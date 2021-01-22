Зашли мы как-то раз с другом в бар. Долго думали, что заказать выпить. Наконец решили разнообразить свое алкогольное меню коктейлями по старой памяти. Позвали бармена и попросили что-нибудь посоветовать. Молодой паренек перечислил нам десятка два названий.

Выслушав их, мой товарищ горько усмехнулся и посетовал на то, что в советское время коктейлей было куда меньше.

История от подписчика Ивана.

Были ли в СССР коктейли

Бармен удивленно посмотрел на нас и, видимо, движимый любопытством, вмешался в разговор. Он был уверен, что коктейлей в Союзе вообще не готовили. Друг, к тому времени уже продегустировавший несколько местных рецептов, сказал, что они были, да еще и какие.

Сначала коктейли в СССР считались пережитком буржуазного прошлого и не были популярны. Однако со временем они стали распространяться. Сначала среди интеллигенции, затем и среди народа. Появились даже заведения, которые специализировались только на их изготовлении.

На весь Союз гремела слава Коктейль-холла, который появился в Москве еще перед Великой Отечественной. Чего там только не подавали! Говорят, меню ресторана превосходило по объему телефонные справочники некоторых городов.

Историческая справка. Коктейль-холл был закрыт в 60-х годах во время борьбы Хрущева с западничеством.

Интерьер Коктейль-холла.

Конечно, простой народ не мог себе позволить ходить в дорогие рестораны, поэтому умельцы стали придумывать свои коктейли, так сказать из того, что было под рукой. Рецепты передавались из уст в уста. Редко их можно было найти в газетах и журналах.

Самые популярные коктейли времен СССР с крепким алкоголем

Друг не унимался. Он как будто перенесся на несколько десятков лет назад во времена Союза. Откуда он столько знал про коктейли советского периода, я спрашивать не решился, а бармен тем более. Уж больно увлеченно товарищ рассказывал. Тем более, речь уже шла о конкретных марках.

Основным ингредиентом для коктейлей с крепким алкоголем была, конечно же, водка. Что-то другое достать было довольно сложно.

В ресторанах большой популярностью пользовалась Волга:

водка Столичная;

мятный и апельсиновый ликер;

лимонный сок;

сахар.

В народе же был распространен так называемый ЧПОК. В пиво добавляли водку, ударяли стакан об колена, чтобы пошла пена, и резко выпивали.

Обратите внимание! Любители крепкого алкоголя часто заменяли в коктейлях водку на спирт или даже самогон.

Вот в таких местах и пили коктейли в СССР.

Арктическая тематика всегда была у советских людей в почете. Видимо, поэтому появились коктейли Бурый медведь (коньяк с шампанским в равных пропорциях) и Белый медведь (водка с шампанским), а также Северное Сияние (30 частей спирта и 70 частей полусухого шампанского).

Самые популярные коктейли времен СССР со слабым алкоголем

Тут бармен не удержался и спросил: «А кроме водки, в Советском Союзе для приготовления коктейлей что-нибудь брали?»

«Брали» – ответил друг и продолжил свой рассказ.

Коктейли еще делали из вина и ликера. Был так называемый Баттерфляй. Его делали из красного вина пополам с пивом. Одним из самых распространенных был Вишневый. Его подавали как ресторанах, так и делали дома. Состав предельно прост:

50 грамм ликёра вишнёвого;

100 грамм шампанского;

25 грамм компота, тоже лучше вишнёвого;

1/8 часть среднего лимона.

Был еще и Старый Томас:

ликер «Ванна Таллин» - 50 гр.;

сок красной смородины - 75 гр.;

вишневый компот - 25 гр.;

1 долька лимона;

4-5 ягод вишни.

Обратите внимание! В домашних условиях коктейли делали очень простые - из пива, шампанского и вина.

Коктейли с необычными ингредиентами

«Ну а какие-нибудь необычные коктейли были в советском прошлом?» - спросил бармен, потихоньку доставая блокнотик и ручку. Я разумно предположил, что скоро в этом баре появятся коктейли времен СССР и, как показала практика, не ошибся.

«Было и такое» - усмехнулся друг и продолжил свой рассказ.

Ингредиенты бывали разные.

Далее мы услышали странное название – что-то типа «Спускаться на парашютике». 50 гр. водки добавляли на стакан крепкого чая, сыпали туда несколько ложек сахара и клали лимон.

Моряки пили Табачного капитана. Тут все было предельно просто: на пол-литра пива засыпалась пара щепоток нюхательного табаку, и все это дело тщательно размешивалось.

Смешивали также водку с яичным желтком и хлебом, но название этого коктейля товарищ не вспомнил.

В общем, в тот вечер мы наслушались старых рецептов коктейлей. Мне было просто интересно, а бармен расширил меню своего заведения на несколько пунктов. А какие коктейли времен Советского Союза можете назвать вы?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!