Настоящий ром в домашних условиях приготовить можно. Более того, в отличие от вискаря, коньяка, кальвадоса и прочей дистиллированной «элитки», за нити каждой из которых дёргает строгий регулятор, как правило, в лице государства, свой домашний ром можно смело называть ромом, не ущемляя при этом права этого многорукого кукловода. Приятно, не так ли? Но радоваться рано, ведь приготовление рома – это сложный и достаточно трудоёмкий процесс, требующий внимания к деталям и настоящий страсти к экспериментам. Надеемся, наше руководство вам в этом не лёгком деле поможет.

Дальше суше и по делу!

Анатомия рома в контексте производства

Без мелассы рому не быть

Чтобы не возникало лишних вопросов, отвлекающих от главного, давайте сначала разберёмся, что есть что в технологии производства рома и как этим всем обращаться. Чтобы ещё больше минимизировать банальные вопросы, советуем вам к прочтению наш материал о сущности рома и его видах , где вы сможете почерпнуть массу полезной информации, применимой к приготовлению этого напитка.Меласса (от фр. mélasse, анг. molasses, исп. melaza) – это патока, побочный продукт сахарного производства. Представляет собой сиропообразную, тягучую жидкость тёмного бурого цвета. Именно тростниковая меласса, как отход производства тростникового сахара, является основным ингредиентом большинства ромов (за исключением французского rhum agricole и кашасы, которые готовят непосредственно из тростникового сока).

Меласса бывает разной, но для домашнего производства рома используют только две:

Чёрная патока (Blackstrap) – меласса, полученная при изготовлении тростникового сахара-сырца. Имеет горьковатый вкус. Обогащена большим количеством питательных веществ, которые «нравятся» дрожжам – это один из факторов очень быстрого брожения, характерного для жаркого карибского климата (высокая температура брожения также увеличивает концентрацию летучих кислот в роме, которые вносят существенный вклад во вкусо-ароматический профиль напитка). При классической «pot still» схеме даёт мощный, выразительный ром, характерный для ямайцев и гайанцев.

– меласса, полученная при изготовлении тростникового сахара-сырца. Имеет горьковатый вкус. Обогащена большим количеством питательных веществ, которые «нравятся» дрожжам – это один из факторов очень быстрого брожения, характерного для жаркого карибского климата (высокая температура брожения также увеличивает концентрацию летучих кислот в роме, которые вносят существенный вклад во вкусо-ароматический профиль напитка). При классической «pot still» схеме даёт мощный, выразительный ром, характерный для ямайцев и гайанцев. Меласса High Test (Fancy) – меласса, полученная при упаривании сока сахарного тростника. В сравнении с blackstrap-мелассой содержит больше сахара и меньшее количество взвеси. Даёт ромы с более чистым, фруктовым вкусом, характерным для испанского «ron’a». Стоит заметно дороже.

В СНГ в широком доступе только blackstrap-меласса (и в этом ни чего плохого нет, ведь именно такую мелассу использует большинство коммерческих производителей рома), поэтому рассеивать внимание не будем и сконцентрируемся именно на ней. Если же у вас есть доступ к дешевой fancy-мелассе, готовьте ром из неё по любому нижеизложенному рецепту, но без добавления сахара. Остальные ингредиенты и технические моменты остаются неизменными.

Коммерческие дистиллерии обычно осветляют мелассу перед её использованием. В промышленных масштабах это довольно сложный технически процесс, но легко адаптируемый под домашние условия. Добавьте 2 части воды к 1 части мелассы, хорошо размешайте, а затем нагрейте до 85оС с постоянным и очень тщательным перемешиванием. Накройте варочную ёмкость крышкой и дайте постоять пару-тройку часов до выпадения осадка, после чего будет легко отделить довольно прозрачную жидкость от тёмного осадка. По отзывам, осветление патоки значительно улучшает вкус рома, а также минимизирует загрязнение перегонного куба и самогонного оборудования. Другой вариант осветления, более практичный, описан в первом рецепте.

Меласса оказывает огромное влияние на вкусо-ароматический профиль рома. Старайтесь заказывать мелассу у продавца, который хоть немного знает о её происхождении. Наличие сертификата соответствия с физико-химическими показателями будет жирным плюсом. Было установлено, что свежая меласса с низкой вязкостью, высоким содержанием общего сахара (более 52%), азота (1-1,5%), фосфора и низким содержанием сульфатированной золы (менее 8%) даёт напиток с более чистой и мощной органолептикой. Низкокачественная кормовая меласса может содержать большое количество камедей (более 2%), которые могут забрасываться в холодильник дистиллятора и попадать в отбор. Если вы обнаружите мелкие чёрные частицы в дистилляте, накройте приёмную ёмкость фильтровальной бумагой. Перед покупкой обязательно убедитесь, что меласса не содержит консервантов, иначе брожение не состоится.

Без сахара рому быть, но мало

Традиционный («промышленный») ром: 4 кг мелассы на 20 л воды. Эквивалент: 100 г сахара/литр. Традиционный («промышленный») ром с увеличенным выходом (хороший вариант для бережного самогонщика): 4кг мелассы и 4 кг сахара на 20 л воды. Эквивалент: 300 г сахара/литр. «Сельскохозяйственный» ром (французский rhum agricole, бразильская кашаса): 3 кг сахара и 1 кг мелассы на 20 л воды. Эквивалент: 175 г сахара/литр. «Сельскохозяйственный» ром с увеличенным выходом (для экспериментов, но на грани): 5,5 кг и 1,5 кг мелассы на 20 л воды. Эквивалент: 310 г сахара/литр.

Стандартный гидромодуль для мелассы составляет 0,8-1:5. Выход мизерный, в среднем 5-6% спирта в браге. Благо, вкус тростниковой патоки настолько выраженный, что даже добавление изрядного количества сахара (рекомендуется не более чем 1:1) даёт хороший результат. Чистая декстроза (глюкоза) всегда предпочтительней стандартной сахарозы. Немного цифр по типам рома:

Наша рекомендация для самостоятельного составления сусла: 1 часть мелассы/0,5 части сахара/4-5 частей воды. Выход заметно падает, но сохраняется приятная органолептика исходного сырья. Если прицел на высокий выход, сахар лучше добавлять не сразу, а после завершения ферментации сахаров мелассы, чтобы дрожжам не пришлось противостоять высокому осмотическому давлению.

Без дрожжей вообще ни чему не быть

Изобретать ни чего не нужно – почти всегда хороший результат показывает так называемые турбо-дрожжи для рома. В состав таких дрожжей, помимо сильного дрожжевого штамма с высокой толерантностью к алкоголю, входит подкормка для дрожжей и фермент глюкоамилаза, расщепляющий декстрины (сложные сахара), содержащиеся в мелассе, до моносахаридов. Такие дрожжи обеспечивают достаточно быстрое брожение, немного увеличивают выход продукта и, как отмечают практикующие, дают приемлемую органолептику.

Если же у вас по какой-либо причине нет доступа к турбо-дрожжам или вы не доверяете их производителям, можно приготовить нечто похожее самостоятельно. На западе такую «закваску» называют «дрожжевой бомбой» и, по мнению многих дистиллеров, это один из лучших способов сферментировать мелассу:

60 мл по объему сухих хлебопекарных дрожжей

¼ ч. л. соли Эпсома (сульфат магния)

2 таблетки витамина B1 (тиамин) – раздавить в ступке

2-4 ч. л. диаммонийфосфата (DAP)

3,7 л чистой воды Кипятить в течение 15 минут, процедить и остудить.

Не спешите утилизировать дрожжевой осадок после приготовления браги. Это лучший источник адаптированных к сложным условиям ферментации дрожжей, к тому же, абсолютно бесплатный. Только не забудьте их подкормить. Один и тот же штамм не рекомендуется использовать более 7 раз, так как со временем он мутирует и начинает негативно сказываться на органолептике напитка. Кстати, подкормить дрожжи можно ими же.

Без дрожжевого бруха быть всему

Брух (анг. trub) – термин из пивоварения, означающий плотный дрожжевой осадок на дне ферментера после ферментации сусла. Состоит он из отмерших клеток дрожжей (преимущественно белок), жирных кислот и других элементов, которые работают как очень эффективная и естественная подкормка для дрожжей. Чтобы подготовить дрожжевой брух к использованию, соберите дрожжевой осадок из ферментера, где ферментировалась меласса, в меньшую ёмкость. Подождите несколько часов, пока образовывается более плотный осадок, затем слейте сверху жидкость, а осадок нагрейте до 65С или выше для дезинфекции.

Брух рекомендуется хранить в достаточно тёплом месте (30-50оС), к примеру, на чердаке или в багажнике автомобиля. Так ферменты, находящиеся внутри дрожжевых клеток, разрушают их мембрану, высвобождая питательные вещества и делая их ещё более доступными для дрожжей во время ферментации. Перед использованием дрожжевой брух рекомендуется нагреть до 65оС для его повторной дезинфекции. Это можно сделать на стадии приготовления сусла – большинство вариантов растворения мелассы подразумевает её нагревание или, как минимум, заливку кипящей водой, в которую предварительно можно поместить брух.

К дрожжевому осадку можно подходить творчески. К примеру, 3-4 раза использовать его как закваску для старта ферментации, а затем как брух.

Без дандера вообще ни как

Дандер (от англ. dunder) – это жидкость, оставшаяся в перегонном котле после перегонки браги из мелассы, то есть барда (этот вариант назовём «мёртвым» дандером). Он содержит множество компонентов, которые помогают дрожжам в будущих ферментациях, в том числе мёртвые дрожжевые клетки. Он также делает вкус рома сложнее и богаче. Считается обязательным ингредиентом при производстве выразительных ямайских ромов. Да и ромов вообще. Хранить барду рекомендуется в холодильнике или достаточно холодном месте (до 8С), чтобы предотвратить спонтанное брожение, которое будет приводить, из-за сложных условий, к мутациям дрожжевого штамма, а это, как мы выяснили, очень плохо. Если вы готовите ром впервые, просто используйте вместо дандера воду. В последующие разы дайте барде отстояться, снимите её с осадка и отправьте на хранение в холодное место.

Если же копнуть глубже, то дандер – это не просто барда, а подкисшая барда, точнее, подкисшая барда в тропическом климате, где в воздухе обитает совсем другая микрофлора (а кто готовил настоящий виски, тот не понаслышке знает о важности дополнительной бактериальной ферментации). Известно, что характерный для рома аромат дают два эфира, которые возникают при взаимодействии этанола с соответствующей кислотой: этилформиат – этиловый эфир муравьиной кислоты (основной ромовый эфир) и этилбутират – этиловый эфир масляной кислоты (аромат ананаса). Мы, к сожалению или к счастью, тропическим климатом (и соответствующей микрофлорой в воздухе) не располагаем, но настоящий дандер, как источник масляно-кислых бактерий, приготовить можем. Из… картошки. Ага, картофель давно используется для старта масляно-кислого брожения.

Для приготовления «живого» дандера вам понадобится (метод Юрия Гавриленко, известного на форуме forum.homedistiller.ru как Gabriel61): 5 картофелин (только очистки) и 1 стакан воды. Немытые очистки свежего картофеля залить стаканом кипятка и через 10 минут вылить в ёмкость с 10-ю литрами свежей барды из-под мелассной браги. Поставить закрытую (плотно, но не герметично) ёмкость в тёплое место (30-33оС), к примеру, возле батареи. Следить за изменение запаха. Когда от совсем невыносимого он приблизится к запаху сапожного клея, что обычно происходит за 1,5-2 месяца, дандер готов. Для приготовления «живого» дандера вам понадобится (метод Юрия Гавриленко, известного на форуме forum.homedistiller.ru как Gabriel61): 5 картофелин (только очистки) и 1 стакан воды. Немытые очистки свежего картофеля залить стаканом кипятка и через 10 минут вылить в ёмкость с 10-ю литрами свежей барды из-под мелассной браги. Поставить закрытую (плотно, но не герметично) ёмкость в тёплое место (30-33С), к примеру, возле батареи. Следить за изменение запаха. Когда от совсем невыносимого он приблизится к запаху сапожного клея, что обычно происходит за 1,5-2 месяца, дандер готов.

Гораздо более гуманный (вероятно, вашим жёнам и другим домочадцам не понравятся запахи, которые источает «живой» дандер) и надёжный способ обогащения браги нужными эфирами, использовать выведенные в лабораториях штаммы бактерии: Propionibacterium thoenii и Clostridium propionicum (согласно Maza-Gomez) или Clostridium saccharobutyricum (согласно Arroyo). Правда, с их покупкой могут возникнуть трудности.

Традиционно от 20 до 35% новой браги для рома составляют один или несколько дандеров от предыдущих партий. Для первых экспериментов рекомендуем использовать не более 25%. В рецептах, где дандер не предусмотрен, им заменяют такое же количество воды. Учтите, что барда очень кислая, поэтому при использовании дандера добавлять сок цитрусовых или другие подкислители не нужно (на самом деле дандер может быть настолько кислым, что для нормального брожения pH сусла нужно будет увеличить, для чего используется, к примеру, карбонат кальция). За раз используйте не весь его объем: после перегонки браги верните к оставшемуся дандеру остывшую барду – вызревание новой партии произойдёт гораздо быстрее, обычно за 10-21 день. Следите, чтобы на поверхности вашего дандера не образовывалась плесень. Для этого регулярно его перемешивайте или, что ещё лучше, держите сразу две партии в разных местах и при заражении одного дандера вы всегда сможете использовать второй.

Использовать настоящий бактериальный дандер или ограничиться лишь «дандером» из замороженной барды, что, вероятно, безопасней и менее трудоёмко, решать только вам.

Без ромовых масел ещё как, но интересно же

Очень важный момент! Ромовые масла (rum oils) – это некоторая часть хвостовой фракции, которую собирают во время перегонки ромового СС и добавляют в следующий погон ромового СС. Было показано, что добавление этой части «сивушных масел» значительно улучшает органолептику тяжёлых, выразительных ромов. Это обусловлено содержанием в этих маслах высших спиртов (пропилового, изобутилового, изоамилового и т.д.) и других компонентов, которые при повторной перегонке образуют множество интересных вкусовых соединений, проникающих в среднюю фракцию. Ромовые масла являются очень важной составляющей большинства коммерческих ромов и нарабатываются десятилетиями.

На практике, при формировании собственных «ромовых масел», очень сложно фигурировать какими-то точными числами. Однако было показано, что при стандартной дистилляции в режиме pot still «ромовые масла» выходят примерно в промежутке между 40% и 20% спирта в струе. Таким образом, алгоритм перегонки ромового СС в режиме pot still должен выглядеть так: перегонять СС с «ромовыми маслами», после сбора головной фракции отбирать «сердце» до 50-55% спирта в струе, после чего сменить приёмную ёмкость и собрать «хвосты» до 40% в струе (их утилизировать или кольцевать), после чего отобрать «ромовые масла» до 20% спирта в струе. Дальше отбирать «хвосты» по желанию. При дистилляции на тарельчатой колонне придётся ориентироваться на своё обоняние.

Всегда добавляйте эту фракцию к СС перед его перегонкой и всегда собирайте их во время перегонки. Чем больше они будут использованы повторно, тем концентрированней они станут, и тем большее влияние будут оказывать на органолептику рома. Это ключ к насыщенному, первоклассному рому, хотя, справедливости ради, следует сказать, что многие самогонщики считают роль «ромовых масел» переоценённой и акцентируют внимание на проработке дандера (в основном «мёртвого», с ним меньше возни), который, по их мнению, влияет на вкус рома гораздо больше. Тут решать вам, а мы предложим схему приготовления, как с «ромовыми маслами», так и без них (разумеется, отличия в технологии минимальны, поэтому рецепты будут несколько отличаться и в других нюансах, чтобы в полной мере продемонстрировать вам вариативность рома).

Рецепты рома из мелассы на любой вкус

Рецепт рома из blackstrap-мелассы «Buccaneer Bob»

Вы можете сами составить пропорции ромовой браги, руководствуясь информацией, изложенной в этом материале, а также литературе, небольшой список которой вы найдёте в конце статьи. Главное помнить, что вы готовите не сахарный самогон , и гнаться за количеством будет уж совсем дурным тоном. Но поскольку домашнее самогоноварение, как и приготовление напитков в домашних условиях в принципе, имеет под собой некую экономическую подоплеку, расточительством страдать тоже не нужно. Тем более, коммерческим дистиллериям, продукт которых мы так любим, такой недуг неведом. А посему начнём мы «выгодным» ромом, с приличным приходом и разумным расходом. Но цель преследуется одна: получить ром насыщенный, плотный и с выразительной органолептикой тростниковой мелассы. Ром ямайского пошива!Buccaneer Bob – почётный пользователь американского форума homedistiller.org, который проделал титанический труд по структуризации информации о приготовлении домашнего рома. Его ром архетипичный и инновационный одновременно. С одной стороны, он вмешает в себя весь тот опыт, который человечество накопило благодаря таким персонажам, как Рафаэль Арройо. С другой, его автор, как и мы с вами, располагал ограниченными ресурсами и сырьём «какое есть», из-за чего технология его производства претерпела некоторых изменений, хоть и осталась, в основных моментах, нетронутой. Поэтому её мы будем использовать как основу, на которую, в принципе, можно «нанизать» любой другой рецепт.

Из особенностей: осветление мелассы (необязательно), проработка дандера и бруха (необязательно), борьба с маслами непосредственно в СС и готовом напитке (не обязательно), а также приготовление из полученного дистиллята трёх основных категорий рома (светлого, золотого и тёмного). Основной посыл автора рецепта: дандер – краеугольный камень первоклассного коммерческого рома. Производители добавляют дандер не только в брагу, но и непосредственно в дистиллят. Из нюансов: во время ферментации упор делается не на её скорость, а на выход без ущерба качеству. Погнали!

Ингредиенты на 5 бутылок рома по 750 мл крепостью 40-50%, 20 л браги крепостью 14%:

3-4 л blackstrap-мелассы 1

2,5 кг гранулированного сахара/декстрозы 2

2 л дандера – «живого» или «мёртвого» на выбор

14 л чистой воды

сок 2-3 лимонов или лаймов

1 л дрожжевого бруха

дрожжи для рома – по инструкции

дубовая щепа для выдержки – от 15 до 40 г

1 – используйте 3 л, если меласса при комнатной температуре ведёт себя как шпатлёвка, то есть очень вязкая, или 4 л, если она течёт, как густой сахарный сироп.

2 – меласса может содержать разное количество сахара. После ферментации брага должна содержать около 14% спирта. Ориентируйтесь на ареометр или выход продукта. Если он меньше 5 бутылок рома, добавьте в следующий раз 3 кг сахара. Если же брага после ферментации всё равно остаётся слишком сладкой, попробуйте в следующий раз добавить 2 кг сахара.

Лабораторная стерильность для производства рома не нужна, но брага всё же будет уязвима в первый день после внесения дрожжей. Рекомендуем обработать ферментер, лопатку для перемешивания, ареометр и другие предметы, которые будут контактировать с суслом, дезинфицирующим раствором. Перелить мелассу в чистый ферментер объемом 20-25 литров, накрыть чистой тканью и оставить при комнатной температуре на пару часов. В большую кастрюлю вылить дрожжевой брух, дандер (только если это обычная барда из-под рома, «живой» дандер добавляют позже) и 1-3 литра чистой воды. Довести смесь до кипения, периодически помешивая для предотвращения пригорания и чрезмерного пенообразования. Вылить кипящую смесь бруха с водой на мелассу и перемешивать до полного её растворения. Чистой холодной водой довести содержимое ферментера примерно до ¾ от его объема. Добавить лимонный или лаймовый сок и снова тщательно перемешать (при использовании дандера этот этап пропускаем). Дать суслу постоять в течение 2-х часов, не больше и не меньше, чтобы дать выпасть осадку. Снять сусло с осадка в другой чистый 20-литровый ферментер, оставив в предыдущем примерно 2-3 см осадка (использовать его как удобрение или сохранить для использования в следующий раз). При необходимости добавить воды, чтобы ферментер был наполнен на ¾ от своего объема.

Лучшим решением поддержания оптимальной для ферментации рома температуры в нашем климате, будет использование аквариумного обогревателя. Его за копейки можно заказать на AliExpress.

Проверить температуру сусла – она не должна быть выше 35оС. Отлить 500 мл в литровую банку, добавить дрожжи и встряхивать до полного растворения дрожжей. Вылить содержимое банки обратно в ферментер и тщательно размешать сусло для насыщения его кислородом. Накрыть ферментер крышкой, но не плотно, чтобы обеспечить выход CO2 – гидрозатвор при дальнейшем бурном брожении не понадобится. Оставить ферментер в тёплом (+26..+30оС) тёмном месте на 2-3 дня до стихания брожения, которое будет характеризоваться обильным пенообразованием.

Очень важно, чтобы на начальной стадии брожение мелассы было стабильным и «здоровым», с лёгкой пеной на поверхности ферментера. Если брожение не началось в течение 12 часов, значит, дрожжи погибли или уже были мёртвыми. В таком случае нужно добавить свежую партию дрожжей. Если же за время бездействия дрожжей брага заразилась патогенной микрофлорой, что обычно характеризуется толстым слоем пастообразной пены, нужно срочно добавить сок ещё одного лимона или лайма.

Аккуратно размешать сусло для высвобождения лишнего CO2 (следите за пеной, её может быть очень много). Медленно всыпать сахар и тщательно перемешать до полного его растворения. Добавить чистой воды примерно до 3 см от верха ферментера и накрыть его крышкой, но не герметично. Дальнейшая ферментация, в зависимости от дрожжей, должна длиться от 2 до 10 дней при 20оС, быстрее при более высокой температуре, что предпочтительней. Когда брожение пойдёт на спад, добавить «живой» дандер. Слить отбродившее сусло с осадка, сохранив осадок для пополнения своих запасов бруха.

Гидрозатвор при ферментации мелассы - гиблое дело.

Первый перегон выполнять максимально быстро в режиме «pot still» без дробления дистиллята до 5-10% спирта в струе. Над приёмной ёмкостью рекомендуется натянуть кусочек фильтровальной ткани – она задержит взвесь, которая может вбрасываться в холодильник дистиллятора. Собирать СС рекомендуется в литровые банки, чтобы позже изучить содержимое каждой из них на свету. Если будут замечены какие-либо включения в дистилляте или масляная плёнка, их желательно убрать путём фильтрации или промакивания бумагой или ватным тампоном. В зависимости от перегонного оборудования, должен получиться дистиллят крепостью от 25 до 55% спирта, эквивалент 5 л СС крепостью 55%. Оставшуюся в кубе барду отсудить. Сохранить 250 мл этой барды-дандера в высокой полулитровой бутылке. Это будут основа для «ромовой эссенции», которая позже понадобится для приготовления золотого и тёмного рома. Оставшийся кубовый остаток использовать для восполнения запасов дандера. Перегонный куб промыть и подготовить для перегонки СС.

Дальше речь пойдёт о дистилляции в режиме «pot still». Добавить в СС «ромовые масла» предыдущей партии и развести его чистой водой до 30% (5 л чистой воды для 5 л СС крепостью 55%). Медленно отобрать «головы» со скоростью 2-4 капель в секунду. Отобрать нужно 1 л в течение 1 часа – 250 мл за 15 минут. Увеличить нагрев до стабильной тонкой струйки на выходе и отбирать «сердце» рома. Среднюю фракцию также рекомендуется собирать партиями по 1 литру. Отбирать до 55-60% спирта в струе. Каждую банку с «сердцем» следует изучить на предмет масляных плёнок и убрать их ватным тампоном в случае обнаружения. После отбора средней фракции, когда в дистилляте начнут проступать сивушные запахи, отобрать хвостовую фракцию до 40% спирта в струе – эту часть «хвостов» следует утилизировать, добавить в следующий погон браги или кольцевать на колонне. Фракцию, собранную в промежутке 40-20% спирта в струе, нужно сохранить как «ромовые масла» и использовать во время следующей перегонки ромового СС. Дальше отбирать «хвосты» по желанию – их можно использовать для укрепления браги во время первой перегонки следующей партии рома из мелассы. В зависимости от используемого оборудования, у вас должно получиться около 3 л средней фракции крепостью 65-70%. До рома рукой подать!

Нижеизложенная методика получения разных типов рома является некой инновацией, разработанной автором этого рецепта и не является обязательной процедурой. Вы можете использовать традиционную схему облагораживания рома дубом, описанную в последней главе этого материала. Получение светлого рома соответствует традиционной технологии, её игнорировать не нужно.

Разбавить дистиллят чистой водой до питьевой крепости, дать отдохнуть 3-4 недели и приступать к дегустации.

Разбавить дистиллят чистой водой до питьевой крепости, пропустить через угольную колонну, дать отдохнуть 3-4 недели и приступать к дегустации.

Чтобы сгладить все шероховатости домашнего рома, его можно пару-тройку дней настоять на дубовой щепе (принципы будут описаны ниже, в соответствующей главе). Для обесцвечивания выдержанный ром можно прогнать через угольную колонну, дать отдохнуть 3-4 недели и приступать к дегустации.

Приготовить эссенцию для тёмного рома: В литровую банку налить 250 мл дистиллята и добавить 250 мл свежего дандера.

Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 1-2 недели. Содержимое не встряхивать, чтобы вся взвесь из дандера выпала в осадок.

Снять эссенцию с осадка, профильтровать и использовать для ароматизации и окрашивания домашнего рома. Пока готовиться эссенция, добавить к остальному дистилляту дубовую щепу (принципы будут описаны ниже, в соответствующей главе) до получения оптимальной органолептики. Разбавить дистиллят из мелассы до питьевой крепости. Добавить осветлённую эссенцию к выдержанному на щепе дистилляту: 30 мл на 1 л разбавленного напитка – для получения золотого рома, 60 мл на 1 л – для тёмного рома. Сначала ром может быть мутным. Его нужно оставить в тёмном прохладном месте на 1-2 недели до выпадения осадка, после чего декантировать, профильтровать через ватный или кофейный фильтр. Оставить ещё на 1-2 недели в тёмном прохладном месте, чтобы убедиться, что осадок больше не выпадает. Разлить в бутылки, дать отдохнуть 3-4 недели и приступать к дегустации!

Собирательный рецепт рома из мелассы с «ромовыми маслами»

А это совсем другой ром. Более рафинированный и расточительный, но по-прежнему яркий и с ямайским характером. Из особенностей: проработка «дрожжевой бомбы» для экстремально быстрого брожения, характерного для карибского климата. Основной посыл автора: «ромовые масла» спасут ром, нарабатывать их нужно годами, а относится с благоговением. Одобряем!

Для 38 л браги крепостью ≈10%:

7,5 л blackstrap-мелассы

1,8 кг коричневого тростникового сахара 1

3,7 л «дрожжевой бомбы» 2

15 л чистой воды

11-11,5 л дандера или чистой воды 3

1 стакан хлебопекарных дрожжей4

1 – многочисленные эксперименты показали, что коричневый тростниковый сахар, как сам по себе, так и в связке с мелассой, даёт более чистый дистиллят, в сравнении с обычной сахарозой. Дороговато, поэтому заменяет сахарозой или, что предпочтительней, декстрозой.

2 – если вы решили использовать сухие турбо-дрожжи для рома, замените объём «дрожжевой бомбы» чистой водой.

3 – если вы готовите ром впервые, используйте вместо дандера воду; в последующие разы – «живой» или «мёртвый» дандер на выбор.

4 – хлебопекарские дрожжи исключительно для подкормки; вместо них можно использовать дрожжевой брух из предыдущей партии браги.

На этапе приготовления браги хлебопекарские дрожжи (или брух) кипятить вместе с дандером (помним, что так мы поступаем только с «мёртым» дандером для его дезинфекции) и небольшим количеством воды. Сахар добавить сразу. Стремиться к максимально быстрой ферментации, в идеале за 36-48 часов при +26..+30оС (турбо-дрожжи и «дрожжевая бомба» смогут обеспечить такие темпы). После окончания ферментации подождать 1-2 дня, снять брагу с осадка, осадок сохранить как брух и сразу приступать к перегонке. Получение ромового СС и его дальнейшая дистилляция как описано выше. Полученный дистиллят выдержать в бочке или на дубовой щепе, разбавить до питьевой крепости, по желанию окрасить карамелью, дать отдохнуть месяц-два и можно приступать к дегустации.

Идеальный самогонный аппарат для перегонки ромового СС должен иметь в паровой зоне медные комплектующие - они значительно улучшат органолептику, сделают ром чище и благородней.

Собирательный рецепт рома из мелассы без «ромовых масел»

С минимальными отличиями, но по-прежнему интересно. Из нюансов: акцент на пекарские дрожжи как лучший вариант для ферментации мелассы, при перегонке СС добавить в куб немного свежей браги. Основной посыл автора: «ромовые масла» ром не спасут, их влияние на дистиллят минимальны, а спасёт ром дандер (в данном случае используется именно «мёртвый» дандер, так как автору также не посчастливилось жить на Карибах), проработке которого нужно посвятить всё своё время ромоделания. Достойно!

Для 60 л браги крепостью ≈10%:

7 л blackstrap-мелассы 1

5 кг гранулированного сахара/декстрозы

2 ч. л. DAP

20 л «мёртвого» дандера 2

1 ч. л. лимонной кислоты 3

≈1/2 дрожжевого бруха из прошлой партии - опционально

воды – по потребности

дрожжи для рома4 – по инструкции

1 – изменяйте соотношение меласса/сахар на свой вкус; больше патоки = более сильный и выраженный вкус.

2 – заменить водой, если готовите впервые; также можно играться с количеством дандера, 1/3 – хороший вариант, но для старта лучше обойтись 25%.

3 – добавить, если вместо дандера используется вода.

4 – вместо турбо-дрожжей автор рекомендуется использовать 100-150 г сухих пекарных дрожжей (с запасом, сразу будет подкормка); аргументация в порядке – многие пекарские дрожжи разводят на мелассе.

Мелассу и остальные ингредиенты растворить в ферментере вместе с горячим дандером или таким же объемом горячей воды, тщательно размещать в течение нескольких минут, накрыть крышкой и оставить на ночь. Долить воды до 60 л общего объема браги, внести дрожжи и неплотно прикрыть крышкой – гидрозатвор не понадобится. По окончании брожение подождать 2 дня, снять с осадка, подождать ещё 2-3 дня (можно дольше, по желанию), а затем отправить на перегонку. При перегонке СС, вместо «ромовых масел», автор рекомендует добавить в куб свежую брагу, около 10% от объема СС. Это должно улучшить вкус. Решать вам. Далее дистилляция как в первом рецепте, только без сбора «ромовых масел». Все хвосты кольцевать. Для более лёгкого рома, стремящегося к кубинским светлым, рекомендуется использовать тарельчатую или насадочную колонну.

Выдержка домашнего рома в бочке и на дубовой щепе

Традиционно ром выдерживают в дубовых бочках из-под бурбона, но это не парадигма. Легендарный гватемальский ром Zacapa выдерживают в бочках из-под хереса и он такой не один. А вот средний, а лучше сильный обжиг является обязательным. В новых бочках ром выдерживать не рекомендуем.

Перед заливкой разбавить дистиллят до 60-65%.

Следуя рекомендациям из материала о подготовке дубовой бочки, начать следует с 3-4 месяцев выдержки (для объема 5-10 л, для большего объема сроки можно увеличить). Со второго месяца раз в 2-3 недели ром нужно пробовать. Когда вкус, по вашему мнению, приблизиться к идеальному – пора сливать.

После бочонка профильтровать ром через ватный или кофейный фильтр, по желанию подкрасить напиток карамельным колером (читайте ниже) и разлить в бутылки. Пробовать можно через 3-4 недели отдыха.

Следует помнить, что вкус и аромат рома – это во многом «головы» и «хвосты» дистиллята, которые во время выдержки в бочке трансформируются в огромное разнообразие сложных эфиров и прочих вкусо-ароматических соединений. Если вы планируете выдерживать ваш ром в бочке, отсекайте головы и хвосты в щадящем режиме. Разумеется, для дистиллята, который вы планируете пить сразу или выдерживать на дубовой щепе, это правило не действует и при дроблении самогона нужно быть предельно тщательным.

Большинство нюансов облагораживания дистиллятов дубовой щепой, в том числе процесс приготовления и подготовки этой щепы, описано в материале дона Помазана о приготовлении «коньяка» из самогона.

Для «старения» рома рекомендуется щепа средней (ваниль, кокос, миндаль, карамель, пряности) или сильной (шоколад, дымность) обжарки. Пропорции зависят от формы щепы (чипсы, кубики, палочки, спирали и т.д.), но в среднем это 4 г/л.

К примеру: добавить на 5 л рома, крепостью 50-55% (считается оптимальной крепостью для экстракции ароматических веществ), 4-5 обугленных дубовых палочек размером 10-15 мм квадратного сечения и длиной 150 мм. Через месяц выдержки можно достать 2-3 палочки и оставить ещё на месяц или около того.

Во время настаивания обязательно пробовать напиток хотя бы раз в неделю, чтобы не передержать – «плинтусовка» вам не понравится.

Имеет смысл экспериментировать с другой древесиной: яблоней, грушей, вишней и т.д.

Следуя традициям, щепу предварительно можно вымочить в бурбоне.

После щепы профильтровать ром через ватный или кофейный фильтр, по желанию подкрасить напиток карамельным колером (читайте ниже) и разлить в бутылки. Пробовать можно через 3-4 недели отдыха.

Чтобы сгладить все шероховатости домашнего рома, который в будущем будет классифицироваться как светлый, его также рекомендуется пару-тройку дней настоять на дубовой щепе. Для обесцвечивания выдержанный ром можно прогнать через угольную колонну, предварительно разбавив до питьевой крепости, дать отдохнуть 3-4 недели и приступать к дегустации.

Вариантов облагораживания домашнего рома из мелассы много. К примеру, его можно настоять на пряностях для получения замечательного коктейльного ингредиента. Также есть масса фруктовых настоек и ликёров (малина, клубника, вишня, черника и т.д.), которые так и просят рома. Но раз уж мы взялись тут готовить напиток с претензией на аутентичность и самобытность, то самым логичным решением будет выдержать его в дубовой бочке или на дубовой щепе, как это делают во всём мире.

Если вы хотите получить ром красивого коньячного цвета, его можно подкрасить карамелью – это допускается практически для любых известных дистиллятов. Для этого приготовьте карамелизированный (жжёнку) сахар и смешайте его с ромом, выдержанным в дубовой бочке или на щепе средней обжарки (бочка и такая щепа слабо окрашивают напитки). Самая распространённая пропорция: 5-10 ч. л./л. Учтите, что добавление жжёного сахара повиляет на вкус рома, привнесёт карамельные и дымные ароматы, а также сделает его слаще (и, соответственно, мягче), примерно до 2,5-5% сахара, что соответствует сахаристости большинства подкрашенных карамелью напитков.

Удачного вам ромоделания!