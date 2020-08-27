Большинство моих знакомых считают, что в дороговизне водки виноват один акциз. Оказывается, что нет. Что же еще так влияет на стоимость алкоголя? Давайте наконец приоткроем завесу тайны над этим животрепещущим вопросом.

Я провел интервью с другом, который владеет успешным алкозаводом. Я задал много вопросов, связанных с ценой алкоголя, на которые мне были даны честные ответы.

Зайдем издалека - как вообще формируется цена

Принципы формирования стоимости любых товаров схожи. Можно вывести формулу образования цены: себестоимость + наценка производителя + наценка магазина + НДС. Причем это относится и к продуктам питания, и к потребительским.

В этот критерий входят затраты на:

сырье (в том числе его доставка на завод);

оборудование и аренду помещения;

заработную плату сотрудников;

накладные расходы;

налоги, которые должен платить производитель.

Но и это еще не все. Производителю нужно как-то реализовать товар: упаковка, перевозка, реклама… Кто за это платить будет? Очевидно, что покупатель.

Если товар уникален для рынка, то его цена будет изначально высока, а если «развелось» много производителей, то и ценник придется ставить поменьше. Конкуренция, как-никак.

Производитель должен получить какую-то выгоду, иначе смысл ему выпускать продукцию? Поэтому делается еще и наценка на товар. Цена для конечного потребителя снова растет.

Производитель, конечно, старается поставить максимальную цену, но такую, чтобы люди активно покупали продукцию.

Далее продукт поставляется в магазин. Магазин тоже не просто так приобретает товар — ему нужна выгода. Снова производится наценка, плюс еще и НДС. Вот здесь и формируется окончательная цена продукта.

Какова предположительная норма прибыли на алкоголь, что в этот бизнес так тяжело войти

Процитирую рассказ моего друга о его заводе:

«Доходы от производства алкоголя достаточно большие. Но, чтобы начать это делать, нужно изрядно потратиться. Поэтому в этот бизнес войти совсем непросто».

Сначала я потратил почти 2 млн рублей только на открытие небольшого производства. В затраты входили:

регистрация ИП, лицензии, разрешение на открытие;

оборудование;

заверение техоснащения;

покупка сырья и акцизных марок;

сертификаты, подтверждающие соответствие продукции государственным стандартам;

реклама завода.

Трудности входа в алкогольный бизнес заключаются в том, что здесь необходимы большие инвестиции.

Но это еще не конец. В завод нужно постоянно вкладывать кругленькие суммы. Каждый месяц «улетают» примерно 580 тыс. рублей на зарплаты сотрудников, закупку сырья, аренду помещения, рекламу, оплату налогов, коммунальные услуги, охрану и т. д.

Иногда нужно менять оборудование, совершать косметический ремонт и покрывать какие-то незапланированные убытки – бой, некондицию и другое.

Мы рассчитали наиболее выгодную нам и покупателям наценку. Все затраты окупились меньше, чем за три года. Это по меркам бизнеса считается нормальным.

В месяц сейчас получаем примерно 900 000 рублей (сначала разрабатывали около 750 000 рублей). Это прибыль, из которой еще нужно погасить ежемесячные траты».

Итак, как формируется цена на водку

Как мы поняли, стоимость водки во многом зависит от наценки производителя и магазина. Но не забываем об акцизе. Разберу пример формирования цены на водку средней стоимости.

Себестоимость бутылки (тара + водка) будет составлять около 35 рублей. С учетом НДС и акциза (544 рубля за 1 литр) цена повысится примерно на 305 рублей.

С наценкой производителя и магазина окончательная цена бутылки водки будет составлять 410 рублей.

Итак, формула формирования цены водки: Себестоимость + наценка производителя + наценка магазина + НДС + акциз.

Сколько примерно зарабатывают люди, которые владеют алкогольным бизнесом

На «интервью», которое я устроил для своего друга-бизнесмена, он сказал, что ежемесячные затраты на «свечной заводик» составляют 580 000 рублей, доход — 900 000. Значит, ежемесячная прибыль — 320 000 рублей, а в год так можно заработать почти 4 млн рублей.

Итак, цена на водку формируется с учетом многих критериев. Алкоголь дорогой не только из-за акциза. Содержать алкоцех не так уж и просто, но если упорно трудится, то он может приносить хорошую прибыль.

Считаете ли вы, что цены на алкоголь слишком высокие? А вы бы хотели открыть свой алкозаводик или, может, уже открыли?