Вдохновленный и очарованный Львовом, я решил немного углубиться в домашнее приготовление напитков. Хотел начать подобные изыскания с опробованных мною напитков в кнайпах, но некоторые из них я решил приготовить самостоятельно и поделится с вами фоторецептами. Настойку из калины я готовить не собираюсь, так как не очень люблю ее приторный, горьковатый вкус. Но многим он по нраву.

Как известно, калина является очень хорошим средством от многих болезней, в частности простуды и гипертонии. Помню, в детстве, когда я простуживался, бабушка готовила мне чай с калиной, также мне доводилось смаковать варенье из этих ягод – вкуснотища. Собственно, приготовить алкогольную версию этого бесподобного лекарства совсем не сложно. Для приготовления водки на калине в домашних условиях нам понадобятся лишь ягоды и, собственно, водка.

Очень важно! Спелая калина кислая и имеет слегка приторный, горьковатый вкус. Но после первых морозов ягоды становятся более сладкими и теряют свою горечь – в это время как раз и нужно их собрать для нашей настойки.

Для настойки калины на водке лучше использовать ягоды, собранные после первых холодов.

Рецепт водки на калине классический

0,5 литра водки;

0,5 кг ягод калины.

Для приготовления настойки нам понадобится:

Для настаивания нужно подготовить соответствующую посуду, которую можно герметично закрыть. Для этих целей лучше использовать стеклянную банку или емкость из пищевых металлов примерно на 2 л. Пластик использовать категорически не рекомендую.

Калину нужно перебрать, большие ветки убрать совсем – маленькие можно оставить. После этого готовые ягоды лучше хорошенько промыть и откинуть на дуршлаг, хорошенько просушить на бумажных салфетках или полотенце. Посуду, где будет настаиваться водка, следует хорошо вымыть и просушить. Насыпьте в подготовленную посуду ягоды, но не трамбуйте их. Добавляйте водку, пока она не покроет все ягоды, после чего плотно закройте банку (или другую емкость) и дайте настоятся ей одни сутки. После, долейте оставшуюся водку (а она должна еще остаться) и снова плотно закройте банку. В таком виде калина должна настаиваться минимум 2-3 недели, а лучше месяц, так как от срока выдержки будет зависеть ее качество. Место выдержки должно быть темным и прохладным. После, готовую настойку профильтруйте через марлю и разлейте по бутылкам или графинам.

Можно еще собрать оставшийся жмых калины и хорошенько его отжать, а получившуюся жидкость добавить в настойку. Если напиток будет использоваться исключительно в лечебных целях, то ягод можно добавить больше, даже по самое горлышко посудины. Но помните, что у калины специфически запах и вкус. Такую калиновую настойку можно использовать для лечения простуды, гипертонии, легочных заболеваний, а также при нервных расстройствах. Разумеется, злоупотреблять не стоит – максимум 50 грамм в день. Также можно сделать сладкую настойку, это чтоб наверняка.

Рецепт водки на калине с сахаром

200 мл свежевыжатого сока калины;

150 грамм сахара;

1 л водки;

200 мл воды.

Сначала сделайте сахарный сироп: разбавьте сахар в стакане теплой воды; Перелейте охлажденный сироп в банку, добавьте туда водку и сок калины; Плотно закройте емкость и хорошенько ее встряхните, после чего поставьте в темное, прохладное место; Настаивать наливку из калины стоит минимум 3 недели, иногда можно встряхивать банку, чтобы окончательно растворился сахар.

Сладкая настойка калины делается немного по-другому. В каком-то смысле это обычная наливка.

В принципе, ни чего сложно нет и испортить напиток вряд ли получится. Еще я нашел рецепт домашней водки на калине с медом: его нужно брать столько же, сколько и ягод калины (0,5 кг). Ягоды нужно перебрать, помыть, высушить, помять и протереть через сито. Затем залить водкой и добавить мед. Настаивать снова-таки 2-4 недели. Уверен, получится что-то лучшее, чем обычная водка.

Еще можно готовить калину на спирту и самогоне, там немного другая специфика, но в целом напитки похожи. Если вы заядлый самогонщик, то вам подойдут именно рецепты для самогона или спирта.