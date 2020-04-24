Не знаете, чем еще заняться во время вынужденной самоизоляции? А я вот решил сварить самогон. Давно этим не занимался, времени все не было.
А тут нежданно появилось. Конечно, пришлось договориться еще и с супругой – она ярый противник домашнего самогоноварения. Но я смог.
Пришел я в гараж за самогонным аппаратом, а там сосед. Разговорись, он очень положительно отнесся к моей идеи сварить самогон, сказал, что сам давно хотел попробовать, что теоретических знаний у него много, а вот практических…Многое я ему в тот вечер рассказал и объяснил.
А сейчас хочу восполнить пробелы и вашем образовании. Итак, тема сегодняшнего урока – конструкция самогонного аппарата! Усаживайтесь поудобнее и погнали!
Что такое самогонный аппаратЕсли самогон приготовить правильно, он будет очень вкусным и ароматным. А настойки из него получаются не хуже, а иногда и лучше, чем на водке или коньяке. Делают его при помощи самогонного аппарата или, правильнее, дистиллятора.
Самогонный аппарат представляет собой устройство, в котором из спиртосодержащего сусла под действием температуры получают спирт.
Качество спирта зависит от вида самогонного аппарата, его конструкции, технологии, а также метода перегонки.
Спирт является продуктом разложения органических углеводов. Поэтому и чистота продукта зависит от содержания в нем органических примесей. В хорошем, качественном самогоне эти примеси будут в минимальном количестве, которое разрешено даже в таких напитках, как водка, коньяк или виски.
Принцип работы самогонного аппаратаДействие самогонного аппарата основано на том, что спирт испаряется при меньшей температуре, чем вода. А готовое сусло, или еще его называют брагой, как раз и представляет собой водный раствор спирта.
При нагревании раствора до температуры примерно 78°С, спирт начинает испаряться. Вода же, как известно, при атмосферном давлении испаряется при 100°С.
Если удерживать температуру максимально близкой к температуре кипения спирта, не допуская ее дальнейшего повышения, получаемый продукт будет иметь минимальное количество вредных органических примесей.
И тогда приходится решать задачу, как «поймать» испарившийся из браги спирт. Для этого в конструкции самогонного аппарата и предусмотрены различные приспособления и детали.
Из чего состоит самогонный аппарат«Сердцем» самогонного аппарата является перегонный куб — бак, в котором происходит нагревание сусла. Часто его изготавливают из любой подходящей емкости. Самый распространенный вариант — 40-литровый молочный алюминиевый бидон.
Но это не самая лучшая емкость. Идеальный перегонный куб получится, если изготовить его литым из меди. Этот металл совершенно не вступает в реакцию со спиртом и не изменяет его свойств. Но такая конструкция доступна немногим, прежде всего из-за высокой цены.
Самогон отличного качества получается, даже если элементы дистиллятора выполнены из качественной нержавеющей стали, которую используют для изготовления посуды. Для домашнего пользования вполне достаточно иметь перегонный куб емкостью 12-15 литров.Для получения жидкого спирта из паров применяют специальное устройство — холодильник или конденсор. Это устройство представляет собой закрытую емкость, в которой циркулирует или свободно протекает охлаждающая жидкость.
Сквозь всю конструкцию холодильника проходит длинная трубка. Иногда она согнута в виде змеевика, чтобы максимально увеличить площадь соприкосновения стенок с охлаждающей жидкостью.
Проходя по трубке, пары спирта остывают и превращаются в жидкость, которая потом сливается в накопительный сосуд. Обычно это стеклянная банка. Перегонный куб и холодильник — это два обязательных элемента, без которых собрать самогонный аппарат невозможно.
Сколько стоит самогонный аппаратСколько же средств нужно затратить, чтобы стать обладателем самогонного аппарата? Специализированные магазины предлагают готовые решения по цене в десятки тысяч рублей.
Эти устройства, конечно, удобны в эксплуатации, зачастую они способны самостоятельно регулировать режимы перегонки, так как нагрев осуществляется при помощи электрических ТЭНов.
Я же купил самый простой аппарат всего за 4200 рублей. Для меня главным приобретением стали перегонный куб и холодильник. Еще около 3000 рублей пришлось потратить, чтобы приобрести дополнительные аксессуары и приспособления для получения более качественного самогона.
Покупать по отдельности, по-моему, удобнее. Можно создать любую конфигурацию, которая наиболее подходит для приготовления того или иного напитка.
Однако, не желая «возиться» с железяками, кто-то предпочтет купить готовый аппарат подороже и потом просто и с комфортом получать любимый напиток. Что же, каждый сам волен делать свой выбор. А какой бы вариант предпочли вы?