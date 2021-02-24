Про шведскую водку Purity: за что ей дали 200+ наград и зачем шведы перегоняют ее до 51 раза, прежде чем налить в бутылку

Как-то раз мы зашли с другом в магазин за водкой. Повод был весомый - мы собирались отпраздновать мое повышение на работе. Тут я столкнулся со сложным выбором, какую именно марку взять. Было решено, что нужно брать самую лучшую, все-таки такое событие! Но и тут у меня возникли сложности.

Тогда мой друг предложил мне купить самую титулованную водку, которая называется Purity. Я никогда не думал, что водка может получить столько наград, а их у этой марки уже более 200, и надо сказать все - полностью заслуженные.

Уже спустя время, мне стало интересно, что это вообще за производитель такой. И вот что я узнал.

Что это за водка, кто производитель

Как оказалось, это действительно уникальный продукт в своем роде. Если говорить простыми словами, то это самая кристально чистая и мягкая водка. Делают ее на юге Швеции. Что интересно, само производство находится в старинном замке Эллинге, который существует еще с XIII века.

Водка Purity.

Чтобы добиться идеального результата, владельцам бренда понадобилось 10 лет экспериментов. Меня поразило такое упорство. Оно говорит о преданности своему делу, а значит, в приготовление этой водки вкладывается вся душа.

Замок Эллинге

В компании можно выделить двух основных людей, которые участвовали в поиске идеального вкуса. Это Стефан Магнуссон и Матиас Тоннессон. Первый является мастером-дистиллятором, а второй - мастером купажирования.

Важно! Водка Purity употребляется как в чистом виде, так и в качестве ингредиента в коктейле.

Сколько имеет наград, как и кем они присуждаются

Все награды, наверное, будет сложно перечислить, но основные из них упомянуть следует. В первую очередь, стоит отметить награды от Ultimate Sprit Challenge. Эта организация преследует идею поиска лучших алкогольных напитков по качеству, тем самым поднимая критерии к производству алкоголя в принципе. То есть, другим будет к чему стремиться. Награды.

Водка Purity получала награды от Ultimate Sprit Challenge не один год, зарабатывая 95-97 баллов из 100 возможных. Проверка проводится несколькими специалистами по нескольким критериям. Но самое главное, что они это делают вслепую.

Еще одной престижной организацией является International Wine & Spirit Competition. Оценка происходит также вслепую. Длится конкурс около 6 месяцев, так как каждый продукт проверяется по 1500 критериям.

Что интересно, для участия производителю нужно сделать денежный взнос. То есть, глупо туда вообще обращаться с плохим продуктом. Хочу отметить, что в этом конкурсе Purity присуждалась награда «Лучшая Водка мира», а также не одна золотая медаль.

То есть, продукция в принципе может оцениваться золотой, серебряной и бронзовой медалями.

Важно! Не стоит забывать и про престижный журнал Wine Enthusiast Magazine, который создает свой рейтинг. Водка Purity не раз зарабатывала в нем более 95 баллов из 100.

Каким образом делают эту водку Purity

Когда я узнал то, как именно эта водка изготавливается, то был сильно поражен. В первую очередь, это использование только органики, и что более важно, местной.

То есть, для приготовления водки берется шведская пшеница и солодовый ячмень. Также на вкус влияет местная мягкая минеральная вода. Сырье не проходит никаких химических обработок, что для меня важнее всего.

Еще более поразительно выглядит медный куб на 600 литров, в котором и происходит весь процесс приготовления. Хочу заметить, что он выполнен не из нержавеющей стали, как это бывает у других производителей. Естественно, это также влияет на вкус.

Но самый важный этап, это дистилляция, а точнее сказать количество перегонок. Бывает три основных вида водки Purity, которые отличаются по числу проведенных дистилляций. Это 51, 34 и 17 раз. Вас не должны удивлять именно такие цифры, хотя интересно, почему не 20, 30 или 50.

Дело в том, что именно на вычисление идеального варианта и были потрачены 10 лет экспериментов. Цена бутылки варьирует от 1000 до 2500 руб.

Водка Purity Signature 34 Edition.

Важно! Водка Purity Signature 34 Edition считается самой лучшей.

А есть ли какие-то награды у наших марок водки

Российские марки водки так же получают награды, хоть и не такие престижные, как водка Purity. Все равно я считаю, что это в принципе говорит о том, что продукт обладает достаточно хорошим качеством. Например, водка Столичная.

Она не один год получала золотые и серебряные медали в самых разных номинациях. Это касается международных выставок. Также у неё есть золотая медаль за «Лучшая водка в премиальном сегменте». Стоимость такой бутылки Столичной составляет примерно 650 руб.

Водка Столичная.

Белуга в этом плане не хуже. Она получала в свое время золото от Vinnaya Karta Open, а также на ярмарках, которые проводились в Москве и Кройцберге. Может стоить от 1000 до 3500 руб. Еще хочу упомянуть про «Пять Озер». Эта водка получила знак «Товарного качества». Бутылка 0,5 стоит примерно 350 руб.

Водка Белуга.

Конечно, наши производители значительно отстают от иностранных. Сложно сказать, с чем это связано. Я могу предположить, что они учитывают то, что наши люди не такие платежеспособные. Но ведь кто запрещает производить премиальную на экспорт, согласны?

Водка Пять Озер.

Что же касается водки Purity, то, безусловно, она заслужила все свои награды. Но ведь это и влияет на её цену. То есть, хочу сказать, что она очень дорогая.

Я предполагаю, что есть и другие марки водки, подешевле, которые тоже получили достаточное количество наград. Поэтому прошу вас посоветовать что-то среднее, чтобы и награды были, и цена пониже была.

*Злоупотребление алкоголем вредно для вашего здоровья!