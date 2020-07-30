Потратил на самогонный аппарат «Добрый жар» 18 000: рассказываю стоит ли своих денег

Виски, самбука и абсент… Все эти новомодные штуки перепробовал, наверное, каждый из нас. И вот лично я не понимаю: зачем мне платить в семь раз больше за тот же самогон в бутылке с импортной наклейкой, если его вполне можно изготовить самостоятельно, причем самых разных вкусов?

У нас самогоноварение развито до уровня искусства. Но! Одно из главных условий удачного натурпродукта – это надежный самогонный аппарат. Я долго присматривался, и остановил свой выбор на самогонном аппарате «Добрый жар». И вот теперь хочу поделиться, друзья, с вами своим опытом.

Полезно знать: «Добрый жар» – это не конкретно аппарат, а производитель. В каталоге можно найти не только самогонные аппараты и пивоварни. Там есть еще мангалы, домашние коптильни и много всяких полезных штук.

Историю прислал мой подписчик Сергей Л.

Описание аппарата

Итак, я выбрал для себя аппарат из категории «Домашний» объемом 30 литров. Обошелся он мне без малого в 18 тысяч.

Но если брать агрегат с кубом меньшего объема, то можно уложится в 12-14 тысяч. Конструкция стандартная и очень простая:

Перегонный куб из нержавеющей стали с утолщенным дном;

Сухопарник;

Термометр из биметалла;

Холодильник проточного типа.

Отдельно расскажу о холодильнике. В нем 5 витков, и это важно, чтобы охладить самогон до безопасной температуры при сливе. И это далеко не все особенности аппарата. Что еще я выделил для себя:

Наличие термометра – опытные люди обходятся и без него, а для новичков очень нужная вещь;

Вместительный холодильник – это тоже ценно, экономит время;

Широкая горловина – не нужно никакой лейки, брагу можно заливать прямо из канистры;

Дно – как заявляет производитель, оно утолщено и имеет в составе ферромагниты. Кто разбирается, тот понял. Такой агрегат можно ставить на плиту любого типа: газовую, электрическую и даже индукционную. Это так и есть, я видел у товарища похожий, но большего объема, как раз на индукционной плите.

Ну и сталь – это да. Легко моется, чистится, не дает никакого привкуса готовому напитку. Все, как и заявлено в инструкции. Да, кстати, швы тоже заварены качественно и выглядят надежно.

Сравнение с одноклассниками

Хотите сэкономить бюджет – обратите внимание на серию «Феникс». Дешево и сердито, комплектация полная, просто чуток другая сталь и сборка. Лично мне спокойнее заплатить больше и получить гарантию качества. «Люкссталь» предлагает такую крутую штуку, как миниспиртзавод на дому. Там очень много наворотов, куб с утолщенными стенками и дном до 5 мм, предусмотрены разные виды перегонки. Видел у знакомых, очень довольны. Пользуется уже не первый год. Отдельная категория – импортные самогонные аппараты. Я считаю, что обычный агрегат покупать не стоит, ничем не хуже есть и наши. А вот если не пожалеете 25-30 тысяч, то можете купить качественный парогенератор для дистилляции, например, бренда «Финляндия».

На личном опыте мне сравнить не с чем, так как это мой первый самогонный аппарат. Но после опроса друзей вот к какому выводу я пришел:

А вот эта самая «Финляндия»

Где купить в городах РФ и по какой цене

Вообще-то сама компания «Добрый жар» находится в Москве. Но если вы живете в другом городе, не проблема. Можно заказать аппарат в интернете и получить с доставкой домой или на дачу.

Цена не изменится для регионов, меняется только в зависимости от комплектации. Например, тот же «Добрый жар» Триумф, лидер продаж, можно купить за 15 тысяч, но без перегонного куба.

Что приятно: при покупке любого аппарата дают не один, а несколько подарков. Что получил я:

Шланг;

Бродильную емкость;

Спиртометр;

Переходник на кран;

Книгу с рецептами самогона;

Пакетик хмельных дрожжей

Подарочный сертификат.

На мой взгляд, все очень круто и достойно. Пока я всем доволен. Хотя я слышал от некоторых, что у них начинались проблемы где-то через год использования. Кто пользовался, подскажете, так это или нет и как решали вопрос?