Советский и российский кинематограф заложили стереотип о том, что самогон обязательно должен быть мутным. Но современные технологии приготовления этого напитка позволяют сделать его кристально светлым. При этом остается вполне резонный вопрос: почему раньше самогон мутнел во время перегона? Данное обстоятельство было обусловлено несколькими причинами.

1. Брызгоунос

В большинстве случаев самогон становится мутным из-за брызгоуноса. Это явление, когда пена из браги оказывается в охладитель и там смешивается с дистиллятом. В таком случае помутнение напитка можно заметить практически сразу же.

С брызгоуносом борются несколькими способами. Во-первых, можно не полностью заполнять куб брагой. Оставшееся место будет предназначено для пены. Во-вторых, допускается установка диоптра или сухопарника. Они нужны своевременного предотвращения попадания пены в охладитель. В-третьих, возможно, осветление браги бентонитом или другими средствами, которые уменьшат количество пенообразующих веществ. Также можно регулировать нагрев, чтобы брага не перекипала и не ускоряла пенообразование.

Если брызгоунос все же произошел, то нужно сначала прекратить перегонку, а затем почистить аппарат. Мутный дистиллят следует очистить дополнительными способами.

2. Наличие масел

Сивушные и эфирные масла – это группа веществ, которые образуются во время брожения сырья для самогона. Они имеют маслянистую консистенцию и неприятный запах. В состав сивушных масел входит около 40 соединений, которые условно делятся на две группы: с температурой кипения ниже или выше, чем у спирта. Самым опасным является изоамиловый спирт. Он может вызывать отравление и ожоги.

Сивушные и эфирные масла влияют на вкус, запах, цвет и крепость напитка. В небольших количествах они придают ему характерные органолептические свойства. К тому же они защищают органы пищеварения от разрушения эритроцитов, а также способствуют предотвращению инсультов и инфарктов. Однако в избыточном количестве они причиняют вред здоровью, вызывая интоксикацию, похмелье и аллергию.

Для уменьшения содержания сивушных масел необходимо соблюдать правильную технологию перегона, отбирать головную и хвостовую фракции, очищать дистиллят углем или другими способами. Также важно использовать качественное сырье и подходящие дрожжи. Не менее важным требованием является и соблюдение оптимальной температуры брожения.

3. Плохие материалы аппарата

Некоторые материалы могут взаимодействовать с дистиллятом и выделять в него вредные или нежелательные вещества. Например, пластик может растворяться в спирте и выделять опасные соединения, которые могут вызвать отравление или аллергию. [1]

Металлы (кроме нержавеющей стали и меди) могут окисляться в спирте и выделять соли или оксиды, из-за которых напиток будет мутнеть. К тому же они придадут ему неприятный привкус. Особенно опасны свинец, цинк и алюминий. Эти металлы могут вызвать тяжелое отравление.

Резина или силикон могут также растворяться в спирте и выделять вредные примеси. Они пропускают воздух и пыль в аппарат, что в результате приводит к помутнению напитка.

Для изготовления самогонного аппарата рекомендуется использовать материалы, которые не взаимодействуют с спиртом и не выделяют в него примесей. Это может быть медь, нержавеющая сталь, стекло или пищевой пластик. Также нужно регулярно мыть и дезинфицировать аппарат.

4. Жесткая вода

Такая вода содержит большое количество солей кальция и магния. Она может привести к помутнению по нескольким причинам. Во-первых, такая вода реагирует со спиртом и образовывает нерастворимые соединения, которые оседают на дне или плавают на поверхности самогона. Во-вторых, она может содержать примеси железа, хлора или других веществ, влияющих на цвет самогона. В-третьих, жесткая вода увеличивает пенообразование во время перегонки и способствует брызгоуносу.

Стоит акцентировать внимание на том, что важно соблюдать правильные пропорции разбавления. Еще один важный момент – нужно наливать самогон в воду, а не наоборот. Соблюдение этого правила позволит избежать окисления спирта и последующего помутнения напитка.

5. Неправильно подобранные емкости

Неподходящими резервуарами для самогонки считаются емкости из материалов, которые взаимодействуют со спиртом и выделяют в него вредные или нежелательные вещества.

Что касается плохо вымытых резервуаров, то они могут содержать остатки мыла, грязи, пыли или других примесей, из-за которых мутнеет напиток. К тому же он обретает неприятный привкус. Для мытья емкостей рекомендуется использовать горячую воду без мыла или соду. Также нужно тщательно промывать и просушивать все резервуары перед их перегоном.

Как сделать напиток прозрачным?

Чтобы вернуть самогону прозрачность, может быть использован один из трех способов. Это может быть вторичная перегонка, очистка углем, а также нагревание и вымораживание. [2] Эти способы осветления могут быть использованы по отдельности или в сочетании друг с другом для достижения наилучшего результата. Однако нужно помнить, что при любом способе осветления самогон теряет часть своей крепости и аромата. Поэтому нужно внимательно контролировать процесс и не перебарщивать с очисткой.

Вторичная перегонка

Очистка углем

В ходе вторичного перегона удаляются головная и хвостовая фракции. Именно они содержат больше всего примесей. Также при вторичной перегонке можно использовать ректификационную колонну или сухопарник. Они помогают очищать и концентрировать спирт. В результате получается более чистый и крепкий самогон.Это способ прохождения самогона через активированный уголь, который абсорбирует разные примеси и вредные вещества из напитка. Для этого можно использовать специальные фильтры или просто насыпать уголь в емкость с самогоном и перемешивать. После угольной очистки напиток нужно отфильтровать от остатков угля и промыть водой. [2]

Нагревание и охлаждение

Нагревание предусматривает подогрев самогона до температуры около 60 градусов Цельсия. Затем он выдерживается при этой температуре в течение нескольких часов. В результате происходит испарение летучих примесей и вредных веществ. После нагревания самогон нужно остудить и отфильтровать.

Охлаждение предполагает замораживание самогона до температуры около -20 градусов Цельсия. Как и в случае нагревания, напиток выдерживается при этой температуре в течение нескольких часов. Результатом будет выпадение нерастворимых примесей и вредных веществ из напитка в виде кристаллов или осадка. После охлаждения самогон нужно отфильтровать от остатков льда и осадка.

Как сделать самогон мутным

Взять 3 литра самогона крепостью около 40 градусов и разбавить его 2 литрами воды.

Добавить 1 литр молочной сыворотки, 100 грамм сухого молока и 50 грамм растительного масла. Полученную смесь нужно хорошо перемешать.

Поставить смесь на водяную баню и нагревать до температуры около 60 градусов Цельсия.

Выдерживать напиток при температуре 60 градусов Цельсия в течение 2-3 часов.

Остудить смесь и отфильтровать от осадка. Полученный самогон будет иметь мутный вид и молочный вкус и аромат.

Этот напиток может быть мутным по желанию самогонщика. Чтобы придать самогону более насыщенный цвет, вкус и аромат, можно использовать разные добавки, взаимодействующие со спиртом и образующие мутность. Одним из таких способов является добавление молочной сыворотки, сухого молока и растительного масла. Для этого нужно:

Этот способ делает самогон мутным за счет образования жирных кислот из растительного масла и белков из молока и сыворотки. Эти вещества не растворяются в спирте и создают помутнение. Однако нужно быть осторожным с таким самогоном, так как он может быстро портиться и вызывать отравление. Поэтому его нужно хранить в холодильнике не более недели. Также стоит помнить об умеренном употребление данного спиртного напитка.

Для чего делать самогон мутным

Иногда самогонщики делают этот напиток мутным специально. Поводом для таких действий может быть желание:

Улучшить вкус и аромат. Мутный самогон может иметь более насыщенный и сложный вкус и аромат. Его свойства зависят от того, какие добавки использовались для создания мутности. Например, молочные продукты, фрукты, ягоды, травы или специи могут придать самогону молочный, фруктовый, ягодный, травяной или пряный вкус и аромат. Такой самогон может быть более приятным для употребления и подходить для разных коктейлей.

Уменьшить крепость. Помутневший самогон обычно имеет меньшую крепость. Это связано с тем, что добавки для создания мутности разбавляют спирт. Такой самогон может быть более мягким и легким для питья. Он может не вызывать сильного опьянения или похмелья.

Увеличить питательность. Мутный напиток может содержать больше питательных веществ. Например, при использовании для помутнения молочных продуктов, фруктов, ягод или трав можно рассчитывать, что напиток будет содержать витамины, минералы, антиоксиданты или другие полезные соединения. Он будет более полезен для здоровья и иммунитета.

Однако нужно помнить, что мутный самогон также может иметь некоторые недостатки:

Короткий срок употребления. Подобный напиток может быстро портиться и вызывать отравление или аллергию. Это связано с тем, что добавки для создания мутности могут содержать бактерии, грибки или другие микроорганизмы, которые размножаются в спирте и выделяют токсины или аллергены.

Потеря чистоты и качества. Помутнение приводит к потере чистоты и качества спирта. Поэтому напиток может иметь неприятный привкус или запах. Он также может вызывать головную боль или тошноту.

Поэтому делать самогон мутным нужно с осторожностью, соблюдая правила гигиены и безопасности.

