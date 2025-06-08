В России существует множество производителей самогонных аппаратов, предлагающих оборудование разного уровня — от простых моделей для новичков до профессиональных дистилляционных систем. Вот 30 российских производителей и брендов, которые выпускают самогонные аппараты:

Крупные и известные производители

«Добрый Жар» – один из самых популярных брендов, широкий ассортимент. «Фингер» – качественные аппараты из нержавеющей стали. «Люкссталь» – производит аппараты с ректификационными колоннами. «Русский Самогон» – бюджетные и премиальные модели. «Самогон-Стандарт» – надежные аппараты с хорошей репутацией. «Bragman» – стильные и функциональные модели. «Alcodistill» – профессиональные системы для дистилляции. «ГлавСамогон» – крупный интернет-магазин с собственными аппаратами. «Доктор Градус» – качественные аппараты с хорошей комплектацией. «Samogonov» – инновационные модели с автоматикой.

Средний и малый бизнес, локальные бренды

«Самогонный Аппарат 39» (Калининград) «Сибирский Медведь» (Новосибирск) «Алкопрофи» (Москва) «Кубань Агро» (Краснодарский край) «Дистиллярус» (Санкт-Петербург) «Город Мастеров» (Екатеринбург) «Самогон-Эксперт» (Ростов-на-Дону) «Алкоприват» (Казань) «Братья Винокуры» (Воронеж) «Уральский Самогон» (Челябинск)

Нишевые и специализированные производители

«Медный Дракон» – медные дистилляторы ручной работы. «Copper Head» – премиальные медные аппараты. «АлкоЛаб» – лабораторное оборудование для дистилляции. «Домовой» – компактные и недорогие модели. «АлкоПроф» – профессиональные ректификационные колонны. «Самогонный Цех» – модульные системы. «АлкоМир» – широкий выбор аксессуаров и комплектующих. «Градус Хаус» – аппараты для домашнего и коммерческого использования. «Самогон-Мастер» – надежные бюджетные варианты. «АлкоСфера» – инновационные решения для дистилляции.

Обзор самогонного аппарата «Добрый Жар»

«Добрый Жар Люкс» (20 л)

Перегонный куб с герметичной крышкой

Сухопарник (отделяет сивушные масла)

Холодильник змеевикового типа (эффективное охлаждение)

Термометр для контроля температуры

Силиконовые уплотнители (улучшают герметичность)

Гибкие шланги для воды

Подходит для перегонки браги в самогон и ароматные дистилляты (фруктовые, зерновые)

и (фруктовые, зерновые) Сухопарник можно использовать как ароматическую колбу (добавлять травы, специи)

(добавлять травы, специи) Быстрый нагрев за счет толстостенного дна (совместим с индукционными плитами)

(совместим с индукционными плитами) Удобная разборная конструкция — легко мыть

Начинающие винокуры (простота использования)

Те, кто ценит чистый вкус без сивушного запаха

без сивушного запаха Любители экспериментов с ароматизацией

— один из самых популярных брендов в России, предлагающий качественные и надежные самогонные аппараты. Их продукция отличается продуманной конструкцией, хорошей производительностью и доступной ценой. Рассмотрим одну из ключевых моделей —Классический дистиллятор с сухопарникомНержавеющая сталь AISI 304 (пищевая)20 литров

Ценовой диапазон: ~10 000 – 15 000 руб. (зависит от комплектации)

Другие популярные модели «Добрый Жар»

«Добрый Жар Стандарт» – базовая модель без сухопарника (бюджетный вариант). «Добрый Жар Премиум» – улучшенная версия с усиленной герметизацией. «Добрый Жар Ректификатор» – с насадкой Панченкова для получения спирта высокой очистки.

Вывод: Если вам нужен надежный и недорогой аппарат для домашнего использования, «Добрый Жар Люкс» — отличный выбор. Он дает чистый дистиллят, прост в эксплуатации и долговечен.

Типы самогонных аппаратов

1. Классические дистилляторы (кастрюльного типа)

Перегонный куб (емкость из нержавеющей стали или меди)

Змеевиковый или прямоточный холодильник

Дополнительно может включать сухопарник для частичной очистки

Простота эксплуатации

Сохранение аромата исходного сырья (фрукты, зерно)

Доступная стоимость

Ограниченная степень очистки

Выходная крепость 60-80% об.

«Добрый Жар Люкс»

«Фингер» (базовые модификации)

Самогонные аппараты классифицируются по конструкции и принципу работы. Выбор типа зависит от целей использования: простая перегонка браги, получение ароматных дистиллятов или очистка спирта до высокой крепости. Рассмотрим основные разновидности.Прямая перегонка браги с однократным испарением и конденсацией спиртовых паров.

2. Ректификационные колонны

Цилиндрическая колонна с контактными элементами (насадки Панченкова, СПН)

Дефлегматор

Система термометров для контроля процесса

Получение высокоочищенного спирта (до 96% об.)

Точное разделение на фракции

Возможность производства водочных изделий

Требует специальных знаний

Более высокая стоимость оборудования

«Люкссталь» (профессиональные модели)

«Alcodistill»

Многократное разделение компонентов за счет противоточного взаимодействия паров и флегмы.

3. Универсальные гибридные системы

Медные аламбики – для получения ароматных дистиллятов

– для получения ароматных дистиллятов Мини-спиртзаводы – автоматизированные комплексы

Комбинируют функции дистилляции и ректификации за счет съемных модулей.

Выбор конкретного типа зависит от требуемого качества продукта и уровня подготовки пользователя. Для начинающих оптимальны классические дистилляторы, тогда как для профессионального использования предпочтительны колонные системы.

Краткий обзор производителей самогонных аппаратов

«Фингер»

«Люкссталь»

«Русский Самогон»

«Самогон-Стандарт»

«Bragman»

«Alcodistill»

«ГлавСамогон»

«Доктор Градус»

«Samogonov»

Классические дистилляторыНержавеющая сталь AISI 304Прочные, долговечные, подходят для начинающихРектификационные колонныНержавеющая стальПрофессиональное оборудование для чистого спиртаДистилляторы и гибридные системыНержавеющая стальШирокий ассортимент от бюджетных до премиальныхЭконом – премиум Посмотреть на маркет Классические дистилляторыНержавеющая стальНадежность, проверенная временемСреднийДизайнерские дистилляторыНержавеющая сталь, медьСтильный дизайн, повышенная функциональностьПремиумПрофессиональные ректификационные системыНержавеющая стальПромышленные и полупрофессиональные моделиПремиумРазличные (собственные модели)Нержавеющая стальШирокий выбор, доступные ценыЭконом – среднийКлассические и гибридные аппаратыНержавеющая стальХорошая комплектация, удобство использованияСреднийИнновационные автоматизированные системыНержавеющая стальЭлектронное управление, высокая точностьПремиум

Примечание: Все аппараты соответствуют пищевым стандартам. Выбор зависит от целей (ароматные дистилляты или чистый спирт) и бюджета.

Нишевые и специализированные производители подробнее