оборудование или знания пока не позволяют получать хороший продукт после второй перегонки, то очистка будет уместной. Итак, как можно очистить самогон от сивушного масла и прочих примесей? Читаем дальше!

Очистка самогона до перегонки

Хорошее начало – половина сражения. Правильно приготовленная брага с соблюдением технологии обеспечит более чистый самогон с приятной органолептикой. Это давно подтверждено не только практикой, но и научными методами. Так, лабораторные анализы показывают, что при использовании меньшего количества сухих дрожжей в браге получается спирт-сырец (далее СС) со значительно меньшим содержанием сивушного масла, изоамилола, изобутанола и иже с ним.

Также есть данные, что при сбраживании браги при более высокой температуре (30оС) в СС наблюдается меньшее количество сивушного масла, но и меньше эфиров, из чего можно сделать вывод, что для сахарной браги более высокая температура предпочтительней, а вот для фруктовых – наоборот. Что касается осветления браги, то об этом много написано в рецепте сахарного самогона, а сам процесс, я считаю, является обязательным.

Локальный вывод: для приготовления сахарной браги используем вдвое меньшее количество дрожжей и соблюдаем более высокий температурный режим. Это не парадигма, а некий виток в винокурении, который следует принимать во внимание и, как минимум, провести испытания опытным путём на небольшом количестве дистиллята. Осветление браги является обязательным условием получения качественного самогона.

Методы очистки самогона перед второй перегонкой

Химическая очистка спирта-сырца

После получения осветлённой браги перегонять её нужно максимально быстро, без отделения головных и хвостовых фракций, если это зерновой или фруктовый дистиллят, или с дроблением, если это самогон из сахара (не парадигма - рекомендация). Перед обязательной второй перегонкой полученный СС рекомендуется почистить от сивухи и других примесей, что должно положительно сказаться на готовом продукте. Для этого применяют: химическую очистку, коагулянтную очистку, физическую очистку маслом и углевание. Давайте поговорим о каждом методе подробней и сделаем соответствующие выводы.Под химической очисткой подразумевается обработка СС различными химическими реагентами с целью нейтрализации некоторых примесей, присутствующих в дистилляте после первой перегонки. Технология эта пришла к нам непосредственно с ликёроводочных заводов. Методика основана на омылении раствора спирта щелочью (кальцинированной или каустической содой), которая вступает в реакцию с кислотами, нейтрализуя их, и последующей нейтрализации щелочной среды марганцовкой (перманганатом калия). Результат: нерастворимый осадок из хлопьев, в котором содержится определённая часть «вонючих» и «вредных» примесей из СС.

На практике! Методика разработана на основе изложенной информации в книге «Производство спиртных напитков», Дорош А.К., Лысенко В.С. На 1 л абсолютно спирта в СС нужно взять 4 г кальцинированной соды, 0,4 г марганцовки и 2 г каустической соды (с форума: на 10 л 40% дистиллята нужно взять 2 ч. л. кальцинированной соды, 1/3-1/2 ч. л. перманганата калия, 1-1,5 ч. л. каустической соды). Методика очистки: кальцинированная сода (карбонат натрия, Na 2 CO 3 ) растворяется в 200 мл кипяченой воды и вливается с перемешиваем в СС, сразу же вливается перманганат калия (марганцовка, KMnO 4 ), также растворенный в воде, а через 15-20 минут – растворённая в стакане воды каустическая сода (гидроксид натрия, едкий натр, NaOH). После 15-20 часов отстаивания СС сливается с образованного осадка и !обязательно подвергается второй фракционной дистилляции).

Химическая очистка от западных коллег по цеху: на 1 л 50% СС добавить 1 г каустической соды, растворённой в стакане воды. Подождать от 2 до 12 часов с периодическим перемешиванием. Сделать пробу pH, чтобы убедиться, что среда очень щелочная (8-14pH). Если всё в порядке, добавить столько же по весу перманганата калия, сколько было добавлено гидроксида натрия (предварительно растворим марганцовку в воде). После этого подождать 15-20 часов до выпадения осадка. Дальше снять СС с осадка и перегонять. В качестве окислителя марганцовку можно заменить 30% перекисью водорода (пропорции не спрашивайте, адекватного мануала не нашёл).

Локальный вывод: химическая очистка, безусловно, является эффективным средством улучшения самогона и описанную выше методику Дороша-Лысенко опробовали сотни опытных самогонщиков. Но в последнее время, особенно с развитием технического оснащения винокура, всё больше практикующих от неё отказываются – сложно делать расчет необходимого количества химреагентов для конкретно взятого СС без предварительной лабораторного анализа. Вывод тут можно сделать лишь один: если вы ищите готовый рецепт химической очистки самогона, то такового в природе существовать не может, а слепое следование инструкциям с большей вероятности ухудшит качество дистиллята, нежели улучшит его и, в конце концов, может нанести вред здоровью пьющих.

Коагулянтная очистка спирта-сырца

Если говорить человеческим языком, то есть определённая группа веществ, коагулянтов, которые при попадании в раствор «склеивают» различные соединения, образуя более крупные фракции, поддающиеся фильтрации. Под различными соединениями в данном случае подразумеваются сивушное масло, эфиры, а также взвесь, которая каким-либо образом могла попасть в дистиллят.

Принцип очистки самогона коагулянтами основан на содержании в некоторых продуктах белков (казеин и альбумин), которые сворачиваются в спиртовом растворе определённой крепости, попутно «захватывающих» в осадок «вонючих» примесей, так как обладают адсорбирующими свойствами. В качестве таких продуктов обычно используют яичный белок и молоко.

Очистка самогона яичным белком: на 1 л СС взять 1-2 свежих куриных яйца, тщательно отделить белки, взбить, добавить стакан воды, ещё раз взбить и добавить в СС. Подождать, пока белок свернётся и выпадет в осадок, профильтровать, отправить на перегонку. Трудность данного метода заключается в том, что белок неохотно сворачивается в слабом растворе спирта – для быстрого сворачивания крепость дистиллята должна быть больше 40%, лучше 50%. После первой перегонки на простом аппарате обычно имеет крепость заметно ниже. Кроме того, после второй перегонки СС, очищенного белком, в конечном продукте может прослеживаться сероводородный запах или запах вареного яйца.

Очистка самогона молоком: на 10 л СС добавить 1 л обезжиренного (или до 1,5% жирности) молока, подождать образования осадка (можно ускорить лимонной кислотой или лимонным соком), профильтровать, разбавить и на вторую перегонку. Проблемы те же, что и с яичным белком: дистиллят часто пахнет сероводородом и может остаться мутным (здесь нужно долго и упорно упражняться в медленной дистилляции, дабы предотвратить пригорание и т.д.).

Локальный вывод: очистка самогона яичным белком и молоком перед второй перегонкой довольно спорная методика, которая с большей вероятностью ухудшит органолептику, нежели улучшит её. Подобные способы очистки также используются после второй перегонки, когда нужно смягчить дистиллят и это, пожалуй, более здравый подход, но со своими заморочками.

Очистка спирта-сырца маслом

Метод основан на способности некоторых составляющих сивушного масла растворяться в других маслах, при этом разведенный до определённой крепости спирт в масле не растворяется. В бытовых условиях рекомендуется использовать растительное рафинированное масло без сторонних запахов.

Способ очистки маслом следующий: СС комнатной температуры разбавляется до 15-30% (это нужно не только для исключения растворения спирта в масле, но и для более эффективной очистки), переливается в ёмкость с заполнением её не более чем на 2/3 от общего объема, добавляется 20 мл масла на 1 л раствора и интенсивно перемешивается. Перемешать нужно три раза в течение минуты с перерывами в одну-две минуты. Через 12 часов основное количество масла должно собраться на поверхности сосуда (отстаивать лучше в прохладном месте) и СС можно будет слить, оставив основную массу масляной плёнки в ёмкости. После этого СС нужно подвергнуть тщательно фильтрации через ватный фильтр и/или угольную колонну, а затем перегнать второй раз с отделением голов и хвостов.

Локальный вывод: очистка самогона маслом – эффективный и, пожалуй, самый безобидный способ улучшения качества СС перед второй перегонкой. Сама методика упоминается в труде Дороша-Лысенко, имеет под собой некоторое научное обоснование, показывает хороший, стабильный результат и всегда рекомендуется в качестве основного метода промежуточной чистки самогона.

Очистка спирта-сырца активированным углём

Примитивная угольная фильтр-колонна проточного типа для очистки самогона

Об очистке самогона активированным углём сказано много в отдельном материале на нашем сайте, где подробно описана «настойная» методика углевания. Для очистки СС лучше применять углевание «колонным» способом. Есть лабораторные исследования, подтверждающие, что после очистки СС таким способом в нём значительно уменьшается концентрация сивушного масла. В локальном выводе данная методика не нуждается, так как считается общепризнанной и эффективной на всех стадиях приготовления качественного дистиллята, в том числе после второй перегонки для придания напитку водочного вкуса. В скором будущем будет подготовлен материал о «колонном» углевании и изготовлении эффективной угольной колонны.

Очистка самогона второй дробной дистилляцией

В представлении не нуждается, есть отдельный материал , где более чем подробно описан процесс фракционной дистилляции, в том числе с «ловлей изиков» - методика очистки самогона от изоамилового спирта. Локальный вывод тут напрашивается только один: повторная дробная перегонка дистиллята является самым эффективным способом очистки самогона в домашних условиях. Но степень очистки сильно зависит от имеющегося оборудования и умений в дистилляции. В процессе осваивания этого мастерства, не имея более современных самогонных аппаратов, перед второй дробной дистилляцией сахарного самогона и некоторых зерновых дистиллятов промежуточная очистка является желаемой.

Очистка самогона после второй перегонки

Коагулянтная очистка дистиллята

В теории после дробной перегонки дистиллят в чистке не нуждается, но на практике, особенно у новичков, самогон всё равно может иметь не самый приятный запах и вкус. В таких случаях я лично рекомендую делать ещё одну перегонку с более внимательным разделением самогона на фракции, но если в вас взыграла жадность, то можно опробовать некоторые способы дополнительной очистки готового продукта (и всё-равно потерять в количестве).Используются те же методы очистки: яичный белок и молоко. Очистка яичным белком проводится по той же схеме и даёт приемлемый результат. Перед чисткой самогон нужно развести до питьевой крепости, учитывая, что в процессе чистки градус понизится на 2-3%. Есть существенные минусы: часто самогон приобретает не самый приятный яичный привкус, а фильтровать осадок очень и очень сложно. При очистке готового продукта молоком, что предпочтительней, следует уменьшить его количество на каждый литр самогона или использовать сухое молоко.

На практике: на 1 л самогона питьевой крепости (42-45%, нужно брать немного крепче, так как очистка молоком крадёт пару градусов) взять 10 мл свежего обезжиренного или с минимальной жирностью молока или 0,62 г сухого молока. Сухое молоко нужно развести в 10 мл (на каждые 0,62 г) тёплой кипяченой воды и дать хлопьям набухнуть в течение 2-3 часов, свежее – развести водой 1:1. Влить раствор в дистиллят, хорошо перемешать и оставить отстаиваться в прохладном месте до выпадения осадка и полного осветления дистиллята (от 1 часа до нескольких дней, в зависимости от качества молока). Если сворачивание молока после 6-7 часов не началось, можно добавить немного лимонной кислоты или сока лимона (лимонки на кончике ножа, повторяя до тех пор, пока молоко не свернётся). После полного осветления слить с осадка и при необходимости профильтровать (можно через угольную колонну).

Локальный вывод: как способ смягчения и незначительной чистки готового продукта имеет место быть, но результат сильно зависит от качества молока. Не редки случаи, когда самогон остаётся мутным и ни какая фильтрация здесь не поможет. Также в конечном продукте может прослеживаться отчетливый молочный привкус.

Очистка дистиллята активированным углём

Повторяться не буду, принцип не изменился. После углевания готовый продукт приобретает водочный вкус за счёт окисления спирта: этанол -> ацетальдегид -> уксусная кислота -> и т.д. Если вам вкус этот не нравится, то углевание не уместно и на данном этапе проводить его не обязательно, тем более при нарушении технологии дистиллят концентрирует ацетальдегид, а это неприятный запах и ужасное похмелье с утра. В последующих материалах мы будем более подробно изучать методики очистки самогона углём, а пока довольствуйтесь ранее упомянутой статьей с «настойным» углеванием.

Угольный фильтр из китайской помпы и контейнера для угля, как эффективная система непрерывного углевания самогона.

Маскировка запаха самогона

В порядке бреда – выморозка дистиллята

Малоэффективная методика, которую многие ошибочно путают с очисткой самогона. Суть заключается в маскировке неприятного запаха в напитке различными продуктами, такими как мякоть ржаного хлеба, рис, гречка, перловка и т.п. Смысла в этом я лично не вижу. Если вы уверены в том, что ваш дистиллят безопасен для здоровья, но запахом не удался, то сделайте на его основе любую настойку , рецептов коих на нашем ресурсе ну просто огромное количество. Зачем вымачивать хлебный мякиш, если можно приготовить потрясающую “ Бородинскую ”? Если же вонючесть самогона ну просто невыносимая, то явно нарушена технология его производства – такой продукт к употреблению не подлежит, только промежуточной чистке и повторной перегонке.Многие «уважаемые» ресурсы в качестве способа очистки самогона рекомендуют его вымораживать, мол вода с переходом в кристаллическую форму захватывает с собой сивуху и прочую мерзость, отчего дистиллят становится ну просто девственной чистоты.

Окститесь! Спирт – растворитель и чем больше его концентрация, тем лучше в нём растворяются различные примеси. Во время выморозки концентрация спирта увеличивается, вместе со способностью растворять. Выморозка поможет лишь в одном – увеличении крепости дистиллята, при этом увеличится и концентрация всех примесей, присутствующих в нём. Кстати, для любопытных, в США практикуют так называемую сублимационную дистилляцию, когда сырье, к примеру, яблочный сидр, всю зиму вымораживают, получая таким образом более крепкий напиток (конкретно из яблочного сырья так получают applejack). Ни о какой чистке тут речь вообще не идёт.

Каждый сходит с ума по-своему. Исландскую водку Reyka фильтруют через лавовые породы из исландских вулканов.

Глобальный вывод по очистке

Способов очистки самогона от запаха и вредных примесей существует много, но не все они одинаково эффективны или имеют массу нюансов, а другие и вовсе являются бредовыми или опасными для здоровья. Некоторые из них я решил, от греха подальше, не упоминать вовсе.

Проанализировав все данные, я уже давно для себя вывел следующий алгоритм получения качественного самогона (преимущественно сахарного и при отсутствии возможности провести достойного уровня дистилляцию): правильная подготовка браги и её тщательное осветление, промежуточная чистка маслом с углеванием, дробная перегонка без последующих манипуляций с готовым продуктом (водочный вкус мне не нравится). Не имею претензий к промежуточной химической очистке, но без должных знаний и умений применять её на практике не рекомендую. Смягчение дистиллята молоком как методика заслуживает права на жизнь, но перед её применением придётся провести ряд экспериментов, чтобы найти подходящее для этого сырье. Остальные методы очистки СС и готового продукта рекомендовать не могу, так как вижу их несостоятельными.

P.S. Не претендую на авторитетность. Описанное в материале является лишь моими мыслями и умозаключениями. Доверять им или не доверять - дело сугубо личное. Комментарии приветствуются, но без мата и всякой пошлости (типа “а вот дед мой…”, “а мой батя, доктор наук…” и т.д. и т.п.).