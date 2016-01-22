Рецепт кукурузного самогона Марвина «Попкорна» Саттона

Это история началась 5 октября 1946 года в Северной Каролине, в день, когда на свет появился Марвин Саттон. Жить ему пришлось в окружении гор Great Smoky Mountains, в округе Cocke, где самогоноварением жители занимались всю свою сознательную жизнь. Для большинства семей это, без преувеличения, был вопрос выживания. Правда со временем это переросло в масштабы нелегального бизнеса с большими барышами и сопутствующими проблемами с федеральными властями.

Свой первый дистиллят Марвин начал гнать ещё в 60-е, когда на территории США бутлегерство было придушено на корню. Но только не в округе Cocke. Долгое время «Попкорну» (прозвище он получил, как я понял, из-за инцидента в баре, где он разбил по пьяни автомат с попкорном бильярдным кием) удавалось избегать федералов, но везение его закончилось быстро. Первый арест и испытательный срок настигли его в 1974 году. Следующий арест имел место быть в 90-х.

Маркетинговый гений Саттона

Иисус превратил воду в вино, я превратил его в самогон. “Попкорн” Саттон

Однако преследование властей ни сколько не пугало Саттона, а только лишь раззадоривало его. Самым большим отклонением от стандартной модели самогоноварения «Попкорна» был его ни чем не прикрытый маркетинг. Сначала была сувенирная продукция, а затем на этого колоритного самогонщика обратили внимание СМИ. Впервые это произошло в 1999 году, когда Марвин опубликовал автобиографическую книгу «Me and My Likker» (под Likker стоит понимать «самогон») – бессвязное, непристойной и часто веселое повествование о своей жизни и торговле «белым бурбоном».

Книга быстро набирала популярность. Позже он снял автобиографический фильм под названием «This is the Last Dam Run of Likker I’ll Ever Make», который тиражировался на кассеты и продавал туристам в лавке старьевщика. Фильм быстро стал культовым, а в 2008 году на его основе был снят документальный фильм с более коротким названием «The Last One», который по итогу получил местную премию Эмми. До этого, в 2007 году, Саттона показали на канале History Channel в документальном фильме Hillbilly: The Real Story (Деревенщина).

Но, к сожалению, всё закончилось так, как и должно было закончиться. Близкий друг Марк Рэмси однажды ему сказал: «Старик, ты не можешь быть кинозвездой и одновременно гнать самогон». В марте 2008 года «Попкорн» Саттон был арестован федеральными властями за попытку продать агенту под прикрытием около 1000 галлонов кукурузного самогона (между прочим это более 3,5 тыс. литров). Судье явно не понравился маркетинговый талант подсудимого, и он приговорил его в 18 месяца заключения в федеральной тюрьме.

В то время ему было 62 года, перед этим ему поставили диагноз рака. На мольбы отбывать наказание под домашним арестом судья не откликнулся. 16 марта 2009 года, за 4 дня до того, как Марвин должен был явиться в тюрьму, он залез в свой любимый зеленый Ford Fairlane, припаркованный во дворе дома, соорудил трубу от выхлопной трубы через заднее сиденье, и покончил с собой. Ирония в том, что через несколько месяцев после его смерти самогоноварение легализовали (Yesterday’s Moonshiner, Today’s Microdistiller).

Он был славным малым, который на протяжении всей своей жизни занимался тем, чем ему нравилось заниматься. Но его история на этом не заканчивается. Сегодня в Ньюпорте, штат Теннесси, действует вискокурня «Popcorn Sutton Distilling», основанная в 2010 году Хэнком Уильямсом-младшим с разрешения вдовы Пэм Саттон. Вискокурня выпускает “Popcorn Sutton’s Tennessee White Whiskey” – белый виски, приготовленный по семейному рецепту Марвина «Попкорна» Саттона. Благо, этот рецепт был упомянут в его книге, а технология производства подробно отснята в «The Last One».

https://www.youtube.com/watch?v=Yp56sT66D1U

Рецепт кукурузного самогона Марвина «Попкорна» Саттона

500 г кукурузной муки грубого помола

1 кг сахара (в оригинальном рецепте 1 фунт/1 галлон воды)

300 г солода (светлого кукурузного, ячменного, ржаного или их смеси)

9 л воды

В книге «Me and My Likker» рецепт описан следующим образом: «25 фунтов грубо смолотой кукурузной муки, 50 фунтов сахара, 1 галлон солода…». Если адаптировать его под наши реалии и подвести пропорции к 10 л сусла, то получается следующее:

Нагреть воду до 65оС, добавить в неё сахар и солод, хорошо перемешать. Всыпать муку или дроблёную кукурузу, хорошо перемешать. Утеплить бродильную ёмкость и оставить ровно на сутки (очень важный момент!). За это время крахмал должен осахариться. Пора вносить дрожжи – 10-15 г разброженных пекарских дрожжей типа «Саф Левюр». Ждём, пока сусло отбродит до естественного осветления. Первую перегонку делаем «до воды», вторую – фракционную, с отбором голов и хвостов. Если всё пошло как надо, то после первой дистилляции должно получиться 1,3-1,5 л СС крепостью 40%.

Следует добавить, что «Попкорн» ни когда не использовал дрожжи и был против этого. Он считал, что диких дрожжей в комбинации с солодом более чем достаточно. Справедливости ради следует отметить, что своё «производство» он, преимущественно, организовывал в лесу (по понятным причинам). Возможно там «дрожжи» стабильней. Я встречал на форумах попытки приготовить самогон Саттона на диких дрожжах, но это, как правило, заканчивалось заражением сусла и дальнейшей его утилизацией или внесением спиртовых, более сильных дрожжевых культур. Но чаще всего сусло просто отказывается бродить в самом начале.

Я думаю, что я единственный, кто остался из тех, кто знает, как это сделать и сделать это правильно. Создание высококачественного продукта - это все, что я когда-либо делал. “Попкорн” Саттон

Такой вот рецепт “corn moonshine”, не побоюсь этого слова, величайшего самогонщика Америки. Покойся с миром, Марвин Саттон по прозвищу «Попкорн». А мы продолжим делать из «вина» твой славный likker…