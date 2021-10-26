Люди, заставшие 90-е в осознанном возрасте, с легкостью угадают название этого уникального народного напитка. С ним боролись, его любили и ненавидели, от него страдали, но рано или поздно приходили за очередной бутылкой. Не буду сгущать краски, сегодня я расскажу про самогон – культовое спиртное своего времени.

Не знаю, как сейчас, но в моей молодости места, где живут самогонщики найти, было очень просто. Достаточно выйти утром на улицу и лицезреть картину, как стайки опухших, синеватых мужиков толпятся около какого-нибудь подъезда. Верный признак, что в одной из квартир происходит нечто весьма интересное.

Нельзя сказать, что самогоноварение – на 100% негативное явление. В то время люди учились делать спиртное и у некоторых это вполне получалось. Более того, самогон, сваренный из высококачественных ингредиентов и строго по рецептуре, намного лучше алкоголя, купленного в обычном магазине. Я уже не говорю о «паленке», которая вообще опасна для жизни.

Сегодня вы узнаете очень крутые рецепты домашнего самогона и как минимум научитесь отличать хороший продукт от опасного для жизни. Кроме того, я расскажу про типичные ошибки при приготовлении самогона и не дам вам уснуть от скуки интересными историческими фактами.

Что такое самогон

Сейчас самогон – относительно недорогой и доступный продукт, а раньше он был на вес золота, в буквальном смысле. Первое питейное заведение открылось при Иване Грозном, а войти туда могли лишь приближенные к короне особы и отличившиеся военные чины. Самогон хранили в дубовых бочках, как сегодня это делают с виски, а для обычных крестьян такое удовольствие было совершенно недоступным.

Поверите, если я вам скажу, что до 1917 года самогона не существовало? Вернее слово такое было, но означало оно добытого в погоне зверя. А вот самогон тогда назывался корчма, как ныне именуют частное питейное заведение (аналог: трактир, постоялый двор).Не стану утомлять историей и расскажу про особенности изготовления самогона. Как вы знаете, самогон – спиртной напиток, который делают дома путем перегонки браги. Условия производства накладывают определенные ограничения по сырью, поэтому на изготовление самогона идут практически все богатые сахарами продукты: картофель, зерновые, сахарный сироп, кукуруза, мед и т. д. Список можно продолжать бесконечно.

Если не уходить в дебри, то весь процесс приготовления самогона можно разделить на четыре фазы.

Обязательные:

приготовление браги;

получение самогона путем дистилляции.

Необязательные:

ректификация;

очистка.

Очевидно, подобная деятельность не очень нравится правительствам, владеющим монополией на производство спирта, поэтому в большинстве развитых стран приготовить самогон на продажу – преступление.

Для сравнения: в СССР за сбыт самогона могли дать до 6 лет с конфискацией имущества, а за производство под собственные нужны до 2-х лет с конфискацией самогонного аппарата и продукции.

Опыт других стран

Арак

Чача

Несмотря на то что самогон считается исконно русским напитком, алкоголь по схожему рецепту готовится во многих странах мира. Все виды такого «самогона» перечислять не буду, упомяну только о наиболее интересных.Несмотря на полный запрет на алкоголь, в некоторых мусульманских странах готовят «свой» самогон. В Иране он называется Арак, а получают его путем брожения фруктов. Выходит, слегка мутный напиток (без очистки) с легким ароматом аниса.

Вы наверняка слышали про этот алкоголь, который производят в сельской местности Грузии. Его готовят из мезги, получаемой при отжиме винограда, а по крепости этот напиток может достигать 65 градусов.

Интересный факт: производство чачи в Грузии разрешено на законодательном уровне.

Касиппу

Как рассчитать пропорцию ингредиентов для браги

Один из самых близких нам видов самогона готовят на Шри-Ланке. Он состоит из сахара и дрожжей, что делает этот аналог самогона доступным, а, следовательно, популярным у местного населения. По статистике, до 90% всего алкоголя в стране – контрафакт и сколько из этого объема касиппу, можно только догадываться.Сначала разберемся, что такое брага. Тут все просто, это результат взаимодействия дрожжей и сахара. В среднем, на 1 л самогона требуется около 1 кг сахара, 4,5 л воды и 90 грамм прессованных дрожжей. Если использовать сухие – 14 г. В итоге, у нас должен получиться самогон крепостью около 40 градусов.

Это усредненные пропорции, и конкретно в вашем случае все может быть иначе. Если делать самогон не из сахара, количество ингредиентов будет отличаться от указанных.

Инвертирование браги: что это такое и зачем нужно

Инвертирование браги – это попытка ускорить процесс брожения на 1-3 дня и уменьшить % содержания продуктов жизнедеятельности дрожжей.

Для фруктовых браг инвертирование позволяет избежать ухудшения органолептических свойств и получить на выходе более качественный самогон.

Для инвертирования используют лимонную кислоту и сахар, готовя подобие сиропа. На 1 кг сахара понадобится:

0,52 л воды;

1 г лимонной кислоты.

Приготовление:

В подходящую по размерам кастрюлю наливаем воду и доводим ее до 75-80 градусов. Высыпаем сахар и помешиваем до его полного растворения. Доводим до кипения и варим на среднем огне 5-8 минут (обязательно снимаем образовавшуюся пену). Переключаем газ на минимум и высыпаем к полученному из сахара сиропу лимонную кислоту. Добавляем ее малыми порциями, чтобы жидкость не пенилась.

Накрываем кастрюлю крышкой и варим около часа при температуре 75-80 градусов. Даем смеси остыть до комнатной температуры и переливаем в специальную емкость. Добавляем дрожжевую воду и ждем начала брожения.

Признаки готовности браги

Существует два способа узнать, готова ли брага к перегонке. Первый – воспользоваться специальными инструментами – спиртометром и ареометром. Для определения % спирта сливаем немного браги в длинный стакан и следом опускаем спиртометр. Если показатели прибора колеблются от 10% до 12%, значит, брага готова к первой перегонке.

Ареометром выясняем содержание сахара. Возьмем стакан, в котором осталась брага от предыдущего измерения, и переливаем содержимое в другой стакан через марлю. Замеряем % содержания сахара. Если показатели не превышают 1,002 (1%), значит, сырье готово.

Второй способ – органолептический, а если проще, определяем готовность по виду и вкусу сырья.

Визуальные показатели готовности браги:

в гидрозатворе исчезли пузыри (свидетельствует об окончании процесса брожения);

верхний слой браги приобрел светлый (на фоне остальной жидкости) цвет, а внизу скопился осадок;

откройте бак и поднесите к браге горящую спичку. Если она не потухла, значит, выделение углекислого газа прекратилось и сырье готово к перегонке.

Совет: чтобы было проще следить за брагой, используйте по возможности прозрачную емкость.

налейте немного жидкости в стакан и понюхайте, в запахе должна присутствовать отчетливая спиртовая нота;

попробуйте бражку на вкус (горечь свидетельствует о растворении сахаров, которые успешно «превратились» в спирт).

Вкусовые показатели готовности браги:

Осторожно! Не увлекайтесь дегустацией браги. В неочищенном продукте содержатся сивушные масла, альдегиды, метанол и множество других опасных веществ.

Чем можно очистить: брагу обзор вариантов

Убедились в готовности браги? Тогда приступаем к следующему этапу. Народная смекалка придумала множество способов очистки сырья. Настолько много, что их полный список и описание достойны отдельной книги, но никак не этой статьи.

Сосредоточусь на наиболее доступных, общепринятых и проверенных технологий, которые подойдут для домашнего использования.

Углевание

Вы наверняка слышали про угольные фильтры для очистки воды. По схожему принципу работает обработка браги углем. Скажу сразу, речь идет не про каменный уголь, не перепутайте. Брагу очищают его древесным вариантом. Самый распространенный – уголь, полученный из скорлупы кокосового ореха.

Как это работает:

Если мы очищаем уже готовый самогон, то содержание спирта придется снизить до 40-45 градусов путем разбавления артезианской водой. Для браги таких ограничений нет. Измельчаем уголь в расчете 50-60 грамм на 1 л жидкости и даем настояться около недели. После завершения процесса переливаем жидкость в другую емкость, предварительно процедив мелкие фракции угля через несколько слоев марли.

Больше недели держать уголь в браге не стоит, он хоть и обладает высокими абсорбирующими свойствами, но его потенциал не безграничен. В процессе очистки рекомендую взбалтывать жидкость, достаточно 1 раза в день.

Марганцовка

Насыпаем кристаллы в емкость с будущим самогоном и оставляем на пол дня в темном месте. На следующем этапе нам придется воспользоваться бытовым фильтром для воды и процедить содержимое в новую емкость. На выходе получается прозрачная жидкость без сивушного запаха. Для этого способа нагревам брагу до 38-40 градусов и насыпаем в жидкость марганцовку. Перемешиваем содержимое до полного растворения кристаллов и оставляем в темном месте на 72 часа. После прогоняем жидкость через бытовой фильтр, как в первом варианте.

Еще один способ очистки браги – использование раствора или кристаллов перманганата калия. Процесс схож с предыдущим способом.

Бентонит

Бентонит давно используют в винной индустрии для осветления сусла, поэтому его применение в очистке самогона не вызывает никакого удивления. Чтобы выгнать все лишнее из браги бентонит нужно подготовить.

Берем сырье в расчете 3-4 грамма на 1 л браги и измельчаем его на мелкие кусочки (как мы делали с углем). Кладем их в духовку на просушку при температуре 120-130 градусов в течение 30-40 минут. Просушенное сырье растираем до состояния порошка и высыпаем небольшими порциями в горячую воду (объем воды примерно 0,5-1 л). Ждем 10 минут, пока смесь напитается жидкостью и выливаем содержимое в брагу, после чего хорошенько размешиваем.

Важно! Покупайте бентонит, разрешенный для применения в пищевой промышленности. Самый простой вариант – купить в специализированном магазине.

Главный индикатор успешной очистки – бентонитовый осадок. Период выпадения взвеси от часа до суток, хотя в перебродившей браге это может произойти и за 20 минут. Последний этап – перелив осветленной бражки в новую емкость. Делать это нужно крайне осторожно, не потревожив осадок.

Осторожно! Смесь из бентонита и дрожжей нельзя выливать в канализацию. Велика вероятность, что она разбухнет и закупорит трубы.

Сода

Соду используют в двух случаях: снижение кислотности браги и очистка самогона первой перегонки. Расскажу про оба варианта. Для снижения кислотности бражки засыпаем в нее соду из расчета 1 ч. л. на 10 литров сырья. Если добавите больше, у самогона может появиться неприятный мыльный привкус.

Для очищения самогона берем 10 г соды на 1 л напитка. Предварительно разбавляем соду в воде и выливаем раствор в спирт. Через 30 минут взбалтываем самогон и оставляем его в покое на 12 часов. После указанного времени пропускаем содержимое через бытовой фильтр и переливаем в новый сосуд.

Молоком

Пожалуй, это самый спорный способ очистки бражки, но он тоже пользуется популярностью. Для этого нам понадобится наименее жирное молоко, я брал 1%. Выливаем молоко в брагу из расчета 1:10. Т. е., если у вас пятилитровая емкость, будет достаточно 0,5 литра. Смесь оставляем в темном месте на 2-3 часа, после чего переливаем в новую емкость через несколько слоев марли.

Виды самогонных аппаратов

Классика

Чем гнать самогон – невероятно обширная тема, о которой мало просто прочитать. Вы должны знать принципы работы самогонных аппаратов, а в идеале иметь опыт самогоноварения.Конструкция классического самогонного аппарата (дистиллятора) состоит из двух частей: перегонная труба и змеевик охлаждения. Это наиболее простой и доступный вариант, который идеально подойдет в качестве первого аппарата.

Заливам бражку в испарительный куб и нагреваем до температуры кипения спирта. Пары спирта испаряются и попадают в перегонную трубу. Движущийся по ней пар постепенно остывает, превращаясь в спирт, который попадает в змеевик, а из него в емкость для сбора.

Хочу заметить, что сделать таким способом идеально чистый самогон не получится. Всегда остаются примеси, которые скажутся на вкусе и аромате напитка.

Преимущества:

простая конструкция и легкая замена деталей;

привлекательная цена;

некоторым нравится, что такой аппарат оставляет легкий привкус сырья из которого был изготовлен самогон;

подходит для целого ряда спиртных напитков (коньяк, виски, ром и т. п.).

Недостатки:

плохая очистка конечного продукта;

требует дополнительного очищения бражки перед перегонкой;

за цену моделей, сделанных из хороших материалов, можно найти более продвинутые аппараты.

С бражной колонной

Аппараты с бражной колонной работают по более сложному принципу, что позволяет выйти на совершенно новый уровень очистки самогона. Как и предыдущем варианте, с поверхности нагретой бражки испаряется спирт. Он попадает в специальную вертикальную трубу, которая охлаждает пары до жидкого состояния.

Часть самогона идет дальше, а часть в виде флегмы возвращается обратно и слегка охлаждает испаряющуюся жидкость. Благодаря этому эффекту, в конечный продукт не попадают сивушные масла, а самогон получается чистым, без посторонних запахов и вкусов.

Преимущества:

высокая крепость продукта (90-93%);

цена в пределах доступности;

получаем чистейший спирт;

если убрать дефлегматор, то аппарат можно использовать в качестве обычного дистиллятора.

Недостатки:

качество продукта падает по мере уменьшения спирта в браге, чем их меньше, тем хуже получится самогон;

перегонка занимает много времени;

большие габариты.

С сухопарником

По сути, это двойная система дистилляции, благодаря которой осуществляется воздушная дефлегмация (конденсация смесей) самогона. В таких аппаратах после испарительного куба идет прикубник (сухопарник), в котором пар повторно нагревается, но уже при меньших температурах.

Снижение температуры заставляет примеси выпадать в виде конденсата, в то время как пары спирта продолжают свой путь по трубкам.

Таких блоков может быть от 1 до 3 в зависимости от модели. Больше блоков – выше степень очистки. На выходе получаем чистейший спирт, из которого не стыдно сделать самогон.

Преимущества:

высокая степень очистки;

прекрасный вкус.

Недостатки:

цена продвинутых моделей.

С ректификационной колонной

При ректификации брага подвергается фракционному разделению, благодаря чему из конечного напитка практически полностью удаляются примеси. Как я уже говорил, чистота спирта доходит до 96%, поэтому назвать результат полноценным самогоном нельзя.

получаем чистый спирт высочайшей крепости;

примеси удаляются за одну перегонку;

Это высший пилотаж в вопросе дистилляции самогона. Крепость конечного продукта может достигать 96%, а продвинутая система очистки не оставит и намека на используемое для производства самогона сырье. Хотя назвать получившийся алкоголь самогоном сложно, это ближе к чистому спирту.Преимущества:

Недостатки:

высокая цена;

не целесообразно для домашнего самогоноварения (мое субъективное мнение).

Какой лучше выбрать для первой браги

Для начинающего или профессионального самогонщика советую обратить внимание на модели с сухопарником. Да, с ними вы не получите чистый спирт (крепость не превышает 76%), но для подавляющего числа людей этого будет достаточно.

В этом разделе я буду субъективен, и многие опытные самогонщики могут со мной не согласиться. Просто держите в уме, все последующие слова – сугубо мое личное мнение.

Преимущества сухопарника: высокая степень очистки и приятный вкус самогона. Кроме того, в таком приборе можно готовить и другие алкогольные напитки, включая ароматную водку.

Теперь немного конкретики. Если цена имеет большое значение, можно начать с простых отечественных моделей. Например, самогонный аппарат «Медведь» Profi обойдется примерно в 7700 рублей. За эти деньги вы получите бак из нержавеющей стали на 20 литров, дистиллятор с сухопарником, клапан сброса избыточного давления, и термометр. Отмечу универсальность соединений, что положительно скажется на ремонтопригодности устройства.

Добавив примерно 4 тыс. рублей, можно посмотреть в сторону самогонного аппарата «Германия 3». Это уже доработанная версия, с учетом недостатков предыдущих моделей. Он тоже рассчитан на 20 литров, а за тридцатилитровую модель придется «выложить» на несколько тысяч больше.

По ценам можно идти и выше, но тут нужно знать, за что стоит отдавать деньги. Если вы эстет, обратите внимание на модели, выполненные из меди. Они круто выглядят, более надежны, но стоят просто безумных денег. За более-менее приличную модель просят от 60 тыс. рублей.

Какое оборудование и материалы понадобятся для классического рецепта самогонки

Сноска: поскольку интерпретаций классического рецепта много, возьму наиболее, на мой взгляд, удачную. Скажу сразу, это не рецепт без инвертирования, в противном случае велика вероятность, что у нас вообще ничего не получится.

Вода. Не советую брать водопроводную, даже отстоянную несколько дней. Купите бутилированную артезианскую воду – не прогадаете. 10 л на брагу и 1,25 л на варку сиропа. Дрожжи берем в специализированном магазине или у проверенного друга-самогонщика. Нам понадобится 50 г сухих или 250 г прессованных. Сахар. Для «кормления» наших дрожжей понадобится 2,5 кг сахара; 10 г лимонной кислоты.

Что может быть лучше, чем крепкая самогонка, изготовленная «по-классике», да еще после баньки, да с огурчиком или селедочкой. Вы тоже почувствовали повышенное слюноотделение? Тогда не будем увлекаться. Баньку и закуску не обещаю, но про рецепт настоящего самогона рассказать всегда могу. Запомните, все компоненты идут с расчетом на 10 л воды, так намного удобнее подогнать необходимые объемы под себя. Просто умножайте.Ингредиенты берем самые простые:

Из инвентаря нам понадобится:

самогонный аппарат;

кастрюля;

марля;

емкости для розлива готового самогона;

две бочки для браги;

спиртометр (по желанию);

древесный уголь и бентонит (советую).

Какие емкости нужны для сусла и браги

Коротко об используемых емкостях. Я беру кастрюлю для приготовления и хранения сиропа. Для браги использую две пластиковые бочки, в идеале – прозрачные. Так проще следить за состоянием сырья. Для спирта первой перегонки беру канистру для пищевых продуктов.

В чем хранить готовый самогон решайте сами. Я советую брать емкости из стекла, в таком случае с алкоголем точно ничего не случится. Если делать выдержанный напиток, то используйте деревянную (лучше дубовую) бочку, но хранить в таком виде нужно спирт, а не готовый разбавленный самогон.

Как сделать классический самогон в домашних условиях пошаговая инструкция

Этап № 1: подготовка

Дезинфицируем всю посуду и инструменты, с которыми будем работать. Мелкогабаритный инвентарь можно прокипятить, а бочки и самогонный аппарат придется мыть горячей водой.

В кастрюле готовим инвертированный сироп из сахара (2кг) и лимонной кислоты. В главе «Инвертирование браги: что это такое и зачем нужно» я описывал способ приготовления, поэтому повторяться не буду. Единственный спорный момент – немного другие пропорции, обусловленные разными рецептами. Мы будем придерживаться классического.

Этап № 2: сусло

Важно! Нужно поддерживать стабильную температуру браги. При высокой температуре она может скиснуть, а при низкой, процесс брожения вообще не начнется. Нужно поставить бочку с брагой в теплое место или использовать нагреватель (например, аквариумный).

Делаем закваску, растворяя в литре воды оставшийся сахар, и добавляем дрожжи. Нагреваем воду до температуры 25-28 градусов и наливаем ее в бочку для браги. Добавляем закваску, инвертированный сироп и хорошо перемешиваем. В последующем мешайте брагу 1 раз в день до конца брожения.

Этап № 3: конец брожения и очистка

Если все прошло успешно, то через 4-12 дней процесс брожения должен завершиться. Как это проверить я писал в разделе «Признаки готовности браги». Используйте сразу несколько способов, чтобы добиться 100% результата.

Теперь озаботимся очисткой и осветлением сырья перед первичной перегонкой. Я советую использовать бентонит, он хорошо подходит именно для бражки, а уже при перегонке самогона будем использовать древесный уголь. О применении бентонита тоже рассказывал.

Переливаем очищенную и отбродившую бражку во вторую бочку (стараемся не поднимать осадок) и получаем готовое к первичной перегонке сырье.

Этап № 4: получаем спирт-сырец

Вот и наступил главный и самый долгожданный процесс – гоним спирт. На этом этапе занимаемся настоящей спиртовой хирургией: отделяем тело от головы и хвостов. Наливаем бражку в самогонный аппарат и нагреваем ее до 85-86 градусов. Через 15 минут снижаем температуру до 65 градусов, еще через 5 минут убавляем мощность до минимума, а еще через 15 нагреваем до 88 градусов.

Первая вышедшая из самогонного аппарата жидкость – головы. В моем случае их было примерно 250 мл и лучший способ определить, когда они закончатся – брать часть выходящего спирта и растирать его на запястье. Если запах ацетона исчез, значит, из змеевика пошел нужный нам спирт-сырец.

Завершив первую перегонку, нужно повторно очистить спирт с помощью древесного угля. Опишу действие вкратце: измельчаем уголь, добавляем в спирт, ждем несколько часов и отфильтровываем его через марлю в новую емкость.

Этап № 5: повторная перегонка

С помощью спиртометра определяем крепость спирта и разводим его водой до 20%. Дальше, идет процесс аналогичный первичной перегонке. Отделяем головы от тела, а когда крепость спирта на выходе упадет до 40% отсекаем хвосты, прекращая перегонку.

Крепость полученного спирта составляет от 75 до 88% и зависит от способа дистилляции. Для употребления советую снизить крепость до 40%, добавив чистой артезианской воды.

Этап № 6: это можно попробовать

Я не стал советовать сразу, но при повторной перегонке можно попробовать облагородить напиток. Делается это очень просто – добавляем в сухопарник травы и пряности по вкусу (если аппарат с сухопарником).

Можно провести повторную очистку углем, но не думаю, что она повлияет на конечный продукт. Лично я так не делал, хотя слышал, что уголь ухудшает вкус самогона.

Подбор сырья

К выбору ингредиентов для самогона нужно подходить очень ответственно. Если вы готовите дома, то практически со 100% вероятностью в готовом самогоне будет чувствоваться сырье, из которого он сделан. Поэтому не используйте те продукты, которые вам не нравятся.

Отдельно хочется рассказать о продуктах, которые подходят для самогоноварения. Их немало, поэтому детально расписывать не буду. Пройдемся по основам.

Питательная основа - сахар

Сахар – самый распространенный ингредиент самогона. Нам подойдет совершенно любой, хоть песком, хоть рафинад. Проконтролировать его качество вы, скорее всего, не сможете, поэтому советую брать не самый дешевый. При использовании низкокачественного сахара напиток получается мутным, иногда с неприятным запахом.

Если берете кубиками (если он у вас продается), то перед использованием его нужно растолочь на кусочки – быстрее растворится.

Глюкоза и фруктоза

Оба этих продукта часто используют для смягчения самогона, а в роли питательной основы они выступают много реже. В теории, это лучше сахара, но и в два раза дороже. Если готовите для себя и вопрос себестоимости остро не стоит, то их вполне можно использовать.

Советую выбирать фруктозу, особенно при приготовлении виски, рома и им подобных спиртных напитков.

Инвертированный сахар

Выбор дрожжей для сахарной браги

Наверное, самый практичный, надежный и дешевый вариант для приготовления самогона. Он препятствует скисанию бражки, легко готовится и стоит недорого. Именно его использую я.Лучший вариант – специальные дрожжи для сахарной браги. Я использую спиртовые дрожжи COOBRA (не реклама), изготовленные в Великобритании. Они прекрасно себя показывают в плане скорости брожения.

Если время вас не смущает, берите любые винные, спиртовые, пекарские, да хоть пивные дрожжи. Главное, чтобы вы были уверены в производителе.

Вода для приготовления

Начну с той воды, которая вообще не подходит - дистиллированная и кипяченая. С небольшими оговорками для самогона можно использовать воду из крана, но дайте ей постоять несколько дней. Хотя не советую, мало ли какая гадость там водится.

Мой выбор – артезианская вода. Она не так дорого стоит, а по вкусовым качествам превосходит водопроводную. Ничего не имею против воды из колодца, но только если вы уверены в ее чистоте.

Подготовка сусла

Пожалуй, нет более ответственного момента, чем подготовка сусла. По сути, это еще не бродившая брага и питательная среда для дрожжей. Обратите особое внимание на обеззараживание инструментов и емкостей. Патогенная фауна может не дать дрожжам начать бродить и испортит весь процесс.

Самое простое сусло для самогона готовится из воды и сахара, в более сложных вариантах питательную среду создают фруктами, ягодами и злаками. Иногда даже варенье используют.

Сбраживание

Перегонка и очистка браги

Это главный процесс, при котором выделяется спирт. Он крайне сильно зависит от температуры, поэтому идеальные условия для брожения 28-31 градус. Длительность зависит от типа дрожжей и содержания в сырье сахаров.Очистка бражки – вопрос довольно интересный. Скажу, что не все этим занимаются на этапе браги и делают очистку уже после первой перегонки.

Я склоняюсь к тому, что и брагу не помешает осветлить бентонитом. Это не избавит ее от примесей, но существенно улучшит качество самогона. Особенно если вы используете дистиллятор без сухопарника.

Получение спирта-сырца

Контроль процесса перегонки по термометру

Спирт-сырец – это результат первой перегонки бражки. Он еще содержит множество примесей, голов и хвостов. Рекомендую очистить его древесным углем и только потом пускать на вторую перегонку.Вопрос степени нагрева жидкости во время перегонки очень интересен. Есть таблица, по которой температура должна зависеть от содержания спирта в отобранной жидкости. Чем его меньше, тем выше поднимаем температуру.

Тут я немного разойдусь с общепринятым мнением и посоветую не выжимать из куба весь спирт. Таким образом, вы нахватаете хвостов, от которых придется избавляться и только потеряете в объеме самогона. Советую остановить перегонку, когда % спирта в отборе составит 35-40%.

Первая перегонка

Когда мы извлекаем спирт из бражки, в ней находится огромное количество нежелательный соединений. Их настолько много, что пить ее в чистом виде небезопасно для здоровья. Наша задача – максимально от них избавиться.

Для этого нужно «поиграть» с температурным режимом. Нагреваем бражку до 86 ℃, потом снижаем температуру до 65℃, после этого ставим мощность нагревателя на минимум и через некоторое время повышаем до 88℃.

Очистка от голов и хвостов или осветление

При перегонке спирта-сырца нас интересует тело – тот самый спирт. Все остальное нужно отсечь, желательно полностью. Если брать самогонные аппараты, то на такое способна только система с ректификационной колонной. С ней содержание спирта доходит до 96%.

Во всех остальных случаях советую провести дополнительную очистку углем после первой перегонки. Теперь о копытах, вернее о головах и хвостах. Головы отсекаются путем слива первого, полученного перегонкой, спирта. Примерно 30 мл на каждый кг используемого сахара. С хвостами немного сложнее. Чтобы от них избавиться, придется прекратить перегонку, когда содержание спирта в отборе снизится до 35-40%.

Дегазация

При брожении в браге возникает углекислый газ, вы можете это заметить по пузырькам в гидрозатворе. Когда процесс заканчивается, во внутренних слоях жидкости все еще остается много углекислоты, от которой нужно избавится. Я приведу три примера, а вы уже сами выберете наиболее понравившийся.

Способы дегазации:

Нагреть брагу до 59℃ и постепенно помешивать, пока не исчезнут пузырьки. Перемешайте бражку дрелью со строительной насадкой. Используйте бентонит, который впитает углекислый газ.

Вторая перегонка

Разбавление и отстаивание

На этом этапе спирт-сырец превращается в практически чистый спирт. Полученную жидкость уже можно пить, но нам все еще нужно отсечь головы и хвосты.

После перегонки мы получаем жидкость с содержанием спирта 75%-96%. Пить такое не советую, поэтому разбавим ее до привычных 40 градусов. Например, чтобы разбавить 1 литр 96% спирта до 40%, нужно добавить в него примерно 1400 мл воды. Не забудьте про одну хитрость, нужно наливать спирт в воду, а не наоборот.

После разбавления, самогону нужно отдохнуть около недели. За это время в напитке пройдут все физико-химические процессы, после чего он будет готов к употреблению.

Видеорецепты браги

Заметил, что новичкам очень сложно на первых этапах освоить приготовления самогона. Все эти пропорции и процессы в отрыве от собственного опыта смотрятся немного абстрактно. Чтобы помочь в начинаниях, я решил привести подробные примеры приготовления браги: на ягодах и сахаре.

https://www.youtube.com/watch?v=SfZdESnNTcA

https://www.youtube.com/watch?v=JFMqfKy6qCY

Самые популярные рецепты самогона

На сухих дрожжах

Даже не представляю, как непосвященный в самогоноварение человек будет читать следующие главы. Я вскользь упоминал, что для самогона используется совершенно разное сырье: сахар, картошка, ягоды, фрукты. Поверьте, то, о чем я напишу ниже сможет вас удивить.Выбор дрожжей полностью зависит от ваших предпочтений. Для изготовления самогона подойдут как сухие, так и прессованные варианты. Могу сказать, с сухими обращаться проще: занимают мало места; дольше хранятся; меньше дозировка.

Если говорить о видах дрожжей, то для самогона идеально подойдут хлебопекарные, винные и пивные. Иногда использую специализированные – для самогона.

Из варенья

И пока Карлсон плачет из-за растраты столь драгоценного продукта, сделаем из него (из варенья) бражку. Процесс перегонки такого самогона стандартен, а готовому продукту нужно дать отдохнуть 2-3 дня в темном месте.

Коньяк из винограда

Начнем с менее шокирующих ингредиентов. Уверен, вы не удивитесь, что из варенья можно приготовить самогон. Это ягоды, они сладкие, а значит дрожжи будут в восторге. Вы полностью правы. На 15 литров воды нам понадобится 3 л варенья, 150 грамм прессованных дрожжей и немного сахара для более уверенного брожения (опционально).Виноград богат сахарами, а значит – это отличное сырье для производства алкоголя. Но делать мы будем не вино, а коньяк, почти пятизвездочный. Для этого возьмем 30 кг виноматериала, 3 кг сахара и всего 4 л воды.

Во время процесса брожения на поверхности бражки будет образовываться корка из мегзи, которую необходимо разрушать перемешиванием. Бродит виноград долго – до 40 дней. После первой прогонки разбавляем спирт-сырец до 20% и снова заливаем в самогонный аппарат. С отсечением голов и хвостов вы уже знакомы, не буду повторяться.

Чтобы получившийся винный спирт стал коньяком, настаиваем его в дубовой бочке или что проще, настаиваем в нем дубовые щепки. Оптимальный для себя вариант выберете сами.

Самогон из пшеницы

пшеница должны быть без плесени;

собрана более 2-х месяцев назад;

сухая, без шелухи и мусора.

При приготовлении пшеничного самогона нужно придерживаться нескольких простых правил:

Для рецепта возьмем 6 кг пшеницы, которую нужно перемолоть до состояния порошка и насыпать бочку для брожения. Добавляем туда 4,5 л воды, 150 г дрожжей и 1,5 кг сахара. Содержимое перемешиваем и оставляем бродить на 1 неделю.

Полученную брагу перегоняем по уже известной схеме. Для получения хорошего самогона процесс перегонки повторяем дважды.

Из пшеницы без дрожжей

На этот рецепт уйдет немного больше времени, но органолептические свойства самогона это легко окупят. Требования к сырью те же. Ингредиенты: 1 кг пшеницы, 1 литр воды и 250 г сахара.

Варим сахарный сироп и заливаем им подготовленную пшеницу так, чтобы зерна скрылись на 3-4 см. Чтобы сырье не закисло, перемешиваем содержимое минимум 1 раз в день. Примерно на 5-е сутки должен начаться процесс брожения. Полученную закваску используем для приготовления пшеничной браги.

Процесс перегонки без изменений.

https://youtu.be/ig9G5dus0Ps

Чача из самогона

Для приготовления настоящей домашней чачи понадобится 10 кг виноградных выжимок (отходы винного производства). Для ускорения процесса возьмем 5 кг сахара, 100 г сухих дрожжей и примерно 30 литров воды.

Воду нагреваем до 26-28 градусов и закидываем в нее все ингредиенты, после чего размешиваем. Процесс брожения занимает от 1 до 2 недель, после чего отфильтрованная бражка заливается в перегонный куб.

Медовуха

мед – 1 л;

сахар – 5 ст. л.;

дрожжи прессованные – 100 г;

вода – 3,5 л.

Рассмотрим один из быстрых классических рецептов. Нам понадобится:

Наливаем в кастрюлю воду и ставим ее на огонь. Добавляем мед и доводим до кипения постоянно помешивая. После 10 минут снимаем кастрюлю с огня и даем остынуть до 27-30 градусов. Дрожжи и сахар разводим в 100 мл теплой воды и переливаем в емкость с гидрозатвором. Туда же добавляем содержимое кастрюли и оставляем бродить на 10 дней. Готовую брагу процеживаем и перегоняем в самогонном аппарате.

Самогон из картофеля

10 кг картошки;

650 грамм ячменного солода;

20 л воды;

650 г сахара;

70 г сухих или 320 г прессованных дрожжей.

Для приготовления нам понадобится:

Моем картошку и натираем ее на терке. Нагреваем в кастрюле 14 литров воды до температуры 70 градусов (не кипятим) и закидываем картошку. Добавляем солод и перемешиваем. Снижаем температуру до 65°C и варим картошку 60 минут, периодически помешивая. Снимаем кастрюлю с плиты и охлаждаем ее до 30°C. Всю жидкость сливаем в бочку для брожения, туда же заливаем нагретую до 50°C оставшуюся воду и сахар. Содержимое емкости перемешиваем и оставляем бродить на 6-12 дней до образования готовой бражки.

Хлебный самогон

Повышаем градус простым рецептом самогона из хлеба. Для нашего самогона идеально подойдет черный хлеб – 10 буханок, 3 кг зерна, 13 литров воды и 600 г прессованных дрожжей.

Хлеб замачиваем в воде и добавляем перемолотое зерно. Добавляем дрожжи и оставляем бродить на 1 неделю в теплое место. Через указанное время брага готова к перегонке.

Самогон из кукурузы

1 кг кукурузной муки;

200 г солода;

4,5 л воды;

20 г прессованных или 4 г сухих дрожжей.

Поскольку рецепт из зерен кукурузы очень сложен для домашнего исполнения, возьму более просто из кукурузной муки. Для приготовления этого вида самогона берем:

Варим кукурузную муку при температуре 50°C на паровой бане 15 минут. Добавляем к 800 мл воды и повышаем температуру до 80°C на 20 минут. Охлаждаем жидкость до 50°C и добавляем перемолотый солод. Закрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 5-7 часов. Когда температура в кастрюле опустится до 28°C, вносим разведенные в воде дрожжи и хорошо перемешиваем. Переливаем содержимое кастрюли в емкость для брожения и оставляем 4-7 дней.

Из риса

1,5 кг риса;

8,5 л воды;

250 г молотого ячменного солода (можно ржаного);

40 г прессованных дрожжей.

Японцы столетиями производят из риса водку (саке), но я готов им ответить рисовым самогоном. Звучит грозно, хотя готовится такой напиток довольно просто. Нам понадобится:

Заливаем рис 5 литрами воды и варим 40 минут до состояния однородной каши. Чтобы рис не пригорел, постоянно перемешиваем содержимое кастрюли. Доливаем еще 1 литр и выключаем огонь.

Когда каша остынет до 65-68 градусов, вмешиваем в нее измельченный солод. Теперь мы должны поддерживать эту температуру еще 1,5 часа, после чего снимаем кастрюлю с огня и остужаем до 28°C. В остывшую массу добавляем разведенные дрожжи, доливаем оставшуюся воду и отправляем содержимое в емкость для брожения. Примерно через 5-7 дней процесс брожения завершится и сырье будет готово для последующей перегонки.

Яблочный самогон

1 кг сахара (если яблоки кислые, можно больше);

½ ведра нарезанных яблок;

50 г винных дрожжей;

10 л воды.

Ну кто откажет себе в рюмочке холодного и ароматного яблочного самогона? Вот и я не смог, поэтому решил поделиться простым рецептом. Нам понадобится:

Разводим дрожжи в теплой воде и даем им время активироваться. В это время измельчаем яблоки до состояния пюре и смешиваем с сахаром. Все это помещаем в емкость для брожения и заливаем водой, после чего размешиваем до полного растворения сахара. Выливаем растворенные винные дрожжи и отправляем сусло бродить на некоторое время.

Длительность брожения зависит от сорта яблок, поэтому я рекомендую проверять сусло каждые 2 дня. Об окончании брожения узнаем по гидрозатвору. С помощью нагрева избавляемся от оставшегося углекислого газа и отправляем бражку на перегонку. Я рекомендую провести этот процесс дважды.

Быстрая брага из гороха

500 г гороха;

1 кг сахара;

4,5-5 л воды;

8 г сухих дрожжей.

Перед началом приготовления браги горох замачивается на 3-4 часа в холодной воде. Если вы готовите летом, советую поместить горох в холодильник. Так он точно не прокиснет. Из ингредиентов нам понадобится:

Насыпаем сахара в кастрюлю и заливаем 2 литрами воды. Доводим до кипения и варим еще 5-7 минут параллельно снимая пену. Дрожжи подготавливаем в теплой воде, они пригодятся чуть позже. Смешиваем горох, сироп и оставшуюся воду в бродильной емкости, замеряем температуру (она должна быть в пределах 26-28°C) и добавляем дрожжи. Еще раз перемешиваем, закрываем крышкой с гидрозатвором и оставляем бродить на неделю.

Важно: не заполняйте емкость для брожения полностью. Гороховое сусло выделяет много пены, которая может забить гидрозатвор.

Из вина

Мы все знаем чудесное превращение воды в вино, но я пойду дальше и покажу вас новое чудо: перегонку вина в самогон. Скажу сразу, библейского сюжета ждать не стоит, все происходит сугубо по науке.

Для перегонки подойдет любое вино. Наливаем его в куб и перегоняем, пока на отборе градус спирта не упадет до 25-30 градусов. Полученную жидкость разбавляем водой до 20% и отправляем на вторую перегонку.

После перегонки разбавляем винный спирт до 40-45% и даем настояться 3-5 дней. В итоге получается прекрасное бренди с приятным винным ароматом.

Из пива

Перед приготовлением такого самогона необходимо освободить сырье от лишнего углекислого газа. Выливаем пиво в одну большую емкость и помешиваем в течение часа. Даем ему немного отдохнуть, минут 20-30 и можно начинать перегонку.

Не советую резко нагревать пиво при первичной перегонке, иначе получите много лишней пены. На выходе у нас жидкость с хмельным ароматом и крепостью около 35-40% (зависит от крепости сырья).

На второй и третьей перегонках отделяем хвосты и головы, они нам не нужны. По итогу выходит примерно 70% чистого пивного спирта на общий объем спирта-сырца. Рекомендую смягчить напиток путем углевания в течение 6 часов. Я беру примерно 25-30 г древесного угля на 1 л самогона.

Самогон без запаха

Наличие или отсутствие запаха в готовом самогоне свидетельствует о качества перегонки. Если мы используем классический дистиллятор, то в любом случае будем чувствовать, из какого сырье сделан спирт.

Для избавления от запахов советую осуществлять перегонку с помощью ректификатора. Тогда вы получите практически чистый спирт (до 96%) без лишних включений. Разбавляете его водой и самогон без запаха готов.

Если такого прибора у вас нет, дам несколько советов, которые если не избавят от запаха, то точно его уменьшат. Итак:

используйте качественное, не порченное сырье;

не ускоряйте процесс брожения добавками;

не давайте браге скиснуть.

Из березового сока

березовый сок – 10 л;

сахар – 2-3 кг (если сок уже с сахаром, то берем меньше);

сухие дрожжи – 40 г или 200 г прессованных.

Если вы любите березовый сок и у вас завалялось 5-10 литров этого напитка, можно сделать из него самогон. Есть два варианта: с дрожжами и без. Я расскажу про первый, он более универсален и подойдет для сока, купленного в магазине. Берем:

Активируем дрожжи в небольшом количестве теплой воды и оставляем на 15-20 минут. В это время наливаем сок в кастрюлю, нагреваем его до 30°C и добавляем в сахар. Мешаем содержимое кастрюли, пока сахар полностью не растворится.

В емкость для брожения выливаем сок с сахаром и добавляем дрожжи. Закрываем крышкой с гидрозатвором и оставляем бродить на 12-14 дней в теплом месте при температуре 22-27°C.

Примечание: не заполняйте емкость для брожения полностью. Березовый сок может выделять пену, которая забьет гидрозатвор. Оптимальное наполнение – 2/4 от объема тары.

Из рябины

3 кг рябины;

1,5 кг сахара;

5 л воды;

150/30 г дрожжей.

Для приготовления самогона годится как красная, так и черная рябина, хотя я отдаю свое предпочтение второму варианту. Для хорошей браги возьмем:

Ягоду тщательно моем и давим, после чего закидываем в бочку для брожения и засыпаем сахаром. Заливаем все это водой и добавляем заранее активированные дрожжи. Длительность брожения зависит от времени сбора ягоды. Более поздняя рябина содержит больше сахара, поэтому бродить начнет раньше. Ориентируемся, примерно, на 15-35 дней. Перед перегонкой брагу необходимо очистить, перелив жидкость через марлю в чистую емкость.

Из абрикосов

абрикос без косточки – 10 кг;

сахарный песок - 2-3 кг (зависит от сладости ягод);

вода – 15 л;

120/20 г дрожжей.

Для абрикосового самогона советую брать только свежие зрелые ягоды. Нам понадобится:

Ягоды моем и пропускаем через мясорубку, после чего отправляем в емкость для брожения. Высыпаем весь сахар и заливаем водой, постоянно перемешивая. Добавляем активированные дрожжи и отправляем получившееся сусло в темную комнату на 5-11 суток.

Из ячменя

2 кг ячменя;

3 кг сахарного песка;

20 л воды.

Рецепт:

Перед приготовлением ячменной браги заливаем семена чистой водой и помещаем на несколько дней в темное место. При появлении ростков сливаем воду и пропускаем ячмень через мясорубку. Засыпаем получившийся солод в большую кастрюлю, добавляем воду и помешивая варим при температуре 60-70°C пока жидкость не станет мутной, а солод не выпадет в осадок.

Охлаждаем жидкость до комнатной температуры и высыпаем сахарный песок. Переливаем все в емкость для брожения, еще раз размешиваем, закрываем крышкой и оставляем бродить на 7-8 дней.

Из солода

Солод – это пророщенные семена злаков. Для самогона, в расчете на 15-20 литров воды, понадобится 2-2,5 кг злаков из ячменя, ржи или пшеницы. Примерно столько же сахара – 2-3 кг.

Перед приготовлением браги злаки нужно размолоть. Для этого идеально подойдет мясорубка или блендер. Алгоритм брожения ничем не отличается от своего аналога при изготовлении пшеничной или ячменной браги. Там, по сути, тоже используется солод.

Из муки

На 1 кг муки нам понадобится 250 г солода, 5 л воды и 50 г прессованных дрожжей. Муку нужно немного поварить, согласно определенному алгоритму нагревания. Насыпаем муку в кастрюлю и заливаем нагретой до 50 градусов водой. Перемешиваем до однородной массы без комочков и нагреваем до 65°C на 15 минут, после чего варим «кашу» 60 минут на медленном огне.

В это время заливаем измельченный солод горячей водой и перемешиваем до помутнения жидкости. Кастрюлю с мукой остужаем до 63°C, добавляем к ней солод и варим при указанной температуре около 2-х часов.

Снимаем кастрюлю с огня, остужаем до 30°C и добавляем дрожжи. Переливаем содержимое в емкость для брожения и ставим в теплое место без доступа солнечных лучей на 5-15 дней.

Из бананов

Для этой браги я использую переспелые бананы – в них больше сахара. Определить спелость можно по цвету кожуры, она должна быть темной (не черной).

Нам понадобится:

5 кг бананов;

2 кг сахара;

13 л воды;

40/150 г дрожжей.

2 ч. ложки молока или раскрошенный сухарик для гашения пены.

Бананы нужно очистить и размолоть до состояния пюре. Смешиваем в кастрюле ягоды (банан – это ягода, кто не знал) с сахаром и помешивая заливаем водой. Нагреваем до 60 °C и поддерживаем эту температуру 50-70 минут. Получившуюся смесь снимаем с огня и даем остыть до температуры выживания дрожжей примерно 25-30°C. Переливаем ее в емкость для брожения, добавляем дрожжи и оставляем примерно на неделю.

Примечание: во время брожения банановое сусло выделяет пену. Чтобы от нее избавиться используем молоко или сухарик.

Из тутовника

В Армении самогон из шелковицы называется «Тутовка», а для его изготовления можно использовать любые сорта ягоды. В моем районе произрастают плоды черного цвета, поэтому самогон буду делать на их примере.

Ингредиенты:

шелковица - 5 кг;

вода 6-7 л;

сахар от 1 до 3 кг (зависит от спелости ягоды).

Для простого рецепта ягоды шелковицы не моем, а просто разминаем до состояния кашицы и отправляем в бродильную емкость. Следом заливаем воду, подогретую до 30°C, и насыпаем сахар. Тщательно перемешиваем содержимое и отправляем отдыхать в темное место при температуре 20-25°C.

Раз в сутки перемешиваем сырье, не давая жмыху подняться на поверхность. Через 15-40 дней процесс брага должна созреть к приготовлению самогона.

Из хурмы

10 кг хурмы;

5 л воды;

25 г лимонной кислоты.

Самогон на хурме – один из моих любимых напитков, поэтому не могу не поделиться его рецептом. Возьмем:

Для рецепта используем только хурму без следов гнили. Ягоду разрезаем на кусочки, избавляемся от косточек и пропускаем через мясорубку. Отправляем мякоть в емкость для брожения, заливаем теплой водой (28-30°C) и добавляем лимонную кислоту. Все хорошенько перемешиваем.

Без использования дрожжей хурма будет бродить от 3 до 6 недель, но на выходе вы получите прекрасную брагу для домашнего самогона. Поверьте, это стоит всех ожиданий.

Виноградный

Если у вас созрел домашний виноград и вы не знаете, что с ним делать – приготовьте самогон. Ягоду промываем, давим до состояния кашицы и отправляем в емкость для брожения. Наливаем в бочку теплую воду, немного лимонной кислоты и перемешиваем.

Получившееся сусло настаивается в темной комнате при температуре не ниже 20°C примерно 12-20 дней. Если использовать рецепт с сахаром и дрожжами, то срок брожения уменьшится до 16 дней. Для варианта без дрожжей я беру:

1 часть винограда;

3 части воды.

Из тыквы

Есть несколько рецептов тыквенного самогона, но речь пойдет только об одном из них – без осахаривания. На 10 кг мякоти тыквы берем 22 л воды и 200 г сухих дрожжей.

Тыкву нарезаем на мелкие кусочки, закидываем в бродильную емкость и заливаем водой с температурой 25-30°C. Добавляем разведенные дрожжи и перемешиваем. Закрываем емкость крышкой с гидрозатвором и отправляем бродить на 1-2 недели.

Примечание: в данном рецепте можно использовать сахар. Он увеличит выход самогона, но ослабит тыквенный аромат напитка.

Из вишни

Классика жанра – самогон готовится без дрожжей и сахара. На 3 кг ягоды нам понадобится 1 л воды.

Вишню не моем, только отделяем плодоножку и косточку. Разминаем ягоды до состояния кашицы и отправляем в отдельную емкость на 2-3 дня, каждодневно перемешивая сырье. За это время на поверхности должна появится пена и кислый запах – сусло готово. Переливаем сырье в емкость для брожения, заливаем водой, перемешиваем и закрываем крышкой с гидрозатвором.

Настаиваем сусло 2-3 недели.

Перегоняем.

С овсом

6 л воды;

1 кг сахара.

На 1 килограмм овса берем:

Делаем простой сироп из 200 г сахара и 1 л воды. Пока он остывает, зерно моем и очищаем от шелухи. Заливаем овес сиропом и оставляем на 3 дня до образования пены. Переливаем сусло в емкость для брожения, добавляем оставшуюся воду и сахар. Перемешиваем содержимое емкости и настаиваем примерно 2 недели. Дальше по известному алгоритму.

Из яблок

Если использовать сладкие сорта, можно обойтись без добавления сахара, но я советую брать его в любом случае, пусть и совсем немного.

Ингредиенты:

10 кг яблок;

7 л воды;

1 кг сахарного песка;

40 г прессованных дрожжей или 10 г сухих.

Яблоки разрезаем на дольки и вырезаем среднюю часть с косточками. Плоды пропускаем через мясорубку и отправляем в бродильную емкость. Сверху насыпаем сахар, заливаем теплую воду и добавляем дрожжи. Перемешиваем сусло до полного растворения сахара, закрываем емкость крышкой и отправляем бродить на 5-20 дней.

Перегоняем. Profit.

Из арбуза

10-12 кг мякоти арбуза;

1 кг сахара;

100/20 г дрожжей;

марля.

Эта ягода содержит большое количество жидкости, поэтому воду добавлять не нужно. На 1 л самогона понадобится:

От арбузных косточек нужно избавиться. Протираем ягоду через сито в накрытую марлей емкость. Таким образом, часть косточек не пропустят ячейки сита, а оставшиеся останутся на ткани.

Нагреваем получившийся сок до комнатной температуры, добавляем разведенные дрожжи, сахар и перемешиваем. Полученное сусло отправляем бродить в теплое помещение на 5-7 дней.

Морковный

20 кг моркови;

1,5 кг сахара;

8 л воды;

240 г прессованных дрожжей.

Для самогона из моркови советую выбирать столовые сорта, в кормовых содержится слишком мало сахара для приличного выхода спирта. Для сусла я использую:

Морковь моем и нарезаем на кусочки и закидываем в кастрюлю. Варим до мягкости, сливаем воду и разминаем. Получившееся пюре помещаем в бродильную емкость, добавляем сахар, разведенные дрожжи и заливаем водой. Емкость закрываем крышкой и оставляем бродить на 7-14 дней.

Перегоняем.

Из сухофруктов

5 кг сухофруктов (любых);

2 кг сахара;

150/30 г дрожжей.

10 л воды (включая ту, которой мы заливали сухофрукты).

Используем только качественное сырье без признаков гнили. Перед приготовлением сухофрукты следует размочить в теплой воде, поэтому граммовки указаны с учетом набравшего влагу сырья. Берем:

У сухофруктов удаляем семечки и помещаем в бродильную емкость. Когда вода остынет до 27-30°C, добавляем сахар, активированные дрожжи и оставшуюся воду. Перемешиваем сусло до однородной массы, закрываем крышкой и дает побродить в течение 1-2 недель.

Дальше по плану.

Из халвы

Фруктовый

1 кг сахара;

50 гр. прессованных дрожжей;

7 л воды.

10 кг халвы растолочь до порошкообразного состояния, поместить в бродильную емкость и залить 15 л теплой воды с температурой 28-30°C. Добавить 200 г прессованных дрожжей и размешать сусло до однородности. Процесс брожения длится около 8 дней, после чего можно приступать к перегонке.Для нашего рецепта подойдут совершенно любые фрукты без признаков порчи. Чем выше содержание сахаров, тем больше самогона получится. Указываю соотношение ингредиентов на 7 кг фруктов:

Фрукты моем, удаляем семечки и пропускаем через мясорубку. Помещаем пюре в бродильный бак, насыпаем сахар и заливаем теплой водой. Добавляем прессованные дрожжи и хорошо размешиваем. Срок брожения зависит от выбранных ингредиентов. Ориентируйтесь на 7-14 дней.

Из томатной пасты

1 кг сахара;

6 л воды;

100/25 г дрожжей.

Этот интересный рецепт посоветовал мне знакомый винокур. На 1 кг томатной пасты берем:

Если паста находилась в закрытой упаковке, то термическая обработка не нужна. В противном случае заливаем сырье 2 л кипятка и оставляем остывать до 30-32°C. Переливаем пасту в бродильную емкость, добавляем сахар, дрожжи, оставшуюся воду и перемешиваем. Бродит такое сусло около 5 дней, после чего его можно перегонять.

Из конфет

5 л воды;

60/15 г дрожжей.

Для приготовления самогона обычно используют некондиционное сырье. Конфеты богаты сахаром, поэтому выход спирта будет довольно высоким. На 1 кг конфет нам нужно:

Освобождаем конфеты от оберток и пропускаем через мясорубку. Целыми они растворяются вечность. Пересыпаем сырье в кастрюлю, добавляем воду и нагреваем до 60-65°C. Помешиваем содержимое кастрюли до его полного растворения, снимаем с огня и даем остынуть до 30°C. Переливаем получившийся сироп в емкость для брожения, добавляем оставшуюся воду и дрожжи. Хорошенько перемешиваем и оставляем бродить 6-14 дней.

Примечание! При нагревании конфет может выделяться сильный химический запах. Рекомендую озадачиться хорошей вентиляцией помещения.

Из свеклы

3 л воды;

80/20 г дрожжей.

Пожалуй, самый очевидный ингредиент для производства самогона – свекла. Из нее делают сахар, а значит % выхода спирта обещает быть высоким. Запомните, я говорю о сахарной свекле, а не о ее столовом варианте (буряк). Отличительная особенность – светлая мякоть. На 1 кг свеклы понадобится:

Свеклу моем, очищаем от кожуры и нарезаем на кусочки среднего размера. Пропускаем через мясорубку и помещаем пюре в кастрюлю. Добавляем 1 л воды и нагреваем на медленном огне в течение 1 часа. Даем кастрюле остыть и процеживаем ее содержимое через марлю. Повторяем этап с кипячением уже очищенного сырья и вывариваем содержимое до состояния сиропа.

Даем сиропу остыть до 30°C и переливаем в бродильную емкость. Туда же добавляем растворенные в воде дрожжи и заливаем все оставшейся водой. Ставим емкость в теплое место без доступа к солнечным лучам на 7-15 дней.

Самогон на кедровых орехах

В этом варианте самогона используются кедровые орешки, на которых будет настаиваться алкоголь. На 1 л самогона берем около 30-40 г высушенных и слегка подавленных кедровых орешков. Засыпаем орехи в стеклянную емкость и заливаем алкоголем крепостью 40-45%.

Емкость закрываем герметичной крышкой и оставляем в прохладном темном месте на 14 дней. Обязательно, хотя бы раз в сутки, взбалтываем содержимое бутылки.

На черносливе

Рецепт похож на предыдущий, но со своими особенностями. Берем чернослив без косточки и обдаем его кипятком. Засыпаем в стеклянную банку так, чтобы сухофрукты занимали примерно 1/6 объема, а остальное заливаем самогоном и закрываем крышкой.

Настаивается такой напиток до 15 дней и не забывайте каждый день взбалтывать банку. По истечению указанного времени разливаем самогон по бутылкам и наслаждаемся.

На клюкве

На шиповнике

1 л самогона;

450 г ягод.

Рецепт очень похож на два предыдущих. На 1 литр самогона берем 1 кг клюквы. Перебираем и моем ягоду, а потом слегка давим и высыпаем в стеклянную банку. Заливаем ягоду самогоном, закрываем все крышкой и оставляем настаиваться на 15 дней. Не забывайте каждый день взбалтывать содержимое банки. Для более мягкого вкуса можно добавить 300-400 г сахара.Самогону на шиповнике приписывают множество лекарственных свойств, поэтому глупо не рассказать про рецепт его приготовления. Для этого возьмем:

Замачиваем шиповник в горячей воде на 30 минут и измельчаем. Я использую мясорубку, но можно блендером или ножом. Нарезанную ягоду пересыпаем в стеклянную банку и заливаем самогоном. Ставим настойку в темное место и каждый день взбалтываем. Выдерживается настойка от 3 до 4 недель.

С перцем

крупный стручок острого перца;

10 г перца горошком;

4 соцветия гвоздики;

1-2 ст. ложки жидкого меда (опционально).

Самогон с перцем – звезда любого застолья и я расскажу, как его сделать. На 1 л самогона понадобится:

В ступке разминаем перец и гвоздику, и отправляем в стеклянную банку. Туда же кладем целый стручок перца и заливаем все 1 литром самогона двойной перегонки. Добавляем мед для смягчения напитки и отправляем банку в темное место на 2-3 дня. Не забываем каждый день взбалтывать ее содержимое.

На дубовой коре

Настаивание самогона на дубовой коре придаст напитку благородный коньячный цвет и разнообразит его органолептические свойства. На 1 л самогона берем 30-40 г очищенной от мусора коры.

Кладем кору в прозрачную стеклянную емкость и заливаем самогоном. Добавляем 1 ст. ложку меда (на 1 л спиртного), закрываем крышкой и даем настояться в течение недели. Каждый день взбалтываем содержимое банки.

Рецепт можно разнообразить добавлением специй. Подойдет перец горошком, душица, ваниль, зверобой или гвоздика.

На травах

Приготовление самогона на травах занимает всего 2 дня, а на выходе вы получите вкуснейший напиток. На 1 литр спиртного беру 40 г трав. Если в рецепте присутствуют лимонные корки, дубовая кора или коренья – измельчаем, травы не трогаем.

Насыпаем сырье с стеклянную емкость и заливаем самогоном. Настаиваем смесь в темном месте 2-3 дня, ежедневно взбалтывая.

Совет: список подходящих трав довольно обширен, я рекомендую залить выбранную композицию горячей водой и проверить ее органолептические свойства. Если устраивает – готовим.

Частые ошибки при приготовлении браги и как их исправить

Большинство проблем начинающего винокура – нарушение технологии производства. Самый простой способ эти ошибки справить – четко следовать инструкции. Поверьте, лучше еще раз перечитать рецепт, чем ломать голову над причинами неудавшейся браги.

[expert_review_faq params=“JTdCJTIycWElMjIlM0ElNUIlN0IlMjJxJTIyJTNBJTIyJUQwJTlGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUIwJTNBJTIwJUQwJUJEJUQwJUI1JUQxJTgyJTIwJUQwJUIzJUQwJUI4JUQwJUI0JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI3JUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwLiU1Q24lMjIlMkMlMjJhJTIyJTNBJTIyJUQwJUEwJUQwJUI1JUQxJTg4JUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1JTNBJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUJFJUQwJUI5JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgyJTIwJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJThCJUQxJTg3JUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJThGJTIwJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI3JUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJUQxJThGJTIwJUQwJUJGJUQwJUI1JUQxJTgwJUQxJTg3JUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUJBJUQwJUIwJTJDJTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJThFJUQxJTg5JUQwJUIwJUQxJThGJUQxJTgxJUQxJThGJTIwJUQwJUIyJTIwJUQwJUIwJUQwJUJGJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJBJUQwJUI1LiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnElMjIlM0ElMjIlRDAlOUYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjAlM0ElMjAlRDAlQjElRDAlQjAlRDAlQkElMjAlRDElODElMjAlRDAlQjElRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjklMjAlRDAlQjIlRDAlQjclRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkIlRDElODElRDElOEYlMkMlMjAlRDElODAlRDAlQjAlRDElODElRDAlQkElRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQjIlMjAlRDElODElRDAlQjIlRDAlQkUlRDAlQjUlMjAlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjYlRDAlQjglRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQjUlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlMjAlRDAlQjIlRDElODElRDAlQjUlRDAlQjklMjAlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODIlRDAlQjUuJTIyJTJDJTIyYSUyMiUzQSUyMiVEMCVBMCVEMCVCNSVEMSU4OCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNSUzQSUyMCVEMCVCNSVEMCVCQyVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMSU4QyUyMCVEMSU4MSUyMCVEMCVCMSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCOSUyMCVEMCVCRCVEMCVCNSVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCNyVEMSU4RiUyMCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCQSVEMSU4MCVEMSU4QiVEMCVCMiVEMCVCMCVEMSU4MiVEMSU4QyUyMCVEMCVCMyVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCRCVEMCVCRSUyQyUyMCVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCNyVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCMCVEMSU4RSVEMSU4OSVEMCVCOCVEMCVCOSUyMCVEMSU4MyVEMCVCMyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMSU4MSVEMCVCQiVEMSU4QiVEMCVCOSUyMCVEMCVCMyVEMCVCMCVEMCVCNyUyMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4QiVEMSU4OCVEMCVCMCVEMCVCNSVEMSU4MiUyMCVEMCVCMiVEMCVCRCVEMSU4MyVEMSU4MiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCRCVEMCVCNSVEMCVCNSUyMCVEMCVCNCVEMCVCMCVEMCVCMiVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCNS4lMjIlN0QlMkMlN0IlMjJxJTIyJTNBJTIyJUQwJTlGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUIwJTNBJTIwJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUIzJUQwJUIwJTIwJUQwJUJEJUQwJUI1JTIwJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI4JUQwJUJCJUQwJUIwLiUyMiUyQyUyMmElMjIlM0ElMjIlRDAlQTAlRDAlQjUlRDElODglRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUlM0ElMjAlRDAlQjUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjglMjAlRDAlQjIlMjAlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkElRDAlQjAlRDElODUlMkMlMjAlRDElODMlRDAlQkElRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDAlQjIlMjAlRDElODAlRDAlQjUlRDElODYlRDAlQjUlRDAlQkYlRDElODIlRDAlQjUlMkMlMjAlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkQlRDElODYlRDAlQjAlMjAlRDAlQjElRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjYlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYlMjAlRDElODElRDElODMlRDElODElRDAlQkIlRDAlQkUlMjAlRDAlQkQlRDAlQjUlMjAlRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQjElRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDAlQkIlRDAlQkUlMkMlMjAlRDAlQjclRDAlQkQlRDAlQjAlRDElODclRDAlQjglRDElODIlMkMlMjAlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDAlQkQlMjAlRDAlQjglRDAlQjclMjAlRDElOEQlRDElODIlRDAlQjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjIlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjglRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYlMjAlRDAlQjIlRDElOEIlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQkQlRDAlQjUlRDAlQkQlMjAlRDAlQkQlRDAlQjUlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlMjAlRDElODIlRDAlQjUlRDElODUlRDAlQkQlRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQjglRDAlQjguJTIwJUQwJTlGJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI0JTIwJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTg3JUQwJUIwJUQwJUJCJUQwJUJFJUQwJUJDJTIwJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI2JUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGJTIwJUQxJTgxJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUI1JUQxJTgyJUQxJTgzJUQxJThFJTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJTgyJUQxJThDJTIwJTI1JTIwJUQxJTgxJUQwJUIwJUQxJTg1JUQwJUIwJUQxJTgwJUQwJUIwJTIwJUQwJUIyJTIwJUQxJTgxJUQxJTgzJUQxJTgxJUQwJUJCJUQwJUI1LiUyMCVEMCU5QyVEMCVCMCVEMCVCQSVEMSU4MSVEMCVCOCVEMCVCQyVEMCVCMCVEMCVCQiVEMSU4QyVEMCVCRCVEMSU4QiVEMCVCOSUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCQiUyMCVFMiU4MCU5MyUyMDI1LTI3JTI1LiU1Q24lMjIlN0QlMkMlN0IlMjJxJTIyJTNBJTIyJUQwJTlGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUIwJTNBJTIwJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUIzJUQwJUIwJTIwJUQwJUJEJUQwJUI1JTIwJUQwJUI3JUQwJUIwJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI4JUQwJUJCJUQwJUIwJTIwJUUyJTg0JTk2JTIwMi4lMjIlMkMlMjJhJTIyJTNBJTIyJUQwJUEwJUQwJUI1JUQxJTg4JUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI1JTNBJTIwJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUI3JUQwJUJDJUQwJUJFJUQwJUI2JUQwJUJEJUQwJUJFJTJDJTIwJUQwJUIyJUQxJThCJTIwJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgwJUQxJTgzJUQxJTg4JUQwJUI4JUQwJUJCJUQwJUI4JTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUJGJUQwJUJFJUQxJTgwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUI4JTIwJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJThCLiUyMCVEMCU5RCVEMCVCNSUyMCVEMSU4MSVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCNSVEMSU4MiVEMSU4MyVEMSU4RSUyMCVEMCVCNyVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMCVCMiVEMCVCMCVEMSU4MiVEMSU4QyUyMCVEMSU4MSVEMSU4MyVEMSU4MSVEMCVCQiVEMCVCRSUyMCVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCRSVEMCVCOSUyMCVEMCVCMiUyMCVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCRiVEMCVCRSVEMSU4MCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMSU4RiVEMSU4NSUyMCVEMCVCMiVEMSU4QiVEMSU4OCVEMCVCNSUyMDElM0EzLiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnElMjIlM0ElMjIlRDAlOUYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQjAlM0ElMjAlRDAlQjElRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjMlRDAlQjAlMjAlRDAlQkQlRDAlQjUlMjAlRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQjElRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDAlQkIlRDAlQjAlMjAlRTIlODQlOTYlMjAzLiUyMiUyQyUyMmElMjIlM0ElMjIlRDAlQTAlRDAlQjUlRDElODglRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUlM0ElMjAlRDAlQkQlRDAlQjUlMjAlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjElRDAlQkIlRDElOEUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlMjAlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQkYlRDAlQjUlRDElODAlRDAlQjAlRDElODIlRDElODMlRDElODAlRDAlQkQlRDElOEIlRDAlQjklMjAlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjYlRDAlQjglRDAlQkMuJTIwJUQwJTlBJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI5JUQwJUJEJUQwJUI1JTIwJUQwJUJEJUQwJUI1JTIwJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI0JUQxJTgzJUQxJThFJTIwJUQwJUIyJUQxJThCJUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI2JUQwJUI4JUQwJUIyJUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJThDJTIwJUQxJTgxJUQxJTgzJUQxJTgxJUQwJUJCJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JTIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJTgzJUQxJTgwJUQwJUI1JTIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUI2JUQwJUI1JTIwMjAlQzIlQjBDJTJDJTIwJUQwJUIwJTIwJUQwJUJCJUQxJTgzJUQxJTg3JUQxJTg4JUQwJUI1JTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUI2JUQwJUI4JUQwJUIyJUQwJUIwJUQxJTgyJUQxJThDJTIwJUQwJUIyJUQxJTgxJUQwJUI1JTIwMjUlQzIlQjBDLiUyMiU3RCU1RCUyQyUyMnNob3dfdGl0bGUlMjIlM0EwJTJDJTIyZXhwYW5kZWQlMjIlM0EwJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDAlQTclRDAlQjAlRDElODElRDElODIlRDAlQkUlMjAlRDAlQjclRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjAlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQjUlRDAlQkMlRDElOEIlRDAlQjUlMjAlRDAlQjIlRDAlQkUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElOEIlMjIlMkMlMjJzdHlsZSUyMiUzQSUyMnNpbXBsZS0xJTIyJTJDJTIyY29sb3IlMjIlM0ElMjJibHVlLTElMjIlN0Q=”]

Советы и рекомендации по приготовлению

Первый совет будет повтором предыдущего раздела – придерживайтесь технологии. Все процессы точно измерены еще задолго до вашего рождения, не изобретайте велосипед.

Всегда добавляйте сахар, особенно при приготовлении самогона из овощей, злаков и корнеплодов. Выбирайте, из чего варить самогон, используйте только качественное сырье. Это оказывает огромное влияние на итоговый продукт. Используйте артезианскую воду. Не кипятите воду. Всегда проверяйте, закончился ли процесс брожения. Используйте двойную перегонку. Только так вы получите идеальный по вкусу самогон. Очищайте самогон. Изготавливая самогон, помните о технике безопасности.

Заключение

Если при слове «самогонщик» вы вспоминаете сценический образ Юрия Никулина с красным носом и синеватым оттенком кожи, то это уже давно неправда. Сейчас, у всех есть возможность варить самогон по качеству, не уступающий лучшим магазинным образцам. Правильно выбирайте ингредиенты, придерживайтесь технологии и не экономьте на оборудовании. Придерживайтесь этих трех простых правил, и это увлечение подарит вам массу позитивных эмоций и новых ощущений.

К самогоноварению можно относиться по-разному. Я знаю множество людей, которые брезгливо относились к этому хобби, пока не попробовали первую рюмочку ароматного домашнего самогона. После этой своеобразной черты отношение моментально менялось на противоположное.

В заключение хочется сказать, что гнать самогон можно совершенно легально, но только для личных целей. Если ваши мотивы совпадают с законом, я крайне советую попробовать самогоноварение. И расскажите об этом своим друзьям. Уверен, если вам не потребуется помощь на этапе перегонки, то хороший собутыльник для дегустации, уж точно не помешает!