В мировом сообществе прозвище «шелковый бренди» закрепилось за греческой Метаксой. Но на самом деле этого звания куда больше достойна тутовая армянская водка из шелковицы, которая, по сути, совсем не «водка», а именно «бренди» – фруктовый дистиллят. Традиционно тутовку делают только из ягод шелковицы, на диких дрожжах, без воды и сахара. Но продвинутые самогонщики, проживающие в регионах, где туты растет немного, получают отменные напитки и более экономичными способами, о которых мы подробно поговорим в данной статье.
Тутовая водка – армянские и карабахские традицииТутовку делают в нескольких регионах Кавказа, но именно в Карабахе она закрепилась как истинно народный напиток, тут шелковичный бренди гонят практически в каждой семье, налажен также промышленный выпуск тутовки. Самая знаменитая тутовая водка из Карабаха – «Арцах» – делается в нескольких вариантах: обычном и с выдержкой на шелковичной древесине. Также в непризнанной республике есть и более мелкие производители. Делают тутовку и в Армении, но, по мнению знатоков, она уступает карабахской.
Кто и когда придумал делать бренди из шелковицы, естественно, неизвестно. История этого напитка насчитывает не одну сотню лет, жители Карабаха зачастую до сих пор следуют грубой старинной технологии: когда ягоды созревают, их струшивают на подстеленную ткань, засыпают в специальные емкости из глины – карасы, мнут и оставляют бродить естественным способом, не добавляя воду и сахар. Гонят тутовку обычно в очень больших количествах – для этого строят специальный «заводик», работающий на дровах, прямо у себя в саду. Двойную и дробную дистилляцию применяют редко. Готовый продукт обычно выдерживают в тутовых же бочках или на щепе – в конце статьи будет рецепт ее приготовления.
Водка из шелковицы – напиток не просто традиционный, а можно сказать даже мистический. Тутовку в Карабахе применяют не только для увеселения, но и в лечебных целях – пьют при простуде, делают компрессы, растирки, применяют для обеззараживания и как средство от желудочных болезней. Местные искренне верят, что именно этим продуктом обусловлен долгий срок жизни, которым издавна славится Карабах. Говорят, в старину обычный завтрак сельского жителя состоял из 50 граммов тутовки и вареного яйца – после этого человек мог работать до обеда, не чувствуя усталости. Впрочем, многие считают, что «алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве» – у нас даже есть об этом отдельная статья.
В деревне рассказывали о многих случаях, когда тот или другой, посидев в карасе с осадком от тутовой водки, излечивался от ревматизма.
Серо Ханзадян, «Мои родные и соседи»
Во время антиалкогольной кампании 1960-х, совет РСФСР запретил производство самогона. Но в Карабахе напиток все равно продолжили делать, и искренне недоумевали, почему получают штрафы, ведь тутовая водка – не самогон… Пришлось отдельно прописать в уголовном кодексе ответственность за производство тутовки. Впрочем, и это не помогло – шелковичный бренди гнали, гонят и будут гнать, где уж с ним тягаться «казёнке» и прочим чудесам советского спиртпрома!
Подробный рецепт водки из шелковицыТрадиционный рецепт водки «тутовка» всем хорош, но больно уж зависит от качества и сорта ягод. Идеальная шелковица для бренди – розовая – растет не везде, а другие сорта могут быть недостаточно сладкими или ароматными. Поэтому брагу на всех этапах придется пробовать и корректировать ее вкус при помощи воды и сахара.
Приготовление суслаПо сути, процесс производства браги аналогичен процессу приготовления шелковичного вина. Если вам попалась идеальная сладко-кислая шелковица, добавки к ней не потребуются. При недостаточной сладости вносят сахар, обычно в пропорции 10:1 (на 10 кг шелковицы – 1 кг сахара) или больше. При излишней кислотности брагу следует разбавить водой, начиная с 1 литра на литр сусла, пока вкус не станет мягким и приятным.
Сбраживают шелковицу на диких или винных дрожжах – если сбор плодов производился в сухую погоду, «дикари» отлично сработают. Винные дрожжи более стабильны, менее чувствительны к температурному режиму и позволяют добиться более высокой крепости браги, а значит – и более обильного выхода дистиллята. Дрожжи рекомендуется выбирать для вин типа «Бордо», подкормка обычно не требуется.
Итак, собранные ягоды нужно:
- Перебрать и протереть сухой тряпочкой, если вы выбрали способ приготовления на диких дрожжах.
- Тщательно вымыть, если выбрали ЧКД.
- Перемять руками или любым другим способом, прикрыть марлей и оставить в теплом темном месте. При приготовлении на ЧКД в этот момент нужно внести в сусло предварительно разброженные дрожжи. Дикие дрожжи, содержащиеся на ягодах, должны заработать сами.
- После начала брожения (появился кислый запах, пена, твердые части жмыха всплыли на поверхность), шелковицу нужно выдержать пару дней, при этом 2-3 раза в сутки нужно сбивать пенную «шапку».
Еще один нюанс – способ перегонки. Если у вас есть самогонный аппарат с парогенератором, можно, извините за невольный каламбур, «не париться» – бродить и перегонять шелковицу вместе со жмыхом, так продукт получится даже ароматнее. Если же вы обладаете обычным аппаратом – мезгу лучше отжать.
- После того, как прошло 2 дня с начала брожения, брагу нужно попробовать. Мало сладости – добавьте сахар, 1 кг на каждые 10 литров, при надобности добавьте еще. При излишней кислотности разбавьте брагу водой, также 10:1.
- Когда вкус шелковичного «вина» вас устроил – его нужно перелить в бродильную емкость и поставить под гидрозатвор.
- Бродит шелковичная брага от 5 (на ЧКД) до 15 и более дней, в зависимости от температуры и кучи других факторов. Отсутствие пузырей в гидрозатворе – признак, что пора переходить к следующему этапу – делать, собственно, тутовую армянскую водку.
Перегонка тутовкиПерегоняют тутовку обычно 2 раза. Первый раз «дробить» дистиллят – отделять головы и хвосты – нет нужды, так как в них содержатся все ароматические соединения, придающие напитку тот самый шелковичный вкус. Поэтому перегон проводится досуха – пока в капающем самогоне алкоголь вообще перестанет ощущаться, крепость такого дистиллята обычно не превышает 30-35 градусов. Во время перегонки стоит использовать сухопарник – в качестве брызгоуловителя. После этого дистилляту нужно дать отдохнуть с недельку в темном месте.
При второй перегонке отбор голов и хвостов обязателен, сухопарник лучше снять с аппарата. Головы отсекают с «запасом» – не менее 100 мл, если изначально у вас было 10 кг шелковицы. Ориентироваться проще всего по запаху – если в нем уже нет ноток ацетона или другой химии, нужно начинать отбирать тело. Тело отбирается до тех пор, пока крепость полученного дистиллята не достигнет 65-70 градусов по спиртометру – это и есть наш продукт. Хвосты можно выгнать почти до нуля и добавить их при перегонке следующей партии.
Если тутовый самогон кажется вам недостаточно ароматным – во время отдыха между первой и второй перегонкой в него можно добавить немного свежих ягодок шелковицы, штук 10 на литр. Также невыдержанная тутовка – идеальное сырье для приготовления наливок на шелковице.
Выдержка тутовой водки, рецепт тутовой щепыТутовка – водка элитная, с характером, которому обязательно нужно дать раскрыться! Такой продукт сразу не пьют, а выдерживают, лучше всего – на тутовой древесине. На родине напитка из шелковицы делают бочки, в других регионах их нет, поэтому бочку можно условно заменить тутовой щепой. На самом деле, процесс ее производства почти идентичен методу изготовлению щепы дубовой, который есть в этой статье.
Итак, нам понадобится крупная или средняя ветка шелковичного дерева, обязательно полностью сухая. Кору с ветки нужно срезать, а оставшуюся древесину – расщепить на палочки диаметром 5 мм и длиной до 10 см. Щепки надо проварить минут 10-15, а лучше – пару часов выдержать на пару. Высушить на воздухе. После этого – сунуть щепки в духовку, на средний огонь, и держать до тех пор, пока древесина не станет коричневой, цвета кофейного зерна, или из нее не пойдет легкий дымок.
Таких щепок нужно примерно 1-2 штучки на литр вторично перегнанной водки из шелковицы. Настаивается она быстро – уже на третий день бренди нужно пробовать, щепу убрать при первых признаках горечи. После этого продукту обязательно нужно постоять «в собственном соку» хотя бы 2-3 недели, а лучше больше.
Как мы видим, тутовую водку «Арцах» сделать не сложнее, чем любой другой фруктовый бренди, а по вкусу это вещь совершенно особенная – удивить приятелей точно получится!В статье использована информация и фото с сайтов “ARMENIA Today”, “Кавказский Узел” и форума самогонщиков homedistiller