Как говорили классики, даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Во времена горбачевских сухих законов этот напиток производили из чего придется – из конфет, ирисок «Золотой Ключик», халвы, компотов. Тогда же приобрело популярность приготовление в домашних условиях самогона из варенья – последнее ценилось, прежде всего, как источник дефицитного сахара. Скажем сразу, что данный продукт такого пренебрежительного отношения не заслуживает – ведь варенье, помимо сахара, содержит также приличное количество фруктов, а значит – наш дистиллят будет только наполовину сахарным СЭМом, а на вторую половину – самым что ни на есть фруктовым бренди.
Самогон из варенья в домашних условиях – нюансы и тонкостиНе из каждого варенья и не по каждому рецепту можно сделать достойный самогон. Поройтесь в сети – и вы увидите, сколько неудобоваримой дичи можно найти по этой теме! Например, «иксперты» рекомендуют рецепт браги из варенья без дрожжей, в котором в качестве закваски используется пиво. Ага, какой-нибудь «Тетерев», сваренный из порошка и трижды пастеризованный, со сроком хранения 1.5 года – много там дрожжей осталось? Будьте благоразумны.
Качество полученного продукта будет напрямую зависеть от:
- Качества самого варенья. Подгнившее, заплесневевшее или сильно забродившее сырье может испортить напиток, а вот засахаренное нам вполне подходит.
- Вида варенья. Лучший напиток можно получить из яблочного, грушевого, сливового, абрикосового сырья и их смесей, неплохо также получается самогон из вишневого варенья – некий «младший брат» киршвассера. Смородину, малину, ежевику, чернику, бруснику и прочие изыски лучше использовать как экспериментальную добавку или сделать питьевую брагу из варенья указанных сортов, которую правильней будет называть фруктовым вином.
- Содержания сахара. Вечная дилемма любого самогонщика – вкус или достойный выход продукта? Классическое бабушкино варенье делается по пропорции 1:1 или 1:1.2, на мой взгляд сладости в нем более чем достаточно, вполне можно сделать самогон из варенья без сахара. Помните – чем больше вы пожадничаете, тем более ваш дистиллят станет похож на деревенский сэм.
- Выбранных дрожжей. Собственно, выбрать можно из трех вариантов – хлебопекарские дрожжи, покупную винную ЧКД или «дикарей». «Саф-левюр» или аналоги – это дешево и сердито, брожение пройдет быстрее, брага будет крепче (до 14-15%), но вкус гарантированно получится «самогонным». Другая крайность – дикие дрожжи. Они ненадежны, «работают» долго и не набраживают более 10% спирта. Оптимум – это брага на варенье и сухих дрожжах для фруктовых или виноградных вин. Придется немного потратиться, выход будет чуть меньше (максимум до 11-12% алкоголя в браге), но продукт гарантированно получится качественным и без лишних примесей во вкусе и аромате.
Помните – при приготовлении браги и самогона нужно учитывать все эти нюансы, а также – неукоснительно следовать технологии! В большинстве случаев из старого варенья получается неплохая база для настоек, иногда такой самогон подходит только для растирания больных суставов, но периодически самогонщикам удается произвести дистиллят по-настоящему высокого класса, который не стыдно даже залить в дубовую бочку и с удовольствием выпить после выдержки.
Рецепты браги из варенья для самогонаДля того чтобы правильно приготовить брагу, очень желательно знать, по какому рецепту делалось варенье – сколько оно содержит фруктов и сахара. Будем исходить из того, что джем готовился по классике, то есть 1:1 по весу.
Брага на варенье и сухих дрожжахВинные сухие дрожжи для такого напитка – самый правильный вариант, на них мы получим и нормальный выход продукта, и его хорошее качество.
- варенье – 4 литра;
- вода – 12 литров;
- дрожжи винные – 3-4 граммов (по инструкции).
Подкормка для такой браги не обязательна, но при желании можно ее приобрести – брожение пройдет более гладко. Как приготовить такую брагу? Да легко!
- Воду нагреваем градусов до 50-60, добавляем в нее варенье и мешаем до максимального взаиморастворения. Если варенье вызывает сомнения – например, оно начало забраживать или на его поверхности наблюдалась плесень – сусло не помешает прокипятить. Остужаем жидкость до 25-30 градусов.
- Разбраживаем дрожжи в теплой воде согласно инструкции на их упаковке. Соединяем с жидкостью, переливаем в подходящую емкость под гидрозатвор – так, чтобы сусло заняло максимум ¾ объема.
- Емкость должна постоять в теплом месте 5-10 дней, в зависимости от того, сколько бродит брага. Когда затвор перестал пускать пузырьки – молодое «вино» можно сливать с осадка.
- Желательно дать бражке постоять на тихом брожении в подвале хотя бы пару недель, чтобы она полностью осветлилась – тогда самогон будет более чистым. Но если не терпится – этот пункт можно пропустить.
Все, наша брага из старого варенья фактически готова. Если она получилась слишком мутной – воспользуйтесь любым удобным способом осветления домашних вин, все они вполне применимы и к бражкам.
Пропорции браги из варенья для самогона на спиртовых дрожжахПодойдут любые сухие хлебопекарские дрожжи, можно также приобрести специальные спиртовые для фруктовых браг. Гидромодуль такой: 5 литров воды на 1 кг сахара (2 банки варенья) + 1 литр воды на 1 кг фруктов (те же 2 банки). Если решите добавлять сахар – увеличьте расход воды, 5 литров к каждому дополнительному килограмму сахара.
- варенье – 4 литра;
- вода – 12 литров;
- дрожжи хлебопекарские – 40-50 граммов или спиртовые – по инструкции на упаковке.
Подкормка в данном случае не требуется. Приготовление проще, чем в предыдущем рецепте, нам даже не понадобится бутыль с гидрозавтором – спиртовые дрожжи бродят активно, и затвор может просто сорвать.
- Воду нагреть, растворить в ней варенье.
- Разбродить дрожжи в теплой воде с сахаром для того, чтобы они начали работать.
- Перелить жидкость в подходящую тару – на 2/3 или даже на половину от ее объема, иначе пена может полезть через верх. Добавить дрожжи, хорошенько перемешать, накрыть марлей и неплотно закрыть крышкой.
- Брожение будет продолжаться 3-7 дней. Когда брага перестанет шипеть, «играть», станет горьковатой и не сладкой на вкус – этот этап можно считать оконченным. Теперь сусло нужно снять с осадка с помощью трубочки.
- Если бражка излишне мутная – ее лучше на пару дней перенести в прохладное место с температурой не менее 2-3 градусов.
Все, готово, можно подключать аппарат!
Брага из варенья без дрожжейЕсли дрожжей под рукой нет, а сделать самогон хочется – можно воспользоваться «услугами» диких дрожжей. Этот способ наилучшим образом подходит для приготовления браги из забродившего варенья – оно уже заражено дрожжевыми грибками. В противном случае жидкость придется заражать принудительно – например, при помощи изюмной закваски, рецепт которой есть тут. Также подготовленное сусло можно просто оставить в теплом месте – некая толика «дикарей» всегда содержится в воздухе – но этот способ ненадежен, особенно зимой.
- варенье – 4 литра;
- вода – 12 литров;
- изюмная закваска – опционально;
- подкормка для дрожжей – желательно.
Для этого рецепта можно применять обычное, а также – забродившее или засахарившееся варенье. Продукт с признаками гнили или плесени не годится, так как сусло не будет подвергаться термической обработке.
- За пару дней до приготовления напитка делаем изюмную или любую другую закваску – например, малиновую, вот тут есть ее рецепт.
- Берем чистую родниковую фильтрованную воду и нагреваем ее максимум до 30°. Вносим варенье и активно размешиваем до образования однородной массы.
- Вносим в сусло закваску и хорошенько все размешиваем. Если закваски у вас нет – просто оставьте нашу смесь в теплом (до 25°) месте, в емкости с широким горлом, накрытым марлей – вполне вероятно, что брожение начнется самопроизвольно.
- Даем суслу побродить с доступом воздуха 1-2 дня, после чего – переливаем в бутыль на ¾ объема и закрываем гидрозавтором или на худой конец – резиновой перчаткой с дырочкой.
- Время брожения такой браги колеблется в пределах 2-6 недель. Для увеличения крепости при затухании брожения вы можете добавлять в бутыль понемногу сахара – грамм 300-400. Процедуру можно повторить 2-3 раза.
- Когда дрожжи окончат свою работу – они выпадут на дне бутыли в виде плотного осадка. Брага осветлится, станет полностью сухой на вкус, перчатка сдуется. Самое время декантировать напиток через трубочку.
- Перед тем, как выгнать самогон из старого варенья, браге на диких дрожжах желательно постоять в прохладном месте недельку-другую.
Как мы видим, во всех трех рецептах браги из варенья для самогона нет абсолютно ничего сложного, готовятся они не намного хитрее, чем обычные сахарные. Приступаем к следующему пункту – перегонке!
Перегонка самогона из варенья в домашних условиях
В перегонке приготовленной браги также нет особых хитростей. Подойдет для этого любой дистиллятор, желательно с сухопарником. Единственный нюанс – фильтровать ли брагу перед выгонкой? Мелкие кусочки фруктов, оставшиеся в жидкости, дадут самогону более яркий аромат, но они могут пригореть.
Варианта, как выгнать самогон из такой браги существует два – либо осуществлять перегон при помощи парогенератора, либо очень медленно нагревать бак и гнать на маленьком огне. В противном случае брагу обязательно нужно пропустить через несколько слоев марли. Некоторые самогонщики оставшийся жмых подвешивают прямо в бак в марлевом мешочке или закладывают в джин-корзину.
- Полностью готовую осветленную брагу заливаем в перегонный куб максимум на 2/3 объема, подсоединяем сухопарник, включаем нагрев.
- Первый перегон проводим без отсечения голов, на средней или максимальной мощности – если вы отфильтровали брагу. Основную фракцию отбираем буквально до 20-15 градусов в струе – ведь в хвостах содержится вся ароматика наших фруктов!
- После перегона измеряем крепость полученного спирта-сырца и разбавляем его до 20°. Перед этим самогон можно очистить одним из доступных способов или хотя бы дать ему несколько дней отдохнуть.
- 20-градусный дистиллят вновь заливаем в куб и начинаем вторую перегонку на небольшой мощности. Голов берем примерно 5% от абсолютного спирта или ориентируясь по запаху – пока капающая жидкость пахнет ацетоном и другими неприятными соединениями, продолжаем отбор голов.
- Основная фракция отбирается до крепости 40° в струе, остальное нужно собрать в отдельную тару и добавить в брагу при следующей перегонке. Теперь нужно измерить крепость самогона спиртометром, развести чистой водой до питьевого градуса, дать недельку отдохнуть – и можно дегустировать!
Удачно получившийся самогон из яблочного, грушевого, абрикосового или сливового варенья вполне годится для последующей выдержки в подготовленной бочке или на древесной щепе – через некоторое время он станет эдаким полу-кальвадосом или полу-ракией. Если качество дистиллята вас не впечатлило – его можно использовать для приготовления настоек и наливок. Особенно хорош для этого самогон из малинового, смородинового, клубничного, вишневого варенья – настояв в нем свежие ягоды того же сорта, вы получите весьма достойный напиток!
Приготовить самогон из варенья в домашних условиях по силам даже новичкам! Экспериментируйте – и вы обязательно сделаете вкуснейший дистиллят даже из подручных материалов!