Сибирская, Московская, Русская - рассказываю куда пропала легендарная советская водка после развала СССР

Пить моему деду по отцу случается нечасто, по крупным праздникам да памятным встречам. А тут выдался случай, правнук у него родился, племянник мой значит, ну и собрались мы все обмыть прибавление. Зашел дедуля в магазин и попросил водки, как раньше при советах была, и наткнулся на снисходительную улыбку продавщицы.

Девица едва у виска пальцем не покрутила, посоветовав импортную бутылку в цветастой обертке. По такому статусному случаю, мол, грешно отечественным товаром давиться. Купить-то дедуля купил, но за державу стало обидно.

Дорогой обратно дед поведал, что его первое знакомство с крепким алкоголем, начиналось с советских марок Sibirskaya (Сибирская), Moskovskaya (Московская), Русская, Пшеничная и Экстра. Нахлынувшие воспоминания о юности, заставили задаться вопросом — куда же пропала советская водка?

Из чего тогда делали водку

В советские времена водку производили, смешивая этиловый спирт с умягченной питьевой водой. Умягчение означает, что жидкость проходила барьер из активированного угля, а после вторично прогонялась через песчаные или керамические фильтры.

После крепость водки оценивали и очищали еще раз. Лучшим критиком служило общественное мнение, суровые собрания гаражного кооператива проходил не каждый продукт.

Moskovskaya (Московская) водка относится к старожилам рынка, ведя историю с имперской России. Рецептура этого напитка содержит небольшую долю сахарного сиропа и уксуса, для создания запоминающегося послевкусия.

Менее пафосной была Русская водка, активно использовавшаяся в качестве натуральной оплаты услуг всей коммунальной братии. Бабушка экономила на больших счетах, по-свойски преподнося сантехникам бутылочку беленькой.

Экстра, Русская и Пшеничная водка занимали единую нишу бюджетного продукта. Именно эти марки штамповались всеми ликёроводочными заводами страны. Говорят даже, что Russkaya (Русская) водка стала самым продаваемым алкогольным брендом на планете. Чем не повод для гордости?

А сколько стоили эти марки водки в СССР

В 1980-х годах Moskovskaya (Московская) водка стоила 5 руб. 50 коп. Цена Русской водки изначально составляла 4 руб. 12 коп., позже поднявшись до 6 рублей. Следует учитывать, что на всей территории СССР цены были одинаковыми, существовало лишь понятие поясности.

Sibirskaya (Сибирская) имела ценник в 4 руб. 42 коп., после подорожания в 1981-м году — 6 руб. 20 коп. Точно в такую же сумму обходилась белая этикетка Пшеничной. Найти Сибирскую было сложнее — народная молва приписывала ей более высокое качество.

Цена водки Экстра была не намного ниже — 4 руб. 12 коп., позже — 5 руб. 30 коп. Заработная плата деда в 1980 году составляла 180 рублей.

Что с ними стало после СССР

Несмотря на то что Сибирская водка запатентована в Союзе, жизнь бренда продолжается заграницей. Коалиция канадских алкогольных компаний недавно выпустила на рынок Торонто 45-градусные бутылочки Сибирской. Основатели компаний имеют русские корни и фамилии.

Обладателем товарных знаков Русская и Московская водка является федеральное предприятие «Союзплодоимпорт». Оба напитка выпускаются, по сей день, сменив привычный дизайн и участвуя в напряженной рыночной борьбе. Цена за полулитровую бутылку Московской водки в столице составляет около 440 рублей.

Раритетная находка из гаража: бутылка водки Russkaya (Русская) 1984 года выпуска.

С 2013 года, на основании лицензионного договора с ФКП «Союзплодоимпорт», выпуск водки Экстра производит завод «Стрижамент». Современная рецептура включает: этиловый спирт, очищенную воду и сахарный сироп.

Более печальный виток истории у бренда Пшеничная — с 2016 года производство водки прекращено. Производитель в лице «Шадринского пивзавода» обанкротился, но надежда на воскрешение народной марки остается.

Марки водки, которые, на мой взгляд, очень похожи на советскую

Оценивая водку по примеру советской, мы с дедом решили провести собственное исследование, соотнося цену и качество доступных марок. Это заняло порядочное время, но позволю себе поделиться выводами.

Ясное дело, что водка Beluga (Белуга) вкусно и мягко пьется, но не подходит она для ранга народной. В первую очередь по причине своего «буржуйского» ценника.

Поэтому на третье место личного постсоветского топа я ставлю водку Parliament (Парламент) по цене 485 рублей за 0,7 литра. Среди плюсов: стоимость и минимальный похмельный синдром.

Почетное второе место отдается марке Талка с ценой 330 рублей за 0,5 литра. В плюсах доступность и мягкий вкус.

Еще один алкогольный символ СССР: дистрибуцией Столичной водки в США занималась компания PepsiCo.

Лидер рейтинга — обновленная водка Stolichnaya (Столичная). Грамотный ребрендинг, былая слава и международная известность. Цена за 0,5 литра Столичной составляет 400 рублей. Плюсы: классический вкус и ностальгия по дням ушедшей юности. Для меня это достаточный повод, чтобы выбрать ее на крестины племянника, а как считаете вы?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!