Сэкономлю вам деньги и нервы: 5 ошибок, которые я наделал выбирая самогонный аппарат

Когда мой знакомый отравился покупной водкой, я окончательно решил приобрести самогонный аппарат. Слава богу, у него все обошлось, он даже не оказался на больничной койке, но перспектива еще та.

Пью нечасто, поэтому к качеству спиртных напитков предъявляю особое внимание. Процесс поиска достойного аппарата у меня затянулся, но сейчас совершенно не жалею о своем выборе и могу поделиться секретами, которые позволят вам не потратить деньги впустую.

Историей поделился подписчик блога Виталий.

Хочу купить только иностранный, да еще и самый лучший

Первая дилемма, с которой мне пришлось столкнуться, когда выбирал самогонный аппарат – отечественный или иностранный. Долго сравнивал похожие модели и понял главное – разница в цене. Аппараты нашего производства стартуют от 3 500 рублей, иностранные от 8 900 рублей!

Иностранные чаще подделывают. Потом еще подумал, что в случае иноземного аппарата, если сломается какая-то деталь, то могут возникнуть проблемы с покупкой.

С российскими производителями можно связаться, даже если не по телефону, хотя бы по электронной почте. Понятное дело, что продавцы иностранных аппаратов смогут разъяснить, как использовать, но о тонкостях вряд ли поведают.

Я пошел по простому пути, приобрел самогонный аппарат от российского производителя и не пожалел.

Куплю аппарат с маленьким перегонным кубом

Еще один важный момент, который чуть не упустил во время покупки – размеры куба. Однако вовремя исправился и сделал расчеты.

Если делать самогон на сахаре, то для приготовления 1 литра потребуется 5 литров браги. Сам куб можно наполнять не более чем на 80%. Если взять самый распространенный объем куба на рынке – 12 литров, то можно будет залить только 9-10 литров браги. А из них получится меньше 2 л самогона.

Обязательно обращайте внимание на размер перегонного куба

Важно! Куб самогонного аппарата можно наполнять брагой на 75-85%, остальное пространство остается для выделяемых газов.

Подумал, можно и два раза перегнать, но это потраченное время - на само приготовление, слив и перелив новой браги. Выбрал 25-литровый куб. Бродильная емкость у меня объемом 35 литров, а для нее подходит куб от 20 литров.

50-литровый куб не решился покупать, слишком тяжело поднимать, можно и спину сорвать.

Купил неподходящий тип аппарата для своих нужд или размера квартиры

Еще очень важно на этапе выбора самогонного аппарата определиться с его типом. Простой дистиллятор не даст возможности получить чистейший продукт. Это идеальный вариант для приготовления бренди, виски, текилы, чачи.

За счет специфической технологии, даже могу сказать несовершенной, в продукт попадают эфирные масла и ароматические примеси, отсюда специфический запах и привкус.

Ректификационная колонна позволяет выгнать практически чистейший спирт. Она идеально подойдет для приготовления водки, наливок, настоек и ликера.

Важно: не стоит рассчитывать на чистый продукт, если перегонять брагу только через сухопарник.

Выяснилась еще одна проблема – если брать ректификационный аппарат, то минимальная высота царги не может быть меньше 1 метра, в идеале – 1,5 метра. В противном случае будут возникать проблемы с делением на фракции.

Учитывайте размеры помещения, где будете готовить самогон

Это надо обязательно учитывать, если покупаете аппарат в квартиру, могут возникнуть проблемы с установкой колонны.

Выбираю аппарат с огромной или мизерной толщиной металла, узкой горловиной

Проанализировав отзывы, пришел к выводу, что медные аппараты – это дорого и непрактично, за ними сложно ухаживать, их придется постоянно чистить. Нержавейка - является идеальным выбором, практичная и прочная, к тому же у нее высокая теплопроводность.

Вариант приобретения аппарата из оцинкованной стали откинул сразу, он, конечно, дешевле, но толщина стенок до 1 мм. Брага точно будет подгорать.

Важно! Толщина металла самогонного аппарата должна быть от 1 мм до 2 мм.

Рекомендую приобретать самогонный аппарат из нержавеющей стали

Выбрал аппарат с толщиной нержавейки 2 мм, если она больше, то теплопроводность снизится, брага будет долго закипать, а сама емкость будет слишком тяжелой. Диаметр паропровода не должен быть меньше 10 мм, в противном случае, брага там будет накапливаться, что может стать причиной взрыва.

Верю во все рекламные обещания производителей

Пришел к однозначному выводу, ни в коем случае нельзя доверять громким лозунгам продавцов самогонных аппаратов. Не нужно надеяться на то, что не придется второй раз перегонять продукт.

Для получения качественного напитка и максимального избавления от сивушных масел и вредных примесей все равно придется перегнать сырец дважды.

Если есть сухопарник – это тоже не гарантия полной очистки, для этого лично мне потребовалось приобрести определенные навыки и кое-какой опыт в самогоноварении.

Продавцами часто завышается и производительность самогонных аппаратов. Классический аппарат выдает 2-4 литра в час.

Колонные аппараты дают примерно столько же, но если используются дополнительные приспособления: насадки, дефлегматор, то скорость выхода напитка сильно уменьшится, зато качество будет выше.

Это далеко не полный перечень вопросов, которые стоит решить будущему самогонщику, чтобы не выбросить деньги на ветер. Может, кто-то из читателей тоже недавно выбирал себе самогонный аппарат? На что вы обращали внимание?