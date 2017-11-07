Приятно знать, что в тыкве содержатся не только сахара (в тыкве обыкновенной до 11%), но и крахмал (до 20%), который можно успешно осахаривать и скармливать дрожжам (в первом рецепте тыквенной браги мы этим и займёмся). А еще: безмерное количество каротина и фолиевой кислоты, масса витаминов и микроэлементов, кальция, калия, железа и иже с ним. Это я не к тому, что самогон из тыквы станет панацеей и будет способствовать укреплению здоровья, но что-нибудь из этого обязательно останется в дистилляте в концентрированном виде и немного скрасит вред, оказываемый спиртом и продуктами его распада на организм. Но это всё в теории, а нам, как всегда, важнее практика.

Для самогоноварения в большей степени подходят сладкие столовые сорта тыквы (Мраморная, Лазурная и т.д.). Интересной органолептикой выделяется дистиллят, полученный из мускатных сортов тыквы (Витаминная, Прикубанская, Зорька, Крошка и т.д.). Лёжкие осенние сорта содержат больше крахмала, но во время хранения он преобразуется в растворимые сахара, которые, в свою очередь, также расходуются при длительном хранении плодов. В тыкве много пектина, который, как известно, является источником метанола. Во время хранения количество пектина также уменьшается, так что тут придётся выбирать: использовать только собранные плоды с большим содержанием сахара, крахмала и пектина, или немного подождать, что уменьшит выход дистиллята, но и количество метилового спирта в нём. Впрочем, варка мякоти тыквы способствует решению этой дилеммы (при длительном температурной обработке пектин разрушается).

Брага из тыквы для самогона без сахара

сладкая столовая тыква – примерно 25 кг

светлый ячменный солод – 1/10 от тыквенного пюре

чистая вода – примерно 30 литров

дрожжи сухие (винные, для шампанского, пивные) – 100 г

Традиционный, немного доработанный рецепт браги с осахариванием тыквенного крахмала ячменным солодом. Вы можете использовать покупной солод или приготовить его самостоятельно . Благодаря тому, что в рецепте используется только тыква и солод, можно добиться действительно тыквенного вкуса в дистилляте. Именно поэтому эта брага рекомендуется для получения самогона, из которого позже будут готовиться настойки и ликёры из тыквы (в конце статьи вы найдете рецепт тыквенного крем-ликёра). Лучше использовать тыкву сладкую, не лежалую, в которой достаточное количество крахмала.

Тыкву очистить от семян с семяложем, убрать твёрдую кожуру. Мякоть мелко нарезать и переложить в кастрюлю подходящего объема. Добавить воду и варить до полного разваривания тыквы (от 1 до 2 часов). В процессе варки кусочки мякоти можно разбивать толкушкой или любым другим удобным инструментом. Пюре должно получиться однородным и достаточно жидким. После этого его нужно остудить до 64..66оС, добавить солод, кастрюлю теплоизолировать и оставить остывать до 20-23оС. Добавить подготовленные заранее (разброженные в тёплой сладкой воде) дрожжи и под гидрозатвор. Подождать, пока брага отбродит полностью (обычно за 2 недели) и приступать к перегонке. Во время брожения сусло можно раз в день перемешивать.

Брага из тыквы для самогона с сахаром

сладкая столовая тыква – по потребности

сахар – 1 кг на каждые 4 кг тыквенного пюре

чистая вода – по потребности

дрожжи сухие (винные, для шампанского, пивные) – 10 г на каждые 4 кг пюре

Отсутствие сахаров из крахмала компенсируется сахаром гранулированным. Органолептика при таком подходе несколько страдает, но результат более предсказуем и поэтому предпочтителен для самогонщика-новичка. Здесь лучше обратить внимание на сладкие столовые сорта тыквы после хранения, когда большая часть крахмала преобразовалась в сахара (из этого мы делаем умозаключением, что брагу с сахаром можно готовить и зимой).

Тыкву очистить, мякоть измельчить, переложить в кастрюлю подходящего объема и залить водой так, чтобы она покрыла мякоть полностью. Варить до полного разваривания тыквы (1-2 часа), разбивая мякоть толкушкой или ложкой. Должно получиться однородное, достаточно жидкое пюре (при необходимости добавить больше воды). Осудить пюре до 20-23оС, перелить в бродильную ёмкость, добавить сахар, хорошо перемешать, добавить подготовленные дрожжи. Ферментер накрыть плотной тканью и оставить на ночь. На следующий день убрать образовавшуюся на поверхности браги шапку, сусло перемешать и установить гидрозатвор. Каждый день, пока брага бродит, снимать образующуюся плотную шапку и хорошо перемешивать, при этом нужно следить за уровнем жидкости – добавлять чистую водку комнатной температуры до начального объема сусла. Примерно через 2 недели брожение закончится – пора перегонять.

Перегонка тыквенной браги на самогон

Для начала читаем материал о дробной дистилляции , где описано всё, что только нужно знать об этом процессе. Перегонять брагу из тыквы будем обязательные 2 раза. Первый раз максимально быстро, без отбора каких-либо фракций и досуха (пожалуй, у браги с сахаром можно отобрать немного хвостов). Перед повторной перегонкой спирт-сырец (СС) разбавить до 20% спирта, не забыв посчитать количество абсолютного спирта (АС). Второй перегон, наоборот, должен быть медленным, с внимательным отбором головных (по органолептике или 8-12% от АС в СС) и хвостовых (до 40-50% спирта в струе) фракций. Оставшиеся «хвосты» отбирать досуха и добавлять в следующие перегоны или ректифицировать. Полученный дистиллят можно очистить любым подходящим для этого способом, разбавить до желаемой крепости и оставить на отдых. Чем дольше самогон из тыквы будет подвержен выдержке, тем явственней будет проступать тыквенный вкус.

Полученный самогон можно пить сразу после нескольких дней отдыха, но лучше залить его в подготовленную дубовую бочку или настоять на дубовой щепе средней обжарки (о подготовке щепы и её использовании читайте в этой статье). Получается достойный напиток. Также можно приготовить тыквенный крем-ликёр, который по органолептике будет ближе всего к коммерческому сливочному ликёру Fulton’s Harvest Pumpkin Pie. Для этого вам понадобится:

половина среднего размера тыквы

400 мл сгущенного молока

150 мл цельных сливок (10-15%)

1 звёздочка бадьяна

½ палочки корицы

8 г ванильного сахара

мускатный орех молотый (на кончике ножа)

1 бутон гвоздики

5 шт. ядер фундука

1 л полученного тыквенного самогона

Половинку тыквы поместить на противень и отправить в разогретую до 190оС и запекать примерно 45 минут. В конце запекания тыкву можно порезать на брусочки и подрумянить при более высокой температуре до образования корочки (поможет при фильтровании). Запечённую тыкву в любом случае порезать на кусочки и убрать твёрдую кожицу, после чего переложить в банку подходящего объема, добавить пряности и залить литром самогона. Настаивать в тёмном прохладном месте 5 дней, процедить через марлю, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Взять 400 мл полученного настоя, добавить сгущёнку, сливки и перемолотый в кофемолке фундук, после чего смешать всё погружным блендером. Дать ликёру отдохнуть в холодильнике пару дней и приступать к дегустации (или готовить коктейли, рецепты которых описаны в статье с другими тыквенно-сливочными ликёрами).

Готовьте смело, пейте вкусно, меру знайте!