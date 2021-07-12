Недавно я открыл для себя новый и вкусный напиток, о котором бы хотелось рассказать.

Что такое шнапс

Название шнапс («Schnaps») берет начало от старого норвежского слова, которое означает «пить залпом», — и это не отдельный вид алкоголя, а все напитки, сделанные путем перегонки сырья. Единственное, шнапс перегоняют два раза, что делает его более крепким и насыщенным.

Отличительная черта — разнообразие сырья, а отсюда и преимущество — полностью натуральное производство. Напиток в 40 градусов делают из орехов, ягод и фруктов. Представляете, даже из макарон и картофеля!

Главное нужно знать, есть ли в продуктах крахмал и сахар, которые и взаимодействуют с дрожжами, образуя спирт.

Австрийский из картофеля

Когда я попробовал шнапс из картошки, то был сильно поражен контрастами вкуса: с одной стороны, приятная горесть, а с другой, мягкий, еле чувствуемый вкус картофеля. Я советую вам попробовать такой специфичный напиток. Конечно, он не всем понравится, ведь шнапс — напиток на любителя, и это можно отнести к его слабым сторонам.

Для этого напитка вам потребуется:

Картофель — 2 кг;

Горячая вода (не кипяток) — 1 л;

Ферменты: глюкаваморин, амилосубтилин в сухом виде — пропорции указаны на упаковке;

Дрожжи.

Важно подобрать свежий картофель, без каких-либо повреждений, которые могут вызвать неприятный запах и вкус. Картофель я мою и срезаю кожуру.

Измельчаю до однородной «кашицы». В этом деле поможет блендер, мясорубка или терка.

В эту самую кашицу я наливаю горячей воды и варю час на слабом огне, постоянно помешивая. Должна получиться полупрозрачная жидкость без комочков.

Затем я охлаждаю сваренный картофель до 70 градусов, после чего вношу амилосубтилин, который служит для разжижения. В таком состоянии (не изменяя температуру) консистенция должна томиться полчаса.

После 30 минут массу нужно слегка остудить до 65 градусов и ввести глюкаваморин для засахарения. Оставляю картофель на час.

Через час снова охлаждаю, уже до 30 градусов, добавляю дрожжи и оставляю на неделю под марлей и крышкой в тепле.

Когда прошло 7 дней, брагу перегоняю и разбавляю водой до 15%. На вторую перегонку нужно убрать отделившуюся «жидкость» от чистого спирта. Эту жидкость нельзя употреблять, поскольку в ней содержатся вредные вещества.

Оставшийся спирт процеживаю через фильтр (к примеру, ватно-марлевый). Я оставляю напиток настаиваться хотя бы на неделю и только после этого разбавляю его водой, если не устраивает крепость.

Абрикосовый

Для него вам потребуется:

абрикосы — 5 кг;

вода — 5 л.

Необходимо выбрать свежие и спелые абрикосы, убрать из них косточки. Я рекомендую вам не мыть их, поскольку брожение может протекать трудно.

Я измельчаю абрикосы до кашицы и заливаю 2 литрами воды, помешивая, чтобы получилась жидкая консистенция. Накрываю марлей и оставляю в темном теплом месте (до 25 градусов) на 4 дня.

Как только я замечаю брожение (пена, запах), добавляю оставшиеся литры воды. Заменяю марлю на гидрозатвор и оставляю отдыхать на месяц. Не удивляйтесь такому промежутку, ведь в данном рецепте не используются дрожжи.

Брага будет готова к первой перегонке тогда, когда в гидрозатворе не будет пузырьков и будет осадок на дне.

Разбавляю жидкость до 20% и снова перегоняю, отделяя ненужную жидкость от чистого спирта.

На последнем этапе нужно перелить домашний напиток через ватно-марлевый фильтр и дать настояться в темном прохладном месте минимум 7 дней. Затем разбавить водой до 38-40 градусов и только после этого угощать близких и знакомых.