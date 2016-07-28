В мировом сообществе прозвище «шелковый бренди» закрепилось за греческой Метаксой. Но на самом деле этого звания куда больше достойна тутовая армянская водка из шелковицы, которая, по сути, совсем не «водка», а именно «бренди» – фруктовый дистиллят. Традиционно тутовку делают только из ягод шелковицы, на диких дрожжах, без воды и сахара. Но продвинутые самогонщики, проживающие в регионах, где туты растет немного, получают отменные напитки и более экономичными способами, о которых мы подробно поговорим в данной статье.

Тутовая водка – армянские и карабахские традиции

Кто и когда придумал делать бренди из шелковицы, естественно, неизвестно. История этого напитка насчитывает не одну сотню лет, жители Карабаха зачастую до сих пор следуют грубой старинной технологии: когда ягоды созревают, их струшивают на подстеленную ткань, засыпают в специальные емкости из глины – карасы, мнут и оставляют бродить естественным способом, не добавляя воду и сахар. Гонят тутовку обычно в очень больших количествах – для этого строят специальный «заводик», работающий на дровах, прямо у себя в саду. Двойную и дробную дистилляцию применяют редко. Готовый продукт обычно выдерживают в тутовых же бочках или на щепе – в конце статьи будет рецепт ее приготовления.

Тутовку делают в нескольких регионах Кавказа, но именно в Карабахе она закрепилась как истинно народный напиток, тут шелковичный бренди гонят практически в каждой семье, налажен также промышленный выпуск тутовки. Самая знаменитая тутовая водка из Карабаха – «Арцах» – делается в нескольких вариантах: обычном и с выдержкой на шелковичной древесине. Также в непризнанной республике есть и более мелкие производители. Делают тутовку и в Армении, но, по мнению знатоков, она уступает карабахской.

Водка из шелковицы – напиток не просто традиционный, а можно сказать даже мистический. Тутовку в Карабахе применяют не только для увеселения, но и в лечебных целях – пьют при простуде, делают компрессы, растирки, применяют для обеззараживания и как средство от желудочных болезней. Местные искренне верят, что именно этим продуктом обусловлен долгий срок жизни, которым издавна славится Карабах. Говорят, в старину обычный завтрак сельского жителя состоял из 50 граммов тутовки и вареного яйца – после этого человек мог работать до обеда, не чувствуя усталости. Впрочем, многие считают, что «алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве» – у нас даже есть об этом отдельная статья.

В деревне рассказывали о многих случаях, когда тот или другой, посидев в карасе с осадком от тутовой водки, излечивался от ревматизма. Серо Ханзадян, «Мои родные и соседи»

Во время антиалкогольной кампании 1960-х, совет РСФСР запретил производство самогона. Но в Карабахе напиток все равно продолжили делать, и искренне недоумевали, почему получают штрафы, ведь тутовая водка – не самогон… Пришлось отдельно прописать в уголовном кодексе ответственность за производство тутовки. Впрочем, и это не помогло – шелковичный бренди гнали, гонят и будут гнать, где уж с ним тягаться «казёнке» и прочим чудесам советского спиртпрома!

Подробный рецепт водки из шелковицы

Приготовление сусла

Сбраживают шелковицу на диких или винных дрожжах – если сбор плодов производился в сухую погоду, «дикари» отлично сработают. Винные дрожжи более стабильны, менее чувствительны к температурному режиму и позволяют добиться более высокой крепости браги, а значит – и более обильного выхода дистиллята. Дрожжи рекомендуется выбирать для вин типа «Бордо», подкормка обычно не требуется.

Традиционный рецепт водки «тутовка» всем хорош, но больно уж зависит от качества и сорта ягод. Идеальная шелковица для бренди – розовая – растет не везде, а другие сорта могут быть недостаточно сладкими или ароматными. Поэтому брагу на всех этапах придется пробовать и корректировать ее вкус при помощи воды и сахара.По сути, процесс производства браги аналогичен процессу приготовления шелковичного вина . Если вам попалась идеальная сладко-кислая шелковица, добавки к ней не потребуются. При недостаточной сладости вносят сахар, обычно в пропорции 10:1 (на 10 кг шелковицы – 1 кг сахара) или больше. При излишней кислотности брагу следует разбавить водой, начиная с 1 литра на литр сусла, пока вкус не станет мягким и приятным.

Итак, собранные ягоды нужно:

Перебрать и протереть сухой тряпочкой, если вы выбрали способ приготовления на диких дрожжах. Тщательно вымыть, если выбрали ЧКД. Перемять руками или любым другим способом, прикрыть марлей и оставить в теплом темном месте. При приготовлении на ЧКД в этот момент нужно внести в сусло предварительно разброженные дрожжи. Дикие дрожжи, содержащиеся на ягодах, должны заработать сами. После начала брожения (появился кислый запах, пена, твердые части жмыха всплыли на поверхность), шелковицу нужно выдержать пару дней, при этом 2-3 раза в сутки нужно сбивать пенную «шапку».

Еще один нюанс – способ перегонки. Если у вас есть самогонный аппарат с парогенератором, можно, извините за невольный каламбур, «не париться» – бродить и перегонять шелковицу вместе со жмыхом, так продукт получится даже ароматнее. Если же вы обладаете обычным аппаратом – мезгу лучше отжать.

После того, как прошло 2 дня с начала брожения, брагу нужно попробовать. Мало сладости – добавьте сахар, 1 кг на каждые 10 литров, при надобности добавьте еще. При излишней кислотности разбавьте брагу водой, также 10:1. Когда вкус шелковичного «вина» вас устроил – его нужно перелить в бродильную емкость и поставить под гидрозатвор. Бродит шелковичная брага от 5 (на ЧКД) до 15 и более дней, в зависимости от температуры и кучи других факторов. Отсутствие пузырей в гидрозатворе – признак, что пора переходить к следующему этапу – делать, собственно, тутовую армянскую водку.

Перегонка тутовки

Перегоняют тутовку обычно 2 раза. Первый раз «дробить» дистиллят – отделять головы и хвосты – нет нужды, так как в них содержатся все ароматические соединения, придающие напитку тот самый шелковичный вкус. Поэтому перегон проводится досуха – пока в капающем самогоне алкоголь вообще перестанет ощущаться, крепость такого дистиллята обычно не превышает 30-35 градусов. Во время перегонки стоит использовать сухопарник – в качестве брызгоуловителя. После этого дистилляту нужно дать отдохнуть с недельку в темном месте.

При второй перегонке отбор голов и хвостов обязателен, сухопарник лучше снять с аппарата. Головы отсекают с «запасом» – не менее 100 мл, если изначально у вас было 10 кг шелковицы. Ориентироваться проще всего по запаху – если в нем уже нет ноток ацетона или другой химии, нужно начинать отбирать тело. Тело отбирается до тех пор, пока крепость полученного дистиллята не достигнет 65-70 градусов по спиртометру – это и есть наш продукт. Хвосты можно выгнать почти до нуля и добавить их при перегонке следующей партии.

Если тутовый самогон кажется вам недостаточно ароматным – во время отдыха между первой и второй перегонкой в него можно добавить немного свежих ягодок шелковицы, штук 10 на литр. Также невыдержанная тутовка – идеальное сырье для приготовления наливок на шелковице.

Выдержка тутовой водки, рецепт тутовой щепы

Тутовка – водка элитная, с характером, которому обязательно нужно дать раскрыться! Такой продукт сразу не пьют, а выдерживают, лучше всего – на тутовой древесине. На родине напитка из шелковицы делают бочки, в других регионах их нет, поэтому бочку можно условно заменить тутовой щепой. На самом деле, процесс ее производства почти идентичен методу изготовлению щепы дубовой, который есть в этой статье

Итак, нам понадобится крупная или средняя ветка шелковичного дерева, обязательно полностью сухая. Кору с ветки нужно срезать, а оставшуюся древесину – расщепить на палочки диаметром 5 мм и длиной до 10 см. Щепки надо проварить минут 10-15, а лучше – пару часов выдержать на пару. Высушить на воздухе. После этого – сунуть щепки в духовку, на средний огонь, и держать до тех пор, пока древесина не станет коричневой, цвета кофейного зерна, или из нее не пойдет легкий дымок.

Таких щепок нужно примерно 1-2 штучки на литр вторично перегнанной водки из шелковицы. Настаивается она быстро – уже на третий день бренди нужно пробовать, щепу убрать при первых признаках горечи. После этого продукту обязательно нужно постоять «в собственном соку» хотя бы 2-3 недели, а лучше больше.

Как мы видим, тутовую водку «Арцах» сделать не сложнее, чем любой другой фруктовый бренди, а по вкусу это вещь совершенно особенная – удивить приятелей точно получится!

В статье использована информация и фото с сайтов “ARMENIA Today”, “Кавказский Узел” и форума самогонщиков homedistiller