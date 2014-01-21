Приготовление Бехеровки в домашних условиях

Если вы вдруг решите со мной подискутировать на тему Бехеровки, то я отрицать не стану, что этот напиток готовится исключительно в Карловых Варах, исключительно на родниковой воде, исключительно на наборе трав, известный только двум людям (я об этом уже писал здесь ).

Так вот, отрицать, что нижеизложенный рецепт не является рецептом подлинной Бехеровки я не собираюсь. Как сказал человек, выложивший его на одесском форуме, называйте этот напиток как хотите, хоть Нехеровка, хоть Похеровка. А вот чем полученный напиток отличается от оригинала, в лучшую или в худшую сторону, решать вам. Я лично выяснил, что домашняя Бехеровка ни чем не хуже традиционной и даже в чем-то лучше.

Итак. В своем настое я использовал спирт, который уже был мною разбавлен ранее до 70% с использованием этих рекомендаций. Путем несложных расчетов я решил разбавить его до 55%, чего вполне достаточно для подобных настоев. Водка не подходит однозначно из-за низкой крепости, поэтому, если вы не нашли в своём городе чистый спирт, добавьте 1 л казенной 200 мл аптечного спирта 95-96%.

Данный рецепт рассчитан на конечный объем продукта в 1,5 л, поэтому обзаведитесь герметично закрываемым стеклянным сосудом соответствующего размера (пластик не приветствуется).

На все нам понадобится:

1,2 л спирта крепостью 50-55% или 1 л водки и 200 мл спирта;

Корица – 5 грамм;

Гвоздика – 15-20 штук;

Кардамон – 1 г (2-3 коробочки);

Анис – 2 грамм (1 ч. ложка без горочки);

Перец душистый – 8-10 горошин;

Цедра апельсина – 1х5 см (!без белой кожицы);

Сахар – 150 гр;

Вода – 250-300 мл.

Важно! Корицу лучше использовать не молотую, а в палочках-трубочках-стружке. В таком виде она и ароматней и фильтровать напиток проще.

За год экспериментов я использовал исключительно индийские специи, а именно: кору коричного дерева, зеленый и черный кардамон в коробочках, гвоздику с цельными бутонами, настоящий анис в зернах (не бадьян). Исключением являлся лишь душистый перец, который был куплен в ближайшем супермаркете.

Приготовлением следующее: кладем все специи в нашу емкость и заливаем их спиртом. Плотно закрываем и ставим в темное, теплое место (можно возле батареи для более быстрой экстракции). Напиток настаиваем неделю с периодическим встряхиванием. Через 7 дней фильтруем настойку через мелкое сито или несколько слоёв марли.

Перед фильтрацией рекомендую продегустировать настой - если запах и вкус покажутся бедноватыми, оставьте его ещё на пару дней.

Готовим сироп: 150 г сахара разбавляем в 150 мл воды и ставим на огонь. Постоянно помешиваем, пока сахар полностью растворится. До кипения не доводим (можно пару раз вскипятить, но при этом шумовкой постоянно убирать белую пену). Снимаем, остужаем до комнатной температуры, снимаем пенку, если она ещё присутствует и добавляем к нашему настою. Напомню, что нужно лить спирт в воду, поэтому сразу перелейте сироп в большую ёмкость и только после этого вливайте в него отфильтрованный настой.

Потом наливаем в кастрюльку, в которой варился сироп, еще 100 мл воды, ополаскиваем её и тоже добавляем в настойку. В общей сложности у вас должно получиться ровно 1,5 л жидкости. Вместо сахара можно использовать фруктозу, учитывая, что она в 1,7 раз слаще сахарозы (то есть обычного сахара). На 150 мл воды я добавил около 90 г фруктозы. После смешивания настойки и сиропа домашнюю Бехеровку можно считать готовой.

После всех проделанных процедур вы получите очень вкусный и ароматный напиток, которым так гордятся чехи. Автор этого рецепта не преминул случая упомянуть и о финансовой стороне вопроса. Сейчас бутылка Бехеровки 0,5 в супермаркете стоит порядка 100 грн (400 р). На 1,5 л своей Бехеровки я потратил не более 30 грн (цена спирта и пакетика душистого перца).

P.S. Опробовав несколько вариантов домашней Бехеровки и разные технологии её приготовления, я пришёл к выводу, что проще её готовить следующим образом: смешать 0,5 л воды и 0,5 л спирта, добавить специи и выдержать настой ровно неделю. Сварить сироп из 120 г сахара/70 г фруктозы в 230-250 мл воды и смешать с отфильтрованным настоем. Отстоять напиток ещё около недели, чтобы выровнялся вкус.

После этого рекомендую попробовать Бехеровку и если её вкус покажется слишком резким, добавить ещё немного воды. Впрочем, если вы не собираетесь пить её в чистом виде, разбавлять не стоит. Данный напиток очень хорошо смакует с тоником, самым доступным из которых является “Швепс”. Также рекомендую добавлять 20-30 мл напитка в кофе и чай.