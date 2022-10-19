Технология очистки самогона кокосовым углем

Процесс самогоноварения довольно тяжелый. Если не учитывать основные правила, то можно отравить как себя, так и тех, кто будет употреблять неправильно приготовленное спиртное. Очень важным этапом является очистка самогона кокосовым углем от вредных примесей. Можно использовать для фильтрации древесный уголь, однако он менее эффективен и сильно крошится, из-за чего процесс очистки после углевания будет более долгим.

Кокосовый уголь: что это такое и зачем нужен

Многие знают, что кокосовый уголь используют для кальянов, но изначально его применяли для приготовления самогона дома. Он необходим для того, чтобы избавить алкогольный напиток от вредных для человека тяжелых примесей. По своим характеристикам такой вид угля в разы лучше, чем березовый или же активированный.

Кокосовый уголь является сожженной скорлупой от кокоса, в процессе сжигания ей перекрывают доступ к кислороду. Стоит запомнить, что угли для кальяна не подойдут для фильтрации самогона. Причина тому – наличие добавок, которые не должны попасть в спиртной напиток.

Какие преимущества и особенности есть у кокосового угля?

Активированный кокосовый уголь имеет большое количество микроскопических пор, благодаря чему эффективность фильтрации в разы лучше. Он способен впитывать около 80 процентов эфирного масла и 90 процентов других видов эфира. Расход такого материала примерно в 4-5 раз меньше, чем у других видов угля. Он практически не распыляется, благодаря чему такой уголь легче удалить из отфильтрованного спиртного напитка. Помогает максимально смягчить вкус готового самогона.

Правильнее всего использовать данный вид угля для фильтрации спиртных напитков. У него есть ряд особенностей и преимуществ перед другими разновидностями.

Благодаря использованию такого процесса фильтрации удастся приготовить максимально качественный напиток.

Чем отличается от обычного древесного угля?

Основное отличие между березовым и кокосовым углем состоит в том, что, для того чтобы очистить литр дистиллята при температуре в 40 градусов, количество используемого материала будет разниться. Древесного потребуется примерно в пять раз больше. Более того, кокосовый уголь, в отличие от березового, не крошится. От древесного угля очищать самогон в разы сложнее.

В каких случаях потребуется проводить углевание?

Необходимо проводить фильтрацию для очищения первичного дистиллята от сивухи, в случае если перед выгоном не было отбора голов и хвостов. После того как проведена очистка, требуется повторный перегон. Проводят углевание, когда необходимо улучшить качество готового самогона. А именно, когда нужно убрать муть, скорректировать вкус или запах.

Использовать очистку самогона кокосовым углем можно только в двух ситуациях.

При приготовлении алкогольного напитка на дому стоит помнить, что окончательный вкус спиртной напиток принимает спустя 2-3 месяца выдержки. Поэтому не стоит переусердствовать и использовать очистку самогона кокосовым углем слишком долго.

Для очистки первичного дистиллята

В дистилляте содержится большое количество примесей, которые могут не только изменить вкус в худшую сторону, но и опасны для организма человека. В нем могут содержаться вредные масла, такие как эфир, муравьиное масло, метиловый спирт и другое. Очистка самогона кокосовым углем требуется для того, чтобы удалить изоамиловый спирт. Он особенно опасен, так как при контакте с кожей может вызывать реакцию в виде волдырей, а если долго вдыхать его пары, то появляется кашель и наступает удушье.

Благодаря использованию кокосового угля можно вывести около 87 процентов масел и 92 процента эфиров. Достигается такой результат за счет пористости, которая увеличивает абсорбирующее свойство.

Для того чтобы улучшить готовый самогон

Очень часто процесс углевания используют для того, чтобы довести вкус спиртного напитка после выдержки. Благодаря очистке самогона получится смягчить вкус и улучшить аромат напитка. Такой способ используют как на производстве, так и для приготовления самогона в домашних условиях.

Очищение самогона кокосовым углем: технология

Особенности очищения: пропорции и заправка

до 17-20 градусов, если будет проводиться вторичная перегонка;

до 40-50 градусов в случае, если вторичной перегонки не будет.

Для того чтобы понять, как очистить самогон кокосовым углем на дому и фильтрация прошла быстро и правильно, необходимо придерживаться простого технологического процесса. Стоит запомнить, что при использовании кокосового угля погашается яркость вкуса, поэтому применять технологию для очистки напитков с ягодами и фруктами не стоит. Использовать ее можно для фильтрации зернистого или сахарного дистиллята. Есть два способа очистки – настойка, фильтрация.Перед началом очистки обязательно потребуется создать заправку, соблюдая определенные пропорции. Изначально дистиллят необходимо разбавить водой

Стоит запомнить, что чем ниже будет крепость напитка, тем выше будет степень очистки. Далее следует действовать по определенному алгоритму.

Подготовка угля. Важно измельчить его, если приобретали в брикетах. Это требуется для увеличения площади соприкосновения угля со спиртным напитком. Кусочки должны быть приблизительно 15-30 мм. Далее их промывают водой, чтобы убрать лишнюю пыль. В стеклянную банку потребуется высыпать подготовленный уголь и вылить дистиллят, разведенный с водой. Смесь нужно размешать и герметично закупорить крышкой.

Относительно пропорций необходимо запомнить, что на литр самогона в 40 градусов потребуется приблизительно 10 грамм угля.

Особенности настаивания самогона

После того как напиток приготовлен, его потребуется оставить на 4 дня в темном помещении, где поддерживается комнатная температура. Важно также раз в 7-9 часов встряхивать банку. Некоторые профессиональные самогонщики на дому говорят, что оставляют напиток для фильтрации на 7-21 день. Однако стоит помнить, что если переборщить, то может испортиться вкус.

Есть второй способ фильтрации, при котором самогон по указанным пропорциям соединяют с углем и оставляют банку всего на три часа. После этого его очищают и снова заливают новым сорбентом на три часа. Такую процедуру повторяют по 5-6 раз.

Особенности фильтрации самогона

Этот процесс отличается от предыдущего. Он менее длительный и затратный для самогонщика. В процессе используют угольные колонны и цилиндр. В него засыпают сорбент и осуществляют очистку по принципу перегонной технологии. В магазине можно приобрести цилиндр для фильтрации самогона в домашних условиях, а можно сделать его самостоятельно из стеклянной бутылки, срезав ее дно. Пластиковую тару использовать запрещено, так как в процессе фильтрации в напиток попадут вредные элементы из пластика.

Для того чтобы наладить процесс, необходимо положить в горлышко цилиндра или бутылки ватные диски, после этого марлю и насыпать измельченный кокосовый уголь. Примерная пропорция – 15 граммов на 1 литр. После через такой фильтр переливают дистиллят. Для того чтобы эффект был максимальным, повторить фильтрацию лучше 4 раза.

Особенности очистки после вторичной перегонки

когда не было проведено разделение на фракции перед перегонкой;

если у напитка есть мутноватый оттенок и когда он имеет неприятный запах.

Лучше всего проводить углевание до того, как будет проведена вторичная перегонка. Многие предпочитают обязательно очищать уже готовый самогон, чтобы придать ему мягкость и вкус. Однако это вовсе не обязательно, и фильтрацию после второй перегонки проводят только в двух случаях:

В этих случаях можно использовать для фильтрации обыкновенный фильтр или же нагревание готового напитка. В первом случае отлично очищается цвет самогона, впитываются оставшиеся примеси. Во втором случае самогон потребуется нагреть не более чем до 73 градусов. Ни в коем случае ее нельзя поднимать до 78, так как это уже температура кипения. Стоит понимать, что такая обработка необязательна, однако позволяет довести до ума готовый алкогольный напиток.

Можно ли повторно использовать кокосовый уголь?

Многие новички пытаться применять для очистки уголь повторно. Однако делать так не нужно по ряду причин. Поры уже насыщены вредоносными веществами, поэтому его эффективность минимальна. Если длительно использовать такой адсорбент, то в процессе он начнет отдавать спиртному вредные элементы, которые уже накопил в себе.

В случае, когда есть желание использовать повторно материал для фильтрации, требуется его обязательно очистить по определенному алгоритму.

Залить уголь дистиллированной водой в соотношении 3 к 1. После потребуется взболтать смесь и оставить на 20 минут. Далее воду нужно слить. Такая процедура повторяется 3-4 раза. После нагревается духовка до 190 градусов, и туда вкладывают уголь. Первые 2-3 часа, пока не перестанет испаряться спирт, ее держат открытой. После этого уголь жарят около 6-8 часов с закрытой дверцей духового шкафа.

Гораздо проще сделать новый дистиллят. Это будет более эффективно и полностью безопасно.

Исходя из всей информации, можно подвести итог, что настаивание и фильтрация самогона дома на кокосовых углях – наиболее актуальный и эффективный способ. В отличие от древесных материалов, кокосовый уголь не крошится, не мутит спиртной напиток и легко извлекается после очистки. Использовать его можно перед первичной перегонкой, а также перед вторичной.

Очистка самогона кокосовым углем в домашних условиях в конце перегонки вовсе не обязательна и требуется только тогда, когда нужно убрать мутность, или если не было разделения на фракции в начале процесса перегонки. Данный способ актуален, важно запомнить все особенности и нюансы, чтобы приготовить вкусный напиток.