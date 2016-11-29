Как говорили классики, даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Во времена горбачевских сухих законов этот напиток производили из чего придется – из конфет, ирисок «Золотой Ключик», халвы, компотов. Тогда же приобрело популярность приготовление в домашних условиях самогона из варенья – последнее ценилось, прежде всего, как источник дефицитного сахара. Скажем сразу, что данный продукт такого пренебрежительного отношения не заслуживает – ведь варенье, помимо сахара, содержит также приличное количество фруктов, а значит – наш дистиллят будет только наполовину сахарным СЭМом, а на вторую половину – самым что ни на есть фруктовым бренди.

Самогон из варенья в домашних условиях – нюансы и тонкости

Не из каждого варенья и не по каждому рецепту можно сделать достойный самогон. Поройтесь в сети – и вы увидите, сколько неудобоваримой дичи можно найти по этой теме! Например, «иксперты» рекомендуют рецепт браги из варенья без дрожжей, в котором в качестве закваски используется пиво. Ага, какой-нибудь «Тетерев», сваренный из порошка и трижды пастеризованный, со сроком хранения 1.5 года – много там дрожжей осталось? Будьте благоразумны.

Качество полученного продукта будет напрямую зависеть от:

Качества самого варенья . Подгнившее, заплесневевшее или сильно забродившее сырье может испортить напиток, а вот засахаренное нам вполне подходит.

. Подгнившее, заплесневевшее или сильно забродившее сырье может испортить напиток, а вот засахаренное нам вполне подходит. Вида варенья . Лучший напиток можно получить из яблочного, грушевого, сливового, абрикосового сырья и их смесей, неплохо также получается самогон из вишневого варенья – некий «младший брат» киршвассера. Смородину, малину, ежевику, чернику, бруснику и прочие изыски лучше использовать как экспериментальную добавку или сделать питьевую брагу из варенья указанных сортов, которую правильней будет называть фруктовым вином.

. Лучший напиток можно получить из яблочного, грушевого, сливового, абрикосового сырья и их смесей, неплохо также получается самогон из вишневого варенья – некий «младший брат» киршвассера. Смородину, малину, ежевику, чернику, бруснику и прочие изыски лучше использовать как экспериментальную добавку или сделать питьевую брагу из варенья указанных сортов, которую правильней будет называть фруктовым вином. Содержания сахара . Вечная дилемма любого самогонщика – вкус или достойный выход продукта? Классическое бабушкино варенье делается по пропорции 1:1 или 1:1.2, на мой взгляд сладости в нем более чем достаточно, вполне можно сделать самогон из варенья без сахара. Помните – чем больше вы пожадничаете, тем более ваш дистиллят станет похож на деревенский сэм.

. Вечная дилемма любого самогонщика – вкус или достойный выход продукта? Классическое бабушкино варенье делается по пропорции 1:1 или 1:1.2, на мой взгляд сладости в нем более чем достаточно, вполне можно сделать самогон из варенья без сахара. Помните – чем больше вы пожадничаете, тем более ваш дистиллят станет похож на деревенский сэм. Выбранных дрожжей. Собственно, выбрать можно из трех вариантов – хлебопекарские дрожжи, покупную винную ЧКД или «дикарей». «Саф-левюр» или аналоги – это дешево и сердито, брожение пройдет быстрее, брага будет крепче (до 14-15%), но вкус гарантированно получится «самогонным». Другая крайность – дикие дрожжи. Они ненадежны, «работают» долго и не набраживают более 10% спирта. Оптимум – это брага на варенье и сухих дрожжах для фруктовых или виноградных вин. Придется немного потратиться, выход будет чуть меньше (максимум до 11-12% алкоголя в браге), но продукт гарантированно получится качественным и без лишних примесей во вкусе и аромате.

Помните – при приготовлении браги и самогона нужно учитывать все эти нюансы, а также – неукоснительно следовать технологии! В большинстве случаев из старого варенья получается неплохая база для настоек, иногда такой самогон подходит только для растирания больных суставов, но периодически самогонщикам удается произвести дистиллят по-настоящему высокого класса, который не стыдно даже залить в дубовую бочку и с удовольствием выпить после выдержки.

Рецепты браги из варенья для самогона

Брага на варенье и сухих дрожжах

варенье – 4 литра;

вода – 12 литров;

дрожжи винные – 3-4 граммов (по инструкции).

Для того чтобы правильно приготовить брагу, очень желательно знать, по какому рецепту делалось варенье – сколько оно содержит фруктов и сахара. Будем исходить из того, что джем готовился по классике, то есть 1:1 по весу.Винные сухие дрожжи для такого напитка – самый правильный вариант, на них мы получим и нормальный выход продукта, и его хорошее качество.

Подкормка для такой браги не обязательна, но при желании можно ее приобрести – брожение пройдет более гладко. Как приготовить такую брагу? Да легко!

Воду нагреваем градусов до 50-60, добавляем в нее варенье и мешаем до максимального взаиморастворения. Если варенье вызывает сомнения – например, оно начало забраживать или на его поверхности наблюдалась плесень – сусло не помешает прокипятить. Остужаем жидкость до 25-30 градусов. Разбраживаем дрожжи в теплой воде согласно инструкции на их упаковке. Соединяем с жидкостью, переливаем в подходящую емкость под гидрозатвор – так, чтобы сусло заняло максимум ¾ объема. Емкость должна постоять в теплом месте 5-10 дней, в зависимости от того, сколько бродит брага. Когда затвор перестал пускать пузырьки – молодое «вино» можно сливать с осадка. Желательно дать бражке постоять на тихом брожении в подвале хотя бы пару недель, чтобы она полностью осветлилась – тогда самогон будет более чистым. Но если не терпится – этот пункт можно пропустить.

Все, наша брага из старого варенья фактически готова. Если она получилась слишком мутной – воспользуйтесь любым удобным способом осветления домашних вин, все они вполне применимы и к бражкам.

Пропорции браги из варенья для самогона на спиртовых дрожжах

варенье – 4 литра;

вода – 12 литров;

дрожжи хлебопекарские – 40-50 граммов или спиртовые – по инструкции на упаковке.

Подойдут любые сухие хлебопекарские дрожжи, можно также приобрести специальные спиртовые для фруктовых браг. Гидромодуль такой: 5 литров воды на 1 кг сахара (2 банки варенья) + 1 литр воды на 1 кг фруктов (те же 2 банки). Если решите добавлять сахар – увеличьте расход воды, 5 литров к каждому дополнительному килограмму сахара.

Подкормка в данном случае не требуется. Приготовление проще, чем в предыдущем рецепте, нам даже не понадобится бутыль с гидрозавтором – спиртовые дрожжи бродят активно, и затвор может просто сорвать.

Воду нагреть, растворить в ней варенье. Разбродить дрожжи в теплой воде с сахаром для того, чтобы они начали работать. Перелить жидкость в подходящую тару – на 2/3 или даже на половину от ее объема, иначе пена может полезть через верх. Добавить дрожжи, хорошенько перемешать, накрыть марлей и неплотно закрыть крышкой. Брожение будет продолжаться 3-7 дней. Когда брага перестанет шипеть, «играть», станет горьковатой и не сладкой на вкус – этот этап можно считать оконченным. Теперь сусло нужно снять с осадка с помощью трубочки. Если бражка излишне мутная – ее лучше на пару дней перенести в прохладное место с температурой не менее 2-3 градусов.

Все, готово, можно подключать аппарат!

Брага из варенья без дрожжей

варенье – 4 литра;

вода – 12 литров;

изюмная закваска – опционально;

подкормка для дрожжей – желательно.

Если дрожжей под рукой нет, а сделать самогон хочется – можно воспользоваться «услугами» диких дрожжей. Этот способ наилучшим образом подходит для приготовления браги из забродившего варенья – оно уже заражено дрожжевыми грибками. В противном случае жидкость придется заражать принудительно – например, при помощи изюмной закваски, рецепт которой есть тут . Также подготовленное сусло можно просто оставить в теплом месте – некая толика «дикарей» всегда содержится в воздухе – но этот способ ненадежен, особенно зимой.

Для этого рецепта можно применять обычное, а также – забродившее или засахарившееся варенье. Продукт с признаками гнили или плесени не годится, так как сусло не будет подвергаться термической обработке.

За пару дней до приготовления напитка делаем изюмную или любую другую закваску – например, малиновую, вот тут есть ее рецепт. Берем чистую родниковую фильтрованную воду и нагреваем ее максимум до 30°. Вносим варенье и активно размешиваем до образования однородной массы. Вносим в сусло закваску и хорошенько все размешиваем. Если закваски у вас нет – просто оставьте нашу смесь в теплом (до 25°) месте, в емкости с широким горлом, накрытым марлей – вполне вероятно, что брожение начнется самопроизвольно. Даем суслу побродить с доступом воздуха 1-2 дня, после чего – переливаем в бутыль на ¾ объема и закрываем гидрозавтором или на худой конец – резиновой перчаткой с дырочкой. Время брожения такой браги колеблется в пределах 2-6 недель. Для увеличения крепости при затухании брожения вы можете добавлять в бутыль понемногу сахара – грамм 300-400. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Когда дрожжи окончат свою работу – они выпадут на дне бутыли в виде плотного осадка. Брага осветлится, станет полностью сухой на вкус, перчатка сдуется. Самое время декантировать напиток через трубочку. Перед тем, как выгнать самогон из старого варенья, браге на диких дрожжах желательно постоять в прохладном месте недельку-другую.

Как мы видим, во всех трех рецептах браги из варенья для самогона нет абсолютно ничего сложного, готовятся они не намного хитрее, чем обычные сахарные. Приступаем к следующему пункту – перегонке!

Перегонка самогона из варенья в домашних условиях

В перегонке приготовленной браги также нет особых хитростей. Подойдет для этого любой дистиллятор, желательно с сухопарником. Единственный нюанс – фильтровать ли брагу перед выгонкой? Мелкие кусочки фруктов, оставшиеся в жидкости, дадут самогону более яркий аромат, но они могут пригореть.

Варианта, как выгнать самогон из такой браги существует два – либо осуществлять перегон при помощи парогенератора, либо очень медленно нагревать бак и гнать на маленьком огне. В противном случае брагу обязательно нужно пропустить через несколько слоев марли. Некоторые самогонщики оставшийся жмых подвешивают прямо в бак в марлевом мешочке или закладывают в джин-корзину.

Полностью готовую осветленную брагу заливаем в перегонный куб максимум на 2/3 объема, подсоединяем сухопарник, включаем нагрев. Первый перегон проводим без отсечения голов, на средней или максимальной мощности – если вы отфильтровали брагу. Основную фракцию отбираем буквально до 20-15 градусов в струе – ведь в хвостах содержится вся ароматика наших фруктов! После перегона измеряем крепость полученного спирта-сырца и разбавляем его до 20°. Перед этим самогон можно очистить одним из доступных способов или хотя бы дать ему несколько дней отдохнуть. 20-градусный дистиллят вновь заливаем в куб и начинаем вторую перегонку на небольшой мощности. Голов берем примерно 5% от абсолютного спирта или ориентируясь по запаху – пока капающая жидкость пахнет ацетоном и другими неприятными соединениями, продолжаем отбор голов. Основная фракция отбирается до крепости 40° в струе, остальное нужно собрать в отдельную тару и добавить в брагу при следующей перегонке. Теперь нужно измерить крепость самогона спиртометром, развести чистой водой до питьевого градуса, дать недельку отдохнуть – и можно дегустировать!

Удачно получившийся самогон из яблочного, грушевого, абрикосового или сливового варенья вполне годится для последующей выдержки в подготовленной бочке или на древесной щепе – через некоторое время он станет эдаким полу-кальвадосом или полу-ракией. Если качество дистиллята вас не впечатлило – его можно использовать для приготовления настоек и наливок. Особенно хорош для этого самогон из малинового, смородинового, клубничного, вишневого варенья – настояв в нем свежие ягоды того же сорта, вы получите весьма достойный напиток!

Приготовить самогон из варенья в домашних условиях по силам даже новичкам! Экспериментируйте – и вы обязательно сделаете вкуснейший дистиллят даже из подручных материалов!