Не знаете, чем еще заняться во время вынужденной самоизоляции? А я вот решил сварить самогон. Давно этим не занимался, времени все не было.

А тут нежданно появилось. Конечно, пришлось договориться еще и с супругой – она ярый противник домашнего самогоноварения. Но я смог.

Пришел я в гараж за самогонным аппаратом, а там сосед. Разговорись, он очень положительно отнесся к моей идеи сварить самогон, сказал, что сам давно хотел попробовать, что теоретических знаний у него много, а вот практических…Многое я ему в тот вечер рассказал и объяснил.

А сейчас хочу восполнить пробелы и вашем образовании. Итак, тема сегодняшнего урока – конструкция самогонного аппарата! Усаживайтесь поудобнее и погнали!

Что такое самогонный аппарат

Если самогон приготовить правильно, он будет очень вкусным и ароматным. А настойки из него получаются не хуже, а иногда и лучше, чем на водке или коньяке. Делают его при помощи самогонного аппарата или, правильнее, дистиллятора.

Самогонный аппарат представляет собой устройство, в котором из спиртосодержащего сусла под действием температуры получают спирт.

Качество спирта зависит от вида самогонного аппарата, его конструкции, технологии, а также метода перегонки.

Спирт является продуктом разложения органических углеводов. Поэтому и чистота продукта зависит от содержания в нем органических примесей. В хорошем, качественном самогоне эти примеси будут в минимальном количестве, которое разрешено даже в таких напитках, как водка, коньяк или виски.

Принцип работы самогонного аппарата

Действие самогонного аппарата основано на том, что спирт испаряется при меньшей температуре, чем вода. А готовое сусло, или еще его называют брагой, как раз и представляет собой водный раствор спирта.

При нагревании раствора до температуры примерно 78°С, спирт начинает испаряться. Вода же, как известно, при атмосферном давлении испаряется при 100°С.

Если удерживать температуру максимально близкой к температуре кипения спирта, не допуская ее дальнейшего повышения, получаемый продукт будет иметь минимальное количество вредных органических примесей.

И тогда приходится решать задачу, как «поймать» испарившийся из браги спирт. Для этого в конструкции самогонного аппарата и предусмотрены различные приспособления и детали.

Из чего состоит самогонный аппарат

«Сердцем» самогонного аппарата является перегонный куб — бак, в котором происходит нагревание сусла. Часто его изготавливают из любой подходящей емкости. Самый распространенный вариант — 40-литровый молочный алюминиевый бидон.

Но это не самая лучшая емкость. Идеальный перегонный куб получится, если изготовить его литым из меди. Этот металл совершенно не вступает в реакцию со спиртом и не изменяет его свойств. Но такая конструкция доступна немногим, прежде всего из-за высокой цены.

Самогон отличного качества получается, даже если элементы дистиллятора выполнены из качественной нержавеющей стали, которую используют для изготовления посуды. Для домашнего пользования вполне достаточно иметь перегонный куб емкостью 12-15 литров.

Для получения жидкого спирта из паров применяют специальное устройство — холодильник или конденсор. Это устройство представляет собой закрытую емкость, в которой циркулирует или свободно протекает охлаждающая жидкость.

Сквозь всю конструкцию холодильника проходит длинная трубка. Иногда она согнута в виде змеевика, чтобы максимально увеличить площадь соприкосновения стенок с охлаждающей жидкостью.

Проходя по трубке, пары спирта остывают и превращаются в жидкость, которая потом сливается в накопительный сосуд. Обычно это стеклянная банка. Перегонный куб и холодильник — это два обязательных элемента, без которых собрать самогонный аппарат невозможно.

Сколько стоит самогонный аппарат

Сколько же средств нужно затратить, чтобы стать обладателем самогонного аппарата? Специализированные магазины предлагают готовые решения по цене в десятки тысяч рублей.

Эти устройства, конечно, удобны в эксплуатации, зачастую они способны самостоятельно регулировать режимы перегонки, так как нагрев осуществляется при помощи электрических ТЭНов.

Я же купил самый простой аппарат всего за 4200 рублей. Для меня главным приобретением стали перегонный куб и холодильник. Еще около 3000 рублей пришлось потратить, чтобы приобрести дополнительные аксессуары и приспособления для получения более качественного самогона.

Покупать по отдельности, по-моему, удобнее. Можно создать любую конфигурацию, которая наиболее подходит для приготовления того или иного напитка.

Однако, не желая «возиться» с железяками, кто-то предпочтет купить готовый аппарат подороже и потом просто и с комфортом получать любимый напиток. Что же, каждый сам волен делать свой выбор. А какой бы вариант предпочли вы?