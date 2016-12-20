Безусловно, использовать зерно в качестве основного ингредиента для приготовления дистиллятов под силу не каждому. Все эти затирки, термопаузы, густые браги, парогенераторы… НО! Если освоил приготовление напитков из крахмалосодержащего сырья, то перед тобой откроются безграничные возможности и целый мир уникальных дистиллятов. Виски, бурбон, настоящие водки, целая плеяда «элитки» на основе зернового спирта. Стоит ли начинать знакомство с пшеницы? Решать вам, но попробовать однозначно стоит.

Итак, в этой статье я собрал три абсолютно не похожих друг на друга рецепта. В первом мы будем использовать только пшеничный солод, во втором – пшеничное зерно и ячменный солод для его осахаривания, а вот в третьем мы возьмем обычный сахар, но для придания напитку зернового характера мы добавим в сусло зародыши пшеницы. Заинтриговал? Тогда без лишних слов переходим к делу!

Самогон из пшеничного солода без сахара

Пшеница сущ. – Злак, из которого, если приложить старания, получается вполне терпимый виски. Используется также для выпечки хлеба. Амброз Гвиннет Бирс

Многие самогонщики вам скажут, что лишь подобный рецепт является истинными рецептом пшеничного самогона (хлебного вина, полугара). Благо, у нас уже публиковалось немало материалов о приготовлении дистиллятов из крахмалосодержащего сырья. К примеру, как прорастить пшеницу для самогона написано в этой статье (в ней описывается процесс проращивания ячменного солода, но для пшеницы он идентичен). В последней тематической статье, а именно в рецептах домашнего виски , расписан не только сам процесс осахаривания солода, но и другие секреты приготовления «воды жизни».

Подробно расписывать весь процесс приготовления я не буду, но основные аспекты затрону, в том числе и технологию подготовки зеленого пшеничного солода:

Зерно промыть до исчезновения мусора, а затем замочить: залить водой 24-26 о С, через 2-3 часа воду поменять, а зерно перемешать, так повторить 3-4 раза.

С, через 2-3 часа воду поменять, а зерно перемешать, так повторить 3-4 раза. Дезинфицируем марганцем: раствором 1 г марганца в 10 л воды заливаем замоченное зерно, ждём 15-25 минут до изменения цвета марганцовки на коричневый.

Продезинфицированное зерно хорошо промываем под проточной водой и выкладываем на любую подходящую поверхность (читайте упомянутую выше статью о проращивании солода) ровным слоем толщиной 3-6 см. Сверху зерно застилаем влажным стерильным полотном.

Каждые 12 часов зерно ворошим, полотно смачиваем, отжимаем и возвращаем на место. Следим за ростом зерна: когда росток достигнет размера 1-3 мм, а корешок 7-12 мм, проращивание можно прекращать.

Пшеница растет гораздо быстрее ячменя и других культур (кроме ржи). Обычно для полного проращивания ей требуется порядка 24-48 часов. При этом ращение можно завершить еще раньше, когда корешок достиг длины 3-5 мм, а росток только наклевывается – количество ферментов в таком солоде достаточно для осахаривания самого себя. Когда солод готов, его нужно еще раз продезинфицировать марганцовой (второй пункт), а затем промыть и дать воде стечь. После этого его можно подсушить под вентилятором пару часов и пускать в ход

Итак, вы прорастили пшеницу и получили зеленый солод. Его, как вы помните, нужно переработать за 3 дня, но просушив его при температуре до 40оС вы получите сухой солод, который может храниться до года. Варить солодовое молоко из пшеничного солода лучше в пароводяном котле или на водяной бане, чтобы затор не пригорал. Перед этим, разумеется, солод нужно смолоть с помощью мясорубки, блендера, вальцевой мельницы и т.д.

На 1 кг зеленого или светлого солода берем 4 л воды. Подогреваем воду до 71 о С и медленно всыпаем солод, не забывая все хорошо перемешивать. Главное, чтоб не образовывалось комочков. Для этих целей хорошо подходит дрель с насадкой для перемешивания красок и т.д.

С и медленно всыпаем солод, не забывая все хорошо перемешивать. Главное, чтоб не образовывалось комочков. Для этих целей хорошо подходит дрель с насадкой для перемешивания красок и т.д. Всыпав солод и убедившись, что мы получили однородную массу без комочков, делаем замер температуры. Нам нужно попасть в паузу 60-65 о С. Утепляем сусловарочный котел и поддерживаем эту температуру 30-90 минут. Каждые 10-15 минут сусло нужно активно перемешивать.

С. Утепляем сусловарочный котел и поддерживаем эту температуру 30-90 минут. Каждые 10-15 минут сусло нужно активно перемешивать. Через 30 минут можно начинать проводить йодную пробу, но лучше подождать 60 минут. Обычно этого времени хватает для полного осахаривания сусла и это видно невооруженным взглядом – верхняя его часть должна значительно осветлиться. Пора сусло охладить до 25-30оС для внесения дрожжей.

Охлаждать осахаренное сусло нужно максимально быстро. Лучше всего это делать с помощью чиллера или поместить сусловарочный котел в ванную со льдом. Когда температура сусла опуститься до 25-30 о С, в него нужно внести заранее подготовленные дрожжи (сухих хлебопекарных нужно 1-2 г на 1 кг засыпи).

С, в него нужно внести заранее подготовленные дрожжи (сухих хлебопекарных нужно 1-2 г на 1 кг засыпи). Первый день бродит очень интенсивно, с обильным пенообразованием. Через 3-5 дней брагу можно перегонять.

Мои мысли и ссылку на основы дробной перегонке вы найдете во втором рецепте. Процеживать брагу от дробины или нет, решайте сами, ведь это зависит от вашего оборудования (если есть возможность перегонять паром, то лучше, конечно, не процеживать) и опыта работы с густыми брагами. Полученный дистиллят можно оставить как есть (полугар? хлебное вино? пшеничный виски?), можно настоять на дубовой щепе или залить в дубовую бочку. На пшеничном самогоне из зеленого солода должны получаться недурственные настойки, к примеру, бородинская или что-то в этом духе.

Рецепт самогона из пшеницы и ячменного солода без сахара

8,5 кг пшеницы (желательно яровой)

1,5 кг ячменного солода (не ферментированного)

25 л чистой воды

дрожжи

Пшеницу и ячмень измельчить в мелкую крупу (не муку). Воду нагреть до 71оС в большой емкости. Перемешивая уже нагретую воду постепенно всыпать измельченное зерно и солод, следя за тем, чтобы в заторе не образовывались комочки. У вас должна получиться однородная, достаточно густая жидкость. При необходимости довести температуру затора до 62-65оС (65оС в идеале), такую температуру нужно поддерживать в течение 2х часов, чтобы ферменты солода полностью превратили крахмал в сахар.

После 2-хчасовой паузы сделать йодную пробу. Сама жидкость должна значительно осветлиться. Осахаренное сусло нужно очень быстро охладить до 25-27оС с помощью чиллера или ванны со льдом. Охлажденное сусло перелить в чистый ферментер, заполняя его не более чем на ¾ от общего объема, так как зерновые браги очень сильно пенятся. Если в хозяйстве имеется ареометр, желательно замерить плотность. Идеальная сахаристость сусла 12-13% (1050). Если плотность выше этого показателя, в сусло нужно добавить воду.

Пора вносить дрожжи. Для этого подходят обычные сухие или прессованные хлебопекарные, а также пивные дрожжи и дрожжи для шампанского типа Red Star. Сухих хлебопекарных для нашего количества браги достаточно взять 30-35 г, прессованных – 150-175 г, пивных и шампанских – по инструкции на упаковке. Дрожжи, разумеется, нужно предварительно разбродить. После внесения в сусло дрожжей на ферментер нужно установить гидрозатвор. Брожение должно проходить при температуре 28-30оС, длится оно в среднем 4-5 суток, но многое зависит от температуры, штамма дрожжей и других прочих условий.

Никаких новшеств. Читаем статью о двойной перегонке и делаем так, как в ней написано. Дальше лишь мои мысли. Перед перегонкой сусло процеживаем через марлю или сито, чтоб в кубе ни чего не пригорело (это если нет парогенератора и опыта в перегонке густых браг). Первый перегон делаем максимально быстро до 10% спирта в струе без отбора голов и хвостов. Перед второй перегонкой СС разбавляем до 20-30%. Голов отбираем 3-5% от предполагаемого выхода АС, а лучше по органолептике дистиллята на запах. Отбор тела заканчиваем на 50% спирта в струе. Хвостовую фракцию или досуха, или до 20% в струе – ее в следующий первый перегон.

Полученный дистиллят разбавить до желаемой крепости и на отдых в течение 1-2 недели (из этого количества зерна и солода получается порядка 6 л 40% дистиллята). Пшеничный самогон с осахариванием ячменным солодом сладкий, пьется легко, закуски не требует. Ячменный солод наделяет его неким вкусом виски с отголосками пива, поэтому часто самогон из пшеницы и ячменного солода настаивают на дубовой щепе и даже заливают в бочонки. Как альтернативный способ переработки пшеничной браги: перегнать ее на колонне и сделать качественную водку. Об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.

Самогон из пшеницы (зародышей) и сахара

4,5 кг сахара

500 г зародышей пшеницы

1 ч. л. лимонной кислоты*

1 упаковка дрожжей**

вместо лимонной кислоты можно взять сок лимона или лайм – 1 плода должно хватить.



Старенький рецепт, проверенный сотнями самогонщиков за бугром. Зародыши пшеницы продаются в магазинах здорового питания и т.д. Это сердцевина пророщенного зерна без жесткой защитной оболочки, которая содержит огромное количество питательных веществ, необходимых для роста растения. По органолептике самогон с добавлением зародышей пшеницы значительно превосходит обычный сахарный самогон . В общем, рекомендую.

** - подойдут пивные и шампанские, а также хлебопекарные в пропорции для сахарной браги.

Сахар, зародыши пшеницы и лимонную кислоту поместить в объемную кастрюлю (примерно 20 л). Долить воды, чтобы общий объем затора составил 19 л, довести до кипения. Кипятить 1-1,5 часа, после чего быстро остудить до 27-30оС. Перелить сусло в бродильную емкость объемом не менее 30 л, довести его объем теплой водой до 22 л. Внести заранее разброженные дрожжи, подождать час, перемешать. Установить гидрозатвор. Через сутки брагу еще раз перемешать, снова установить гидрозатвор и оставить в покое до окончания брожения через 3-4 дня.

Полученную брагу процедить через сито и залить в перегонный куб. Первый перегон делать до 20-40% спирта в струе, головы отсекать по желанию. Спирт-сырец разбавить до 20-30%, перегонять фракционно, голов отобрать 3-5% от предполагаемого АС. Тело прекратить отбирать на 50-60%. Хвостовую фракцию забирать до 20% спирта в струе – её в следующий погон. Полученный дистиллят разбавить до желаемой крепости и настоять на дубовой щепе.

Головы и хвосты можно собирать небольшими порциями, а затем по органолептике фракций определять, какие из них будут уместны в теле дистиллята, а какие лучше вылить (головы) или добавить в следующую перегонку (хвосты).

Желаю удачи в ваших начинаниях. В следующей статье расскажу, как приготовить пшеничный самогон без дрожжей, а точнее на диких пшеничных. Тоже получается интересный дистиллят с характерным для пшеницы сладким и очень мягким вкусом.