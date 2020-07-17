Каждый, кто самостоятельно собирал самогонное оборудование, а не покупал комплектом, знает, насколько это непростая задача. Я старался все делать сам, тщательно изучая литературу и советуясь с профессионалами, но ошибок избежать мне не удалось.

Ассортимент самогонных девайсов представлен настолько широко, что не купить что-нибудь ненужное едва ли получится.

Таким образом, у меня скопилось множество различных дополнительных флейт, узлов и насадок на сумму около 50 000 рублей, которые просто валяются в кладовке. Поэтому я и хочу предостеречь новичков, что покупать все подряд – не лучшая затея, особенно, если бюджет ограничен.

Историей поделился мой читатель Алексей П.

Основное оборудование – то, на чем экономить нельзя

Единственное, к чему стоит отнестись максимально серьезно – покупка ректификационной колонны. Она должна быть разборной и иметь возможность врезки дополнительных насадок и узлов.

Всегда оставляйте за собой возможность модернизировать колону, даже если вы этим и не воспользуетесь.

Колоны со встроенными джин корзинами, разного рода сухопарниками, тонкими узлами отбора и т. д. – на мой взгляд, это излишество.

Особенно плохо, когда все это дело несъемное. Я практически не пользуюсь джин корзиной и не представляю, что бы делал, если бы она постоянно присутствовала в колонне.

Главные требования, которые вы должны предъявлять оборудованию при выборе ректификационной колонны:

Возможность установки термометра без повреждений металла и без использования дополнительных шлангов. Удобство сборки и разборки. Качественный охладитель с большим количеством медных трубочек внутри.

Между разборной колонной с минимальной комплектацией и нафаршированной, но не разборной моделью, я рекомендую отдавать предпочтение первому варианту.

Джин корзина

Джин корзина – дополнительная насадка, которая представляет собой небольшой металлический бак, предназначенный для загрузки ароматическим материалом. Кто не хочет придать своему напитку больше приятного запаха?

Но, не все так просто. Во-первых, есть масса других, менее затратных способов придать продукту приятный аромат. А во-вторых, множество моделей джин корзин не совершенны.

Куда бы вы их не врезали, они могут давать внутреннюю течь паров, тем самым загрязняя колонну, что определенно скажется на выходном продукте, и даже на последующих перегонках.

Джин корзина без фиттинговой крышки – опасная игрушка

Также джин корзину необходимо регулярно промывать, чистить, замачивать в спирте и сливать с нее осадок. Каждая модель требует своеобразного ухода, но большинство из них – это лишняя головная боль для самогонщика. В свое время я купил такую насадку за 5 000, сейчас же она лежит без дела.

Стеклянная флейта

Многие производители самогонного оборудования предлагают приобрести специальную стеклянную флейту, расписывая все ее преимущества. Якобы стеклянная колба, в отличие от металлической, способна точнее отделять головы и хвосты.

На самом же деле, единственное преимущество данного девайса – возможность визуально контролировать процесс.

Нужно это или нет – каждый решает для себя. В готовых комплектах стеклянная флейта встречается очень редко. Как правило, ее докупают уже опытные самогонщики, которым интересно увидеть весь процесс, происходящий в колоне.

Я такую штуку приобрел еще с покупкой колоны, и стоила она тогда около 3 000 рублей. Да, интересно, но пользы от нее нет абсолютно никакой.

Усиленный кожухотрубный холодильник

А вот это уже вещь крайне необходимая. Не всегда стандартная комплектация включает в себя охладитель достаточного объема и мощности. Как следствие – пар неправильно остужается, что сказывается на качестве продукта на выходе.

Поэтому, если уже и покупать что-либо из дополнительного оборудования – так это дополнительный охладитель. Переохладить пары невозможно, главное, как можно точнее регулировать процесс конденсации, а данный девайс в этом отлично вам поможет.

Можно много еще рассказывать о разных примочках, которых на сегодняшний день просто огромное количество от всевозможных производителей. Однако далеко не все они необходимы так сильно, как об этом говорят продавцы.

Я уверен, у всех самогонщиков были глупые покупки, которые сейчас где-нибудь просто валяются без дела. А что из ненужного хлама уже успели приобрести вы?