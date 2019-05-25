Самый важный посыл этого материала: не бывает идеального или лучшего самогонного аппарата для дома – есть лишь оборудование, которое может снова и снова решать задачи определенного спектра. Какие задачи? Для их постановки важно понимать базовые процессы в самогоноварении: какое сырьё использовать, как правильно готовить брагу, как и для чего получать спирт-сырец, как затем его дробно перегонять. Только после должной теоретической подготовки можно приступать к материальному обеспечению своего нового увлечения. И начать, безусловно, нужно со знакомства с имеющимся на рынке оборудованием.

Виды самогонных аппаратов для дома

Классический дистиллятор

Сначала может показаться, что разнообразию конструкций самогонных агрегатов нет конца. Но если упустить второстепенные детали, всё оборудование можно условно поделить на классические дистилляторы и аппараты колонного типа, которые, в свою очередь, делятся на бражные (плёночные) и ректификационные (насадочные) колонны. Экзотику, типа непрерывных бражных колон, непрерывных парогенераторов и вакуумных конструкций, рассматривать не будем, поскольку она почти не представлена на рынке или существует в единичных экземплярах на руках конструкторов-энтузиастов.Самый понятный и доступный вид самогонных аппаратов. В простейшем виде представляет собой связку из перегонного куба и холодильника. Брага или спирт-сырец нагревается в перегонном кубе до температуры кипения спирта (или промежуточных фракций), пары направляются в холодильник, где конденсируются в виде готового продукта (спирта-сырца, самогона или промежуточных фракций).

Вариативность классических дистилляторов огромна. Холодильники бывают прямоточными или спиралевидными (привычный многим змеевик), располагаются вертикально, горизонтально или под углом. Часто комплекты для дистилляции оснащаются сухопарником и другими укрепляющими модулями (например, добавляют небольшую царгу или мини-дефлегматор). Цена тоже вариативна: от $100 за комплект и практически до любой суммы, которую готов заплатить покупатель.

Бытовой дистиллятор Добрый Жар “Модуль”

Терминология Сухопарник (прикубник) – промежуточная ёмкость между перегонным кубом и холодильником. Благодаря маркетологам до сих пор считается полезным в очистке и укреплении самогона модулем. На практике воздушного охлаждения недостаточно для нормального укрепления или удерживания «вредных» фракций. Зато сухопарник сгодится как защита от возможного брызгоуноса (закидывания браги в холодильник) и ароматизации самогона, если использовать его как арома-корзину. Напрашивается вывод: второй и последующий сухопарники носят исключительно декоративный характер, в том числе с барботажем.

Какой бы сложной не выглядела конструкция классического дистиллятора, он не способен качественно разделить пар на вредные/дурно пахнущие и безвредные/ароматобразующие фракции, даже если технология дробной перегонки освоена от и до. Укрепляющая способность тоже низкая: без дополнительных модулей – до 80-85% спирта максимум после многократной дробной перегонки, с укрепляющими модулями до 90%, но примерно той же степени очистки (крепость ≠ очистка).

Аламбик Аламбик (фр. alambic) – медный классический дистиллятор, архетип самогонных аппаратов как таковых. В классическом варианте состоит из перегонного куба (обычно шарообразной формы), «шлема» (воздушный дефлегматор), изогнутого паропровода (с поэтичным названием «лебединая шея») и конденсатора. Дополнительно комплектуется укрепляющими модулями, например, линзой (дефлегматор с воздушно-водяным охлаждением). Поскольку медь эффективна в очистке дистиллята от дурно пахнущих соединений и участвует в образовании желаемых для фруктовых и зерновых спиртов ароматных соединений (оба тезиса доказаны научно), аламбики в той или иной форме до сих пор применяются в производстве виски, коньяка, кальвадоса и другой «элитки». В домашнем самогоноварении используются не так часто, поскольку недешевы (от $300 за самый простой комплект) и нуждаются в постоянной чистке (впрочем, как и любой другой медный модуль). Напрашивается вывод: не всегда от дистиллятора требуется высокая степень очистки или укрепление. Иногда важнее сохранить вкусоароматику исходного сырья, в частности для фруктовых и зерновых дистиллятов. Но только если предполагается последующая их выдержка в дубовой бочке, где дурно пахнущие соединения преобразуются в соединения пахнущие приятно, а вредные примеси адсорбируются бочкой. В ином случае получаем посредственный продукт, который можно пить без вреда для здоровья только после длительной очистки.

Достоинства классического дистиллятора: дешевизна и доступность, понятный и быстрый процесс перегонки, подходит для быстрого получения спирта-сырца, простота сборки и обслуживания, сохранение вкусоароматики исходного сырья.

Недостатки: слабая степень очистки и укрепления, затраты времени на доочистку продукта, если не предполагается последующее облагораживание дубовой бочкой.

Бражная (плёночная) колонна

Самогонный аппарат колонного типа, гибрид дистиллятора и ректификационной колонны. В отличие от классического дистиллятора в бражной колонне (БК) стандартной схемы предусмотрен вертикальный паропровод соответствующей длины и дефлегматор. Для сохранения высокой производительности, достаточного разделения и сохранения вкусоароматики, высота БК должна быть в пределах 70-100 см.

Работает такое оборудование по принципам ректификации: пары из перегонного куба поднимаются по царге вверх, встречаются с охлаждающим контуром дефлегматора, частично конденсируются и стекают вниз по стенкам колонны, образуя равномерную плёнку на её внутренней поверхности (поэтому БК и называют плёночной колонной).

Самогонный аппарат Феникс “Сириус”

Охлаждённая дефлегматором жидкость называется флегмой. Стекая обратно в перегонный куб, она контактирует с горячим паром, снова нагревается, переиспаряется, происходят тепло- и массообменные процессы между флегмой и паром, результатом которых является более тонкое разделение пара на отдельные составляющие. Пока промежуточные фракции удерживаются в колонне, спирт с контролируемым количеством примесей отправляется в холодильник. Именно здесь у большинства начинающих самогонщиков начинаются проблемы, поскольку в настройке БК очень требовательна.

Есть несколько способов отрегулировать количество отбора самогона, начиная с самого архаичного отбора по пару после дефлегматора (управление охлаждением) и заканчивая современным отбором по жидкости (управление через узел отбора). Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, но что важнее, это совсем не простой для понимания процесс, требующий определённой теоретической и практической подготовки. Новичку следует дважды подумать, прежде чем покупать БК.

Терминология Царга – цилиндрическая труба в самогонном оборудовании колонного типа, по которой пар движется от перегонного куба к дефлегматору или непосредственно в холодильник. В классическом дистилляторе может выполнять функцию сухопарника, предотвращая брызгоунос (в таком случае длина царги более 30-40 см нецелесообразна), и выполнять некоторое укрепляющее действие за счёт парциальной конденсации (самопроизвольная дефлегмация). В БК и РК является важнейшим инструментом разделения и удерживания промежуточных фракций, поскольку именно в ней происходят тепло- и массообменные процессы. Для увеличения площади контакта флегмы и пара царгу набивают различными насадками (СПН, РПН и т.д.). Дефлегматор – холодильник, основная задача которого состоит в полной или частичной конденсации паров до флегмы. Обязательный элемент плёночных и насадочных колонн. Устанавливается между царгой и основным холодильником, если таковой предусмотрен. Конструктивно может быть изготовлен по разным схемам, но обычно это кожухотрубный или рубашечный тип охлаждения, реже холодильник Димрота. Дефлегматор можно использовать как основной конденсатор для дистилляции браги. Флегмовое число – производительность колонны, выраженная в отношении количества флегмы, вернувшейся в колонну для орошения насадки (или по царге в виде плёнки), к количеству отобранного продукта. Чем больше флегмовое число, тем медленнее протекает ректификация и, как следствие, увеличивается степень очистки продукта. Для получения качественного спирта флегмовое число должно быть больше 3-4. Для сохранения органолептики исходного сырья этот показатель должен быть в пределах 1,5-2. Узел отбора по жидкости – конструктивный элемент БК и РК, который делит весь сконденсированный в дефлегматоре пар на флегму, возвращаемую в колонну для орошения насадки, и готовый продукт с последующим его доохлаждением. В отличие от регулировки отбора по пару, отбор по жидкости не чувствителен к напору и температуры воды в водопроводной системе, напряжению в сети, от которой запитаны ТЭНы и вообще переменных становится гораздо меньше. Узел отбора легко автоматизировать.

Основное отличие бражной колонны от ректификационной – она универсальна. С отключённым дефлегматором мы имеем классический дистиллятор с вертикальным паропроводом, на котором можно довольно быстро перегнать брагу. С включённым дефлегматором получаем плёночную колонну, то есть значительное укрепление продукта, некоторую очистку от вредных примесей и сохранение органолептики исходного сырья. Остаётся только поставить дополнительную царгу с необходимым объёмом насадки и можно получать спирт достойного качества. Цены на БК начинаются от $200 за простой комплект.

Достоинства бражных колонн: значительная очистка и укрепление дистиллята, сохранение органолептики исходного сырья, универсальность, высокая производительность.

Недостатки: сложность в регулировании отбора, зависимость от давления воды в охлаждении (при паровом отборе), габариты.

Ректификационная (насадочная) колонна

Единственный вид самогонного оборудования, предназначенный для получения чистого пищевого спирта крепостью до 96о. Отличается от БК высотой колонны (1,5 метра минимум) и наличием в ней тепло- и массообменных контактных устройств, наполнителя, увеличивающего площадь взаимодействия пара и флегмы.

В промышленном секторе используют тарельчатые колонны, но из-за больших габаритов использовать такое оборудование в домашних условиях проблематично, домашние колонны набивают специальной насадкой (поэтому РК называют насадочными).

Комплект ХД/4-Старатель-2

Терминология Насадка – контактные устройства, которыми наполняют царгу БК и РК. Может быть нерегулярной (насыпная) и регулярной (сформованная и правильно уложенная). В домашних условиях чаще используют первый вид насадок, к которым относится, например, спирально-призматическая насадка (СПН), - она обеспечивает большую контактную площадь, стоит дешево, лёгкая. В бражных колоннах обычно используют более дорогую регулярную проволочную насадку Панченкова (РПН), чаще из меди, что позволяет добиться лучшего качества дистиллятов (об этом читайте ниже). Тарельчатая колонна – подвид самогонных аппаратов колонного типа, где тепло-массообменные процессы между флегмой и паром происходят в колонне с перегородками в виде тарелок разной конфигурации. Тарелок в домашнем дистилляторе не много (в отличие от промышленных тарельчатых ректификационных колонн, где их больше сотни), поэтому это именно модуль для дистилляции, с умеренной разделительной способностью и гарантированным сохранением вкусоароматики исходного сырья. Металлические тарельчатые колонны со смотровыми окнами называют «флейтами», а в стеклянном корпусе – «хрустальными».

Процесс ректификации занимает гораздо больше времени в сравнении с дистилляцией (например, на ректификацию 40 литров спирт-сырца может уйти до 20 часов), требует основательной теоретической подготовки и вычисления множества параметров. Другими словами, самогонщик должен хорошо знать, что и как делать, а также понимать, зачем ему это нужно. Без опыта в дистилляции рассматривать к покупке РК не рекомендуем. Тем более стоимость РК весьма ощутима (от $300 за минимальный комплект).

Достоинства ректификационных колонн: максимальная очистка и укрепление продукта, получение чистого спирта.

Недостатки: сложность в настройке, низкая производительность, дороговизна оборудования, габариты.

Критерии выбора самогонного аппарата

Цель: дистиллят или ректификат

Итак, имеет три типа аппаратов в трёх разных ценовых сегментах в базовых комплектациях. Что лучше, хороший дистиллятор или бражная колонна? Дистиллятор или ректификационная колонна? А может всё-таки медный аламбик? Начните с цели!Существует два принципиально разных подхода в самогоноварении: дистилляция и ректификация. В первом случае самогонщик стремится отсечь у продукта максимальное количество неприятных и вредных соединений, но оставить при этом вкус и ароматику исходного сырья (что актуально при работе с фруктовыми и зерновыми брагами). Во втором самогонщик стремится отсечь вообще всё, оставив только спирт и воду, а полученный продукт использовать для производства водок, настоек, ликёров и других напитков.

Работу с сахарными брагами через дистилляцию можно назвать третьим подходом, но это уже частности и критиковать его сейчас мы не будем (хотя оно того и заслуживает).

Каждый из этих подходов требует радикально противоположных комплектов оборудования: для получения ароматных напитков нужен дистиллятор, для напитков нейтральных – ректификационная колонна. Сейчас набирает популярность универсальное оборудование, которое может справляться с обеими задачами, как с получением ароматных дистиллятов, так и с приготовлением нейтрального спирта. В основном это различные модификации бражных колонн с наборными модулями. Но не стоит заблуждаться – собрать действительно многофункциональный агрегат получается далеко не у каждого производителя, чтобы бы там не говорили их рекламные буклеты.

К слову о целях. На фото элемент медного аппарата Des Premium Dwpac AromaMax на 500 литров. Стоимость данного комплекта составляет почти $50000 и он предназначен исключительно для ДИСТИЛЛЯЦИИ!

Здесь следует отметить, что ректификации подвергают только спирт-сырец, который сначала нужно получить на дистилляторе. Брагу на РК не перегоняют – насадка быстро выходит из строя, а каждый раз высыпать её из царги дело хлопотное. Другими словами, даже имея хорошо продуманную РК, всё-равно нужен надёжный дистиллятор, который с минимальными затратами времени и сил позволит получать спирт-сырец для дальнейшей его ректификации.

Коротко. Нужен самогонный аппарат для виски, бурбона, других зерновых и фруктовых дистиллятов с выраженной вкусоароматикой исходного сырья? Выбирайте по карману классический дистиллятор, аламбик или бражную колонну, на которой будет комфортно работать с малыми флегмовыми числами (малая кубовая навалка, короткая царга, крупная медная насадка). Очень хороши в данной сфере тарельчатые колонны с медными колпачками. Если же задача стоит в регулярном получении спирта для водок, настоек, ликёров и прочих напитков, начинайте присматриваться к РК, не забывая о том, что ещё понадобится дистиллятор для получения спирта-сырца.

Внешние ограничения

С целями и средствами для их достижения определились. Теперь можно проверить выбранное оборудование на соответствие требованиям внешней среды. Это, прежде всего, источник воды для охлаждения и источник нагрева перегоняемой жидкости.

За редким исключением все самогонные аппараты оснащаются проточными холодильниками, поэтому наличие проточной воды является обязательным условием для их работы. Стабильное давление в системе водоснабжения будет большим плюсом в работе с бражными колонными, где отбор осуществляется по пару – эффективность дефлегматора очень чувствительная к давлению воды в рубашке охлаждения. В ином случае придётся делать автономное подключение, например, через аквариумный насос (или установить узел отбора).

Непроточный самогонный аппарат Добрый Жар “Дачный”

Где проточной воды нет, там выручат дистилляторы с непроточными холодильниками. Вода в них меняется вручную. Так, кстати, обычно устроены простые модели аламбиков, которые как нельзя лучше подходят для перегонки фруктовых браг. Если на загородном участке много фруктов и ягод, логичней перегонять брагу на месте. Согласитесь, доставить спирт-сырец на дробную перегонку с более продвинутым проточным оборудованием в квартире или частном доме гораздо проще, чем перевезти десятки и сотни килограмм сырья.

Нагрев перегонного куба может быть внешним (газовая, электрическая, индукционная плита, газовая горелка) и внутренним (ТЭНы, пар). На газовых и электрических плитах можно использовать любой тип ёмкостей, на индукционных – только с ферромагнитным дном. Индукционные плиты дают мощный, но в то же время деликатный, с моментальным откликом на регулировку нагрев, высокий КПД. ТЭНы дают максимальный КПД и большую мощность, но не пригодны для перегонки браги (даже сахарная может пригорать), а для регулировки мощности нагрева нужен высокоточный контроллер (и желательно стабилизатор напряжения в сети). Зато перегонные кубы с ТЭНами можно автоматизировать.

У мобильных индукционных плит, газовых горелок и ТЭНов есть одно очень важное преимущество: куб можно поставить на пол, что даёт возможность вписать самогонный аппарат колонного типа в габариты любого помещения. Большинство БК на стационарной газовой или электрической плите упрётся в вытяжку, а РК – вообще в потолок. Сегодня почти все комплекты для ректификации комплектуются кубами с ТЭНами. Тем более, работать со спиртом на открытом огне небезопасно!

Самогонный аппарат с парогенератором ХД/4-ДП-3

Отдельный вид внутреннего нагрева – пар, когда куб нагревается или пароводяной рубашкой, или отдельно стоящим парогенератором. Пароводяной котёл (ПВК) – это громоздкий и совсем недешевый перегонный куб, которым обычно комплектуют так называемые «миниспиртзаводы». Зато работать с ним очень комфортно. Парогенераторы дешевле, но это ещё одна единица громоздкого оборудования, которое нужно где-то хранить. Нагрев паром очень деликатный, пригорание исключено, поэтому его активно используют при перегонке густых фруктовых и зерновых браг. Только с таким оборудование можно приготовить настоящую сливовицу, чачу и другие самобытные дистилляты, которые традиционно перегоняют со жмыхом.

Коротко. Если в доме нет проточной воды, выберите дистиллятор с непроточным холодильником. Убедитесь, что в полной сборке оборудование помещается под вытяжкой или даже под потолком. Если это не так, обратите внимание на перегонные кубы со встроенными ТЭНами или используйте индукционные плиты. Только убедитесь, что дно бака для индукции ферромагнитное и плоское, что является обязательным условием для работы плиты. Для регулярной работы с густыми брагами рассмотрите покупку ПВК или парогенератора.

Материалы изготовления

Не прогадаете, если купите самогонный аппарат из нержавейки. Это идеальный материал для изготовления любых модулей дистилляторов и ректификационных колонн. Инертный, устойчив к агрессивной среде, легко чистить, практически вечный. Важно, чтобы нержавейка подходила для использования в пищевой промышленности. Сегодня это: AISI 304, AISI 304L, AISI 430, AISI316, AISI 316L, AISI 316Ti и AISI 321.

Из-за дешевизны и податливости к сварке-пайке наибольшим спросом пользуются марки AISI 304 (аналог по ГОСТ 08Х18Н10) и AISI 430 (аналог по ГОСТ 12Х17). Первый вариант лучше, но не магнитится (аустенитная нержавейка), поэтому часто дно перегонных кубов делают из более дешевой 430-ой марки – она магнитится (ферритная нержавейка), что необходимо для работы с индукционными плитами. Толщина стенок перегонного куба и всех остальных модулей самогонного аппарата из нержавейки должна быть минимум 1 мм.

Медный холодильник и дефлегматор от Cuprum&Steel

Медь – хороший материал для изготовления самогонных аппаратов, податлив в обработке, имеет хорошую теплопроводность, самобытный. Но дороже, не такой долговечный и нуждается в постоянной химическо-механической очистке от окислов. Тем не менее, медные комплектующие очень желательны в конструкции дистилляторов, предназначенных для перегонки зерновых и в большей степени фруктовых браг.

Медь выступает катализатором различных химических реакций при взаимодействии со спиртовыми парами. Прежде всего, её оксиды связывают различные дурно пахнущие соединения серы (особенно диметилтрисульфид), меркаптан и даже опасный этилкарбанат. Также она участвует в образовании различных вкусо-ароматических соединений, которые очень желательны в фруктовых дистиллятах. Напитки, дистиллированные в присутствии меди, получаются более сложными и чистыми.

Лабораторные исследования показали, что медные модули особенно эффективны в паровой зоне во время перегонки браги, а также в перегонном кубе и в паровой зоне во время второй дробной дистилляции. Использовать этот металл для изготовления холодильников, где будет сложно чистить поверхность от опасных для здоровья окислов меди (например, змеевик), не рекомендуется, поскольку эти окислы будут попадать в отбор во время конденсации. В других случаях эти окислы не представляют опасности, поскольку не летучи и в отбор попасть не могут.

Коротко. Нержавейка хороша в любых случаях и подходит для изготовления всех модулей самогонного аппарата. Медь очень желательна в паровой зоне (царга, насадка, шлем аламбика, тарелки, колпачки тарельчатых колонн) во время первой и второй перегонки, а также в перегонном кубе (на рынке уже встречаются современные перегонные кубы, выполненные из меди) во время второй, если самогонщик нацелен на постоянную работу с зерновыми и фруктовыми дистиллятами.

Выбор перегонного куба

Для ректификационной колонны, с целью повышения её производительности, оптимально использовать куб объёмом 40-50 литров, а для БК, где работа будет вестись с малыми флегмовыми числами – 20-30 л.

Смотрим на объём и конструктив. Во-первых, нужно считать. Куб можно заполнять максимум на 75-80% от объёма или, что правильней, ведь ёмкости могут иметь разную геометрию, нужно оставить 10-12 см свободного пространства для паровой зоны – это правила безопасности. В итоге, популярные в бюджетном сегменте 12-литровые баки вмещают всего 8-9 литров браги или спирта-сырца. После перегонки имеет не больше 2-х литров продукта с существенными затратами по времени. Выводы делайте сами.

Объём куба также должен быть сопоставим с производительностью охлаждения дистиллятора или колонны. Для этого нужно прикинуть, какую мощность нагрева в кВт может дать куб при соответствующей кубовой навалке (объём перегоняемой жидкости), а затем сравнить её с мощностью, которую может «утилизировать» холодильник или дефлегматор (смотрим на заявленные цифры у производителя, но для перестраховки считаем самостоятельно). Эта зависимость прямо пропорциональна: с увеличением объёма куба (при сопоставимом нагреве) должна увеличиваться и производительность холодильника/колонны.

Перегонный куб ХД-2

удобные и теплоизолированные ручки для комфортного перемещения бака;

подрывной клапан для предотвращения взрывоопасных ситуаций (например, если было заблокировано выходное отверстие для пара);

горловина шириной минимум 10 см для удобного обслуживания и мытья;

высокоточный термометр, встроенный ниже ватерлинии, чтобы регулировать отбор по температуре кипения кубового остатка;

кран для слива барды.

Не лишним будет обратить внимание и на геометрию ёмкости. В сравнении с широкими и приземистыми баками, узкие и высокие не так устойчивы, что совсем не критично для компактных дистилляторов и совсем несовместимо с высокими колоннами. Для колонн также должно хватать жёсткости верхней крышки (толщина металла не меньше 2 мм, рёбра жёсткости), иначе теряем устойчивость конструкции. Для работы с плёночными и насадочными колонными желательно, чтобы перегонный куб был утеплён, иначе имеем большие теплопотери, что не только увеличивает энергозатраты, но и плохо влияет на разделительные процессы в колонне.

Коротко. Если самогоноварение для вас – эпизодическое хобби, смело берите оборудование с 12-литровым перегонным кубом. Для отработки техники этого более чем достаточно. Если у вас это всерьёз и надолго, думайте на перспективу: бак в 20-30 литров закроет все ваши вопросы по дистилляции на много лет вперёд. Проследите, чтобы объём куба соответствовал производительности дистиллятора/колонны, а сам он имел правильную геометрию и хорошую устойчивость для работы с аппаратами колонного типа, даже если они только предвидятся в будущем.

Прочий конструктив

Момент №1

. Современный самогонный аппарат в обязательном порядке должен иметь хотя бы один встроенный термометр. Он нужен для сбора информации о том, что в конкретно данный момент происходит внутри дистиллятора/колонны. Эта информация нужна для грамотного разделения продукта на фракции. Обычно термометр встраивают в крышку перегонного куба, чтобы знать температуру кубовой навалки, и вверху колонны, над дефлегматором, чтобы знать температуру пара перед его конденсацией.

С термометром вверху колонны всё понятно, а вот в измерении температуры пара под крышкой куба есть вопросы. Правильней будет расположить его не в крышке бака, а ниже ватерлинии, когда щуп термометра погружен непосредственно в перегоняемую жидкость. Иначе имеем серьёзные искажения показаний и минимальную полезность прибора. Сам термометр должен быть электронным, с высоким классом точности – погрешность дешевых биметаллических термометров очень большая (обычно 2,5%), их польза минимальна.

Тарельчатая колонна на кламповых соединениях от «Добрый жар»

Момент №2 . Разборное оборудование легче мыть и модернизировать. Почти все бражные колонны (а в последнее время и дистилляторы, и бражные колонны) на рынке разборные, на кламповых соединениях (tri-clamp) – это современно, универсально и удобно. Реже используются накидные гайки. Хорошо, если выбранный самогонный аппарат состоит из стандартизированных деталей, например, наиболее распространены колонны диаметром 1,5 (38 мм) и 2 (51 мм) дюйма с соответствующим размером кламп-зажимов. Тогда дополнить его новыми модулями – ещё одной царгой, диоптром, тарельчатой колонной, джин-корзиной, узлом отбора – будет очень просто.

Из прочих нюансов: прокладки между модулями должны быть выполнены из качественного пищевого силикона – резина здесь совсем неуместна. Вертикально расположенный холодильник работает плавно, а горизонтальный змеевик будет выдавать продукт «плевками». Паропровод от перегонного куба к холодильнику должен иметь диаметр минимум 10 мм – это соображения безопасности.

Когда выбор сделан и учтены все моменты, остается только присмотреться к продавцу. Обязательно проверяйте документацию на товар, а также убедитесь, что продавец является или производителем, или официальным дилером. Остерегайтесь оборудования, на которое не распространяется официальная гарантия от производителя. К изделию обязательно должна идти инструкция и спецификация оборудования, причем эту информацию можно получить ещё до покупки. Ещё раз, обязательно проверяйте документы на товар! К сожалению, в последнее время участились случаи подделок под известные марки дистилляторов, особенно в бюджетном сегменте. Доверяй, но проверяй!

Удачных покупок!