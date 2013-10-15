Сегодня к самогоноварению относятся не так, как раньше. В былые времена, помниться, самогонный аппарат – неотъемлемый атрибут любого дома в деревне, а порой и квартиры в мегаполисе. Изучая эту тему, сразу нахлынули воспоминания из детства: на улице мороз -20, а в доме у бабушки натоплена печка и очень хорошо… На грубке стоит булькая бидон с брагой на 50 л, от него идет спираль через ванную со снегом, а дальше, на табуретке, умостилась трехлитровая банка, в которую капля за каплей входит ценная жидкость.

Самогонный аппарат из лабораторного стекла.

В те годы самогон был неофициальной валютой. Им расплачивались за различные услуги: вспахать огород или скосить сено и т.д. – без магарычя нечего и просить. Сегодня все по-другому…

Тем не менее, самогоноварение процветает и, возможно, пуще прежнего. Как минимум, за это сегодня не сажают. Самогон сегодня в законе. Правда, продавать его нельзя без соответствующей лицензии, но кого это сейчас волнует. Самогоноварение в современных реалиях – это хобби, причем, хобби довольно интересное. Кроме того, компактные самогонные аппараты можно встретить даже за барной стойкой – многие бармены пытаются удивить свою публику, выгнав у них на глазах жидкость, которая затем попадает к ним же в стакан. По-моему эффектно. Да и пить напитки собственного производства куда приятнее, по крайней мере, приходит ясность, что это не паленка и не суррогат. Что ж, давайте углубляться в правильную тему.

Перегон самогона: необходимый инструментарий

Для перегонки нам, в первую очередь, понадобится хороший самогонный аппарат. Есть два варианта: сделать самому или купить. Давайте рассмотрим оба варианта.

Как сделать домашний самогонный аппарат

Что такое брага и как ее готовить – это отдельная тема. К примеру, можно приготовить брагу из сахара, а можно использовать яблоки. А вот емкость под брагу мы рассмотрим уже сейчас. В качестве емкости под брагу самый оптимальный вариант – молочный бидон на 37-50 л. В нем есть все, что нам нужно: и штатный зажим, который обеспечит нужную герметизацию, и изготовлен он из материалов, которые можно смело отнести к пищевым. Конечно, бидон больших объемов рассчитан на нешуточные партии спиртпроизводства, поэтому можно использовать любую другую посуду, которая поддается герметизации (к примеру, скороварку).

Основным элементов самогонного аппарата является теплообменник или змеевик. По сути, это спираль, которая во время выгонки должна постоянно охлаждаться – через нее будут проходить испарения браги. Самое время разобраться в технологии перегонки. Принцип перегонки довольно прост: брага нагревается и выделяет спиртные пары, которые попадают в охладитель, то есть в наш змеевик. Пары охлаждаются, конденсируются на стенках змеевика и уже в виде дистиллята стекают в сборную емкость.

Змеевик можно изготовить самостоятельно: взять трубку (о материалах расскажу ниже) и намотать ее на трубу – вот и весь змеевик. Для выгонки 8 л самогона в час нам хватит двухметровой трубки, так что змеевик большими размерами отличаться не будет. Дальше змеевик стоит поместить в охлаждающий контейнер. Раньше для этого использовали обычную емкость, типа ванной, в которую змеевик охлаждался постоянной подачей холодной воды или снегом, если перегонка велась зимой. Сейчас для этого используют цилиндры, в которые помещается змеевик. Цилиндры герметичны и имеют два отверстия: в нижнее подается холодная вода, которая под давлением выталкивается в верхнее отверстие. Причем, очень важно, чтобы отработанная вода вытекала именно сверху змеевика, иначе возникает противоход жидкости и процесс замедляется.

Раньше этого не использовали, но в современных самогонных аппаратах предусмотрен так называемый отстойник, он же сухопарник. Его устанавливают в самом верху перегонной системы (до змеевика) – в нем оседают тяжелые примеси, то есть сивушные масла. При помощи этого незатейливого приспособления можно сделать спирт чище. Сухопарник может быть с барботером, если входную трубку опустить в самое дно. Тема отстойника достаточно обширная и интересная, поэтому заслуживает отдельной статьи.

Важно! Перед тем, как начать выгонять самогон, нужно разобраться в физикой процесса. Так, очень важно знать температуры кипения различных жидкостей. Легкие примеси в браге начинают закипать (испаряться) при t=65-68оС (это самые опасные “головы”)этиловый спирт выкипает при (t=78°С), а при температуре браги более 85°С из нее начинают выделяться тяжелые фракции, то есть вредные сивушные масла.

Все необходимое для домашнего самогонного аппарата готово. Собираем все воедино и приступаем в выгонке. Теперь самое время поговорить о материалах. Все соединения лучше герметизировать пищевыми металлами: нержавейкой или титаном. Очень важно избегать резиновых соединений – при контакте со спиртным паром в него впитаются отвратительный запах и вкус. В качестве герметика можно использовать кожу. У нас же герметизировали все тестом: просто замазывали все соединения пресным тестом и слегка обжигали его. Собственно, во время нагрева браги тесто само дойдет до нужной кондиции.

Важно! Несмотря на общепринятое мнение (мол самогон нужно варить в аппаратах из пищевых металлов: нержавейки и т.д.), лучший самогонный аппарат, включая все его составляющие, лучше делать из меди. Медь связывает ионы серы, которая собирается в результате брожения. Это более 50 различных серосодрежащих соединений, которые могут образовываться в браге. Сера очень сильно влияет на вкус и аромат выгоняемого напитка, значительно ухудшая его органолептику . Если нет возможности сделать перегонный куб из меди, постарайтесь сделать из нее хотя бы змеевик.

Как купить самогонный аппарат

Традиционный перегонный куб аламбик - самый древний самогонный аппарат, известный человечеству.

Самогоноварение постепенно превратилось в хобби, поэтому все, что его касается, можно найти в многочисленных магазинах. Традиционный медный аламбик стоит не дешево, потому что это изделия ручной работы, а основным экспортером является Португалия. Соответственно, и цены привязаны к валюте. Тем не менее, можно купить небольшой аламбик для перегонки самых ароматных спиртов, к примеру, кальвадоса.

Что касается современных самогонных аппаратов, то их сегодня неимоверное количество. Отличаются они, как по конструкции, так и по цене. Дороже всего обойдутся миниспиртзаводы, которые представляют собой одновременно и дистиллятор, и ректификационную колонну (о ней как-нибудь в другой раз) и вообще все, о чем можно только мечтать. Но если вы новичок и только-только начинаете осваивать азы самогоноварения, то рекомендую обратить внимание на самые недорогие модели - на них хорошо практиковаться, как на кошках.

Перегонка самогона в домашних условиях

Настояли брагу, подключили емкость к аппарату, можно начинать перегонку. Лучше использовать двойную перегонку, которую применяют и во Франции для производства коньяка, и в Латинской Америке (ром), и в Мексике (текила), и в Шотландии (солодовое виски) и т.д. Первая перегонка осуществляется без дробления спирта на части – от браги отделяются все спиртосодержащие части (спирт-сырец). Вторую перегону обязательно нужно проводить с дроблением, то есть разделить дистиллят на фракции: головную, сердце и хвосты. Все эти тонкости описаны в статье об основах самогоноварения.

Напоследок, предлагаю посмотреть небольшой репортаж, в которой Эркин Тузмухамедов, сомелье, автор нескольких пособий по виски и просто большой знаток в алкогольных напитках, наглядно показывает, как обстоят дела в исследуемой в этой статье теме: