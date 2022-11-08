Содержание алкоголя в мартини зависит от его разновидности. В среднем оно составляет от 15% до 18% алкоголя по объему (ABV). Итак, сколько градусов алкоголя в мартини? Например:

Martini Extra Dry : около 18% ABV

: около 18% ABV Martini Bianco : около 15% ABV

: около 15% ABV Martini Rosso : около 15% ABV

: около 15% ABV Martini Rosato : около 15% ABV

: около 15% ABV Martini Fiero : около 14.9% ABV

: около 14.9% ABV Martini Riserva Speciale Ambrato : около 18% ABV

: около 18% ABV Martini Riserva Speciale Rubino : около 18% ABV

: около 18% ABV Martini Prosecco : около 11.5% ABV

: около 11.5% ABV Martini Brut : около 11.5% ABV

: около 11.5% ABV Martini Asti : около 7.5% ABV

: около 7.5% ABV Martini Rosé: около 9.5% ABV

Сейчас мартини может позволить себе любой человек, неважно какой у него достаток или статус. Ранее, это был настоящий эксклюзивный

напиток

, были времена, когда его привозили из Италии и хвастались покупкой, сейчас найти его нет проблем. Современное обилие алкоголя стимулирует рынок фальсификата, поэтому очень важно научиться определять, где подделка, а где оригинал. Есть один и очень простой способ – посмотреть,

сколько градусов в мартини

. Именно этот фактор позволит избежать покупки напитка, произведенного неизвестно где и неизвестно кем. Диапазон градусов для классического алкоголя – 16-25% и зависит от вида.

Винодельческие заводы, выпускающие мартини находятся преимущественно в городе Турин (Италия) и работают с 1847 года. Основателем являлся Алессандро Мартини, в честь которого названа компания. Изначально здесь изготовлялся вермут. Усовершенствованием продукта, выпускаемого на винокуренном заводе, занимался Луиджи Росси, который к 1863 году создал первый рецепт мартини. Со временем начали появляться новые рецепты и различные виды мартини.

Корни рецептуры уходят в античные времена. Еще Гиппократ пользовался подобным рецептом и использовал напиток как лечебную, лекарственную спиртовую настойку. Белое вино он предварительно настаивал на полыни и других травах.

Напиток долгое время считался чисто аристократичным алкоголем, сейчас же его пьют все, аристократы и обычные люди, в России и США, независимо от пола и возраста. Он является «визитной карточкой» Джеймса Бонда.

Главная отличительная особенность мартини – горьковатый

привкус

, который придает альпийская полынь, он узнаваемый с первого глотка. Эта трава также растет на Северном Кавказе. Помимо горечи, она дает жаропонижающий эффект, является природным антисептиком. В составе также множество других трав от корицы до бергамота.

Пить его принято перед ужином или обедом, за 1-1,5 часа, то есть как аперитив. Его

обязательно

надо охладить до температуры +6…+7 градусов. Очень важно правильно подготовить напиток, если он будет теплее, вкус не раскроется и будет ощущение, что вы пьете травяную настойку, что вполне оправдано разнообразным ассортиментом трав. В процессе нагрева пряный вкус теряется.

Очень важно,

из каких бокалов пить мартини

, ведь именно он - одна из фишек напитка. Стакан для употребления мартини появился в начале прошлого века, его часто используют в рекламе питейных заведений. Форма напоминает треугольник и позволяет не нагреваться напитку и в полной мере насладиться ароматом.

Основные виды и крепость напитков

Проверенный временем производитель мартини - итальянская компания. Она работает по старой рецептуре, и по

сей

день разрабатывает новые составы, привнося свою изюминку в каждый новый напиток.

По

проценту алкоголя, Мартини

разделяют на 3 группы:

sweet или сладкие до 16% оборотов ;

dry и extra dry – 18%;

bitter – не более 25%.

Итальянская винокурня полностью придерживаются установленного стандарта крепости, перед выпуском она проверяется. Если на этикетке

Martini dry

указана крепость 14 градусов – это точно подделка.

Бьянко

Это классический вариант

алкогольного

напитка и самый знаменитый во всем мире. Выпускается еще с 1910 года. Отличительная особенность

Bianco

– привкус ванили и тонкая горчинка, пряность и легкость. Это чисто женский алкогольный напиток. Из него легко приготовить

домашние коктейли с мартини

, которые отлично сочетается с более крепким спиртным. Цвет

Bianco

практически прозрачный.

В барах напиток подается в чистом виде, бокал украшают оливками или долькой лимона. Его предпочитают подавать на вечеринках. Бьянко сочетается с морепродуктами, солеными орешками, твердым сыром и миндалем.

У

Bianco

огромный список ароматических трав, пряностей, входящих в состав, к ним относятся:

ревень;

сандал;

гвоздика;

мята;

полынь;

дягиль;

зверобой и прочие (всего около тридцати видов растений).

У мартини

Бьянко градус

равен 16%.

D,Oro

Этот алкоголь был изготовлен по заказу швейцарского миллионера в 1998 году. У него золотистый цвет, ярко выражен цитрусовый вкус. Рецепт был разработан для жителей северных

стран, в дальнейшем распространился по всему миру и

на

деле

понравился всем.

Важно соблюдать

правила приготовления коктейлей

, чтобы повторить оригинальную рецептуру.

В нем присутствует альпийский мед, кориандр, мускатный орех и другие ингредиенты. Цвет янтарный, фруктовый.

Крепость достигает 9%.

Фиеро

Этот напиток относительно новый (1998 год), рецепт которого разработан специально для жителей Люксембурга, Нидерландов и Бельгии. Сейчас мартине Фиеро уже знают во всей Европе и его вкус оценен по достоинству. Лучше всего вкус алкоголя раскрывается в смеси с игристыми винами или если использовать

домашний тоник.

Сделан на основе

красных

апельсинов, распространенных только в регионе Мурсия (Испания). Отличительная особенность этих фруктов – сладковато-горьковатый вкус.

Содержание алкоголя – 14,9%.

Красное Розато

Это уникальный по вкусу алкогольный напиток, с ярким привкусом гвоздики и корицы. Рецепт алкоголя

хранится

в строгом секрете и выпускается с 1980 года. Есть только немного информации о том, что это купаж из красных и светлых вин, с добавлением 15 видов трав и пряностей, там присутствует лимон и малина. Красное Розато чаще всего пьют в миксе с апельсиновым или вишневым соком, в соотношении 1:2. В качестве закуски может выступать курятина.

Сколько градусов

у мартини

красное Розато – примерно 15%

крепости

.

Россо

Напиток

Rosso

появился первым под брендом Мартини в 1863 году. У него вкус восточных сладостей и приправ. Цвет красно-оранжевый. Вкус горьковатый и терпкий, с привкусом карамели. Рецептура ни разу не менялась по сегодняшний день. Россо является обязательным ингредиентом популярных коктейлей: «Шампатини», «

Негрони

» и «

Манхэттен

». Сочетается с нарезкой ветчины.

Крепость Россо равна 16 градусам.

Gran Lusso

Это лимитированная версия напитка. Его выпустили к 150-летнему юбилею компании. Рецепт очень сложный и включает в себя множество совершенно нехарактерных ингредиентов для этого алкоголя: розу и лаванду. Создан на базе винограда белого сорта Москато Канелло и красного Барбера. Вкус характеризуется как сладковато-горьковатый. Цвет коричневый, золотистый.

Сколько градусов

в элитном

алкоголе мартини

Gran Lusso – достаточно много, целых 16%.

Extra Dry

Экстра Драй

производится

с 1900 года. В составе только сухие вина самого высокого качества, с добавлением более 30 составляющих, от малины и до лимонного сока. Цвет мартини

Экстра Драй

светло соломенный. Напиток принято сильнее охлаждать, чем остальные разновидности вермута, до +4 градусов. Коктейль

Мартини Драй

можно подавать с сардинами. Отличительная особенность – минимальное содержание сахара.

Количество спирта равно 18%.

Gold

Рецепт этого напитка разработали сотрудники Dolce&Gabbana (2010 год). По этой причине, мартини отличается необычным вкусом. В нем есть совершенно неожиданные ингредиенты:

испанский бергамот;

эфиопская мирра;

калабрийский шафран;

перец кубеба из Индонезии;

имбирь из Индии.

Вкус и аромат получился абсолютно необычным и экзотическим. Мартини Gold употребляется как аперитив.

Крепость мартини – 18 градусов.

Мартини Биттер

Это

любимый

алкоголь у мужчин. Производят его на базе очищенного спирта. У него горьковатый привкус и рубиновый цвет. Его не разбавляют ни с чем, в крайнем случае, добавляют несколько кусочков льда, хотя он вообще горький. В качестве закуски подают жареное мясо.

Крепость вермута мартини Биттер

– 25 процентов.

Игристые напитки от Da Martini

Итальянская марка спиртных напитков может похвастаться не только традиционными вермутами, но и легкими игристыми напитками. Их производство налажено в 2010 году.

Отличия игристого вина от шампанского

колоссальные.

К своему юбилею выпущено первую партию винных коктейлей под названием Мартини Рояль Bianko и Martini Royale Rosato .

В первом напитке, основными компонентами является

Bianko

и много ванили. Во втором случае, помимо мартини

Rosato

присутствует много корицы, малины, гвоздики и лимона. Оба готовых коктейльных напитка по 8 процентов крепости.

Асти

Это

игристое вино

. Изготавливается из винограда сорта Мускат, без добавления сахара и каких-либо добавок. У

Асти

изысканный и неповторимый вкус, имеются нотки нотки персика, яблока и апельсина. Также в Asti ощущается привкус ароматных трав, от жасмина, бергамота, шалфея, фиалок и шалфея.

Асти мартини - крепость в градусах равна 7.

Prosecco

Игристое и сухое вино со свежим фруктовым вкусом. В нем ощущается привкус персика, яблок и грейпфрута. Цвет светло-соломенный. Вино идеально сочетается с морепродуктами и любыми видами рыбы, иногда подается с фруктами. Производится преимущественно в регионе Венето (Италия).

Уровень крепости – 11,5%.

Brut

Впервые это белое, сухое игристое вино было представлено потребителям 80 лет назад. Обладает очень мягким изысканным фруктовым привкусом. Основная изюминка – привкус спелых зеленых яблок. Вино создавалось как альтернатива шампанскому из Франции. Чтобы напиток не терял своей изюминки, его обязательно подают охлажденным.

В напитке 11,5% оборотов.

Roce

Этот тоже игристое, но розовое полусухое вино. Появилось в 2009 году, а в создании уникальной рецептуры принимал участие сомелье с всемирным именем – Энрике Бернардо. В составе алкоголя белый и красный виноград, обязательно выращенный в Италии. Традиционная технология предполагает сбор сырья вручную. Помимо винограда, содержит бузину, гвоздику, дикую розу, малину, шалфей и персик.

Крепость равна 16 градусам.

Самый крепкий

Компания специально в 2013 году выпустил для потребителей российского рынка ликер под названием Spirito. Сделан напиток на базе виноградного спирта, с добавлением огромного количества пряностей из Индии и душистых трав. У алкоголя сладкий вкус, с яркой горчинкой. Если речь идет о двух или трех бокалах, то закусывают сырами и фруктами, но употребление в умеренных количествах не предполагает закуску.

Это самый крепленый алкоголь – 33%.

Зачем знать крепость

Многие люди думают, что им совершенно не нужно знать,

сколько градусов в вермуте мартини

. Но это совершенно неправильно. По этому показателю можно определить оригинальный или поддельный напиток и выбрать оригинал.

Все вермуты бренда всегда имеют стабильное неизменное процентное содержание спирта. Перед тем как купить бутылку, смотрите на этикетку. Если на мартини Бьянко указан градус меньше или больше 16, то это продукция неизвестного производителя или просто фальшивка – это основной признак.