Ода самогону, или как выгнать домашний самогон

Доброго времени суток, глубокоуважаемые читатели Ромового дневника, а также заблудшие в Сети и просто случайные прохожие. В прошлой статье я воспел оду самогонному аппарату, и мы поверхностно познакомились с инструментарием, необходимым для приготовления самогона. Сегодня же мы подробно разберем технологию и узнаем, как правильно выгнать домашний самогон.

Впрочем, описываемая мною технология относится к приготовлению практически любого спиртного напитка, который получают методом дистилляции. Если рассмотреть рецептуру различных алкогольных напитков, то выяснится, что между собой они отличаются лишь изначальным сырьем, а также рядом тонкостей, присущих определенному региону. В остальном, будь то текила (голубая агава) или ром (тростниковый сахар), джин (можжевельник и пряности) или виски (разные зерновые), технология упирается в тот самый процесс самогоноварения, о котором и пойдет речь дальше. Итак, устраивайтесь удобней, мы начинаем!

Перегон самогона в домашних условиях

Что такое дистилляция, думаю, мы с вами разбирать подробно не будем. Проще говоря, это испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров. Еще проще: брага нагревается до определенной температуры – испаряется – пары охлаждаются – пары конденсируются в виде очищенной жидкости, то бишь, самогона.

В самогоноварении определенно стоит применять фракционную дистилляцию, то есть во время выгонки получаемый продукт стоит разделять на отдельные фракции. Кроме того, обязательно используйте двойную перегонку, если вы не хотите пить вонючую, мутную бормотуху, которой вас потчевала баб Люба из окошка в лихие 90-е (не забыв приправить свой “первак” карбидом или димедролом).

Первая перегонка, как было сказано в предыдущей статье, выделит из браги все спиртосодержащие части, то есть спирт-сырец определенной крепости (крепость зависит от используемого оборудования). После первой выгонки загружаем полученный спирт в перегонный куб и снова начинаем процесс дистилляции. А теперь творим магию…

Разделяй и властвуй: делим самогон на фракции

Первую выгонку нужно поддерживать на температуре пара около 78 °С. Продолжать стоит до тех пор, пока в конденсируемой жидкости чувствуется алкоголь. Дальше полученный спирт-сырец стоит разбавить чистой водой до 25-30 градусов (в редких случаях используется более крепкий СС). Процесс второй выгонки стоит разделить на 3 основные этапа. Их можно разделить температурными режимами:

Этап 1. Температура пара составляет 65-68 °С и из нее начинают выделяться легкие, летучие примеси, которые содержаться в сырье. Эта фракция именуется «головной» или по-нашему «первак», «первач». В зависимости от вашего желания, «головная» часть может составлять от 0,5 до 5% всего объема отгона.

Несмотря на то, что у нас «первач» считается деликатесом, пить его ни в коем случае нельзя. Для примера, температура кипения древесного спирта, то есть метанола, составляет порядка 64 °С, а это сильнодействующий яд, употребление которого может привести к полной потере зрения. Помимо метанола в «перваче» содержится еще масса других вредных примесей, которые в буквальном смысле «бьют по шарам». Эту фракцию чаще всего выливают, но некоторые самогонщики оставляют её для дезинфекции (к примеру, перед варкой пива) или же используют в качестве припарок для суставов.

Разогревать брагу лучше быстро, вернее, скорость нагрева до первой критической точки показывает «уровень» вашего самогонного аппарата – чем быстрее, тем лучше. Когда температура пара достигнет примерно 68 °С и пойдут первые капли, нагрев куба нужно уменьшить где-то на треть или больше, чтобы “головы” отбирались буквально по капле. Когда вы соберете ожидаемое количество “первача” (головная фракция имеет резкий запах ацетона), нужно снова повысить температуру и забирать “тело” самогона.

Этап 2. Температура пара 78 °С – температура кипения этилового спирта. Собственно, эта фракция нам и нужна, поэтому температуру внутри перегонного куба стоит поддерживать на этом уровне. Данная фракция называется «сердцем» или «серединным погоном». Здесь хорошо бы обзавестись спиртометром, так как нам на выходе нужен спирт крепостью не менее 55%, а лучше прервать процесс на 60%. Впрочем, для каждого отдельного сырья есть свои пределы. Обычно в рецептах этот предел указывается.

Этап 3. Когда спирт станет ослабевать по крепости, можно завершать перегонку и увеличить подогрев перегонного куба. Собранный на этом этапе самогон называют «хвосты», а в простонародье – сивушные масла, «сивуха». Это наиболее тяжелые соединения, которые также не желательны в напитке, но именно «хвосты» делают виски, коньяк и другие напитки такими, какими они попадают к нам в стакан. Это целая наука - понять, на каком этапе следует прекратить отбор «тела».

На вискокурнях хвостовую фракцию добавляют в следующую партию спирта-сырца перед самой выгонкой, чтобы увеличить выход продукта. Опытные самогонщики “хвосты” перегоняют на ректификационной колонне, а полученный спирт или выпивают, или облагораживают, как и среднюю фракцию.

Завершающие штрихи производства самогона. Выдержка, облагораживание, подготовка бочки.

В принципе, полученный продукт можно пить без опасения за свое здоровье (только разбавить его нужно кристально чистой водой до нужной крепости; как это сделать описано в этой статье), однако вкус самогона будет приятней, если его оставить на несколько дней. По научному этот процесс называется «эгализация», или, попросту говоря, «отдых». Если же вы и вовсе ни куда не спешите, то лучше дайте вашему самогону настояться на каких-нибудь травах, кореньях, плодах и ягодах. А еще лучше, поместите свежий продукт в бочку из-под какого-нибудь вина (особенно ценится херес и мадера).

Бочку перед заливкой самогона нужно сначала подготовить. Во-первых, заменить все металлические элементы на деревянные – напиток не должен контактировать с металлом. Торцы бочки стоит обработать горячим парафином с олифой. Затем, бочку в течение 15-20 дней следует вымачивать горячей водой: менять воду 1 раз в 2 дня. За это время древесина должна разбухнуть и бочка перестанет протекать. Затем, на 2-4 недели бочку стоит наполнить спиртом-сырцом, разбавив его до крепости 25%. Это спирт в дальнейшем можно перегнать. Все, бочка готова к выдержке вашего напитка.

Бочку лучше держать в темном, прохладном и сыром месте – так из неё испарится меньше ценной жидкости. Погреб для этих целей подходит как нельзя лучше, но, разумеется, не каждый. За год из бочки должно уйти не более 3% дистиллята – это «доля ангелов». Сколько выдерживать? Чем больше, тем лучше, но в разумных пределах.

Во время выдержки спирт приобретет приятный карамельный цвет и впитает в себя аромат напитка, который хранился в бочке раньше. Также в напиток переходят дубильные вещества и древесные “нотки”, поэтому древесина должна быть “наиблагороднейшей” (в идеале, бочка должна быть сделана из дуба). Минимальное время выдержки – не менее 1 года, но рекомендую вскрывать бочку не ранее чем через 3 (для небольших бочек, объемом 5-10 л, время выдержки можно сократить до 6 месяцев). Как сказал по этому поводу товарищ Эркин: «Алкаши ждать результата несколько лет не могут. Это могут себе позволить лишь интеллигентные выпивохи…».

Однако есть способы добиться бочковой “выдержки” и без бочки. Для этого самогон настаивают на обжаренной дубовой щепе или чипсах, что значительно ускоряет процесс окрашивания самогона, а также насыщения его дубильными и прочими веществами. Процесс этот описан в статье о домашнем коньяке из самогона, где вы найдете несколько полезных для себя рецептов, а также все, что вам нужно знать о настаивании спиртосодержащего сырья на дубовой щепе.

