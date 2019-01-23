Приготовить самогон из пива просто, не сложнее сахарного (кстати, сразу забудьте о дображивании пива с сахаром – или бродить не будет, или получится ещё хуже). Берешь прокисшее или просроченное пиво, проветриваешь его около часа, чтобы убрать пену (или добавляешь пеногаситель), а затем быстро перегоняешь досуха. Сразу отобрать голов будет не лишним – СС часто зело вонюч. Затем разбавляешь СС до 20%, дробно перегоняешь до 40% в струе и… готово! Если повезёт, пить это можно лишь после вдумчивой очистки углём и предварительном настаивании на чём-то уж очень ароматном и вкусном. Но чаще – не везёт. Тогда остаётся вылить зловонную жижу в утиль и пробовать снова.

Как делать не нужно мы в двух словах объяснили. Давайте теперь поразмышляем, как делать правильно. И начать, безусловно, следует с опыта цивилизованных стран.

Самогон из пива по-цивилизованному

Хотите верьте, хотите нет, а немцы и жители других европейских стран уже несколько поколений готовят самогон из пива. Бренди bierbrand или eau de vie de bière (в эту же категорию можно включить bierschnaps, пивной шнапс) традиционно производится в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Франции, как правило, небольшими пивоварнями в содружестве с местными дистиллериями. Пиво редко варится специально для этих целей, вместо этого обычное пиво, которое пивоварня готовит для местного рынка, отправляется в соседние дистиллерии или перегоняется на месте.

Пивной бренди определяется регламентами Европейского экономического сообщества (ЕЭС) от 2008 года (№110/2008) как: «Алкогольный напиток, полученный путём прямой дистилляции при нормальном давлении свежего пива до крепости не более 86%, но не менее 38%, что гарантирует сохранение в дистилляте органолептики, характерной для пива» (вольный перевод автора). Запрещается добавлять в напиток спирт и сторонние ароматизаторы. Для окрашивания дистиллята допускается добавление карамели.

При этом практика приготовления охмелённого бренди (скорее, всё же, виски) распространена не только в Европе. Вот уже пару десятилетий, как знаменитая японская пивоварня Kiuchi занимается дистилляцией своего пива. В их линейке есть даже дистиллированная версия хорошо известного во всём мире бледного эля Hitachino Nest, Hitachino Kiuchi No Shizuku (около $50 за бутылку). Эль перегоняется один раз, после чего выдерживается месяц в дубовой бочке с кориандром, хмелем и апельсиновой цедрой, а затем дистиллят перегоняется ещё раз с добавлением свежей порции пива и выдерживается полгода в дубовых бочках. Результат: «женевероподобный» виски с ярким ароматом хмеля, цитрусовых и пивных мотивов.

Но где действительно делаются серьёзные и значимые шаги в эволюции пивных дистиллятов, так это в США. Крафтовая революция не проходит бесследно. Негласным крёстным отцом производства американских дистиллятов из крафтового пива считается Марко Каракасевич, технолог калифорнийской дистиллерии Charbay Artisan Distillery & Winery. После экспериментов с превращением классического пилснера в виски в 1999 году, спустя шесть лет он взял один из самых известных в США IPA того времени, Bear Republic’s Racer 5 IPA, и превратил его вероятно в первый – и, безусловно, самый знаменитый – виски, дистиллированный из американского IPA, Charbay Whiskey R5. Марко на этот счёт шутил: «…если вы дистиллируете что-то, это концентрируется в десять раз, поэтому, когда вы пробуете перегонять что-то действительно вкусное, вы получаете концентрат хорошего вкуса… ».

К сегодняшнему дню таких примеров сотни. Навскидку:

Uerige «Stickum Plus» Cognac Barrels – пивной бренди знаменитой немецкой пивоварни Uerige, перегнанный из альтбира, а затем выдержанного в бочках из-под коньяка. Результат: хмелевый, с ярким винным мотивом Сотерна и послевкусием азиатской груши.

– пивной бренди знаменитой немецкой пивоварни Uerige, перегнанный из альтбира, а затем выдержанного в бочках из-под коньяка. Результат: хмелевый, с ярким винным мотивом Сотерна и послевкусием азиатской груши. Uerige Stickum Plus Spatburgunder Barrel – ещё один экземпляр от немцев, дистиллят из альтбира, выдержанный в бочке Spätburgunder (из-под Пино-нуар). Сложный набор осенних пряностей, укропа, красных фруктов и даже немного шоколада.

– ещё один экземпляр от немцев, дистиллят из альтбира, выдержанный в бочке Spätburgunder (из-под Пино-нуар). Сложный набор осенних пряностей, укропа, красных фруктов и даже немного шоколада. New Holland Brewers Whiskey – виски от пивоварни New Holland Brewery и их дистиллерии Artisanal Spirits, приготовленный из очень вкусного крафтового пива, дважды перегнанного в традиционных медных дистилляторах и состаренного в сильно обугленных бочках из белого американского дуба. Интенсивный аромат ириски, ванили и жевательной карамели. Во вкусе сладкие медовые ноты, какао и молочного шоколада, а в послевкусии акценты на пряный дуб, кокос и папайю.

– виски от пивоварни New Holland Brewery и их дистиллерии Artisanal Spirits, приготовленный из очень вкусного крафтового пива, дважды перегнанного в традиционных медных дистилляторах и состаренного в сильно обугленных бочках из белого американского дуба. Интенсивный аромат ириски, ванили и жевательной карамели. Во вкусе сладкие медовые ноты, какао и молочного шоколада, а в послевкусии акценты на пряный дуб, кокос и папайю. Charbay «S» Hop Flavored Whiskey – очередное детище Марко Каракасевича, виски, дистиллированный из крепкого чёрного стаута (8,1% алкоголя) и выдержанный в бочках из французского дуба. Charbay «S» – это ароматы кофе, солода и свежего хмеля; ноты карамели, ванили и полусладкого шоколада с оттенками горького хмеля. Финиш длинный, сладкий и сложный.

И это только верхушка айзберга, ведь…

Весь виски начинается с пива

В базовом смысле весь виски начинает свой жизненный цикл как пиво. Единственное отличие сусла для виски и пива заключается в том, что первый не предназначен для пития. Разве не будет логичным создать более качественное сусло, которое можно пить сразу, наслаждаясь его глубоким вкусом, чтобы получить более качественный виски? Нет, не обязательно более качественный, но точно с более широким набором вкусов и ароматов, не характерных для виски в традиционном его толковании. В данный момент сдерживающим фактором развития темы виски из крафтового пива в большинстве стран, особенно в ЕС, является юридическое определение виски. В нём не допускается сторонних ароматизиторов, в частности хмеля, который юридически является таковым.

Но вот есть bierbrand, есть пивной шнапс, есть даже джин, дистиллированный из пива (читайте ниже), и есть десятки, если уже не сотни дистиллированных из крафта виски в США. При этом следует понимать, что для коммерческого сектора перегонять пиво – удар по карману. Одно дело продать несколько тысяч литров призового IPA, что уже влечёт за собой немало денежных и временных затрат, а другое – сидеть на этом пиве два, три, шесть, десять, двенадцать лет и смотреть, как его в бочонке «поглощают ангелы». Доходность снижается, продукт дорожает, а продать бутылку виски за $75 (средняя цена виски из крафта, дешевле – пивоварне в убыток) гораздо сложнее, особенно когда цена хорошего скотча начинается в районе $30.

Самогонщику такие проблемы неведомы. Никто ему не указ, маленький бочонок или дубовая щепа позволяет обмануть ангелов, а мотивация подогревается здоровым влечением к экспериментам. Собственно, что вас останавливает приготовить нечто уникальное и стоящее, вместо того, чтобы перегонять кисляк? Халява? Ну, в самом-то деле!

Рецепт самогона из крафтового пива (крафтовый виски)

Солод: 7,14 кг солода Pale Ale Maris Otter

0,22 кг солода Caramalt Хмель: 40 г Nelson Sauvin (60 мин)

35 г Citra (flameout 1 )

) 35 г Centennial (flameout)

35 г Cascade (flameout)

50 г Citra (сухое охмеление 2 )

) 50 г Centennial (сухое охмеление)

50 г Cascade (сухое охмеление) Дрожжи: 20 г дрожжей для британского эля3

Что ж, традиционный виски мы уже готовили – интересно, аутентично, познавательно. Создать eau de vie из крафтового пива, вооружившись опытом перегонки зерновых дистиллятов, будет немногим сложнее. Сусло достаточно охмелить, сварить и неспешно сбродить. Показательный рецепт прилагается:

1 – охмеление flameout (или «0 минут») является, фактически, «хмелевой паузой», но с меньшим перерывом между отключением огня и стадией охлаждения сусла. Технически это выглядит так: после часа кипячения добавить весь объём хмеля с пометкой «flameout», выключить огонь и через 10-15 минут начать подачу холодной воды на чиллер для охлаждения сусла. Такой способ охмеления способствует обогащению напитка хмелевыми эфирными маслами без повышения горечи.

2 – сухое охмеление означает добавление хмеля в сусло на стадии его первичной или вторичной ферментации. В контексте данного рецепта вторичная ферментация не предусмотрена, поэтому хмель добавляется в сусло за 2-5 дней до окончания первичной ферментации. Данный способ охмеления работает примерно по принципу flameout – больше ароматики хмеля, меньше IBU.

3 – для последующей выдержки в бочке рекомендуется сбраживать сусло при более высоких температурах, что способствует образованию в напитке большего количества сторонних примесей и дальнейшей их трансформации в новые вкусо-ароматические соединения. Для щепы или без выдержки лучше остановится на низких температурах ферментации и дрожжах, которые производят меньше сторонних примесей, к примеру, лагерных (не пугайтесь, сейчас есть лагерные дрожжи, которые без затруднений бродят при «элевых» температурах).

Подобные эксперименты не для вас? Тогда попробуйте приготовить пивной ликёр - категория более понятна, рецепты просты, а результат предсказуем.

Одноинфузионное затирание солода при 64оС в течение 60 минут, варить 60 минут. Внести дрожжи, ферментировать при стандартной температуре. Когда плотность опустится до 1.020 внести хмель для сухого охмеления на 2-3 дня, пока не сбродит досуха (но не больше 3-5 дней). Перед дистилляцией процедить пиво от хмеля и дегазировать по стандартной схеме. Первую перегонку осуществлять без дробления (можно взять 100 мл «голов», лишним не будет), досуха. Спирта-сырца должно получиться примерно 2,5 л 33% (при условии, что изначально было 15 л 6,5% пива). Разбавить СС до 18-20% и перегнать снова, с внимательным разделением на фракции. По итогу должно получиться около 1,2 л 40% самогона с характерным для хмеля цветочным ароматом и лёгкой дымностью во вкусе. Теперь можно состарить дистиллят в бочке или на дубовой щепе, дать ему отдохнуть пару месяцев и приступать к дегустации.

Фактически, любое сильно охмелённое пиво можно перегонять на виски и ожидать хорошего результата. А ещё можно обогатить своё опыт за счёт опыта других. К примеру, настоять СС перед перегонкой на цедре цитрусовых, хмеле, кориандре и других пряностях, как это делают японцы в Kiuchi. Или вот, упомянутый выше джин из пива. Ребята из Род-Айленда, Sons of Liberty, пару лет назад предложили ценителям True Born Gin, приготовленный на основе пшеничного пива в бельгийском стиле. Перегоняется это всё по традиции женевера, без заметного укрепления (не выше 90% спирта в струе), а вся типичная для джина ботаника, включая можжевельник, помещается в джин-корзину.

Безграничный и увлекательный мир, что тут ещё скажешь!

P. S. Обязательно к прочтению по теме: Darek Bell, «Alt Whiskeys: Alternative Whiskey Recipes and Distilling Techniques for the Adventurous Craft Distiller», 2012.